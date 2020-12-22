«Вопрос-пустышка». В Абхазии обсуждают концепцию внешней политики

Пока в абхазских коридорах власти кипят страсти вокруг Концепции внешней политики, подписанной президентом и критикуемой оппозицией, в абхазских соцсетях звучат голоса людей, которые не видят в этой полемике никакого смысла. По мнению одних, весь этот политический шум не более чем банальная борьба за власть «старых чиновников, ставших новыми оппозиционерами»; по мнению других, вся внешняя политика Абхазии верстается на Смоленской площади в Москве и обсуждать здесь, собственно, нечего.

Камнем преткновения и яблоком раздора для абхазского общества стал пункт Концепции внешней политики, который декларирует, что Абхазия готова вести прямые переговоры с Грузией. Именно по этому поводу уже не одну неделю оппозиционные и провластные партии публикуют заявления, одни – требуют от власти отозвать Концепцию и подготовить согласованный с оппозицией вариант, другие – поддерживают намерения руководства страны начать прямой без посредников переговорный процесс с Грузией.

Если ориентироваться на комментарии пользователей в интернете, можно увидеть, что многие разошлись по разные стороны баррикад, поддерживая тут или иную точку зрения, но есть и те, кто не видит смысла занимать чью-либо сторону. Среди них есть и публичные фигуры.

Так, Астамур Какалия, абхазский предприниматель и лидер инициативной группы, которая на протяжении ряда лет пытается добиться принятия в Абхазии антикоррупционного закона о декларировании доходов госслужащих, говорит о том, что безо всякой концепции Абхазия успешно противостоит Грузии уже ни одно десятилетие, и фокус общества должен быть направлен на внутренние проблемы:

«Что у нас во взаимоотношениях с Грузией поменялось? Мы 29 лет успешно противостоим Грузии без этой написанной концепции. Что там сказано такого? Там декларативный набор слов. Пока что внешняя безопасность Абхазии гарантирована, и надо делать упор на внутренние проблемы. И, когда в стране тяжелая эпидемиологическая обстановка, тяжелая экономическая обстановка, когда у вас внутри раздрай, экономика стагнирует, борьба с коррупцией носит только характер публикаций, ни один коррупционер не сидит по приговору суда, обращать все внимание, весь фокус общества на внешний периметр считаю неразумным. То есть, соревноваться в патриотизме при развале экономики – не самое разумное».

Астамур Какалия называет те проблемы, которые, по его мнению, должны обсуждаться в обществе:

«Когда такая ситуация в стране, надо вести диалог с основными политическими силами страны о сокращении госаппарата, о принятии и вступлении в силу, наконец, закона о декларировании доходов чиновников, о конкурсном подборе кадров на госслужбу. Вместо этого у нас группировки соперничают друг с другом, а потом их близкие занимают государственные должности и так уже четверть века… Это поражение в конституционных правах граждан Абхазии. Фундаментальные вещи надо решать, а внешний периметр – подождет пока. Ничего такого экстраординарного не происходит, и наша безопасность надежно гарантирована Российской Федерацией и нашими вооруженными силами».

Абхазская политическая элита не способна вести конструктивный диалог, считает Какалия, и дает ей такую характеристику:

«Наша политическая элита и нынешняя, и прошлая, и позапрошлая… личная конкуренция не дает ей возможности в спокойной обстановке вести предметный диалог. Я смотрел заседание в парламенте. Аргументов и конкретики было мало, а эмоций много. Сам диалог построен по принципу: кто кого победит. А надо атаковать не друг друга, а проблемы, но для этого надо менять мировоззрение наших политических элит. Но они к этому не способны, в принципе, как и избиратели. Напомните, чем закончилось это грандиозное информационное сражение по поводу добычи нефти? Нефть будем добывать, говорят одни, мы будем развиваться как в Эмиратах, как в Катаре, а другие говорят, нет, не дадим добывать нефть… В итоге нефти, как таковой нет, люди просто передрались и перегрызлись в интернете. Какой смысл драться за то, чего нет и не будет? Это все из той же серии: вбрасывается вопрос, делятся на два лагеря: одни – за, другие – против, доводят друг друга до изнеможения, изначально вопрос тупиковый и бесперспективный, и потом этот вопрос оставляется, про него все забывают, и появляется новый такой же вопрос-пустышка…».

Политик Тенгиз Джопуа тоже смотрит на схватку со стороны. На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором дискуссию вокруг «Концепции» называет «смешной», потому что у Абхазии нет собственной внешнеполитической повестки, она вся «верстается и одобряется на Смоленской площади в Москве». Все, что «разработано» и «изложено», якобы, в Абхазии, на самом деле, «спущено» из Москвы, либо «одобрено» Москвой.

Ни нынешняя, ни прошлая абхазская власть, по словам Тенгиза Джопуа, никаких попыток вырваться из-под опеки Григория Борисовича (Карасина) не демонстрировала и демонстрировать не будет. Во всей этой «текущей возне» он видит скорее внутреннюю политику, нежели внешнюю, а именно, повод для оппозиции «заявить о своем существовании и начать структурирование оппозиционного поля путем создания уже «вторичных» и «третичных» связей. И начало пути к новому «координационному совету», который, по всей видимости, повторит события 2014 и 2019 годов, ибо ума ни у власти, ни у народа не добавилось», – пишет политик.

Далее Тенгиз Джопуа проводит параллели с Арменией и на вопрос, «почему проиграла Армения?», дает такой ответ: «Потому что «армянская элита» очень похожа на ту элиту, которую абхазский народ вырастил у себя дома. Такие умеют обещать, лгать, плести интриги, воровать у своего народа, пресмыкаться ради выгоды, они беспринципны и безвольны и уже не способны к самопожертвованию и борьбе. За четверть века «герои войны» и «уважаемые люди» в Армении превратилась в маленьких «олигархов», своим существованием развратили целую нацию и привели лучших представителей молодого поколения к трагической гибели».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия