На окраине Тбилиси снесли еще семь незаконных построек

Факт повторного заражения коронавирусом зафиксирован у 16-летней жительницы Абхазии, ранее переболевшей COVID-19, – заявили в Минздраве самопровозглашенной республики.

«Нами зафиксирован лабораторно подтверждённый вторичный случай заболевания. Впервые девушка обратилась в лечебное учреждение 6 октября 2020 года. Тогда у нее была симптоматика, указывающая на легкую форму заболевания. Была потеря обоняния, температура 37.1 – 37.2 , после чего, ПЦР-диагностикой 8 октября была подтверждена коронавирусная инфекция», – сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

По её словам, положенные 14 дней девушка провела дома в изоляции и находилась на витаминизированном питании. Медикаментозное лечение ей не понадобилось, так как болезнь протекала в легкой форме.

«Спустя положенное время было проведено повторное исследование на коронавирусную инфекцию. ПЦР–тест подтвердил, что она больше не болеет. Симптомов также не наблюдалось», – отметила Скорик.

Однако 15 декабря у девушки снова начали проявляться симптомы COVID–19 и она была вынуждена обратиться к врачам.

«При повторном анализе в нашей лаборатории было установлено, что у нее снова выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она проходит лечение», – сказала Скорик.

Главный санитарный врач призвала население Абхазии продолжать соблюдать профилактику и меры санитарной безопасности.

«Так как коронавирус особенно бьет по пожилым людям, вторичное заболевание наши возрастные пациенты могут не пережить», – отметила она.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших в Абхазии составляет 8011 человек. 102 летальных случая. Выздоровели 6173 человека.

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