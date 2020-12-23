Один из членов «Альянса патриотов» не отказывается от депутатского мандата

На площади Республики в Ереване стартовал митинг «Движения за спасение Отечества», которое требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее, отмечая, что 22 декабря – самый решающий день их борьбы, оппозиционное движение объявило общенациональную забастовку.

Представитель партии АРФД Гегам Манукян сообщил сегодня, что к ним присоединилась группа адвокатов.

Наира Зограбян из партии «Процветающая Армения» заявила, что с сегодняшнего дня они будут проводить ежедневные акции неповиновения, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку.

«Движения за спасение Отечества», состоящее из 16 оппозиционных партий, считает Пашиняна ответственным за итоги войны в Нагорном Карабахе, в которой армянская сторона понесла значительные территориальные и людские потери. Они также критикуют действующие власти за неспособность справиться с последствиями войны.

Оппозиционные силы заявляют о необходимости смены Пашиняна на «временного» премьера, выдвигая кандидатуру Вазгена Манукяна, который занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении в начале 1990-х. «Движения за спасение Отечества» заявляет, что в случае назначения Манукяна на должность премьер-министра правительство переходного периода будет действовать в течение года, после чего состоятся внеочередные выборы в парламент, в котором Манукян и его партия участвовать не будут.

Между тем, премьер-министр Никол Пашинян считает данное оппозиционное движение «бунтом [бывших] элит».

В своем сегодняшнем Facebook-посте глава правительства, в частности, написал: ««Элита», лишенная власти в Армении в результате революции 2018 года, пытается добиться реванша». Как утверждает Пашинян, «реальное противостояние происходит не между правительством и оппозицией, а между лишенной привилегий в 2018 году «элитой» и народом».

«Но в любом случае решающее слово будет за народом, потому что, если народ скажет свое слово, «элита» ничего не сможет сделать. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы люди не упустили возможность сказать свое слово. Но на данный момент приоритетом для нас является обеспечение внешней безопасности Армении и Арцаха [Карабаха]. В этих действиях внешняя безопасность ни в коем случае не должна ставиться под вопрос», – подчеркнул Никол Пашинян.