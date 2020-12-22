Десять дней одиночества «Грузинской мечты»

«Грузинская мечта» без помех и лишних вопросов назначает правительство. Критика депутатов носит конструктивный характер, и большей частью касается того, почему общество недостаточно информировано о достигнутых успехах.

– Мы сами, вместо оппозиции, будем задавать критические вопросы, – пообещал депутат от «Грузинской мечты» Бека Давитулиани перед началом комитетских слушаний. Он и сегодня пожурил оппозиционеров за то, что они уже десятый день бойкотируют работу парламента и не принимают участия в таком важном для страны процессе, как утверждение нового правительства. Формальность этого процесса, впрочем, не только в том, что «Грузинская мечта» решила не менять состав кабинета во главе с Георгием Гахария, но и в том, что не в традициях правящей партии спорить с представителями своей же команды.

Потому обещанные ею критические вопросы к министрам пока больше выглядят постановочными, с элементами восхваления, по большей части неуместными. Особенно отличилась сегодня в этом депутат Ирма Завардашвили. У нее к министру образования Михаилу Чхенкели была единственная претензия:

«Батоно Михеил, вы столько дел сделали за это время, у меня больше всех претензий к тому, почему об этом не знает народ? Может быть, внедрим какую-то культуру – раз в месяц или в квартал максимально предоставить населению информацию о проделанной работе министерства».

И последующие вопросы двух других депутатов стали мемами. Известная пианистка Элисо Болквадзе предложила в школах ввести музыкальное воспитание детей на высоком уровне, по одной простой причине:

«Ребенок, который соприкасается с музыкой, слушает мелодии Моцарта и Бетховена, не может быть в будущем плохим человеком».

А Георгий Амилахвари, после того как министр образования отрапортовал, что в условиях пандемии Грузия успешно справилась с онлайн-обучением, предложил:

«Может быть, на будущее стоит задуматься о превращении Грузии в хаб дистанционного обучения?»

С учетом того, что в данный момент в Грузии у около 100 тысяч учеников нет доступа к интернету, – это согласно данным UNISEF от 1 декабря, – из 661 500 детей, которые вынуждены обучаться в онлайн-режиме, такие оторванные от реальности инициативы депутатов разозлили многих пользователей грузинских соцсетей.

Не меньшее недоумение вызвало в грузинских СМИ общение депутатов с министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе.

Депутат Ирма Завардашвили труд министра Тикарадзе приравняла к героизму. Сама министр все-таки признала, что проблемы есть в системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом, и попросила помнить о героизме рядовых медиков.

А депутат Ладо Кахадзе, желая опровергнуть утверждения оппозиции о том, что из-за тяжелых условий дети в Грузии гибнут от голода, пытался услышать от министра, «вообще, есть хоть один случай, когда в Грузии ребенок умер с голода».

Глава профильного комитета Дмитрий Хундадзе поправил однопартийца и признал, что проблема все-таки есть:

«Термин «детский голод» – такого определения нет, и не отражает реальности. Более правильно будет говорить о детском недоедании – и у нас это действительно проблема».

К вечеру на расширенных комитетских слушаниях перед депутатами предстали кандидаты в силовые министры. Общение с ними также прошло, как любят в эти дни часто отмечать представители власти, конструктивно – то есть все их планы одобрены и утверждены.

«Грузинская мечта» еще во время предвыборной кампании обнародовала план правительства на последующие четыре года. И они уже давно оценены оппонентами власти негативно.

Представители оппозиции в эти дни больше внимания обращают на то, что их бойкот приносит результат. На несостоятельность парламентского контроля над правительством указывает один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе:

«Это символический акт – однопартийный парламент утверждает синее правительство, которое до этого ничего не сделало для Грузии, ее экономики, для исправления тяжелейшей ситуации с пандемией. За эти восемь лет правления «Грузинской мечтой» в Грузии люди с каждым днем беднеют».

Оппозиция убеждена, что «Грузинская мечта» будет вынуждена согласиться на досрочные выборы. Хотя власть не дает на это никаких надежд. Сегодня юридический комитет утвердил законопроект, предусматривающий ограничение госфинансирования для партий, депутаты которых отказались от мандатов. Из 60 оппозиционных депутатов от мандатов отказались 55, среди них и представители «Альянса патриотов».

В правящей силе сегодня также дали понять, что, возможно, процесс приостановки депутатских полномочий будет перенесен на февраль будущего года. Тем самым формально парламент и без оппозиции и наличия в парламенте необходимых для конституционных поправок 113 голосов, сохранит легитимность. «Грузинская мечта» намерена утвердить правительство к концу недели, как и законопроекты, которые в оппозиции уже назвали санкционными.