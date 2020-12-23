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В Сухуми выступили против «расширения платформы неформального диалога» с Тбилиси
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал заявление госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани, предложившей «расширить платформу неформального диалога и сотрудничества с абхазской и осетинской общинами».
Как говорится в заявлении абхазского ведомства, «подходы Грузии к Республике Абхазия остаются неизменными».
«Тбилиси воспринимает Абхазию исключительно как «общину», «де-факто режим», «оккупированную территорию» и т.д. Из этого следует, что диалог между Абхазией и Грузией в представлении грузинского министра может быть только неформальным. Однако такой подход, как бы в Тбилиси не расширяли «платформу диалога», ни к чему конструктивному привести не может. Республика Абхазия не намерена вести подобного рода диалог с Грузией и саму идею такого диалога следует признать абсолютно нереалистичной. О возможности переговоров между Абхазией и Грузией можно говорить только в том случае если Тбилиси радикально пересмотрит свой курс в отношении Республики Абхазия, приступит к согласованию документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией в рамках Женевских дискуссий и откажется от политики международной изоляции нашей страны. Лишь после этого могут сформироваться условия для нормализации отношений между двумя государствами», – сказано в заявлении.
- Ранее абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси. О такой возможности говорится в концепции внешней политики Абхазии, принятой абхазским лидером Асланом Бжания.
- Сегодня кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария заявил, что восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматической политики является задачей номер один.
Другие новости дня
Павел Дуров объявил о запуске монетизации Telegram
Павел Дуров заявил о запуске монетизации мессенджера Telegram со следующего года. Он заверил, что коммерциализация коснется только публичных каналов и дополнительных функций, но не затронет ключевой аспект – приватные чаты.
По словам основателя приложения, к такому решению его побудило приближение числа активных пользователей к 500 миллионам. Из-за этого стоимость расходов на серверы и трафик выросло до сотен миллионов долларов в год, пояснил Дуров. По его словам, до определенного момента счета оплачивал он сам из личных средств, однако теперь перед владельцами проекта встал неизбежный выбор – "начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку".
Второй вариант Дуров отверг как угрозу для независимости мессенджеру, поэтому выбрал первую альтернативу. С этой целью в Telegram введут специальную "рекламную платформу" для публичных каналов, "которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность", а их держателям "позволит покрывать расходы" на обслуживание, говорится в заявлении.
Дуров пообещал сохранить "верность ценностям" и не допустить навязчивой рекламы. Рядовые участники сохранят бесплатный доступ ко всем текущим сервисам – прежде всего к сервису обмена сообщениями, написал он. При желании пользователи смогут покупать специальные художественные стикеры, авторы которых в свою очередь, получат часть дохода.
В мае 2020 года Дуров объявил, что проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов, закрыт, а средства будут возвращены инвесторам по решению американского суда. Он назвал несправедливой судебную систему, в рамках которой США смогли запретить реализацию его проекта не только в Америке, но и в других странах.
Парламент Грузии принял в первом чтении спорный закон о финансировании партий
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о прекращении государственного финансирования политических партий, отказавшихся входить в законодательный орган. Этот же документ предусматривает отказ в предоставлении партиям эфирного времени, – пишет СОВА.
Поправки в закон о политических объединениях граждан правящая «Грузинская мечта» одобрила большинством голосов – 84 «за». Большинство также проголосовало за планируемые изменения в избирательное законодательство и регламент парламента.
В первоначальную редакцию законопроекта были внесены некоторые изменения. В частности, сообщается, что оппозиционные партии получат бюджетное финансирование на ближайшие полгода.
В свою очередь лидер большинства Ираклий Кобахидзе выступил с инициативой перед вторым чтением направить законопроекты, связанные с бюджетным финансированием политических субъектов и упразднением регистрации партии, в Венецианскую комиссию и ОБСЕ/БДИПЧ.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. О решении не отказывается от депутатского мандата пока официально объявил лишь четвертый номер в партийном списке «Альянса патриотов Грузии» Автандил Энукидзе.
Оппозиционная партия предложила создать в Армении вторую военную базу РФ
Армения должна подписать новое соглашение о безопасности с РФ, включив туда пункт о создании второй военной базы, которая будет дислоцироваться в области Сюник, граничащей с Азербайджаном на юге страны. Об этом написал на своей странице в Facebook лидер партии «Просвещенная Армения» и глава одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян.
«Особое место в новом соглашении должна занять безопасность Сюникской области. В этой связи считаем жизненно важным начать безотлагательные переговоры о размещении новой российской военной базы в Сюникской области. Военная база станет, с одной стороны, опорой эффективной, динамичной деятельности российских миротворческих сил в Карабахе, с другой стороны, гарантом долгосрочного мира и безопасности в регионе», – отметил он.
По словам Марукяна, «следует отметить, что опыт 102-й российской военной базы в Гюмри является гарантией эффективности этого механизма безопасности». Он отметил, что на протяжении десятилетий эта база обеспечивала неприкосновенность армяно-турецкой границы, – пишет ТАСС.
«Мы оцениваем потенциал нового соглашения между Арменией и Россией как исторический. Такой документ может быть демонстрацией многовековой дружбы наших народов, защиты общих ценностей, борьбы с существующими угрозами (распространение терроризма, воинственная риторика стран региона, расширение военного потенциала соседних стран, военно-политических формирований)», – добавил оппозиционный политик.
- В настоящий момент в армянском городе Гюмри согласно межгосударственному договору от 1995 года дислоцируется 102 российская военная база, которая обеспечивает безопасность армяно-турецкой государственной границы. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
- Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы.
- Тема демаркации границы с Азербайджаном в Сюнике стала одной из болезненных в Армении. Местные жители опасаются за свою безопасность, заявляя, что азербайджанские посты приблизились к населенным пунктам и находятся на расстоянии всего нескольких сотен метров.
Чешское информагентство включено в российский список «СМИ-иноагентов»
Координатор проектов чешского медиаагентства MEDIUM-ORIEN Ислам Текушев прокомментировал принятое в понедельник Минюстом России решение включить MEDIUM-ORIEN в список СМИ, "выполняющих функции иностранного агента".
Агентство, в частности, является учредителем сайта Caucasus Times, который существует с 2003 года и освещает события на Северном Кавказе.
В комментарии, направленном Радио Свобода, Текушев связал решение Минюста с "информационной деятельностью по освящению событий, связанных с нарушением прав человека на Северном Кавказе" в рамках проекта Caucasustimes.com. "Для нас сообщение о внесении нашей организации в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, было с одной стороны неожиданностью, но с другой – ожидаемым событием, так как в нынешних реалиях любое СМИ, выходящее в своих публикациях за рамки установленных цензурой границ, имеет все шансы оказаться в этом черном списке", – отметил Текушев. По его словам, включение агентства в список "СМИ – иностранных агентов" не повлияет на его работу и Caucasus Times продолжит работать в прежнем формате.
Ранее в список СМИ – "иностранных агентов" в России были включены, в частности, Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее время". Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения. Российские власти заявляют, что речь идёт о зеркальном ответе на существующую в США практику, однако российское законодательство предусматривает гораздо большие ограничения, отражающиеся на деятельности СМИ.
Также 21 декабря Министерство юстиции России расширило список НКО – "иностранных агентов", включив в него "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", организации "Феникс плюс" и "Акцент".
Анатолий Бибилов вновь отправился в Москву с рабочей поездкой
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов отправился накануне с двухдневной рабочей поездкой в Москву.
Как сообщает агентство «Рес» со ссылкой на администрацию югоосетинского лидера, в российской столице у него намечено несколько рабочих встреч.
Бибилов посещал Москву в середине ноября. Он провел ряд встреч с российскими чиновниками. О подробностях переговоров в пресс-службе не сообщили.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
Журнал Lancet опубликовал статью о лечении Навального
Один из ведущих мировых журналов в области медицины The Lancet опубликовал статью, посвящённую клинической картине отравления и лечению российского оппозиционера Алексея Навального. Среди авторов статьи - специалисты берлинской клиники "Шарите", куда спустя два дня после отравления в России был доставлен Навальный. Статья названа "Отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок"".
Навальный в статье не называется по имени, однако очевидно, что речь идёт именно о нём. Описаны симптомы, которые он испытал в самолёте из Томска в Москву, а также коротко описана терапия в Омске, где он находился в первые двое суток после отравления. Отмечается, что в момент, когда Навального впервые обследовал германский врач (спустя 31 час после отравления), пациент был на искусственной вентиляции лёгких, единственное лекарство, которое ему тогда вводилось, был пропофол (седативное средство). К моменту транспортировки в Германию (спустя 47 часов после отравления) его состояние немного улучшилось, однако он по-прежнему находился в глубокой коме.
В клинике "Шарите" на основании анализов было обнаружено, что Навальный подвергся воздействию ингибитора холинэстеразы, после чего была начата терапия, в частности с использованием атропина и обидоксима. Второй препарат, однако, не подействовал. Предполагается, что до 4-го дня в крови Навального оставались следы яда, который блокировал холинэстеразу. Её восстановление началось после переливания плазмы.
На пятый день у Навального поднялась температура, которая была повышенной 10 дней. Дышать самостоятельно он начал на 12-й день после отравления, а полностью от ИВЛ был отключён на 24-й день. Спустя 2 месяца после отравления было констатировано практически полное восстановление с точки зрения неврологии и невропсихологии.
Немецкие врачи отмечают, что исход болезни был "очень благоприятным". По их мнению, едва ли не решающее значение имели мероприятия, проведённые в первые часы после отравления - интубация и искусственная вентиляция лёгких. Отмечается, что в организме Навального после прибытия в "Шарите" были найдены следы атропина, что показывает, что это противоядие вводилось ещё в России. Однако неизвестно, когда и в каком объёме. В телефонном разговоре с Навальным предположительно сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев говорилл, что введённый Навальному сотрудниками "скорой помощи" в Омске атропин, возможно, спас ему жизнь. Также в статье говорится, что Навальному помогло выздороветь и хорошее состояние его здоровья до отравления - что противоречит словам российских чиновников о том, что у него якобы был панкреатит и другие болезни. "И надо же как интересно, ни про диабет, ни про панкреатит эти 14 немецких профессоров не пишут. Не нашли у меня ничего такого" - прокомментировал сам Навальный статью.
В статье нет прямой критики омских врачей, лечивших Навального, однако в ней можно увидеть недоумение относительно того, почему в Омске не был поставлен диагноз ингибирования холинэстеразы. Отмечается, что тесты на отравление органофосфатами широко применяются в клинической практике. Между тем, в России официально Навальному не был поставлен диагноз отравления.
Навальный обвиняет в своём отравлении российские власти, а его конкретными исполнителями называет сотрудников ФСБ. Недавно было опубликовано расследование, в котором называются предполагаемые имена причастных к преступлению. Россия отвергает факт отравления, требуя от Германии передачи ей анализов Навального и медицинских документов. Навальный пишет, что теперь требуемые данные опубликованы и доступны всем.
Гахария: мирное восстановление территориальной целостности – задача №1
Оккупация, к сожалению, была и остается главной проблемой для Грузии. Об этом кандидат на пост премьер-министра Георгий Гахария заявил на встрече с членами фракции «Грузинская мечта» в парламенте. По его словам, оккупация – это не только аспект безопасности, - передаёт СОВА.
«Пока проблема оккупации в Грузии не будет окончательно решена, развитие страны в любой сфере будет ограниченным. Поэтому восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматической политики является задачей номер один. И все мы должны понимать, что и здесь наши евроатлантические устремления и вовлеченность стратегических партнеров чрезвычайно важны», – сказал и.о. премьера.
По словам Гахария, в этой связи дальнейшее углубление сотрудничества с международными партнерами, прежде всего с США, важно в таких сферах, как безопасность, экономика и демократизация.
Ранее в ходе выступления в парламенте кандидат в премьер-министры заявил: «главная наша цель и мечта – подать заявку на членство в ЕС». Он также отметил, что Грузия готова к «серьёзным программам социальной помощи» для жителей Абхазии и Южной Осетии.
Гахария: Грузия готова к «серьёзным программам социальной помощи» для жителей Абхазии и Южной Осетии
Правительство Грузии готово осуществлять социальные программы для жителей оккупированных территорий, но доступ к Абхазии и Южной Осетии ограничен, – заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария.
«Мы готовы к довольно серьёзным программам с точки зрения социальной помощи для наших граждан, проживающих на оккупированных территориях. Вы знаете, что доступ – основной вызов. Власти Грузии работают с нашими международными партнёрами и для защиты основных прав человека», – сказал Гахария, выступая в парламенте.
Накануне кандидат на пост государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани заявила, что Грузия готова «расширять платформу неформального диалога и сотрудничества на основе общих интересов с абхазской и осетинской общинами».
Грузия намерена сохранить добрососедские отношения с Арменией и Азербайджаном – Гахария
Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария заявил о нейтралитете страны в отношениях с соседями, намерении сохранить добрососедские отношения с Ереваном и Баку.
Несмотря на сложные вызовы, связанные с конфликтом в регионе, Грузия смогла сохранить нейтралитет, который дал возможность «сохранить добрососедские отношения с соседями», заявил Гахария в среду, выступая в парламенте.
«Это крайне важно для того, чтобы мы смогли и в будущем выполнять нашу региональную функцию добрососедства», – сказал он.
«Говорить и оценивать ситуацию в регионе сегодня надо очень осторожно, так как, к сожалению, окончательные итоги произошедшего пока ни для кого не ясны. Для этого необходимо время, чтобы мы увидели контуры этих перемен, что необходимо для позицирования Грузии в отношении этих перемен», – заявил Гахария.
- В военном 44-дневном противостоянии Армении и Азербайджана Грузия сохраняла нейтралитет. Во время военных действий в Карабахе Тбилиси временно приостановил пропуск военных грузов как в Армению, так и в Азербайджан. После подписания соглашения о прекращении войны Тбилиси впервые открыл воздушное пространство для российских военных самолетов после российско-грузинской войны 2008 года - для перевоза российских миротворцев.
Один из членов «Альянса патриотов» не отказывается от депутатского мандата
Четвертый номер в партийном списке «Альянса патриотов Грузии» Автандил Энукидзе не отказывается от депутатского мандата. Об этом он сообщил телекомпании «Рустави-2».
Энукидзе говорит, что оппоненты власти должны использовать парламентскую трибуну.
«Не знаю, когда я войду в парламент, но от мандата я не отказывался и не откажусь», – сказал депутат.
Ранее лидеры «Альянса патриотов» оформили отказ от депутатских мандатов. Ирма Инашвили заявила, что партия продолжит борьбу для того, чтобы в стране состоялись справедливые выборы.
По данным ЦИК Грузии, пророссийская националистическая партия «Альянс патриотов» на выборах 31 октября получила 3.14% голосов и четыре мандата.
- Политический кризис, возникший после выборов, пытаются урегулировать послы ЕС и США, выступающие посредниками в переговорах между властью и оппозицией. Дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. Пока в работе парламента десятого созыва участвует лишь правящая партия «Грузинская мечта».
- Парламент Грузии на внеочередной сессии рассматривает вопрос утверждения обновленного правительства во главе с действующим премьер-министром Георгием Гахария.
В Абхазии сообщили о факте повторного заражения коронавирусом
Факт повторного заражения коронавирусом зафиксирован у 16-летней жительницы Абхазии, ранее переболевшей COVID-19, – заявили в Минздраве самопровозглашенной республики.
«Нами зафиксирован лабораторно подтверждённый вторичный случай заболевания. Впервые девушка обратилась в лечебное учреждение 6 октября 2020 года. Тогда у нее была симптоматика, указывающая на легкую форму заболевания. Была потеря обоняния, температура 37.1 – 37.2 , после чего, ПЦР-диагностикой 8 октября была подтверждена коронавирусная инфекция», – сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
По её словам, положенные 14 дней девушка провела дома в изоляции и находилась на витаминизированном питании. Медикаментозное лечение ей не понадобилось, так как болезнь протекала в легкой форме.
«Спустя положенное время было проведено повторное исследование на коронавирусную инфекцию. ПЦР–тест подтвердил, что она больше не болеет. Симптомов также не наблюдалось», – отметила Скорик.
Однако 15 декабря у девушки снова начали проявляться симптомы COVID–19 и она была вынуждена обратиться к врачам.
«При повторном анализе в нашей лаборатории было установлено, что у нее снова выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она проходит лечение», – сказала Скорик.
Главный санитарный врач призвала население Абхазии продолжать соблюдать профилактику и меры санитарной безопасности.
«Так как коронавирус особенно бьет по пожилым людям, вторичное заболевание наши возрастные пациенты могут не пережить», – отметила она.
- Ранее глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе рассказал о нескольких случаях реинфицирования: «Антитела могут выработаться, но они могут быть недостаточно обеспеченными защитным потенциалом. С несколькими нашими бывшими пациентами такое произошло. Часто люди говорят, что (они болели дважды), но выясняется, что они заболели другим. А именно подтвержденных случаев (реинфицирования коронавирусом) – у нас три». Однако руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе сказал, что ни один из этих случаев пока нельзя назвать подтвержденным.
Колумбия подтвердила высылку двух российских дипломатов
Власти Колумбии подтвердили сообщения местных СМИ о выезде из страны – по настоянию Боготы – двух сотрудников посольства России.
Колумбийское руководство не уточнило причин такого решения, отметив лишь, что своими действиями российские граждане нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. В министерстве иностранных дел Колумбии заявили также, что Россия в ответ отстранила от работы двух колумбийских дипломатов.
Глава колумбийской миграционной службы Хуан Франсиско Эспиноса сказал, что россияне покинули страну 8 декабря.
Журнал Semana и газета El Tiempo, в числе прочих, написали ранее о возможной причастности сотрудников российской дипмиссии к шпионажу, а именно к сбору секретной военной информации, а также сведений о работе энергетической отрасли и добыче минеральных ресурсов.
Ни МИД России, ни российское посольство в Боготе сообщение пока не прокомментировали, отмечает Reuters.
Израильский парламент самораспустился в третий раз подряд
Израильский однопартийный парламент Кнессет досрочно самораспустился в третий раз подряд и прекратил работу с 12 часов ночи среды, 23 декабря. В стране пройдут четвёртые за два года парламентские выборы, они должны состояться 23 марта 2021 года.
В Израиле с 2019 года продолжается политический кризис, вызванный примерно равным количеством мест в парламенте, получаемых правыми и левыми партиями. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 депутатам не удавалось сформировать правительство. По израильскому законодательству, право сформировать правительство получает лидер партии, получившей больше всего голосов. Он должен заручиться поддержкой 61 депутата.
В этот раз весной 2020 года партиям удалось сформировать коалиционное правительство, в котором действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц должны были по очереди возглавлять правительство. Однако разногласия в коалиции привели к невозможности принять государственные бюджеты на 2020 и 2021 годы. Нетаньяху и Ганц обвиняют в досрочных выборах друг друга.
Дональд Трамп помиловал двух свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы в США
Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании 15 человек, среди которых — двое свидетелей по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США, осуждённые за дачу ложных показаний. Список помилованных вывешен на сайте Белого дома.
Среди помилованных — бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и юрист из Нидерландов Алекс ван дер Цваан, работавший с советником Трампа Полом Манафортом.
Ван дер Цваан был приговорён к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний о бизнес-контактах Пола Манафорта на Украине. Попадуполос был приговорён в 2018 году к 14-дневному сроку после того как признал себя виновным в даче ложных показаний федеральным агентам о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высокопоставленными российскими чиновниками.
В решении о его помиловании сказано, что помилование "позволяет скорректировать несправедливость, причинённую комиссией спецпрокурора по делу о вмешательстве Роберта Мюллера большому количеству людей".
Среди помилованных Трампом — трое бывших конгрессменов от Республиканской партии, в разное время представлявших избирательные округа в Калифорнии, Техасе и Нью-Йорке. Один из них был осуждён за нецелевое использование благотворительных пожертвований. Другой — за растрату предвыборных средств, третий — за инсайдерскую торговлю на бирже.
- Кроме того, президент США помиловал четверых бывших сотрудников частной военной компании Blackwater, осуждённых за убийство 14 мирных граждан Ирака в 2007 году. Во время охраны конвоя они, согласно приговору, открыли беспорядочную стрельбу в Багдаде из пулемётов и гранатомётов. В сообщении о помиловании сказано в частности, что иракский следователь по делу мог быть связан с вооружённым подпольем.
На окраине Тбилиси снесли еще семь незаконных построек
Муниципальная инспекция мэрии Тбилиси сегодня осуществила демонтаж еще семи незаконных построек. Представители ведомства прибыли на улицу Твалчрелидзе в Самгорском районе рано утром.
Ранее инспекция призвала правонарушителей в течение четырех дней, самим демонтировать постройки на государственном участке земли.
Отметим, что пять домов еще не были достроены, а строительство двух было почти завершено. Эти два здания построили брат и сестра Пипия – беженцы из Абхазии. У брата, Левана Пипия – жена и трое детей, которые находились в другом месте во время демонтажа. Он заявил грузинской службе «Радио Свобода», что поэтапно строил дом с 2010 года и до недавнего времени никто не предупреждал, что строительство незаконное и должно быть остановлено. Пипия говорит, что у его родителей – однокомнатная квартира, поместиться в которой вместе со своей семьёй он не может.
Ранее представители мэрии Тбилиси провели демонтаж более десяти незаконных построек в поселении Африка на окраине Тбилиси. Тема вызвала широкий общественный резонанс.
МИД Грузии: абхазские банковские карты – часть российской системы МИР
Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало сообщение Нацбанка самопровозглашенной республики Абхазия о начале обслуживания карт АПРА «World» крупнейшими турецкими банками – «Is Bank» и «Ziraat Bank». В Тбилиси отмечают, что «абхазская национальная платежная карта» – часть российской платёжной системы МИР, и считают, что Москва лишь пытается представить Абхазию в качестве независимого государства.
«Реально система фиксирует лишь российскую платежную карту МИР, а идентификация того, где изготовлена привязанная к МИР-у конкретная банковская карта, связана с техническими сложностями. Это подтверждают и турецкие партнеры, с которыми состоялась уже не одна коммуникация. Следовательно, по этому вопросу мы продолжаем тесную работу со всеми государствами-партнерами. Известно, что всё международное содружество и тем более наши стратегические партнеры твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Все они непоколебимо проводят политику непризнания оккупированных территорий и тесно сотрудничают с нами в целях устранения-превенции любых незаконных попыток России», – говорится в заявлении ведомства.
По информации абхазского Нацбанка, на сегодняшний день карты АПРА «World» принимаются на территории России, Беларуси, Узбекистана, Армении и Турции.
- Ранее кандидат на пост главы МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Россия – страна-оккупант, которая прилагает все усилия, чтобы полностью снять вопрос Грузии с международной повестки дня, а также призывает Грузию смириться с «новыми реалиями» относительно Абхазии и Южной Осетии.
COVID-19 в Грузии: 2345 новых случаев, 51 пациент скончался
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2233 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 51 пациент.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 2345 новых случаев коронавируса (днём ранее – 3064), выздоровели 3560.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 214 871, выздоровевших – 191 968.
За сутки было проведено 14 457 тестов, из них PCR-тестов – 6098, экспресс‐тестов на антиген – 8359.
- Правительство Грузии пересмотрело план по смягчению ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновят работу – с жестким соблюдением регуляций.
СМИ: мать Алины Кабаевой получила квартиру в Москве за 600 млн рублей
Любовь Кабаева, мать олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, владеет квартирой в центре Москве стоимостью 600 миллионов рублей, сообщает издание "Собеседник".
В своём материале СМИ ссылается на выписку из Росреестра, а также на другое издание – "Русская пресса", которое ранее выяснило, что у Любови Кабаевой есть парковочное место на территории элитного жилого дома по улице Пречистенка. По данным "Собеседника", квартира в нём площадью 260 квадратных метров перешла к матери бывшей гимнастки в 2015 году через посредника от фирмы "Тепло-Инвест", связанной с "Газпромом".
Ранее издание The Insider опубликовало расследование, согласно которому Алина Кабаева за год работы в холдинге "Национальная медиа группа" заработала 785 миллионов 400 тысяч рублей. Одним из акционеров холдинга является друг и бывший сосед Владимира Путина по кооперативу "Озеро" Юрий Ковальчук. Именно он в 2008 году трудоустроил Кабаеву.
Кроме того, по данным The Insider, главный акушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян и её дочь владеют элитной недвижимостью в центре Москвы стоимостью больше миллиарда рублей, покупка совпала с беременностью и родами Алины Кабаевой. По информации СМИ, бывшая гимнастка рожала в столичном медицинском центре под присмотром Адамян. Отмечалось, что ни у врача, ни у её дочери нет источников доходов, которые могут объяснить приобретение такой дорогой недвижимости.
В 2019 году несколько западных изданий опубликовали материалы, в которых предполагали, что отцом детей Кабаевой может быть президент России Владимир Путин. В Кремле эту информацию никак не комментировали, но 23 мая 2019 года, спустя пару недель после даты родов Кабаевой, Путин наградил главного акушера-гинеколога Лейлу Адамян орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а за несколько лет до этого друзья Путина, бизнесмены Петр Колбин и Геннадий Тимченко, переписали на бабушку Кабаевой несколько элитных квартир.
В 2008 году таблоид "Московский корреспондент", сообщивший о возможной подготовке свадьбы Путина и Алины Кабаевой, был закрыт вскоре после публикации, а у его владельца – банкира Александра Лебедева – начались проблемы в бизнесе.
В Абхазии за сутки подтверждено 140 случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 547 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, 100 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской - 23, в Гагрской ЦРБ - 42 пациента.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 60 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8011 человек. 102 летальных случая. Выздоровели 6173 человека.
Вахтанг Гомелаури о Бадри Эсебуа: Куда он денется? Не сегодня, так завтра он будет задержан
«Пусть так не удивляется наша оппозиция, мол, что происходит, почему его никак не могут задержать за два месяца?! Это обычная тема. Куда он денется? Не сегодня, так завтра он будет задержан. Мы максимально делаем все для задержания этого человека», - заявил на комитетском заседании парламента Грузии кандидат на пост министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури, отвечая на вопрос по поводу Бадри Эсебуа, разыскиваемого за нападение на отделение «Банка Грузии» в Зугдиди.
По его словам, сегодня в стране есть преступники, находящиеся в розыске по 20 и 16 лет, которые не покидали Грузию, однако задержать их до сих пор не удалось. По пояснению Гомелаури, задержание Бадри Эсебуа – это, в первую очередь, дело чести правоохранительного ведомства, и он обязательно будет задержан.
«Хочу отметить, что очень часто журналисты задают вопросы по поводу того, что мы делаем в этом направлении. В Грузии у нас есть лица, разыскиваемые в течение 20 лет, которые находятся в Грузии и не покидали страну, есть разыскиваемый 16 лет, есть такой, который совершил убийство в 2006 году, и сегодня он все еще не пойман. Пусть так не удивляется наша оппозиция, мол, что происходит, почему его никак не могут задержать за два месяца?! Это обычная тема. Куда он денется? Не сегодня, так завтра он будет задержан. Мы максимально делаем всё для задержания этого человека. Это, в первую очередь, для нас тема чести, и я думаю, что мы его обязательно задержим», - заявил Гомелаури.
- 21 октября в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. Позже нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Всех четверых отпустили в тот же день, поздней ночью.
- Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника было выполнено. Налетчику заплатили 500 тысяч долларов. При этом деньги выделил «Банк Грузии», а не государство, – рассказал министр.
- 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
Еврокомиссия рекомендует пересмотреть ограничения с Британией
Европейская комиссия рекомендует пересмотреть ограничения на транспортное сообщение с Великобританией, позволив осуществлять неотложные и необходимые поездки.
Заявлению предшествовали решения десятков стран на время приостановить рейсы из-за появившегося в Англии нового штамма коронавируса, который распространяется значительно быстрее предыдущих вариантов. При этом нет свидетельств того, что обнаруженный штамм вызывает более тяжелый ход болезни.
Практически все страны-члены ЕС сейчас блокируют въезд пассажиров из Великобритании. Еврокомиссия рекомендует государствам пускать людей на свою территорию - при условии сдачи теста на COVID-19 и соблюдения требования самоизоляции – в случае положительного теста. Но необязательные поездки поощрять не стоит, отмечают в исполнительном органе ЕС.
Одновременно в Брюсселе предложили освободить от обязательного тестирования и ограничений на перемещение сотрудников транспортных организаций, к примеру, водителей грузовиков, передает «Би-би-си».
В ночь на 20 декабря в Лондоне и ряде районов на юге Англии вступил в силу четвёртый, максимальный уровень карантинных ограничений, введённых в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Руководитель управления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан подчёркивает, что новые штаммы – это нормальное явление для пандемии, и что не стоит говорить о вышедшей из-под контроля ситуации, о чём ранее заявлял, в частности,британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Грузия планирует приобрести новые военные беспилотники
В 2021 году Грузия планирует приобрести новые оперативно-тактические, разведывательные и боевые беспилотники, – заявил на комитетских слушаниях в парламенте кандидат на пост министра обороны Ираклий Гарибашвили.
Он отметил, что продолжится проект усовершенствования возможностей воздушной обороны Грузии.
«В 2018 году завершилась первая фаза французского проекта. Мы получили радары воздушного слежения французского производства, мобильный командный пункт, а также три зенитно-ракетных комплекса типа «Мистраль-3». В 2021 году будет завершена вторая фаза данного французского контракта. Мы также недавно подписали соглашение с израильскими партнерами об обновлении и полной модернизации противовоздушной системы», – сказал Гарибашвили.
- После войны в Карабахе многие эксперты заговорили о том, что в военном деле происходит революция, которая вот-вот изменит тактику, оперативное искусство и даже стратегию армий — не только развивающихся стран, но и самых мощных. Речь идет о массированном использовании Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов. Видеозаписи ударов азербайджанских беспилотников по армянским целям в Нагорном Карабахе стали одним из визуальных символов конфликта.
Антарктида перестала быть последним континентом без коронавируса COVID-19
Антарктида перестала быть последним континентом, на котором не зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Это случилось после того как как минимум 36 человек заболели на чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс, передаёт газета El Mercurio со ссылкой на армию страны.
Среди заразившихся — 26 чилийских военных и 10 человек из гражданского персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, утверждается, что они находятся в самоизоляции и чувствуют себя хорошо.
Бернардо-О’Хиггинс — одна из 13 действующих чилийских антарктических станций. Она расположена на северо-западе континента и, с точки зрения Чили, является столицей Антарктической комунны — административной единицы Чилийской антарктической территории. Большинство стран мира не признают суверенитет страны над землями в Антарктике.
- По состоянию на 22 декабря в мире коронавирусом нового типа заболели как минимум 77,5 миллиона жителей, свидетельствуют подсчёты университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. Только 11 государств в мире утверждают, что у них нет и не было ни одного случая заражения ковидом. Среди них — островные микрогосударства, Северная Корея и Туркменистан, где, по свидетельствам Туркменской службы Радио Свобода, отмечается массовая заболеваемость пневмонией, но власти её коронавирусную природу не признают.
Бжания проинспектировал работу пунктов пропуска на де-факто границе по реке Псоу
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня проинспектировал пункты пропуска на де-факто границе по реке Псоу. Бжания ознакомился с тем, как осуществляется оформление грузов и пограничный контроль в сезон цитрусовых, – сообщили в пресс-службе.
В инспекции приняли участие представители как абхазских, так и российских ведомств. Бжания доложили о пропускной способности пунктов пропуска и рассказали, что максимальное время для прохождения досмотра одной большегрузной машины сократилось до четырёх часов.
«Эхо Кавказа» недавно сообщало, что на де-факто границе образуются громадные очереди грузоперевозчиков, везущих мандарины в Россию.
«Всего на данный момент вывезено порядка 35 тысяч тонн цитрусовых. В целом, по данным ГТК, урожай цитрусовых нынешнего года в 3.5 раза превысил аналогичный период 2019 года. Пик ожидается в преддверии Нового года», – говорится в сообщении пресс-службы Бжания.
Абхазскому лидеру показали и старый пешеходный мост. В Москве была достигнута договорённость о его реконструкции.
- Ранее в абхазском парламенте заявили, что возмущены «некорректными вопросами» российских пограничников. Спикер парламента сообщил, что «подобные инциденты неоднократно имели место».
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