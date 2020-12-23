Вице-спикер парламента Грузии назвал «вредным» заявление Нателашвили в адрес Турции

Один из ведущих мировых журналов в области медицины The Lancet опубликовал статью, посвящённую клинической картине отравления и лечению российского оппозиционера Алексея Навального. Среди авторов статьи - специалисты берлинской клиники "Шарите", куда спустя два дня после отравления в России был доставлен Навальный. Статья названа "Отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок"".

Навальный в статье не называется по имени, однако очевидно, что речь идёт именно о нём. Описаны симптомы, которые он испытал в самолёте из Томска в Москву, а также коротко описана терапия в Омске, где он находился в первые двое суток после отравления. Отмечается, что в момент, когда Навального впервые обследовал германский врач (спустя 31 час после отравления), пациент был на искусственной вентиляции лёгких, единственное лекарство, которое ему тогда вводилось, был пропофол (седативное средство). К моменту транспортировки в Германию (спустя 47 часов после отравления) его состояние немного улучшилось, однако он по-прежнему находился в глубокой коме.

В клинике "Шарите" на основании анализов было обнаружено, что Навальный подвергся воздействию ингибитора холинэстеразы, после чего была начата терапия, в частности с использованием атропина и обидоксима. Второй препарат, однако, не подействовал. Предполагается, что до 4-го дня в крови Навального оставались следы яда, который блокировал холинэстеразу. Её восстановление началось после переливания плазмы.

На пятый день у Навального поднялась температура, которая была повышенной 10 дней. Дышать самостоятельно он начал на 12-й день после отравления, а полностью от ИВЛ был отключён на 24-й день. Спустя 2 месяца после отравления было констатировано практически полное восстановление с точки зрения неврологии и невропсихологии.

Немецкие врачи отмечают, что исход болезни был "очень благоприятным". По их мнению, едва ли не решающее значение имели мероприятия, проведённые в первые часы после отравления - интубация и искусственная вентиляция лёгких. Отмечается, что в организме Навального после прибытия в "Шарите" были найдены следы атропина, что показывает, что это противоядие вводилось ещё в России. Однако неизвестно, когда и в каком объёме. В телефонном разговоре с Навальным предположительно сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев говорилл, что введённый Навальному сотрудниками "скорой помощи" в Омске атропин, возможно, спас ему жизнь. Также в статье говорится, что Навальному помогло выздороветь и хорошее состояние его здоровья до отравления - что противоречит словам российских чиновников о том, что у него якобы был панкреатит и другие болезни. "И надо же как интересно, ни про диабет, ни про панкреатит эти 14 немецких профессоров не пишут. Не нашли у меня ничего такого" - прокомментировал сам Навальный статью.

В статье нет прямой критики омских врачей, лечивших Навального, однако в ней можно увидеть недоумение относительно того, почему в Омске не был поставлен диагноз ингибирования холинэстеразы. Отмечается, что тесты на отравление органофосфатами широко применяются в клинической практике. Между тем, в России официально Навальному не был поставлен диагноз отравления.

Навальный обвиняет в своём отравлении российские власти, а его конкретными исполнителями называет сотрудников ФСБ. Недавно было опубликовано расследование, в котором называются предполагаемые имена причастных к преступлению. Россия отвергает факт отравления, требуя от Германии передачи ей анализов Навального и медицинских документов. Навальный пишет, что теперь требуемые данные опубликованы и доступны всем.