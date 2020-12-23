Африка… Следующая – улица Твалчрелидзе

Мэрия Тбилиси продолжает сносить незаконные постройки в городе. Сегодня было демонтировано еще 7 незаконных домов в Самгорском районе.

«Тогда им голоса нужны были, а как выборы прошли – все! Вот, что сделали на следующий день», – говорит женщина, указывающая на то, что осталось от ее дома. Всего на улице Твалчрелидзе сегодня было снесено 7 незаконных построек. Строительство двух из них было практически завершено. Их построили беженцы из Абхазии – брат и сестра Леван и Элене Пипия. У Левана – жена и трое детей.

«Я 11 лет здесь прожил. Из Абхазии меня выгнали, вот теперь и отсюда выгоняют. Этот дом я построил сам. Я мастер – собирал по копейкам (деньги на материалы), чтобы у детей дом был. Стабильной работы у меня нет, чтобы что-то снять в аренду и жить там», – говорит Леван.

По словам его сестры, первое предупреждение о том, что их дома подлежат сносу, они получили только на днях:

«С 2010 года никто ни разу не пришел и не сказал, что нам надо уйти отсюда. Они провели брифинг, и про меня там сказали, что как это, у меня нет жилья? Мол, оказывается земля, которой владеет семья моего бывшего мужа – моя», – говорит Элене Пипия.

В мэрии заявляют, что у пяти граждан, построивших дома на улице Твалчрелидзе, есть альтернативное имущество. Речь идет либо об участках земли, либо о домах в регионах, либо о недвижимости, предоставленной этим людям государством. При этом мэр столицы Каха Каладзе заявил, что нельзя оправдывать нарушение закона социальными и финансовыми проблемами людей.

«Я очень хорошо понимаю (трудное) социальное положение, понимаю те семьи, которые действительно нуждаются и имеют серьезные проблемы. И это неслучайно, что треть бюджета столицы в 2021 году планируется потратить на помощь семьям, которым больше всего нужна поддержка. На это направление будет потрачено 350 миллионов (…) Но незаконное присвоение имущества и незаконное размещение на нем построек – категорически неприемлемо и мы этого не допустим», – сказал мэр.

Лина Гвинианидзе, исполнительный директор Центра по мониторингу и изучению прав человека, говорит, что, как правило, мэрия не выясняет, есть ли у людей на самом деле где жить, а рассматривает такие случаи лишь в контексте нарушения правил строительства. То, что сейчас городские власти обнародовали определенную информацию относительно жилищного положения людей – это, скорее, исключение. Но и здесь остается ряд вопросов:

«Во-первых, как именно производится оценка информации? И второе – участвуют ли в процессе непосредственно те люди, которых касается эта информация? Например, когда в мэрии говорят о жилье отца конкретного человека, или бывшего мужа, с которым у человека может не быть никакой связи. Фактически он может не иметь возможности пользоваться этим (имуществом). Мэрия не оценивает фактическое положение людей, фактическую бездомность или невозможность использования (имущества). Происходит лишь формальный поиск документации», – говорит Лина Гвинианидзе.

При этом, по ее словам, многие, кто идут на такой шаг – незаконное строительство – это люди, которые живут на съемных квартирах, т.е. формально они могут быть прописаны в них. Однако в ряде случаев эти люди оказываются в положении, когда они больше не могут платить за аренду.

Все это, говорит директор Центра по мониторингу и изучению прав человека, – лишь часть одной большой проблемы, а именно – отсутствия жилищной политики в стране и игнорирования проблемы бездомности, ее истоков.

«Главный вопрос в том, что мэрия не изучает причины того, почему люди становятся бездомными, причины потери жилья. С другой стороны – это отсутствие жилищной политики. В муниципалитете Тбилиси, который является самым крупным в стране – а именно здесь самый высокий показатель трудовой миграции и бездомности – нет даже зачатков жилищной политики. У нас нет никакой программы доступного жилья, жилищных фондов и многих других инструментов, призванных способствовать доступности жилья».

За этот месяц мэрия осуществила демонтаж незаконных построек уже во второй раз. Около недели назад примерно 10 незаконных построек были снесены в столичном поселении Африка.