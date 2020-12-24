«Грузинская мечта» преодолела головокружение от успехов

В однопартийном режиме грузинский парламент утвердил однопартийное правительство. Во главе с однопартийцем Георгием Гахария. Представители других партий в это время протестовали у стен парламента. Власть, заявив, что это ей неудобств не создает, все же призналась, что из-за бойкота оппозиции дискомфорт испытывает. Но не более чем дискомфорт.

К сегодняшним лозунгам гражданских активистов, собравшихся у стен парламента, о том, что члены правительства «Грузинской мечты» на самом деле «рабы» Бидзины Иванишвили, членам правительства не привыкать. Неприятнее для них то, что в ходе его нового утверждения новым парламентом, будущим, то есть действующим министрам приходилось рассказывать о дальнейших четырехлетних планах только однопартийцам. И если поначалу представители власти утверждали, что это им не создает никакого дискомфорта, то сегодня они публично признали сомнительность ситуации.

Георгий Гахария и члены его правительства с понедельника участвуют в комитетских, а сегодня и пленарных, слушаниях в рамках процедур утверждения нового правительства. Несмотря на гарантированный зеленый свет однопартийного парламента, глава правительства признал:

«Работа будет непростой без дискуссии и оппонирования. Мы должны сделать все, чтобы в ближайшее время, проблема этого политического контекста была преодолена, и пустующая часть парламента заполнилась. Несмотря на то, что кто-то испугался, кто-то не разобрался, а кто-то не смог преодолеть себя и внутрипартийные амбиции поставил выше интересов страны, мы не сможем остановить страну и следовать этим безответственным действиям».

И остальные министры, в том числе и министр экономики Натия Турнава, согласились с журналистами в том, что в таком однопартийном режиме очень дискомфортно работать. Тем не менее, представители правящей партии всю ответственность возлагают на оппозицию, которая не признает итоги выборов, не соглашается войти в парламент и требует досрочных выборов.

В свою очередь представители оппозиции не намерены отказываться от своих требований, несмотря на то, что накануне посол США Келли Дегнан в интервью ТВ «Формула» вновь призвала оппозицию, несмотря на нарушения во время выборов, продолжить борьбу в стенах парламента.

– И извне парламента можно следить за правительством и не давать ему покоя, – заявила сегодня одна из лидеров партии «Лело» Анна Нацвлишвили. Ее партия обязалась сегодня вести мониторинг по исполнению правительством «Грузинской мечты» представленной программы, которая, по словам, Анны Нацвлишвили, больше похожа на тост советских времен, чем на реальный план выхода из кризисной ситуации:

«Это никакая не программа строительства европейского государства. Это тост советского стиля, который гражданам обещает все, не исполнит ничего. Главная проблема этой программы в том, что она не дает гражданам никакой реальной возможности контроля над правительством для достижения результатов или спроса за их недостижения».

Оппозиция критикует «Грузинскую мечту» за то, что та не провела даже фасадных изменений в правительстве, за то, что в бюджете будущего года не сократила бюрократические расходы, и более того, решила вновь создать отдельно министерства культуры и спорта, которые ранее были присоединены к Министерству образования, в целях сокращения госрасходов.

«Грузинской мечте» сложно будет работать в ее третий срок, считает доктор политических наук, лектор Йенского университета Бидзина Лебанидзе:

«У «Грузинской мечты» были амбициозные планы и в 2016 году, но не все было сделано с точки зрения социально-экономических и политико-демократических реформ. Было очень много нестыковок и ошибок. По всей видимости, и сейчас «Грузинской мечте» будет сложно осуществить объявленные цели».

Сложившаяся ситуация после выборов, по словам Бидзины Лебанидзе, все больше усиливает предположение, что Грузия не смогла сдать тест на демократию, и это отдаляет ее от НАТО и ЕС.