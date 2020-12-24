Господин Гахария, вам письмо

Исполняющему обязанности премьер-министра Грузии пишут письма из находящегося под контролем цхинвальских властей Ахалгорского района. Правда, письма безответные.

Очередное открытое письмо на имя кандидата в премьер-министры Грузии из Ахалгорского района, находящегося по ту сторону разделительной линии. Гражданская активистка Тамара Меаракишвили требует от Георгия Гахария уделить, наконец, внимание проблемам региона. По словам активистки, ранее она уже не раз пыталась выйти на связь с кандидатом на пост главы правительства, чтобы поговорить с ним об этом:

«Я неоднократно обращалась через открытые письма, через телеканалы, чтобы вы уделили несколько минут и выслушали меня. Ахалгорцы наделили меня правом говорить с вами от их имени. Но мои призывы не дошли до вас. Мы находимся в очень сложной ситуации. Пожалуйста, поговорите с нами», – написала Тамара Меаракишвили на своей страничке в соцсети Facebook.

Призыв, впрочем, не дошел и в этот раз. Георгий Гахария на письмо не откликнулся. В администрации премьер-министра также воздерживаются от комментариев. Кандидат на должность главы правительства предпочитает рассуждать не о частных проблемах ахалгорцев, а о более глобальных вопросах в контексте оккупированных территорий. Вслед за обнародованием задачи №1, подразумевающей восстановление территориальной целостности, бывший-будущий премьер обозначил приоритетные шаги в этом направлении – в первую очередь активизацию МИДом политики непризнания оккупированных территорий. Впрочем, Гахария тут же посетовал, что на этом направлении существуют определенные риски, вызванные желанием России поставить под сомнение политику Тбилиси. Москва, утверждает Гахария, не жалеет ресурсов, чтобы подорвать дипломатические усилия Грузии. Впрочем, отказываться от любых каналов общения с северным соседом Гахария считает неправильным:

«Формат Карасина-Абашидзе себя не исчерпал, так как является единственным каналом двустороннего общения, в первую очередь, по экономическим и гуманитарным вопросам. И сказать нет такому каналу, думаю, было бы неправильно. Поэтому мы максимально будем использовать эту возможность в, подчеркну, исключительно экономическом и гуманитарном измерении».

Георгий Гахария уверен, что дипломатические усилия в третьей фазе правления «Грузинской мечты» наконец увенчаются успехом. Впрочем, он так и не уточнил, каким образом новое-старое правительство сумеет добиться того, чего ему же не удалось добиться до сих пор. А депутаты от правящей партии, которых Гахария убедил в своей профпригодности, заострять внимание на методах достижения обозначенных целей не стали, удовлетворившись довольно туманным обещанием, что подход отныне будет «более структурированным»:

«Нам всем нужна единая, продуманная политика в отношении оккупированных территорий, политика, в которую будут вовлечены все ведомства, имеющие прямое отношение и связанные с решением этой проблемы – это должно быть Министерство иностранных дел, аппарат госминистра по вопросам примирения, соответствующие спецслужбы, МВД и т.д. Это должна быть структурированная, консолидированная политика подхода Грузии», – заявил Гахария.

Среди них – работа над мирными инициативами для «наведения мостов и укрепления доверия с нашими гражданами – абхазскими и осетинскими братьями». Это, по мнению Гахария – самый правильный и быстрый способ восстановления территориальной целостности Грузии, и, «что наиболее важно, доверия».

Правда жительница Ахалгори Тамара Меаракишвили этого «доверия» к словам господина Гахария больше не испытывает:

«Для чего нужно было говорить все эти красивые слова в парламенте, где вам не задают вопросов? Они (депутаты «Грузинской мечты») и так бы поверили, что вы думаете и заботитесь о нас. Я не верю ни единому вашему слову, к сожалению. Потому что для вас люди – не главное».

Главное – восстановить территориальную целостность. И в этот процесс, по словам и.о. премьера, должны быть полностью вовлечены международные партнеры Грузии и «определенные политические деятели». Имена этих деятелей Гахария также предпочел не называть.