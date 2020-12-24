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Элене Нижарадзе покинула должность исполнительного директора ISFED
Элене Нижарадзе покинула должность исполнительного директора «Справедливых выборов» (ISFED). Эту информацию Общественному вещателю Грузии подтвердила член правления организации Тамар Сартания.
По ее словам, о деталях она расскажет на завтрашней пресс-конференции.
Как известно, 11 декабря ISFED опубликовала заявление о результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах, в котором отмечалось, что результаты внутреннего аудита подтвердили точность методологии, хотя в формуле подсчета количества голосов был выявлен изъян.
В частности, как заявили в «Справедливых выборах», помимо голосов, полученных избирательными субъектами, были подсчитаны и недействительные бюллетени.
После исправления данного недостатка, скорректированные результаты параллельного подсчета организации, с учетом степени погрешности, совпали с окончательными результатами ЦИК.
Другие новости дня
В одном из ресторанов Ахалцихе прогремел взрыв - есть пострадавшие
В ресторане «Имерети» на улице Руставели в Ахалцихе произошел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.
Как заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, из корпуса эвакуировано 12 семей. По их информации, предположительно, взрыв спровоцировала утечка природного газа.
«По предварительной информации, взрыв природного газа произошел в подвале бездействующего ресторана, расположенного на первом этаже пятиэтажного дома. Здание было частично повреждено. Жертв нет. Пострадали два человека, когда спасатели вытащили их, они были в сознании. Параллельно, из здания было эвакуировано 12 семей. Работы продолжаются», - заявили в ведомстве.
На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, передает «Грузия онлайн».
Христиане отмечают Рождество по григорианскому календарю. ВИДЕО
В ночь на 25 декабря христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают один из самых важных праздников – Рождество Христово. Верующие празднуют рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии.
В этом году рождественские праздники проходят на фоне пандемии коронавируса.
Из-за карантинных ограничений и комендантского часа Папа Римский Франциск начал мессу в соборе Святого Петра в Ватикане раньше обычного. Число присутствующих на богослужении ограничено. Большинство священников и все верующие использовали маски.
Из-за роста числа заразившихся в большинстве европейских стран как минимум до начала января введены строгие ограничения. Закрыты рестораны, спортзалы, многие магазины и развлекательные центры. Отменены рождественские ярмарки, граждан просят по возможности не покидать свои дома и соблюдать социальную дистанцию.
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Из-за этого более 40 государств прекратили с ней авиасообщение. В Лондоне, в также на юго-востоке и востоке Англии объявлен жесткий локдаун.
Сразу после Рождества в странах Евросоюза начнется вакцинация. Компании Pfizer и BioNTech уже заявили, что готовы немедленно начать поставки доз вакцины совместного производства. В Европейском медицинском агентстве считают, что вакцина будет эффективна и против нового штамма коронавируса. Власти Евросоюза планируют привить 450 миллионов человек в 27 странах.
В России, где Рождество отмечают в январе, несмотря на рост числа заболевших, власти пока не вводят жёстких ограничений, но призывают отметить Новый год в кругу семьи.
В Абхазии подтвержден 101 случай коронавируса, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 560 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 101 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, 100 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Ткварчельской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ - 47 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице сегодня, 24 декабря, скончался мужчина 77 лет, в Ткварчельской больнице накануне умерла пациентка 1968 года рождения, в Гали 22 декабря скончался мужчина 1924 года рождения. У всех троих была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуми находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 44 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8236 человек.105 летальных случаев. Выздоровели 6508 человек.
Парламент Грузии утвердил новый состав правительства
Парламент Грузии на пленарном заседании внеочередной сессии 85 голосами объявил вотум доверия новому составу правительства и программе правительства. В кабинете министров только один новый министр - Гоча Лорткипанидзе, который назначен министром юстиции.
Руководители остальных ведомств утверждены законодательным органом без изменений. В частности:
- министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили;
- министр внутренних дел - Вахтанг Гомелаури;
- министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава;
- министр иностранных дел - Давид Залкалиани;
- министр финансов - Иванэ Мачавариани;
- министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели;
- министр труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе;
- министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили;
- министр обороны - Ираклий Гарибашвили;
- государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия - Тея Ахвледиани.
Что касается правительственной программы «Строительство европейского государства», то основная ее часть посвящена борьбе с пандемией.
Для объявления вотума доверия правительству требовалась поддержка 76 депутатов, передает Общественный вещатель Грузии.
Великобритания и Евросоюз заключили торговое соглашение по Брекзиту
Великобритания и Евросоюз договорились о торговой сделке после Брекзита.
Соглашение положило конец долгим спорам по поводу прав на рыболовство и будущих правил ведения бизнеса между Лондоном и Брюсселем.
Все, что было обещано британскому народу во время референдума в 2016 году, выполнено, говорится в заявлении британского правительства.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, соглашение позволит обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства.
Торговое соглашение между Великобританией и ЕС основано на нулевых тарифах и нулевых квотах. Оно должно вступить в силу 1 января 2021 года. Если бы его не удалось заключить, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. Это угрожало бы потерями в бизнесе и ростом безработицы.
В 2019 году товарооборот между Великобританией и Евросоюзом составил 668 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 900 миллиардов долларов).
В Абхазии задержали «вора в законе», известного как «Дин Рид»
Задержан житель Сухуми, «вор в законе» Темур Ахуба. В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что провели профилактические мероприятия «в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также недопущения совершения преступлений».
По информации МВД, гражданин Ахуба, известный в криминальных кругах как «Дин Рид», «ведет антиобщественный образ жизни, пропагандируя криминальные понятия и так называемую «преступную субкультуру» в молодежной среде».
«По имеющимся оперативным данным, гражданин Ахуба имел преступные намерения дестабилизировать криминогенную обстановку в канун Новогодних праздников», – сказано в заявлении.
Ранее Ахуба привлекался к административной ответственности по обвинению в незаконном потреблении наркотических средств и психотропных веществ, а также из-за отказа от медицинского освидетельствования.
- Дин Рид – американский певец, киноактёр, кинорежиссёр и общественный деятель, пользовавшийся огромной популярностью в СССР, странах Латинской Америки и Восточной Европы.
Брата Инала Джабиева освободили от уголовной ответственности
Цхинвальский городской суд прекратил производство по уголовному делу в отношении Ацамаза Джабиева – брата погибшего в августе жителя Цхинвали Инала Джабиева.
Ацамаз был задержан 19 декабря по обвинению в вымогательстве, совершенном с применением насилия. Как рассказала агентству «Рес» его адвокат Ирина Элбакидзе, в ходе суда прокурор не поддержал ходатайство по уголовному делу, соответственно, в отношении Ацамаза Джабиева не была избрана мера пресечения.
«Следователь поддержал свое ходатайство, он предоставил дополнительные материалы, а именно протоколы очных ставок, которые были приведены между потерпевшим и Джабиевым. В ходе данной очной ставки потерпевший указал, что никаких требований о передаче бензина, которые бы сопровождались применением насилия, не было. Прокурор не поддержал ходатайство следователя, пояснив, что ранее в отношении Джабиева рассматривалось административное правонарушение, по которому ему было назначено наказание в виде административного ареста. В связи с чем прокурор не посчитал нужным поддерживать ходатайство по уголовному делу. Соответственно по уголовному делу в отношении Джабиева не была избрана мера пресечения», – сказала адвокат. Сообщается, что к уголовному делу данный административный арест отношения не имеет.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле.
В абхазской энергосистеме вновь возникли проблемы
Часть Гудаутского района самопровозглашенной республики Абхазия осталась без подачи электроэнергии.
В компании «Черноморэнерго» сообщили, что авария произошла на линии электропередач «Мысра». На место выехали аварийные бригады.
Ранее в компании предупредили о возможном отключении перегруженных линий – в связи с возросшими нагрузками в электросетях. Цель – избежание аварийных ситуаций.
«Отключение линий будет происходить на момент фиксации превышения объёма максимальной мощности. Наряду с увеличением естественных нагрузок в этот период, также рост нагрузок обусловлен большим количеством незаконных подключений. Несмотря на проводимую работу по отключению незаконно подключённых потребителей, их количество достаточно велико, что является причиной недопустимо высоких нагрузок в сетях», – заявили в компании.
- В ноябре в Абхазии были веерные отключения электроэнергии, а 5 декабря на сухумской подстанции произошел крупный пожар.
- Главный источник электроэнергии для Абхазии – «Ингури ГЭС», ремонт которой начнётся 15 февраля 2021 года и продлится три с половиной месяца. Плотина ГЭС находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.
Гахария: Формат Абашидзе-Карасин не исчерпал себя
Формат Абашидзе-Карасин – единственный двусторонний канал, предназначенный, в первую очередь, для обсуждения экономических и гуманитарных вопросов, – об этом кандидат в премьер-министры Грузии Георгий Гахария заявил на пленарном заседании парламента, отвечая на вопросы депутатов.
Вместе с тем Гахария отметил, что указанный формат не исчерпал себя.
«Сейчас приносит он пользу или нет – это немного (сложный) вопрос, но он не исчерпал себя, потому что это единственный двусторонний канал для обсуждения, в первую очередь, экономических и гуманитарных вопросов. Я считаю неправильным отказываться от этого канала, даже если он будет и вовсе односторонний, потому что мы должны максимально использовать этот канал, особенно, еще раз подчеркиваю, в отношении гуманитарного и экономического измерения», – заявил Гахария.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Абашидзе-Карасин, проводимых с 2012 года в Праге. 27 ноября текущего года встреча российского сенатора Григория Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе прошла в формате видеоконференции.
Залкалиани: «кавказскую инициативу» президента Грузии неправильно истолковали
Кандидат в министры иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о создании платформы мира на Кавказе неправильно истолковали. Он заявил, что очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии, – пишет СОВА.
С похожей инициативой, предусматривающей вовлечение в региональные процессы Анкары, Москвы и Тегерана, ранее выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В грузинских экспертных кругах, а также на самом Западе выразили обеспокоенность таким форматом.
«Это ни в коем случае не было реакцией на инициативу президента дружественной нам страны (Эрдогана – ред.). До того, как такая она была озвучена, президент Грузии, как и мы, неоднократно заявляла об этом. Напомню вам последнее заседание Совета безопасности, когда все мы единогласно заявляли, что предлагаем Тбилиси в качестве площадки для переговоров наших партнеров, соседей – Азербайджана и Армении. Именно это имела в виду президент. Грузия всегда должна быть в авангарде происходящих на Южном Кавказе процессов. Такова ее идея», – объяснил Залкалиани.
И. о. министра иностранных дел добавил, что в такой платформе необходимо участие международных партнеров.
Родные заключённого из ИК Иркутска заявили о пытках кипятильником
Родственники заключённого из исправительной колонии №6 Иркутска Кежика Ондара заявили уполномоченному по правам человека и в прокуратуру о пытках, в результате которых он стал инвалидом. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила сестра пострадавшего Азияна Ондар.
Родственники Ондара сообщили, что ему вставляли в прямую кишку кипятильник, который там взорвался. Травмы заключённого, которому провели уже две операции, подтвердила уполномоченный по правам человека Иркутской области Светлана Семёнова. Омбудсмен заявила, что заведено уголовное дело о пытках. Пока неизвестно, где именно происходили издевательства над осуждённым - в ИК-6 или СИЗО-1, куда его вывозили.
По словам основателя правозащитного проекта Gulаgu.nеt Владимира Осечкина, заявление о пытках в колонии направлено врио прокурора Иркутской области, руководителю Следственного комитета, в управление собственной безопасности ФСИН и в генпрокуратуру России. В ведомствах пообещали ответить через месяц.
Факт пыток подтвердили в пресс-службе УФСИН по Приангарью, уточнив, что преступление было совершено не в ИК-6, а в следственном изоляторе, куда заключенного на время увозили из колонии. По словам Ондара, ее брата перевели в ИК-6 в апреле 2020 года, после бунта в ИК-15, где он находился ранее.
Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Бунтующие записали видеообращение из горящей промзоны, в котором пожаловались на регулярные издевательства и избиения.
- В результате бунта пострадали несколько сотен заключённых, из которых 200 нанесли себе увечья в знак протеста против пыток. 11 апреля при разборе завалов одного из осуждённых нашли мёртвым. По официальным данным, с травмами в медицинский изолятор колонии поступили девять заключённых.
- В пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что бунт начался с того, что осуждённые сами напали на сотрудника колонии. Он, как утверждалось, госпитализирован с телесными повреждениями. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что бунт был устроен некими "внешними силами". По его мнению, условия в колонии были приличными, и предпосылок для возмущения со стороны осуждённых не было.
- Следственный комитет по Иркутской области завёл на заключённых уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
В Сванетии выявили крупную криптоферму, незаконно потребляющую электроэнергию
Энергораспределительная компания «Энерго-Про Джорджия» жалуется на незаконный майнинг криптовалют в высокорном регионе Местия в Сванетии. По данным компании, которая занимается поставкой электроэнергии в регионы Грузии, из-за этого потребление электроэнергии в Местийском районе катастрофически выросло, а выявить все факты хищения становится все труднее.
Полиция обнаружила на вспомогательной территории гостиницы «Бангуриани» в центре Местии большое количество генераторов криптовалюты, которые незаконно потребляли большое количество электроэнергии, – сообщает сегодня «Энерго-Про Джорджия». Факт раскрыли сотрудники УВД Местии, – пишет «Новости-Грузия».
«Обнаруженное в отеле «Бангуриани» хищение равно потреблению 4-5 средних деревень. Можно сказать, что только Местийский муниципалитет в настоящее время потребляет электроэнергию, которой в среднем хватило бы на 12-14 других районов. Такое повышенное потребление электроэнергии физически не может выдержать местная электросеть. Часто случаются аварии, и сотрудники компании пытаются вовремя отремонтировать вышедшую из строя сеть, однако из-за повышения потребление она вновь выходит из строя», – сказано в заявлении компании.
«Энерго-Про Джорджия» указывает, что у сотрудников компании нет возможности безопасно перемещаться и на месте выявлять факты хищения электроэнергии. Компания просит все соответствующие органы продолжить процесс выявления фактов хищения электроэнергии.
Энергокризис в Абхазии: майнеры попали под запрет:
- Отметим, что аналогичная проблема существует и в Абхазии. Власти самопровозглашенной республики запретили деятельность по добыче криптовалют до 1 июня 2021 года, а также ввели ограничение на ввоз майнинг-оборудования.
Георгий Гахария поздравил Ильхама Алиева с днём рождения
И.о. премьер-министра Грузии Георгий Гахария поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения. Об этом сообщило азербайджанское государственное агентство «Азертадж».
«Сердечно поздравляю вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей высшей государственной деятельности.
С удовлетворением хочу подчеркнуть стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, основанное на прочной истории и общих интересах.
Уверен, что дружеские связи между нашими странами еще больше укрепятся во всех сферах сотрудничества. Это будет способствовать установлению мира, укреплению стабильности в нашем регионе и благополучию наших народов.
Хотел бы еще раз выразить готовность грузинского государства содействовать дальнейшему сотрудничеству между нашими странами и поднять отношения на более высокий уровень. Это также является моим личным пожеланием.
Господин президент, пользуясь случаем, еще раз выражаю вам глубокое уважение и наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения», - говорится в письме Гахария.
- Накануне Гахария заявил о нейтралитете страны в отношениях с соседями, намерении сохранить добрососедские отношения с Ереваном и Баку: «Это крайне важно для того, чтобы мы смогли и в будущем выполнять нашу региональную функцию добрососедства».
Reuters: США могут вскоре ввести санкции против «Северного потока – 2»
Администрация Дональда Трампа готовит новые санкции против фирм, имеющих отношение к сооружению газопровода "Северный поток – 2", сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленных лиц в Белом доме.
Сооружение газопровода было приостановлено год назад на заключительном этапе строительства после того, как судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, принадлежащее швейцарской фирме Allseas, прекратило работы под угрозой американских санкций. Официально Россия намерена возобновить работы с использованием собственных судов, однако, по американским данным, она также намерена воспользоваться специализированным судном Oceanic 500, которое сейчас находится на переоснащении на Канарских островах. Объектом санкций могут стать компании, которые переоборудуют судно для его использования в качестве трубоукладчика. Как сообщает Reuters, несколько европейских фирм были привлечены к этим работам, но они не знали, где будет использоваться это судно.
Соединенные Штаты настаивают, что сооружение "Северного потока – 2" угрожает энергетической безопасности Европы, утверждая Россию в качестве главного поставщика энергоресурсов на континент. Москва заявляет, что США пытаются добиться преимуществ в Европе для своих экспортеров сжиженного природного газа. Американские законодатели – и демократы, и республиканцы – поддерживают использование санкций для предотвращения завершения строительства газопровода. В только что одобренном Конгрессом законопроекте об оборонных расходах предусмотрены меры по расширению диапазона действий санкций. Они будут направлены против фирм и индивидуальных лиц, имеющих отношение к укладке труб, страхованию оборудования и другим операциям, связанным с сооружением газопровода.
Майя Санду вступила в должность президента Молдавии
Майя Санду сегодна вступила в должность президента Молдавии. На торжественном заседании парламента и Конституционного суда в Кишинёве она приняла присягу.
В ходе инаугурационной речи она обратилась к представителям национальных меньшинств - на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках - подчеркнув, что не допустит нарушения их прав. Санду вновь подчеркнула, что её главная задача - борьба с коррупцией. Она также подвергла критике нынешнее парламентское большинство и призвала к досрочным выборам.
Накануне подал в отставку кабинет премьер-министра Иона Кику. Теперь, после отставки кабинета, Майя Санду сможет распустить парламент – в случае двух неудачных попыток назначить нового премьера.
- Санду 48 лет. Она экономист, окончила магистратуру в Гарвардском университете, работала в структурах Всемирного банка. В политике с начала 2010-х годов, была министром образования, затем создала проевропейскую "Партию действия и солидарности", которая, как ведущая оппозиционная сила, боролась как против социалистов президента Игоря Додона, так и против сторонников олигарха Владимира Плахотнюка. Сформировав на короткое время альянс с социалистами, сторонники Санду смогли отстранить Плахотнюка от власти, и Санду стала премьер-министром, однако затем вновь ушла в оппозицию. Как оппозиционный лидер победила Додона на выборах осенью нынешнего года.
- Санду выступает за европейскую ориентацию Молдавии и при этом за сохранение хороших отношений с Москвой. Она выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта и за вывод российских войск из Приднестровья.
В Южной Осетии выявили 34 новых случая коронавируса
В Южной Осетии за минувшие сутки провели 102 исследования на коронавирус, выявлено 34 новых случая заболевания, сообщила «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Число заболевших с середины сентября достигло 2206. Сняты с учета с отрицательным тестом СОVID-19 еще 44 человека, всего выздоровело 1377 граждан. Под наблюдением медиков пока остаются 829 человек», – отметила Гаглоева.
Ранее югоосетинские власти сообщили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. При этом до 15 января в Южной Осетии приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Полиция Армении задержала 69 участников акции протеста у здания Кабмина
Полиция Армении в четверг в ходе акции протеста у здания правительства задержала 69 активистов. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе силового ведомства республики.
«В настоящий момент задержаны 69 граждан, которые участвовали в акции у здания правительства», - отметили в пресс-службе полиции.
Протестующие с утра заблокировали все входы и выходы здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они пытались не пустить правительственные машины в задний двор здания кабмина, после чего началась потасовка и последовали задержания. Также участники акции заблокировали прилегающие улицы, из-за чего образовалось большое скопление машин.
«Члены кабинета смогли утром войти в здание кабмина, теперь наша цель, чтобы они не вышли оттуда, пока Никол Пашинян не подаст в отставку», - заявил один из инициаторов акции протеста, лидер партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.
Сейчас у здания правительства Армении продолжается акция протеста оппозиции, полиция несет усиленную службу.
Оппозиция считает, что подписанное Пашиняном совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.
На фоне ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только посредством выборов. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.
Гахария: политика по восстановлению территориальной целостности будет «более структурированной»
Правительство Грузии продолжит работу по мирным инициативам, – заявил кандидат в премьер-министры Георгий Гахария, выступая в парламенте. Он отметил, что необходимо восстановить мосты и доверие между грузинами, абхазами и осетинами.
«Подход правительства Грузии будет более структурированным. Нам необходима единая, обдуманная политика в отношении оккупированных территорий. Политика, к которой подключатся все ведомства, у которых есть прямое отношение к решению этой проблемы. Это МИД, аппарат госминистра по вопросам примирения, МВД и т.д. Это должна быть структурированная, консолидированная политика по восстановлению территориальной целостности страны. В определении данной политики должны принимать участие наши международные партнёры», – заявил Гахария.
- Ранее Гахария заявил в парламенте, что мирное восстановление территориальной целостности – задача №1: «Пока проблема оккупации в Грузии не будет окончательно решена, развитие страны в любой сфере будет ограниченным. Поэтому восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматической политики является задачей номер один. И все мы должны понимать, что и здесь наши евроатлантические устремления и вовлеченность стратегических партнеров чрезвычайно важны».
- В Сухуми при этом выступили против «расширения платформы неформального диалога» с Тбилиси: «О возможности переговоров между Абхазией и Грузией можно говорить только в том случае если Тбилиси радикально пересмотрит свой курс в отношении Республики Абхазия, приступит к согласованию документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией в рамках Женевских дискуссий и откажется от политики международной изоляции нашей страны».
В России – самое большое за сутки число заражений и смертей от ковида
В России за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявили 29 935 новых инфицированных коронавирусом – это максимальное значение с начала пандемии. Официально сообщается о 635 умерших от инфекции за сутки, это тоже максимум. Больше всего заболевших выявлено в Москве – больше 8 тысяч – и это тоже самый высокий суточный показатель.
Общее число людей, у которых был выявлен коронавирус, в России приближается к 3 миллионам, а число умерших, по официальным данным, превысило 50 тысяч (в это число включаются не все умершие с коронавирусом. Если ориентироваться на данные Росстата, это число может быть примерно в 2 раза выше, а всего же так называемая избыточная смертность в нынешнем году превышает 100 тысяч человек).
Из ряда регионов поступают сообщения о нехватке мест в больницах и других признаках перегруженности системы здравоохранения.
В большинстве регионов при этом сейчас действуют более мягкие меры по борьбе с распространением инфекции, чем весной, когда число заболевших и смертей было ниже в 2–3 раза. В Москве, с ограничениями, продолжают работать предприятия общепита и магазины.
В России начата кампания по вакцинации препаратом "Спутник V", однако в Москве, где развёрнуты пункты вакцинации, на них пока не наблюдается большого наплыва людей, а в ряд регионов, напротив, вакцины пока доставлено очень мало.
- Рост числа заражений коронавирусом в мире продолжает ускоряться. Тревожная ситуация в Великобритании, где из-за появления нового, более заразного штамма введены жёсткие карантинные меры в Лондоне и ряде других районов. Многие страны, в том числе Россия, прервали с Британией авиасообщение. На рождественские и новогодние праздники карантинные меры введены во многих странах Европы, включая Германию и Италию. К жёсткому карантину 27 декабря вернётся Чехия, где после некоторых послаблений отмечен рост числа заболевших.
- Общее число людей, заболевших COVID-19 в мире, превысило 1 процент от всего населения Земли. В развитых странах этот процент больше – помимо прочего, благодаря более развитой диагностике. В США, в частности, инфекцией уже переболели или болеют более 6 процентов жителей. Умерли от последствий COVID-19 во всём мире более 1 миллиона 700 тысяч человек, это больше 2 процентов от всего числа выявленных заболевших. Эпидемия продолжается около года – вирус был впервые выявлен в Китае в декабре 2019 года. Пандемия была объявлена в марте, когда вирус стал активно распространяться в десятках стран, включая Россию.
- В США, Великобритании и ряде других стран начата кампания по вакцинации населения, однако пока привито лишь незначительное число людей.
В Цхинвали продлили арест Зазы Гахеладзе на два месяца
Цхинвальский суд накануне продлил арест гражданина Грузии Зазы Гахеладзе на два месяца.
Информацию подтвердили в аналитическом департаменте Службы госбезопасности Грузии. СГБ уже проинформировал о решении суда семью Гахеладзе.
Ранее власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили из заключения жителя села Зардианткари Горийского муниципалитета Мириана Тазиашвили, задержанного 20 ноября.
У здания парламента в Тбилиси проходит акция протеста
Акция протеста оппозиции и гражданских активистов проходит сегодня с утра у здания парламента Грузии. Её участники встречали депутатов у входа в парламент криками «Рабы!». Они также запустили в воздух гелиевые шары с надписями: «Сфальсифицировано».
Заседание в законодательном органе началось в 12:00. На внеочередной пленарной сессии парламент рассмотрит вопрос доверия новому составу правительства во главе с Георгием Гахария, – пишет «Новости-Грузия».
Гражданские активисты протестуют против утверждения Кабинета министров, заявляя, что все происходящее в однопартийном парламенте является незаконным и нелегитимным.
«Сейчас мы устанавливаем вторую палатку. После Нового года здесь будут уже три палатки. Это незаконное правительство обязательно получит большой протест по всей Грузии. Мы принесли сюда сфальсифицированные протоколы, которые поднимем в воздух, как только этот нелегитимный парламент заявит о доверии и незаконному правительству. Мы находимся в палатке десятки дней, и этот протест будет продолжаться до тех пор, пока правительство не признает, что выборы были полностью сфальсифицированы. Стыдно сидеть в нелегитимном и однопартийном парламенте, в парламенте, где нет представителя оппозиции», – сказал Ника Нарсия, представитель «Движения за Грузию».
- Внеочередное пленарное заседание уже открылось в парламенте Грузии. Кандидат в премьер-министры Георгий Гахария ознакомил депутатов с правительственной программой.
- В заседании не участвует оппозиция, которая бойкотирует парламент десятого созыва и планирует отказаться от депутатских мандатов.
- Наряду с кандидатами в члены кабинета министров, в парламент была внесена правительственная программа на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства». Большая часть программы посвящена борьбе с пандемией.
В Грузии продают «лекарство» от коронавируса под названием «Благодать Господня»
В грузинских аптеках начали продавать пищевые добавки местного производства под названием «Благодать Господня». Об этом рассказала телекомпания «Рустави-2».
В аннотации к препарату указано, что лекарство лечит от коронавируса. Его можно купить в одной из крупнейших аптечных сетей Грузии. Стоимость – 60 лари (18.3 долларов) за четыре таблетки.
Создатели препарата – грузинские академики. Они говорят, что излечили от COVID-19 уже 300 человек.
«Некоторые лечились в клиниках, некоторые – дома. Некоторые принимали препарат в качестве профилактики. Все в восторге», – рассказывает академик Гурам Купатадзе.
Специалисты же говорят, что пищевые добавки не могут излечить пациентов от коронавируса. Они призывают граждан не заниматься самолечением.
«Сегодня весь мир работает над созданием лекарства от коронавируса. Пока такого препарата нет», – заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Жители Тбилиси с утра устремились в торговые центры
С сегодняшнего дня в крупных городах Грузии снят ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави возобновили работу торговые объекты (кроме вещевых рынков). Жители столицы с утра устремились в крупные торговые центры. В городе даже было затруднено движение.
Магазинам разрешено работать с 07:00 до 19:00. При этом ограничено количество людей, посещающих объекты (один пользователь на 20 кв.м), будут регулироваться очереди у входов. В магазинах одежды не работают примерочные. В торговых центрах не функционируют объекты питания. Акции со скидками допускаются лишь в утренние часы, либо в онлайн-режиме.
Магазины вновь прекратят работу с 3 января. При этом в масштабах страны будут объявлены выходные (с 3 по 15 января). Не будут работать государственные и частные учреждения, кроме банков и объектов стратегической важности.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час (исключение – новогодняя ночь и канун Рождества – 6 января).
- Правительство планировало снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений. Правительство пересмотрело план по смягчению «локдауна».
- Отметим, что на фоне осуществления программы интенсивного тестирования населения (до 20 тысяч тестов в день) за последние недели показатели суточного прироста заболевших сократились.
Президент Трамп помиловал Пола Манафорта и Роджера Стоуна
Президент США Дональд Трамп 23 декабря, перед рождественскими праздниками, помиловал 26 человек, осуждённых за различные преступления, в том числе двух осуждённых по делам, связанным с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США.
Это Пол Манафорт и Роджер Стоун. Манафорт, которому сейчас 71 год, был одной из центральных фигур расследования. Политтехнолог и лоббист в 2016 году несколько месяцев руководил избирательным штабом Трампа, однако покинул его ещё до выборов. Ранее он работал на Украине, в том числе на бежавшего впоследствии из страны президента Виктора Януковича. В результате расследования Мюллера Манафорт был осуждён за различные финансовые преступления, не связанные прямо с российским вмешательством, к 7 с половиной годам тюрьмы. Он провёл за решёткой около двух лет. Трамп называл Манафорта "храбрым человеком" и жертвой "охоты на ведьм", всегда выражая сомнения в его виновности.
Также президент помиловал Рождера Стоуна, своего бывшего советника. Он был приговорён к 40 месяцам тюрьмы за различные преступления в ходе расследования российского вмешательства, в том числе дачу ложных показаний. И его преследование Трамп считал политически мотивированным.
Ранее президент помиловал ещё нескольких осуждённых или обвиняемых по результатам расследования Мюллера, в том числе генерала Майкла Флинна, которого судили за дачу ложных показаний по вопросу о его переговорах с российским послом.
Никто из осуждённых сотрудников штаба Трампа не был обвинён в прямом сговоре с Россией.
Политические оппоненты Трампа осудили принятые им решения о помиловании, а прокуратура штата Нью-Йорк заявила, что возобновит расследование уголовного дела против Манафорта за различные преступления, не связанные с российским вмешательством.
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