«Грузинская мечта» требует извинений

«Грузинская мечта» требует публичных извинений от оппозиции и главы НПО «Справедливые выборы» по поводу итогов парламентских выборов. Лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе также обвинил грузинский филиал Transparency International в утаивании итогов параллельного подсчета голосов, которые якобы были идентичны данным ЦИК. Нападки на неправительственный сектор оппозиция расценивает как попытку изменения формата переговоров власти и оппозиции.

В свое время данные параллельных подсчетов голосов, проведенных «Справедливыми выборами» (ISFED), сыграли немалую роль в Революции роз. Данные НПО, принципиально расходившиеся с официальными итогами ЦИК в 2003 году, укрепили тогдашнюю готовность оппозиции во главе с Михаилом Саакашвили отстаивать голоса своих избирателей, вынудить Эдуарда Шеварднадзе и его «Гражданский союз» подать в отставку и назначить повторные выборы.

Основываясь на заслуженной за четверть века репутации «Справедливых выборов», оппозиция в подтверждение своего тезиса о подтасовке выборов называла и итоги проведенного организацией параллельного подсчета голосов, согласно которым у «Грузинской мечты» было 45.8% голосов. По данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48.22%.

Однако поздно ночью 11 декабря, когда из-за бойкота оппозиции «Грузинская мечта» осталась в одиночестве на первом заседании парламента, «Справедливые выборы» сообщили, что в параллельных подсчетах была обнаружена ошибка, в результате чего у правящей силы вместо 45.8% на самом деле 47.6%. В этом же заявлении организации отмечалось, что эта корректировка не меняет того факта, что выборы были проведены по очень низким стандартам, и что на 8% избирательных участков в итоговых протоколах был обнаружен дисбаланс: число избирателей, пришедших на участок, не совпало с числом бюллетеней в избирательной урне – что могло повлиять на итоги выборов в пределах четырех процентов.

Лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе потребовал извинений от НПО и оппозиции:

«Эта оценка содержит такие же грубые ошибки, как первичные данные параллельного подсчета голосов «Справедливых выборов». Мы провели основательный анализ исков по избирательным участкам этой организации и установили, что дисбаланса, избытка бюллетеней не то чтобы на восьми процентах участков – и на одном проценте участков не было. От руководителя «Справедливых выборов» мы требуем в кратчайшие сроки предоставить список тех восьми процентов участков, в которых, по их утверждению, был обнаружен избыток бюллетеней. В противном случае, руководитель организации должен признать еще одну грубую ошибку, извиниться перед грузинским обществом и международными партнерами за распространение ложной информации и способствование революционному сценарию радикальной оппозиции».

Ираклий Кобахидзе не стал скрывать, что по этому поводу «Грузинская мечта» пожаловалась и послам США и ЕС, а также кураторам организации в Вашингтоне. Разъяснительные беседы «Мечта» провела и с руководителем «Справедливых выборов» Элене Нижарадзе. И хотя Нижарадзе отрицает факт давления со стороны представителей власти, по ее словам, она не будет удивлена, если окажется, что ее телефонные разговоры с коллегами прослушивались, ведь информацию о корректировке данных по параллельным подсчетам «Мечта» опередила саму НПО.

Что же касается требуемых от нее извинений, глава «Справедливых выборов» Элене Нижарадзе заявила:

«Доказательства должны предоставить избирательная администрация и правящая партия. Потому что там кроме дисбаланса очень много вопросов по поводу проведения избирательной кампании, «каруселей» в день голосования и других нарушений. На все эти вопросы они не захотели отвечать, и именно они, правящая партия и избирательная администрация, вызвали, а потом обострили политический кризис в стране».

Возмутила позиция власти и главу грузинского филиала Transparency International Эку Гигаури. Лидер большинства Кобахидзе обвинил ее организацию в утаивании тех итогов параллельного подсчета голосов, которые якобы совпадали с данными ЦИК.

Transparency International не проводила подсчет голосов, – заявила в ответ Эка Гигаури, обратив внимание на то, что ЦИК и власти целенаправленно не обращают внимания на другие замечания местных наблюдателей, и все их иски о пересчете бюллетеней были отклонены во всех избирательных и судебных инстанциях. А судиться сейчас уже не имеет смысла – за это время все погрешности ЦИКом исправлены.

«Они стараются переключать внимание с плохо проведенных выборов на неправительственный сектор. Но проведение выборов в этой стране не входит в обязанности неправительственного сектора. Это была ваша обязанность и ответственность – провести нормальные выборы. Но вы этого не сделали и в этом проблема. Здесь нет речи о нарушении одного типа, тут речь идет о многих видах нарушений, которые повлияли на итоги выборов. Потому и множество вопросов у общества к итогам этих выборов».

Transparency International не раз становился объектом критики и нападок со стороны самого лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, и не исключено, что очередное его раздражение вызвано недавним исследованием НПО, в котором подробно объясняется, почему Бидзина Иванишвили и его партия «захватили государство».

Извиняться не намерена и оппозиция, готовясь к очередному раунду переговоров с представителями власти при посредничестве послов США и ЕС. Пока они сохраняют единство, требуя повторных выборов и реформы ЦИК. Один из лидеров «Лело» Анна Нацвлишвили обвинила власти в целенаправленной попытке дискредитировать гражданский сектор и ввести общество в заблуждение:

«Где-нибудь «Справедливые выборы» (ISFED) сказали, что подкупа, насилия, «каруселей», давления на наблюдателей не было? Нет. ISFED только скорректировал итоги суммирования протоколов», – заявила Анна Нацвлишвили, напомнив, сколько раз были эти итоговые протоколы исправлены и скорректированы избиркомами.

Кампанию против НПО оппоненты власти оценивают также как попытку «Грузинской мечты» изменить формат переговоров с оппозицией, чтобы за столом переговоров не было тех, кого «Грузинская мечта» называет радикальной оппозицией – «Нацдвижения» и «Европейской Грузии». Ожидается, что пятый раунд переговоров состоятся на этой неделе.