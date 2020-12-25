Мэрию Тбилиси заподозрили в сделке с иранской компанией из санкционного списка США

Мэрия Тбилиси закупила тысячи тонн инертных материалов у иранской компании, находящейся под санкциями США. Информацию об этом распространяют представители оппозиционной партии «Единое национальное движение», члены тбилисского сакребуло (горсовета) Леван Хабеишвили и Ираклий Надирадзе.

Речь идет о декоративных белых камнях, используемых для обустройства разделительной зоны на Кахетинском шоссе.

По данным оппозиционеров, столичные власти заплатили за них более 3 миллионов лари компании Arvand Petrochemical – дочке крупнейший нефтехимического холдинга Ирана Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC). В июне 2019 года Arvand Petrochemical оказалась среди четырех десятков фирм, попавших под санкции США за поддержку «Корпуса Стражей Исламской революции» (КСИР), – пишет «Новости-Грузия».

До сих пор компания значится в так называемом списке SDN. В него включаются физические и юридические лица, с которыми гражданам и компаниям США запрещено вести бизнес. Активы в США попадающих в этот список компаний замораживаются.

Название компании-производителя указано на мешках с закупленными инертными материалами. Неизвестно, располагают ли Хабеишвили и Надирадзе какими-либо другими доказательствами сделки с иранской компанией. Члены ЕНД считают, что указанный факт служит еще одним подтверждением неразумных трат средств госбюджета.

Капитальный ремонт дороги на Кахетинском шоссе начался весной 2019 года. На реабилитацию участка протяженностью примерно 23 километра из бюджета Тбилиси потратили почти 43 миллиона лари. Оппозиция неоднократно указывала, что проект стал предметом коррупционных сделок, а к его реализации подключены компании, которые являются донорами правящей партии «Грузинская мечта».