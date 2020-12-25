«Справедливые выборы» пали жертвой справедливости

Отставка руководителя НПО «Справедливые выборы» (ISFED) Элене Нижарадзе не приглушила скандал, связанный с ошибкой организации при параллельном подсчете голосов на выборах, когда оказалось заниженным число проголосовавших за «Грузинскую мечту». Последняя требует проведения расследования.

Предыстория скандала такова: 11 декабря руководитель НПО Элене Нижарадзе объявила о корректировке итоговых результатов параллельного подсчета голосов, согласно которому результат «Грузинской мечты» составил 47,6%. Цифра практически совпала с официальными данными ЦИК, в отличие от итогов первоначального подсчета, в соответствии с которыми правящая партия набирала почти на 2% меньше – 45,8%.

Резонанс от этого признания получился громким, так как к тому времени данные параллельного подсчета стали дополнительным аргументом оппозиции, утверждавшей о том, что результаты выборов сфальсифицированы, и на этом основании призвавшей к бойкоту парламента.

Как организован параллельный подсчет? В день выборов, наблюдатели размещаются на случайно выбранных участках. В этом году 31 октября НПО разместила своих представители на 1000 избирательных участков, и, основываясь на присланных ими данных, подсчитала итоги.

Как сегодня подчеркнула уже бывший исполнительный директор НПО Элене Нижарадзе, наблюдатели прислали верные данные, ошибка закралась при их суммировании:

«Был выявлен изъян в окончательном документе, где, в частности, к голосам, полученным избирательными субъектами, по ошибке были приплюсованы и недействительные бюллетени, что является не умыслом, а простой человеческой ошибкой. После исправления этого недочета, процент голосов, полученных партиями, претерпел незначительные изменения. При этом означенная разница не повлияла на количество мандатов, полученных избирательными субъектами. Для меня не проблема уйти в отставку, если это защитит организацию от атак».

В свою очередь, член правления НПО Тамар Сартания объяснила эту историю несовершенством программного обеспечения.

Пояснения организации не убедили «Грузинскую мечту» – там требуют скорейшего расследования, считая, что произошел подлог данных, который оказал серьезное влияние на политический климат в стране. С заявлением выступил один из лидеров партии Ираклий Кобахидзе:

«Сегодня мы увидели еще одно признание фальсификации от НПО, но, к сожалению, услышали очень слабое объяснение причин. Когда организация с солидным бюджетом должна составить единый протокол выборов и публикует его несбалансированным образом, очень трудно поверить, что причиной такого изъяна является простая человеческая ошибка, тем более, в организации долгое время скрывали ошибку, хотя ее выявление произошло в первой половине ноября».

Еще дальше пошел генсек правящей партии Кахи Каладзе, который считает, что публикация ошибочных данных была частью революционного сценария оппозиции, от которого его партия предостерегала перед выборами.

В оппозиции отвечают, что результаты параллельного подсчета НПО никогда не являлись основным аргументом оппозиции в ее утверждениях о подтасовке результатов выборов. По словам члена политсовета «Нацдвижения» Левана Бежашвили, фальсификации имели место в участковых комиссиях, а не в итоговой калькуляции:

«Справедливые выборы» вели параллельный подсчет на основании результатов, полученных от участковых комиссий, потому неудивительно и логично, что расхождения с окончательными данными ЦИК оказались минимальными. Мы же утверждаем, что подтасовка велась на уровне участковых комиссий, все видели множество переправленных протоколов, данные которых не сходились с количеством проголосовавших».

Схожую позицию заняли в политическом объединении «Лело». По словам Сабы Буадзе, имеет место подмена понятий со стороны власти:

«Организация не подсчитывала бюллетени, а только итоговые протоколы. В любом случае, мы видим продолжение атаки на высокую репутацию авторитетной организации со стороны «Грузинской мечты». Дело дошло до того, что в правящей партии навешивают политические ярлыки в связи с кадровыми перестановками в НПО».

Деятельность «Справедливых выборов» не впервые оказывается в центре внимания общественности. Напомним, параллельный подсчет голосов выявил принципиальные расхождения с официальными итогами ЦИК в 2003 году, что дало оппозиции повод говорить о массовых подтасовках, и как следствие, к развитию событий, приведших к смене власти в том же году.

В этом году подсчет организации сыграл на руку власти. Уже 12 декабря исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отмечал, что данные «Справедливых выборов» совпали с данными ЦИК, и что любые разговоры о фальсификации выборов являются откровенной ложью и домыслами.