Попытка номер два

14 из 34 депутатов не пришли сегодня на заседание парламента. В повестке дня значилось утверждение бюджета на 2021 год, а также внесение поправок в бюджет этого года, касающихся финансовой помощи Российской Федерации на борьбу с коронавирусом. Бойкотирующие заседание парламентарии продолжают настаивать на своем требовании: увольнении генпрокурора и объективном расследовании дела Инала Джабиева. Руководство парламента и исполнительная власть обвиняют их в непорядочности.

23 декабря уже была попытка провести заседание парламента, однако, как и сегодня, кворум собрать не удалось. Парламентская партия «Ныхас» напомнила тогда президенту Анатолию Бибилову, как в 2016 году в должности спикера парламента он сам блокировал принятие бюджета «только из-за своих личных капризов». А сейчас, по мнению депутатов, именно он «парализовал все государство из-за нежелания проводить справедливое и законное следствие по убийству Инала Джабиева».

Ранее конституционное большинство депутатов выступило с инициативой внесения поправок в Конституцию, которые бы позволили увольнять генерального прокурора через вынесение парламентом вотума недоверия. Депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев говорит «Эху Кавказа», что в республике нет легитимного правительства:

«То, что они увязывают друг с другом бюджет, изменения в бюджет этого года, бюджет нового 2021 года, и все остальные вопросы, которые включили, это неправильно. Потому что вопрос, который ставили мы, по изменению в Конституцию, и еще один вопрос, который там был – вопрос по изменениям в Налоговый кодекс, вот эти вопросы были уже готовы, и их можно было рассмотреть, не нарушая при этом закон. Все остальные вопросы были представлены вот сейчас, и они были представлены так называемым исполняющим обязанности председателя правительства. Но как мы знаем, 29 октября закончились полномочия даже у исполняющих обязанности. И новых назначений нет, потому что мы не рассмотрели представление президента на назначение председателя правительства. То есть на сегодняшний день у нас нет легитимного правительства. Поэтому все документы, которые были представлены, они, во-первых, были представлены с нарушениями, и, во-вторых, кому мы сейчас должны выделить деньги? Кто будет ответственен за расходование этих денег? Правительство сейчас является нелегитимным».

По словам Давида Санакоева, власть пугает людей, что если не примут бюджет, произойдет катастрофа. По мнению депутата, парламентское большинство пытается продавить свои инициативы в нарушение закона, так как крайний срок для представления проекта бюджета и перечня материалов к нему вышел 15 ноября:

«Когда я на президиуме поднял этот вопрос и на комитете, мне сказали, что дополнят все. Они понимают прекрасно – и министр финансов, и депутаты от «Единой Осетии», которые пытаются пролоббировать интересы президента. Я им объяснил, что нельзя совершать незаконные действия. Мы – законодательный орган, должны следовать букве закона. На президиуме я увидел, что они ничего не исправили, наоборот, еще больше вопросов возникло к этой повестке дня. И я их еще раз (спросил): вы не понимаете, что это незаконно? И мне председательствующий Петр Гассиев дал ответ, что, да, это незаконно, мы нарушаем закон, но что он берет ответственность на себя. А кто дает депутату или кому бы то ни было нарушать закон? Кто ему дает это право?!»

Накануне парламентская «Народная партия», также выступила с публичным заявлением, в котором отмечается: «Общественное возмущение деятельностью политико-властных структур Южной Осетии вылилось в кризис исполнительной и законодательной ветвей власти… Попытка выхода из кризиса способом внесения конституционных изменений, предоставляющих парламенту право выражения недоверия генеральному прокурору, предпринятая большинством депутатского корпуса, натолкнулась на отсутствие поддержки со стороны депутатов от фракции «Единая Осетия»».

Спикер парламента Алан Тадтаев сегодня в интервью государственным СМИ заявил о «непорядочности» тех, кто блокирует работу парламента. По мнению лидера «Народной партии» Александра Плиева, непорядочность – это игнорирование мнения народа:

«Непорядочность, это когда не прислушиваешься к своему народу, я бы так сказал. Я могу еще раз подтвердить, что непосредственный виновник всего этого кризиса остается у руля, можно так сказать, остается руководителем следствия. Мы этому человеку, генеральному прокурору, не доверяем. Считаем его непосредственным виновником общественно-политического кризиса, под непосредственным руководством которого произошло убийство Инала Джабиева правоохранительными органами. Наши требования четкие и ясные – было обращение к президенту конституционным большинством депутатов. К сожалению, президент нас не услышал. И у нас остается единственная мера воздействия, чтобы восторжествовала справедливость. Мы прекрасно понимаем, что, находясь в ранге генерального прокурора, Урузмаг Джагаев не допустит справедливого и беспристрастного расследования. Поэтому эта мера – вынужденная и она абсолютно законная. Важность принятия на данный момент главного финансового документа, то есть бюджета, стоит ниже, нежели важность защиты жизни, свобод и прав человека в Южной Осетии».

Пока власть не услышит народ, говорит Александр Плиев, депутаты не намерены посещать заседания парламента:

«Мы готовы на компромисс, то есть предлагаем принять конституционные поправки и одновременно (готовы) принять бюджет. Оставляем за президентом право вывести, наконец, народ Южной Осетии из общественно-политического кризиса с освобождением генерального прокурора».

Политик назвал беспочвенными слухи о влиянии непринятия бюджета на финансовое благополучие жителей, так как «если взять фонд оплаты труда 2020 года и 2021 года, там нет изменений. То есть в бюджете, по крайней мере, не отражено повышение зарплат населению».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия