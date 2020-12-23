Парламенту не хватило кворума, правительству – легитимности

Сегодня должно было состояться заседание югоосетинского парламента, на котором планировалось обсудить проект бюджета на 2021 год, а также вопрос о внесении изменений в Конституцию, который позволил бы депутатам выносить вотум недоверия генеральному прокурору. Впрочем, заседание не состоялась из-за отсутствия кворума. Между тем, на центральной площади Цхинвала уже 20-й день продолжают протестовать родные Инала Джабиева с требованием увольнения генпрокурора и наказания убийц 30-летнего мужчины.

Депутат Давид Санакоев – один из тех, кто сегодня не пришел в парламент. Он сказал «Эху Кавказа», что причина – нарушения, с которыми документы были предоставлены депутатам:

«Вопросы, которые были представлены в повестке дня, шли с нарушением закона. Об этом было сказано на комитете по бюджету, об этом было сказано на президиуме, однако мы не увидели понимания. Депутаты это понимали, и председательствующий согласился, что да, это нарушение закона, но так надо сделать. Тогда возникает вопрос: если мы сами, депутаты, не исполняем закон, то кто еще может исполнять закон в этом случае? Мы еще раз сегодня напомнили о том, что у нас нет легитимного правительства. Полномочия нынешнего кабинета министров прекратились 29 октября. Даже исполняющих обязанности министров. Кто нам прислал бюджет? Кому мы должны дать деньги? Будут ли нести ответственность за расходование денег те люди, которые выступают за это правительство? Намерены ли мы разделять эту ответственность с теми, кто не работает по закону? Я сейчас говорю о президенте», – сказал Давид Санакоев, и напомнил, что обвинения в срыве заседания безосновательны, так как сами оппозиционные депутаты были заинтересованы в проведении сессии.

Среди вопросов, которые должны были рассматриваться сегодня, – внесение изменений в Конституцию, которые бы позволили депутатам выносить генеральному прокурору вотум недоверия. По мнению Санакоева, это возможность выйти из кризиса, в котором оказалась республика.

Югоосетинский эксперт Вячеслав Гобозов считает, что в данной ситуации любое промедление само по себе усугубляет ситуацию:

«Любое затягивание такой ситуации ведет к очень плачевным последствиям, к очень непредсказуемым последствиям, когда общество, разочаровавшись во всех представителях власти, уже само начинает предпринимать какие-то действия по защите своих интересов, и это всегда кончается не самым лучшим образом, как минимум, беспорядками. Такие вопросы политическим сообществом должны решаться как можно скорее», – говорит Гобозов, и отмечает, что не считает возможность вынесения вотума недоверия депутатами действенным способом выхода из кризиса. По его словам, законопроект оставляет слишком много возможностей для трактовок, и этими лазейками может воспользоваться исполнительная власть, даже если дело дойдет до вынесения вотума недоверия прокурору. При этом в республике до сих пор нет Конституционного суда, который бы разрешил такую коллизию, что снова возвращает к необходимости системных изменений, подчеркивает Гобозов:

«Мое глубокое убеждение в том, что только пакетное соглашение о кардинальном изменении ныне существующих правил, политико-нормативных тенденций, способно вывести нас из кризисной ситуации».

Тем временем на центральной площади Цхинвала продолжают протестовать члены семьи Инала Джабиева и им сочувствующие. О несостоявшемся заседании парламента здесь знают немного. Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева провела прошлую ночь здесь:

«Вчерашняя ночь прошла спокойно, было очень тепло, всю ночь шел снег. Мы натянули тент над головами и было значительно теплее. У нас такая договоренность, что мы можем растягивать тент, только когда идет снег или дождь. Здесь нас было около 15 человек. Сегодня 20-й день нашего протеста, будем стоять дальше, до тех пор, пока наши условия не будут выполнены», – говорит вдова Инала Джабиева.

Сегодня же партия «Ныхас» опубликовала заявление, в котором ответила на обвинения в том, что из-за них парламент не в состоянии принять бюджет на следующий год. «Что касается слов президента про "народные деньги", то напоминаем ему, как в 2016 году в должности спикера парламента он блокировал принятие бюджета только из-за своих личных капризов. Точно так он сейчас парализовал все государство из-за нежелания проводить справедливое и законное следствие по убийству Инала Джабиева, семья которого протестует против произвола президента и генпрокурора уже три недели. Мы подтверждаем свою позицию о приостановке участия в сессиях до тех пор, пока президент и генеральный прокурор всячески препятствуют справедливому расследованию убийства Инала Джабиева», – говорится в заявлении.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия