Умерла известная грузинская телеведущая и актриса Джульетта Вашакмадзе

Сотрудники муниципальной инспекции мэрии Тбилиси запретили некоторым торговцам работу на рынке «Навтлуги». При помощи полиции территорию принуждают покинуть лавочников, приехавших из разных районов.

Уже несколько часов ситуация в районе станции метро «Исани» остается напряженной. Жители сел, которые привезли в Тбилиси на продажу сельскохозяйственные продукты, отказываются расходиться. Требуя права на работу, несколько раз они пытались перекрыть автомобильную дорогу.

Торговцы заявляют, что уже много лет выходят на рынок «Навтлуги» перед Новым годом и до сих пор проблем никогда не возникало. Представители муниципальной инспекции объясняют свои действиями ограничениями, действующими в Грузии из-за коронавируса. Они указывают, что уличные торговцы не соблюдают санитарно-гигиенических норм, а из-за большого скопления людей, покупатели не могут держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

Продавцы считают, что власти только «прикрываются» заботой о здоровье населения. Протестующие подозревают, что права на работу им не дают из-за интересов бизнес-элиты. «Они не разрешают торговать нам, потому что наше местное, натуральное мясо стоит 12 лари, а в «Карфуре», привезенное, стоит 22 лари и продать надо его. О людях и коронавирусе они не думают… Здесь разговор об их бизнесах», - сказал журналистам один из торговцев.

По информации Общественного вещателя, сейчас протестующие продолжают работу беспрепятственно.

Традиционно перед Новым годом в Тбилиси организуются ярмарки, где люди из регионов могут продавать свою продукцию. На таких рынках можно найти чичилаки, мясо, вино, чачу, сухофрукты, сыры и другие продукты. В этом году все ярмарки в крупных городах отменили. Аграрные рынки по стране работают при условии соблюдения мер безопасности. Вещевые и строительные рынки закрыты.