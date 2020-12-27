Грузинская оппозиция заявляет о готовности к переговорам с правящей партией

«По-прежнему остается минимальный шанс на то, что парламент продолжит нормально функционировать, и для этого необходимо рациональное решение», - заявил представитель «Национального движения» Заал Удумашвили.

«Переговоры всегда имеют смысл, даже после того, как наше заявление будет официально удовлетворено, и мы больше не будем депутатами. Переговоры могут быть продолжены даже после этого, только они будут более тяжелыми, чем сегодня, потому что сегодня у парламента все еще есть минимальные шансы на нормальное функционирование. Это требует рационального решения. Даже сегодня мы готовы к переговорам, несмотря на выдвинутые в парламенте инициативы, которые нам угрожают и шантажируют. Несмотря на то, что мы слышим циничные заявления, мы все равно сядем за стол переговоров. Самое главное, чтобы «Грузинская мечта» пришла с рациональным предложением», - сказал Заал Удумашвили.

Ранее сегодня председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе выразил уверенность в том, что оппозиция откажется от бойкота и подключится к работе законодательного органа в ближайшие дни.

Согласно официальным итогам парламентских выборов, восемь оппозиционных партий получили в парламенте 60 мандатов, а правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Это дает «ГМ» только простое большинство, которого недостаточно для осуществления конституционных реформ. Более того, такие реформы невозможно провести без участия самого крупного оппозиционного блока «Единое национальное движение – Сила в единстве», у которого 36 мандатов.