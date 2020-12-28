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Треть россиян загадают в новогоднюю ночь окончание пандемии
Более трети россиян (35%) в новогоднюю ночь загадает окончание пандемии коронавирусной инфекции нового типа в 2021 году, пятая часть - найти чемодан с миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по подбору персонала Работа.ру.
Согласно опросу, наиболее популярными пожеланиями в новогоднюю ночь будут здоровье себе и близким (51%), высокая зарплата (44%) и счастье (42%). 28 процентов опрошенных россиян загадают покупку квартиры, дачи или автомобиля, 23 процента пожелают себе найти свое призвание, а 15 процентов - любовь. Провести год без катаклизмов и катастроф загадают 19 процентов, не заболеть коронавирусной инфекцией – 10 процентов. При этом тех, кто загадает провести весь 2021 год на удалёнке, оказалось больше чем тех, кто хочет поскорее вернуться на работу в офис – 7 процентов и два процента - соответственно.
Опрос проводился в декабре, в нем приняли участие более трёх с половиной тысяч экономически активных россиян старше 18 лет.
Другие новости дня
СГБ Грузии сообщила о незаконном монтаже заграждений близ села Пахулани
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии сегодня сообщили о незаконном монтаже заграждений на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Абхазия.
«26-27 декабря текущего года на оккупированной территории, прилегающей к селу Пахулани Цаленджихского муниципалитета, у т.н. пропускного пункта оккупационных сил, за существующими ограждениями из колючей проволоки российские оккупационные силы продолжили процесс т.н. бордеризации. Оккупационный режим протянул колючую проволоку и установил новые конструкции. Подобный шаг оккупационных сил является очередным деструктивным шагом, который создает еще больше проблем для населения с точки зрения свободного передвижения и ухудшает обстановку в плане безопасности на местах», – сказано в заявлении.
В СГБ сообщили, что была активирована «горячая линия», проинформированы Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) и международные партнеры.
Ранее власти самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о временном открытии пропускного пункта через Ингурский мост. «Гуманитарный коридор» работает в одностороннем порядке до 31 декабря 2020 года – «для жителей Абхазии, оказавшихся на грузинской стороне».
Тикарадзе: в клинике Рухи прошли лечение 159 ковид-пациентов из Абхазии
Министр по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе представила отчет о деятельности за 2020 год из клиники Рухи, расположенной близ де-факто границы по реке Ингури. Тикарадзе заявила, что за время пандемии в клинике уже прошли лечение 159 пациентов из Абхазии.
«Сегодня их Рухи я представляю отчет всей Грузии, поэтому я обращаюсь к нашим соотечественникам как по эту, так и по ту стороны Ингури: я подотчетна каждому из вас», – заявила Тикарадзе.
В опубликованном Минздравом документе сказано, что «оккупированным территориям передано более 120 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, 12 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, четыре кислородных концентратора, запас тестов и медикаментов».
«Мы готовы и к дальнейшему сотрудничеству, так как для нас важны здоровье и жизнь всех наших граждан», – сказала Тикарадзе.
- Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявил 2 декабря, что власти Грузии передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа. В Сухуми сказали, что получили 10 тысяч доз вакцин от гриппа не от властей Грузии, а от UNICEF (Детский фонд ООН). Позже Гамкрелидзе уточнил, что переданные вакцины были выделены из запасов, закупленных государством, а отправлены в Сухуми посредством специального механизма ООН.
СМИ: Элене Хоштария покидает партию «Европейская Грузия»
Депутат парламента Элене Хоштария покидает партию «Европейская Грузия», – сообщили грузинские СМИ.
По информации «Рустави-2», Хоштария не намерена переходить в другую партию, а может основать новую политическую платформу.
В партии решение политика пока не комментируют, сама Хоштария сделает заявление во второй половине дня.
«Новости-Грузия» напоминает, что после выборов 31 октября в парламент десятого созыва попали, согласно официальным итогам, пять представителей партии «Европейская Грузия», в том числе и Хоштария. Все они, как и большинство других депутатов от оппозиции, написали официальные заявления об отказе от мандатов. Пока эти просьбы не удовлетворены и депутатские полномочия оппозиции не остановлены, хотя заседания парламента посещают пока только представители правящей партии.
«Европейская Грузия» образовалась в результате раскола в бывшей правящей партии «Единое национальное движние», после того, как основанная Михаилом Саакашвили партия во второй раз проиграла на выборах парламента в 2016 году. В январе 2017 года в «Европейскую Грузию» перешли большинство лидеров ЕНД.
В 2017 году к партии примкнул еще один бывший соратник Саакашвили – экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который отсидел срок после обвинения в нецелесообразной трате госсредств.
Бюджет США на 2021 год предусматривает помощь Грузии в 132 млн долларов
Бюджет США на 2021 финансовый год, подписанный сегодня президентом Дональдом Трампом, предусматривает помощь Грузии в размере 132 025 000 долларов. Об этом пишет Первый канал Грузии.
В законе о бюджете отмечается, что не позднее чем через 90 дней после вступления в силу этого закона Государственный секретарь должен представить комитетам по ассигнованиям отчет о верховенстве закона и подотчетных институтах в Грузии.
В законе о бюджете США также говорится, что бюджетные средства США не следует тратить на финансирование «ни одной страны, которая признала или установила дипломатические отношения с оккупированными Россией регионами Грузии, Абхазией и Цхинвальским регионом/Южной Осетией». Государственный секретарь США должен незамедлительно опубликовать список таких центральных правительств на веб-сайте Государственного департамента.
Также отмечается, что государственный секретарь может отказать в ограничении помощи, предусмотренной в этом параграфе, если это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Закон о бюджете США гласит, что, по мнению департамента казначейства, исполнительные директора международных финансовых организаций должны выступать против программ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Действующий президент США Дональд Трамп подписал сегодня пакет мер по смягчению последствий коронавируса и законопроект о бюджете на 2021 год.
Полиция опознала взорвавшего автомобиль в Нэшвилле
Взрыв автомобиля в Нэшвилле (штат Теннеси) на юге США устроил 63-летний Энтони Уорнер. Он погиб при детонации бомбы. Останки Уорнера опознаны на основе анализов ДНК. Об этом сообщили представители ФБР и Генпрокуратуры США.
Полиция Нэшвилла пришла к выводу, что Уорнер действовал один. Мотивы его поступка остаются неясными. Ранее американец подозрения полиции не вызывал. Власти пока не считают произошедшее терактом.
Сильный взрыв в припаркованном автомобиле в туристическом районе Нашвилла произошёл рано утром 25 декабря. Пострадали трое человек. Повреждения получили несколько зданий. Обломки от них разлетелись как минимум на несколько кварталов. В результаты взрыва были нарушены коммуникационные системы в нескольких больницах и отделениях полиции.
Известно, что перед детонацией, Уорнер включил аудиосообщение с предупреждением о взрыве и хит 1964 года Downtown певицы Петулы Кларк.. Полицейским удалось эвакуировать жителей близлежащих домов.
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Карабахе
В Баку заявили о нападении армянской «вооруженной группировки» на позиции азербайджанских военных в Карабахе.
«27 декабря около 15.30 незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из остатков армянских вооруженных сил в составе шести человек совершил нападение на подразделения Азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района», – заявили в Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, один солдат погиб, еще один ранен. Пострадавшего эвакуировали в больницу, его жизни ничего не угрожает. В Минобороны Азербайджана говорят, что ликвидировали шестерых нападавших.
В министерстве обороны Армении, в свою очередь, заявили, что Армия обороны Нагорного Карабаха строго соблюдает режим прекращения огня.
«Ни одно подразделение не принимало участия в каких-либо действиях в этом районе (село Тог Гадрутского района), более того, никаких чрезвычайных происшествий, связанных с подразделениями Армией обороны, зарегистрировано не было», – отметили в Ереване.
В Минобороны Армении напоминают, что село Тог находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.
«Тем не менее, армянская сторона пытается получить дополнительную информацию, не исключая возможности того, что мы имеем дело с азербайджанской информационной провокацией», – говорится в заявлении Минобороны Армении.
- Ранее режим прекращения огня был нарушен в Нагорном Карабахе 12 декабря – близ сёл Хцаберд (Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёна Тахлар).
Пашинян: Необходимо исключить сценарии государственного переворота
Сценарии государственного переворота в Армении нужно исключить, –заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.
«Почему я призываю к консультациям? По той простой причине, что важно, чтобы решение было принято не единолично правительством или парламентским большинством, но чтобы вокруг него было достигнуто определенное понимание», – заявил премьер-министр.
Как пишет «Радио Азатутюн», Пашинян отметил, что на данный момент дискуссия разворачивается по поводу того, кто должен решать судьбу власти. «Моя презумпция и презумпция Конституции Республики Армения состоит в том, что судьбу власти должен решать народ», – заявил он.
Ранее Пашинян, которого оппозиция считает ответственным за итоги и последствия проигранной войны в Нагорном Карабахе, заявил на своей странице в Facebook, что приглашает парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году.
В телевизионном интервью Пашинян заверил, что не цепляется за кресло премьер-министра. «Но я не могу беспечно относиться к власти, к должности премьер-министра, переданным мне народом. Судьбу этого поста и будущего политического руководства страны должен решить народ путем свободного волеизъявления. И я, как премьер-министр Армении, считаю себя гарантом этого свободного волеизъявления», – заявил он.
Пашинян говорит, что готов покинуть пост премьер-министра в результате решения народа. «Я также готов продолжить руководство Республикой Армения в это непростое время в случае подтверждения доверия народа», – заявил глава правительства.
- «Движение за спасение Отечества», объединяющее 17 оппозиционных сил, жестко отреагировало на намерение Пашиняна провести досрочные парламентские выборы в 2021 году. Оппозиционные силы вновь заявили, что Пашинян должен уйти в отставку, после чего будет сформировано переходное правительство во главе с временным премьер-министром. «Движение за спасение Отечества», а также ряд других партий считают, что проведение досрочных выборов возможно только через год, когда будут решены более насущные для страны проблемы и уменьшится «эмоциональный фон». Помимо этого, оппозиционные силы считают Пашиняна «символом поражения», который должен уйти.
В интервью Общественному телевидению Пашинян, отвечая на заявления оппозиции о том, что проигравший лидер не может проводить выборы, заявил: «Я никогда не уклонюсь от ответственности, но, с другой стороны, считаю одинаково обязательным и возможным раскрытие всей правды об этой войне. Ведь существуют десятки свидетельств того, как люди, в том числе высокопоставленные, из населенных пунктов, все еще находящихся под армянским контролем, выносили уличные фонари, говоря, что это надо собрать и забрать с собой. Среди таких людей есть те, кто связан с оппозицией. В конце концов, надо все это понять или нет? Избирательная кампания – это также возможность для всех встать перед народа, озвучить свои обвинения, представить доказательства и позволить людям наконец-то выполнить свою роль держателя власти».
Оппозиционеры убеждены, что на предыдущих парламентских выборах 2018 года Пашинян и его партия не прибегали к фальсификации, потому что после революции была эйфория, властям не нужно было фальсифицировать, чтобы быть избранными, но теперь они пойдут на этот шаг, чтобы попытаться остаться во власти, и, следовательно, по мнению оппозиции, если организация досрочных выборов останется за Пашиняном и его командой, то такие выборы не будут свободными и справедливыми.
В этой связи премьер-министр напомнил, что, например, в условиях той же эйфории их политическая команда проиграла на муниципальных выборах в Капане, а затем на выборах в несколько органов местного самоуправления в Абовяне.
«Может ли кто-нибудь сказать, что даже один бюллетень был сфальсифицирован во время нашего правления? Перед конституционным референдумом, который был запланирован, но не состоялся из-за коронавируса, я заявил, что мы скорее отрежем себе руки, чем дотронемся до одного голоса народа, потому что это наша политическая идентичность», – заявил Пашинян.
При этом глава правительства не назвал конкретных сроков проведения досрочных выборов, отметив, что не хотел бы выдвигать свои идеи в качестве предварительного условия. «Наиболее важный для меня сценарий состоит в следующем: необходимо исключить сценарии государственного переворота».
Оппозиция также подчеркивает, что Пашинян не в состоянии обеспечить безопасность Армении, в частности, в Сюникской области, откуда поступают сообщения о том, что при уточнении границы Азербайджану передаются некоторые территории. На это замечание Пашинян ответил так:
«Нет таких территорий, нет такого. Ни один азербайджанец не заходил за границу Республики Армения. С одной стороны, они говорят, что границ нет, с другой стороны, они говорят, что азербайджанцы свободно заходят за границы Армении. Какую границу вы имеете в виду? В конце концов, один из самых важных аргументов состоит в том, что многие обвинения против нас исключают друг друга. В одном случае нас критикуют за то, что мы не принимаем мер по предотвращению войны, в другом – за то, что принимаются меры по предотвращению новой войны. В конце концов, Республика Армения обрела независимость на определенной территории. И если есть какие-либо вопросы по этому поводу, то я ссылаюсь на Закон об административно-территориальном делении Республики Армения, принятый в 2010 году, в котором говорится, что село Воротан в Сюникской области граничит с Азербайджанской Республикой и дается конкретное описание границы».
Никол Пашинян еще раз подчеркнул, что принятые меры были предприняты для обеспечения безопасности Сюника, кроме того, по его словам, перед всеми этими многочисленными консультациями он также просил поговорить и дать разъяснения через органы местного самоуправления жителям, которых это может касаться.
«[Я просил, чтобы они поговорили и] сказали, что у нас такая ситуация, и что если будут ситуации, когда их права будут нарушены или их интересы будут подчинены интересам безопасности Сюника, правительство Армении компенсирует им материальные потери как минимум в двойном размере. Понятно, что это создает новую психологическую ситуацию, но нам нужно сориентироваться, не правда ли?» – отметил Пашинян.
«Никакой части Сюника у нас не забирали», – подчеркнул премьер-министр Армении.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
COVID-19 в Грузии: 538 новых случаев, 41 пациент скончался
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2418 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 41 пациент.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 538 новых случаев коронавируса. Это – минимальный показатель с 13 октября. Низкий показатель выявления объясняется и тем, что в выходные дни проводится мало исследований. За сутки было проведено 4769 тестов, из них PCR-тестов – 2814, экспресс‐тестов на антиген – 1955.
Выздоровели еще 2766 человек, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 222 143, выздоровевших – 206 313.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час (исключение – новогодняя ночь и канун Рождества – 6 января).
- Кабмин планировал снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений.
- Правительство пересмотрело план по смягчению «локдауна». Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновили работу – с жестким соблюдением регуляций.
Трамп подписал пакет мер по поддержке экономики в пандемию
Президент США Дональд Трамп вечером в воскресенье, 27 декабря, подписал закон об антикризисных мерах в пандемию в размере 900 миллиардов долларов. Об этом сообщил в твиттере представитель Белого дома Джадд Дир.
Миллионы американцев, потерявших работу из-за эпидемии коронавирусной инфекции, теперь смогут получить пособия по безработице, а правительству США удалось избежать шатдауна. Без подписи президента 29 декабря у правительства закончились бы средства для финансирования государственной деятельности.
Трамп до последнего отказывался подписывать законопроект, который ранее приняли обе палаты Конгресса. Избранный президент Джо Байден призвал Трампа подписать документ. Что именно заставило Трампа изменить свое мнение, не известно.
Согласно законопроекту каждому американцу будет выплачено 600 долларов (для тех, кто зарабатывает больше 75 тысяч долларов в год, предусмотрены меньшие суммы). Трамп называл сумму смехотворной и требовал повысить её до двух тысяч долларов. Демократы изначально были за более значительные выплаты, однако республиканцы противились этому.
Весной 2020 года на фоне пандемии Конгресс США принял пакет помощи экономике страны в размере 2,7 триллионов долларов, что составляло более 10 процентов ВВП США.
Ранее Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете на будущий год – объемом в 740 миллиардов долларов.
Члены Палаты представителей планируют в понедельник преодолеть вето Трампа на законопроект, который, помимо прочего, расширяет санкции против проекта газопровода "Северный поток – 2". Для преодоления вето необходимо две трети голосов в каждой из палат; ранее за его принятие голосовало более двух третей конгрессменов и сенаторов, так что может произойти первое за почти 4 года президентства Трампа преодоление президентского вето.
Утечка воздуха в российском сегменте МКС продолжается
На Международной космической станции продолжается утечка воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию НАСА. Герметичность нарушена в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
В ночь на воскресенье космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в камеру. Спустя 18 часов выяснилось, что давление в отсеке упало — с 730 до 620 миллиметров ртутного столба.
19 декабря, экипаж МКС сообщал, что резервы кислорода на космической станции подходят к концу из-за невозможности обнаружить место утечки воздуха с неё. Поиск возможной трещины в корпусе ведётся с августа, в октябре сообщалось, что она обнаружена. Трещина размером около 4,5 сантиметров была изолирована, однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха.
Незначительная утечка воздуха с МКС была замечена ещё в сентябре 2019 года, однако тогда проблема оказалась неприоритетной для НАСА и Роскосмоса. В августе-сентябре 2020 года скорость утечки возросла в пять раз. В "Роскосмосе" утверждают, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
По словам замглавы полетом российского сегмента станции Юрия Гидзенко, в феврале грузовой корабль "Прогресс МС-16" доставит на МКС ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры.
В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек
В Баренцевом море вблизи Новой Земли затонуло рыболовецкое судно "Онега", на борту которого находились 19 человек. Спасены двое рыбаков, поиски остальных продолжаются. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.
Информация о происшествии с судном "Онега" (порт приписки Мурманск), которое вело рыболовный промысел в акватории Баренцева моря, поступила утром в понедельник. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.
В поисково-спасательной операции участвует судно "Войково". Дополнительно к месту крушения направлены ещё три судна. Время прибытия - 3-6 часов, сообщает "Интерфакс".
Трамп не подписал законопроект о помощи в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп не подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект о помощи в связи с пандемией и финансировании правительства до наступления воскресенья, в результате чего срок выплаты дополнительных пособий по безработице истек - сообщает «Голос Америки».
Согласно законопроекту, о котором договорились демократы и республиканцы после длительных обсуждений, каждому американцу будет выплачено 600 долларов (для тех, кто зарабатывает больше 75 тысяч долларов в год, предусмотрены меньшие суммы).
Ранее на этой неделе Трамп подверг законопроект резкой критике и в субботу дал понять, что по-прежнему возражает против него. Он в частности выступил за выплату каждому американцу по 2 тысячи долларов и раскритиковал ряд иных положений законопроекта. При этом Трамп не заявлял ранее, что наложит на него вето.
Избранный президент Джо Байден призвал Трампа подписать законопроект.
Если Трамп не подпишет документ, федеральному правительству грозит частичное закрытие в ночь на вторник. Конгресс может в понедельник принять отдельный документ о временном финансировании правительства на несколько дней или недель.
Ранее Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете на будущий год – объемом в 740 миллиардов долларов. Как сказал президент, он принял такое решение, поскольку документ, по его мнению, не предусматривает критически важных мер для национальной безопасности. «Это подарок Китаю и России», – подчеркнул глава Белого дома.
Члены Палаты представителей планируют в понедельник преодолеть вето Трампа на законопроект, который, помимо прочего, расширяет санкции против проекта газопровода «Северный поток-2». Для преодоления вето необходимо две трети голосов в каждой из палат; ранее за его принятие голосовало более двух третей конгрессменов и сенаторов, так что может произойти первое за почти 4 года президентства Трампа преодоление президентского вето.
Ника Мелия избран председателем ЕНД на сегодняшнем съезде партии
На сегодняшнем съезде партии Ника Мелия единогласно избран председателем «Единого национального движения». Ника Мелия поблагодарил участников съезда и обратился к ним.
«Многие в разное время покинули «Национальное движение», и мы должны уважать их выбор, но, естественно, возникает вопрос - как получается, что многие уходят, уходят и лидеры, уходили и в большем количестве, но это движение не ослабевает, а наоборот становится все сильнее и сильнее. Какова причина? Этому есть простое объяснение: «Национальное движение» - это продолжение национального движения, это не движение отдельных личностей, «Национальное движение» - это идея европейской, свободной и успешной Грузии, и поэтому ни один человек не может навредить или победить эту идею», - сказал Мелия.
- По решению политсовета партии, выборы председателя проходили электронным способом. На пост председателя партии были выдвинуты два кандидата - Леван Варшаломидзе и Ника Мелия.
- С 2017 года и до недавнего времени пост председателя «Единого национального движения» занимал Григол Вашадзе, который в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили был министром иностранных дел. 15 декабря он объявил об уходе из партии. Вашадзе перечислил несколько причин своего решения. В частности, он подчеркнул, что не согласен с «тактикой, выбранной большинством руководства без консультации с членами партии».
Sunday Times рассказала о готовности оксфордской вакцины от ковида
Распространение векторной вакцины от коронавируса нового типа, разработанной учеными Оксфорда совместно с корпорацией AstraZeneca, может начаться в Великобритании уже 4 января. До конца года она должна получить одобрение властей. Об этом сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников британского правительства.
Оксфордская вакцина долгое время считалась лидером в мировой гонке по созданию препарата профилактики COVID-19. Однако в ходе третьей стадии испытаний её эффективность оказалась значительно ниже, чем у конкурентов - около 70 процентов, и около 55 процентов для бессимптомных случаев. После этого создатели начали испытывать разные дозировки препарата и изучать возможность использовать его совместно с другими аденовирусными вакцинами, например - российской "Спутник V".
В интервью Sunday Times глава AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что компании удалось подобрать дозировку вакцины, эффективность которой должна составить около 95 процентов, как у конкурирующих рнк-вакцин. Если этого удастся добиться, преимуществом препарата будет его низкая, по сравнению с конкурентами, цена, и возможность хранения при температурах от двух до семи градусов Цельсия, а не -20 - -70, как у препаратов Moderna и Pfizer.
Оксфордская вакцина в больших количествах заказана странами Евросоюза, Великобританией, Индией и другими крупными странами, её успешные испытания и одобрение властями могли бы значительно ускорить массовую иммунизацию населения.
Сейчас в США зарегистрированы вакцины Pfizer и Moderna, в России - не завершившие испытания «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», в ЕС и Великобритании - Pfizer, в Китае происходит массовая вакцинация местными препаратами.
- По состоянию на 27 декабря в мире почти 80,5 миллиона человек заболели коронавирусной инфекцией нового типа, 1 миллион 759 тысяч умерли, свидетельствуют данные университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. Эти данные опираются на национальные статистические ведомства, а значит заведомо неполны и не точны.
В Минске впервые с августа не организован марш протеста
В Минске впервые с августа не организован марш протеста против режима Александра Лукашенко, сообщает телеграм-канал Nexta. При этом на окраинах города местные жители сами вышли из домов и несколькими колоннами прошлись по улицам, скандируя оппозиционные лозунги.
Судя по многочисленным видео, опубликованным очевидцами в сети, протестующих в разных районах Минска было от нескольких десятков до нескольких сотен. О задержаниях к середине дня ничего не сообщалось - такое тоже происходит впервые с начала массовых акций.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов прошли через репрессии.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов, и в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
- Россия белорусские выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
За сутки на Северном Кавказе умерли 38 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 38 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1297.
По данным оперштаба, в Краснодарском крае умерли 14 человек больных COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Калмыкии - пять, в Адыгее - три, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по два, в Ингушетии - один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 5735 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 239 человек.
- Ставропольский край + 239 (34100 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 187 (26972)
- Дагестан + 158 (22832)
- Чечня + 139 (8154)
- Калмыкия + 106 (14391)
- Кабардино-Балкария + 105 (15414)
- Карачаево-Черкесия + 94 (14765)
- Адыгея + 90 (10676)
- Северная Осетия + 88 (11661)
- Ингушетия + 91 (11784)
На Северном Кавказе зарегистрировано 170 749 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 27 декабря , выявлено 3 050 248* человек с коронавирусом.
Четыре человека с коронавирусом поступили за сутки в больницы Южной Осетии
В «красных зонах» югоосетинского Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ), по данным на утро 27 декабря, проходят лечение 83 пациента с COVID-19, сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева. «В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 43 пациента, в здании детской больницы – 40, - сказала врач. - За минувшие сутки в «красную зону» поступило четверо больных, выписаны шесть человек».
По словам Джиоевой, за прошедшие сутки зафиксирован один случай с летальным исходом. «Пациентка 90 лет поступила в красную зону инфекционной больницы 18 декабря в тяжелом состоянии с жалобами на одышку, чувство нехватки воздуха, субфебрильную температуру тела, редкий сухой кашель с диагнозом: «Коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. ДН 2. КТ 2 (средне-тяжелая). Ишемическая болезнь сердца. Гипертоническая болезнь. Нарушение ритма сердца», - сказала она.
Джиоева уточнила, что более одной недели пациентка болела и лечилась дома. «20 декабря она была переведена в палату интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии. Получала терапию в соответствии с протоколом лечения новой коронавирусной инфекции. Несмотря на проводимое лечение, состояние больной прогрессивно ухудшалось, нарастали признаки сердечно-легочной недостаточности. 26 декабря наступила остановка сердечной деятельности, констатирована биологическая смерть», - подчеркнула главный инфекционист.
- По данным на субботу приемно-сортировочное отделение РММЦ приняло 17 пациентов. «Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получил один человек. Протестировано в приемно-сортировочном отделении 16 человек. Госпитализированных нет», - сказала она.
- В связи пандемией решением оперативно штаба до 15 января в республике приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
У абхазского президента Аслана Бжания выявлен коронавирус
У президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно.
В соответствии с санитарными инструкциями, глава республики ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно. Президент находится в Абхазии, в своей сухумской резиденции.
- За прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 109 жителей республики.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8459 человек. 108 летальных случаев. Выздоровели 6726 человек.
Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахария с переизбранием на пост главы правительства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахария с повторным назначением на пост премьер-министра Грузии.
«Сердечно поздравляю вас с повторным назначением на пост премьер-министра. Сегодня азербайджано-грузинские отношения развиваются динамично и всесторонне в соответствии с волей наших народов, которые связаны исторически прочной цепью дружбы и добрососедства.
Верю, что наши связи в политической, экономической и гуманитарной областях и взаимовыгодное сотрудничество, которое постоянно развивается, будут и дальше обеспечивать благополучие наших народов и укреплять стратегическое партнерство между нашими странами. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей дальнейшей ответственной деятельности», - сказано в поздравлении Ильхама Алиева.
Имнадзе назвал слухами информацию о запрете передвижения частных автомобилей
Заместитель директора Национального центра контроля над заболеваниями Грузии Паата Имнадзе назвал слухами информацию о планах по введению полного локдауна в стране.
Имнадзе не подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса движение частного транспорта будет временно остановлено, подобно тому, как это было в пасхальную неделю прошлой весной.
Он заверил, что все ограничения будут реализовываться согласно установленному двухмесячному плану. «Ничего подобного не обсуждается. Распространяются слухи, и все это не соответствует действительности. К сожалению, в этой стране много людей, занятых распространением слухов. Их принцип примерно такой: чем хуже, тем лучше», - приводит слова Имнадзе Общественный вещатель.
- Ограничения ввели в Грузии 28 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Власти пошли на ряд послаблений в предновогодний период. До 2 января работу разрешили непродовольственным магазинам и торговым центрам.
- Сейчас в больших городах закрыты все развлекательные заведения, спортзалы, объекты питания, вещевые и строительные рынки. Не работает городской транспорт, остановлены междугородние пассажирские перевозки. Учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим. С 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу.
Грузинская оппозиция заявляет о готовности к переговорам с правящей партией
«По-прежнему остается минимальный шанс на то, что парламент продолжит нормально функционировать, и для этого необходимо рациональное решение», - заявил представитель «Национального движения» Заал Удумашвили.
«Переговоры всегда имеют смысл, даже после того, как наше заявление будет официально удовлетворено, и мы больше не будем депутатами. Переговоры могут быть продолжены даже после этого, только они будут более тяжелыми, чем сегодня, потому что сегодня у парламента все еще есть минимальные шансы на нормальное функционирование. Это требует рационального решения. Даже сегодня мы готовы к переговорам, несмотря на выдвинутые в парламенте инициативы, которые нам угрожают и шантажируют. Несмотря на то, что мы слышим циничные заявления, мы все равно сядем за стол переговоров. Самое главное, чтобы «Грузинская мечта» пришла с рациональным предложением», - сказал Заал Удумашвили.
Ранее сегодня председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе выразил уверенность в том, что оппозиция откажется от бойкота и подключится к работе законодательного органа в ближайшие дни.
- Согласно официальным итогам парламентских выборов, восемь оппозиционных партий получили в парламенте 60 мандатов, а правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Это дает «ГМ» только простое большинство, которого недостаточно для осуществления конституционных реформ. Более того, такие реформы невозможно провести без участия самого крупного оппозиционного блока «Единое национальное движение – Сила в единстве», у которого 36 мандатов.
- Все восемь оппозиционных субъектов, прошедших по итогам выборов в парламент Грузии десятого созыва, в настоящее время отказываются от работы в высшем законодательном органе. Они заявляет о массовых фальсификациях и требуют проведения повторных или внеочередных выборов. Требования оппозиции в «Грузинской мечте» называют «красной линией» в переговорах.
Суд запретил в России четыре архивных видео о войне в Чечне
Суд в Нальчике запретил для распространения в России четыре архивных видео информационного агентства Associated Press о вооруженных конфликтах в Чечне. Прокуратура признала журналистские материалы «пропагандирующими жестокость». Решение заметило издание «МБХ медиа».
В список запрещенных попало видео, на котором запечатлены пленные российские военные в 1995 году. На записи плененный командир отряда 22 отдельной гвардейской бригады спецназа ГРУ майор Игорь Морозов говорит, что отношение к ним «просто удивительно». В YouTube ролик собрал почти два миллиона просмотров.
«Пусть приезжают к нам как друзья, когда все кончится», - комментирует это начальник департамента государственной безопасности Ичкерии Абу Мовсаев. Он позднее принял участие в захвате заложников в Буденновске и был убит в 2000 году.
В другом видео показан быт и бои в Аргуне, Грозном и Шали в январе 1995 во время наступления на столицу Чечни федеральными войсками. Еще один ролик показывает вход российской армии в Грозненский район. Еще один - Грозный двухтысячного года, в котором появляется бывший полевой командир Хизир Хачукаев, позднее амнистированный российскими властями. Это видео уже недоступно с территории России, на YouTube у него около миллиона просмотров.
В решениях суда говорится, что видеоролики «способствуют совершению противоправных действий», могут повлечь «негативные социальные, экономические и другие последствия» и нарушают «право граждан на гарантированную Конституцией жизнь в правовом государстве».
Талаквадзе уверен, что оппозиция прекратит бойкот парламента
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе уверен, что оппозиция откажется от бойкота и подключится к работе законодательного органа в ближайшие дни. Об этом Талаквадзе заявил в интервью телекомпании «Имеди».
Он отметил, что главным достижением парламентских выборов 2020 года является то, что впервые в новейшей истории страны выборы прошли по преимущественно пропорциональной системе, благодаря чему в парламенте представлены девять политических субъектов.
«Уверяю вас (…), в ближайшие месяцы парламент будет представлен именно в том формате, который выбрало общество. Перелом произойдет уже в ближайшие дни, и оппозиция начнет участвовать в парламентском процессе», - сказал он.
Талаквадзе рассчитывает на политиков, «которые уважают выбор своих избирателей и интересы государства». При этом он полагает, что их решение «оскорбит радикальную часть оппозиции». «В ближайшие дни мы сделаем все, что в наших силах, путем переговоров и политического диалога, включая возможность продолжения индивидуальных консультаций с политическими партиями», - заявил он.
Спикер парламента добавил, что его заявления это «не просто надежды и ожидания». Он перечислил несколько аргументов. В частности, Талаквадзе указал, что оппозиции так и не удалось доказать фальсификацию результатов выборов. Кроме того, он напомнил о заявлениях международных партнеров, которые не поддерживают идею бойкота парламента, и «прагматичных людях» в оппозиционном лагере, которые считают, что «продолжение избирательной реформы очень принципиально и важно для демократии».
По словам Талаквадзе, именно завершение избирательной реформы было главным предложением правящей команды за столом переговоров с оппозицией. Политик считает его справедливым и призывает все силы начать работу над изменениями уже сейчас, чтобы успеть до выборов в органы местного самоуправления, которые должны пройти осенью 2021 года.
- Согласно официальным итогам парламентских выборов, восемь оппозиционных партий получили в парламенте 60 мандатов, а правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Это дает «ГМ» только простое большинство, которого недостаточно для осуществления конституционных реформ. Более того, такие реформы невозможно провести без участия самого крупного оппозиционного блока «Единое национальное движение – Сила в единстве», у которого 36 мандатов.
- Все восемь оппозиционных субъектов, прошедших по итогам выборов в парламент Грузии десятого созыва, в настоящее время отказываются от работы в высшем законодательном органе. Они заявляет о массовых фальсификациях и требуют проведения повторных или внеочередных выборов. Требования оппозиции в «Грузинской мечте» называют «красной линией» в переговорах.
- На чем основывается оптимизм Талаквадзе, неясно. Из 60 оппозиционных депутатов 55 уже написали индивидуальные заявления об отказе от своих мандатов. Остальные пять также неоднократно заявляли, что не намерены входить в парламент до тех пор, пока не будет достигнут компромисс.
В Евросоюзе началась вакцинация от коронавируса нового типа
Страны Евросоюза в воскресенье приступили к массовой иммунизации населения от коронавируса нового типа. Единственной зарегистрированной вакциной по состоянию на 27 декабря стал препарат американской корпорации Pfizer. Его эффективность, утверждают разработчики, составляет 95 процентов. На первом этапе странам досталось примерно по 10 тысяч доз - что явно недостаточно, чтобы остановить пандемию.
Первоначальная вакцинация началась 27 декабря почти во всех странах ЕС. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям и медицинским работникам. В некоторых регионах медицинские работники не стали ждать официального старта и начали вакцинацию еще накануне, после получения препарата.
Евросоюз начал закупку вакцин позже США, Японии, Канады и других стран, - отмечает журнал Spiegel. Вашингтон начал закупки в июле, Брюссель - в середине ноября. Формально, ЕС заказал около двух миллиардов доз вакцины, однако большая часть приходится на препараты приостановившей испытания британской корпорации AstraZeneca и не дошедшей до третьей стадии французской Sanofi. В Великобритании и США уже вакцинированы 600 тысяч и около двух миллионов человек, - отмечает агентство Bloomberg.
Более 12 миллионов жителей ЕС с начала пандемии заболели, больше 335 тысяч умерли из-за COVID-19. Население Евросоюза - около 447 миллионов человек. Для остановки пандемии должны быть привиты около 60 процентов населения. До конца следующего года ЕС получит до 180 миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna, чего будет достаточно для вакцинации только 90 миллионов человек, подсчитал Spiegel.
- Нехватка вакцин отмечается и в России. Темпы вакцинации в десятки раз ниже, чем в США и Великобритании, и не превышают несколько тысяч человек в день. Согласно официальной статистике, заражаются коронавирусом нового типа в России около 29 тысяч человек в день. С начала пандемии заразились 3 050 248 человек. Умерли от нескольких десятков тысяч по официальной статистике, до приблизительно ста тысяч по подсчётам ряда демографов.
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