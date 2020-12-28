В Южной Осетии скончался еще один пациент с коронавирусом

Сценарии государственного переворота в Армении нужно исключить, –заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.

«Почему я призываю к консультациям? По той простой причине, что важно, чтобы решение было принято не единолично правительством или парламентским большинством, но чтобы вокруг него было достигнуто определенное понимание», – заявил премьер-министр.

Как пишет «Радио Азатутюн», Пашинян отметил, что на данный момент дискуссия разворачивается по поводу того, кто должен решать судьбу власти. «Моя презумпция и презумпция Конституции Республики Армения состоит в том, что судьбу власти должен решать народ», – заявил он.

Ранее Пашинян, которого оппозиция считает ответственным за итоги и последствия проигранной войны в Нагорном Карабахе, заявил на своей странице в Facebook, что приглашает парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

В телевизионном интервью Пашинян заверил, что не цепляется за кресло премьер-министра. «Но я не могу беспечно относиться к власти, к должности премьер-министра, переданным мне народом. Судьбу этого поста и будущего политического руководства страны должен решить народ путем свободного волеизъявления. И я, как премьер-министр Армении, считаю себя гарантом этого свободного волеизъявления», – заявил он.

Пашинян говорит, что готов покинуть пост премьер-министра в результате решения народа. «Я также готов продолжить руководство Республикой Армения в это непростое время в случае подтверждения доверия народа», – заявил глава правительства.

«Движение за спасение Отечества», объединяющее 17 оппозиционных сил, жестко отреагировало на намерение Пашиняна провести досрочные парламентские выборы в 2021 году. Оппозиционные силы вновь заявили, что Пашинян должен уйти в отставку, после чего будет сформировано переходное правительство во главе с временным премьер-министром. «Движение за спасение Отечества», а также ряд других партий считают, что проведение досрочных выборов возможно только через год, когда будут решены более насущные для страны проблемы и уменьшится «эмоциональный фон». Помимо этого, оппозиционные силы считают Пашиняна «символом поражения», который должен уйти.

В интервью Общественному телевидению Пашинян, отвечая на заявления оппозиции о том, что проигравший лидер не может проводить выборы, заявил: «Я никогда не уклонюсь от ответственности, но, с другой стороны, считаю одинаково обязательным и возможным раскрытие всей правды об этой войне. Ведь существуют десятки свидетельств того, как люди, в том числе высокопоставленные, из населенных пунктов, все еще находящихся под армянским контролем, выносили уличные фонари, говоря, что это надо собрать и забрать с собой. Среди таких людей есть те, кто связан с оппозицией. В конце концов, надо все это понять или нет? Избирательная кампания – это также возможность для всех встать перед народа, озвучить свои обвинения, представить доказательства и позволить людям наконец-то выполнить свою роль держателя власти».

Оппозиционеры убеждены, что на предыдущих парламентских выборах 2018 года Пашинян и его партия не прибегали к фальсификации, потому что после революции была эйфория, властям не нужно было фальсифицировать, чтобы быть избранными, но теперь они пойдут на этот шаг, чтобы попытаться остаться во власти, и, следовательно, по мнению оппозиции, если организация досрочных выборов останется за Пашиняном и его командой, то такие выборы не будут свободными и справедливыми.

В этой связи премьер-министр напомнил, что, например, в условиях той же эйфории их политическая команда проиграла на муниципальных выборах в Капане, а затем на выборах в несколько органов местного самоуправления в Абовяне.

«Может ли кто-нибудь сказать, что даже один бюллетень был сфальсифицирован во время нашего правления? Перед конституционным референдумом, который был запланирован, но не состоялся из-за коронавируса, я заявил, что мы скорее отрежем себе руки, чем дотронемся до одного голоса народа, потому что это наша политическая идентичность», – заявил Пашинян.

При этом глава правительства не назвал конкретных сроков проведения досрочных выборов, отметив, что не хотел бы выдвигать свои идеи в качестве предварительного условия. «Наиболее важный для меня сценарий состоит в следующем: необходимо исключить сценарии государственного переворота».

Оппозиция также подчеркивает, что Пашинян не в состоянии обеспечить безопасность Армении, в частности, в Сюникской области, откуда поступают сообщения о том, что при уточнении границы Азербайджану передаются некоторые территории. На это замечание Пашинян ответил так:

«Нет таких территорий, нет такого. Ни один азербайджанец не заходил за границу Республики Армения. С одной стороны, они говорят, что границ нет, с другой стороны, они говорят, что азербайджанцы свободно заходят за границы Армении. Какую границу вы имеете в виду? В конце концов, один из самых важных аргументов состоит в том, что многие обвинения против нас исключают друг друга. В одном случае нас критикуют за то, что мы не принимаем мер по предотвращению войны, в другом – за то, что принимаются меры по предотвращению новой войны. В конце концов, Республика Армения обрела независимость на определенной территории. И если есть какие-либо вопросы по этому поводу, то я ссылаюсь на Закон об административно-территориальном делении Республики Армения, принятый в 2010 году, в котором говорится, что село Воротан в Сюникской области граничит с Азербайджанской Республикой и дается конкретное описание границы».

Никол Пашинян еще раз подчеркнул, что принятые меры были предприняты для обеспечения безопасности Сюника, кроме того, по его словам, перед всеми этими многочисленными консультациями он также просил поговорить и дать разъяснения через органы местного самоуправления жителям, которых это может касаться.

«[Я просил, чтобы они поговорили и] сказали, что у нас такая ситуация, и что если будут ситуации, когда их права будут нарушены или их интересы будут подчинены интересам безопасности Сюника, правительство Армении компенсирует им материальные потери как минимум в двойном размере. Понятно, что это создает новую психологическую ситуацию, но нам нужно сориентироваться, не правда ли?» – отметил Пашинян.

«Никакой части Сюника у нас не забирали», – подчеркнул премьер-министр Армении.