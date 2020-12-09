Грузия вступила в оборонный бюджет США

Грузия фигурирует в оборонном бюджете США на будущий год, который утвержден Конгрессом. При этом, по мнению некоторых западных экспертов, новая американская администрация может помочь Грузии вступить в НАТО в ближайшей перспективе.

Обе палаты американского конгресса одобрили оборонный бюджет США на 2021 год. Это означает, что часть средств будет выделено на укрепление безопасности Грузии. Акт авторизации государственной обороны предусматривает «обеспечение стратегической конкуренции с Россией с целью обуздания агрессии Москвы». Пентагон, в частности должен направить ресурсы «на изменчивый военный баланс в Черноморском регионе, а также увеличить частоту проведения учений НАТО и других многосторонних учений, в том числе с участием Грузии и Украины». Всего из 730 млрд долларов, предусмотренных бюджетом, на проведение операций за рубежом американскому военному ведомству будет выделено 69 млрд.

В документе также упоминается решение бухарестского саммита НАТО от 2008 года, согласно которому Брюссель приветствует евроатлантические устремления Тбилиси и Киева и подтверждает, что Грузия и Украина станут членами альянса.

В связи с этим бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Общественному вещателю выразил уверенность, что североатлантическое будущее Грузии уже не за горами. По мнению генерала, территориальные проблемы страны не могут быть помехой для вступления в НАТО. Тем более, что подобный прецедент в истории альянса уже есть:

«Мы включили Западную Германию в НАТО, и примерно 35 лет спустя закончилась «холодная война», после чего, конечно, восточная часть Германии также присоединилась к НАТО как часть объединенной Германии. Так что, думаю, прецедент есть».

При этом, Ходжес не считает, что членство Грузии в НАТО может как-то спровоцировать Россию. Единственное, что может это сделать – слабость и робость Запада, уверен генерал:

«Если вспомнить все, что Кремль делал в Черноморском регионе после 2008 года: вторжение в Грузию, вторжение в Крым, вторжение в Донбасс, введение войск в Нагорный Карабах, оккупация Приднестровья – все это произошло после того, как США значительно сократили в Европе свой военный потенциал, а страны Европы значительно снизили свой».

По мнению Бена Ходжеса, Грузии стоило бы пригласить США, Великобританию и другие страны НАТО развернуть военную инфраструктуру в стране. На первом этапе речь может идти о вспомогательной инфраструктуре для воздушных операций – заправке самолетов, складировании боеприпасов и других необходимых ресурсов. Еще одним козырем для Грузии по словам генерала может стать порт Анаклия:

«Если Грузия построит порт Анаклия, это будет хорошо, потому что в этом случае корабли ВМС США смогут чаще посещать Грузию. Вот что я имею в виду под инфраструктурой. Я не говорю о постоянном размещении вооруженных сил, я имею в виду ротационные силы. Это побудит США, Великобританию и другие страны чаще посещать Грузию. Также было бы прекрасно, если бы Грузия разрешила Соединенным Штатам разместить базу, которую Вашингтон использовал бы для отправки войск в Сирию или Ирак для решения проблем на Ближнем Востоке. Открытие такой базы в Грузии может быть очень полезно для страны. Основная цель – чтобы США и НАТО проявляли инициативу в Черноморском регионе, а не действовали только в ответ Кремлю. Напротив, мы должны заставить Кремль реагировать на наши шаги. И это не провокация. Россию не нужно провоцировать. Россия вторглась в Грузию и Украину в то время, когда наш подход к России был мягким. Это произошло после того, как мы вывели все танки из Германии. Поэтому нам не следует беспокоиться о провокации России».

По словам генерала, крайне важно, чтобы администрация будущего президента США Джо Байдена продолжила оказывать давление на Россию и делать это вместе с Германией и Францией. Эти две страны считают, что Грузия не готова на данном этапе стать полноценным членом альянса и задача состоит в том, чтобы переубедить Берлин и Париж. Если США, Германия и Франция объединят усилия, считает Бен Ходжес, то это может принести хорошие результаты для Грузии.

На то, что Грузия будет так или иначе фигурировать в американской внешней политике, говорит интервью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена американским СМИ. Он в частности заявил, что «Байден намерен предотвратить агрессию Путина путем укрепления НАТО, а также помощи таким странам как Грузия и Украина, чтобы обеспечить надежную безопасность».

При этом в грузинском экспертном сообществе считают, что инициативы, вроде тех, которые озвучил генерал Ходжес, будут оставаться лишь декларативными лозунгами до тех пор, пока не будут озвучены на государственном уровне. США, уверены аналитики, не будут сами предлагать стоить базы или втягивать Грузию в НАТО. Инициатором подобных процессов должен стать Тбилиси. А для этого необходима консолидация политических сил, что в сегодняшних реалиях – дело отдаленной перспективы.