В Абхазии выявили 104 новых случая коронавируса, три пациента скончались

По данным оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки тестирование проведено у 525 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 104 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 человек, у 82 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

За два дня в Гудаутском госпитале скончались три пациента.

Женщина 1954 года рождения, была доставлена в медучреждение 23 декабря с диагнозом «новая коронавирусная инфекция - тяжёлая форма». Несмотря на проводимое лечение, пациентка умерла ночью 26 декабря.

Мужчина 69 лет поступил в больницу 8 декабря, диагноз «новая коронавирусная инфекция». Несмотря на проводимую терапию, пациент скончался утром 26 декабря.

Мужчина 1946 года рождения был доставлен в Гудаутскую ЦРБ 27 декабря и, несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, скончался в тот же день. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция».

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 31, в Ткварчельской - 15, в Гагрской - 46 пациентов.

В сухумском мобильном многопрофильном госпитале находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8563 человека.111 летальных случаев. Выздоровели 6746 человек.

Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.