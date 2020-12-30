Путин и Бжания обменялись новогодними поздравлениями

Президент России Владимир Путин поздравил президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с Новым годом и Рождеством.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте абхазского лидера, говорится, что «в уходящем году отношения между Россией и Абхазией, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались в конструктивном ключе».

«Рассчитываю на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, доброго здоровья, счастья и успехов, а всем жителям Абхазии – мира и благополучия», – отмечает Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме Бжания, отправленной на имя Путина, сказано, что 2020 год был трудным не только для России и Абхазии, «но и для всего мира».

«Несмотря на сложности, вызванные пандемией, Республика Абхазия и Российская Федерация развивали активное сотрудничество по многим направлениям. Наша с Вами встреча, прошедшая 12 ноября, придала еще больше уверенности в укреплении традиционно дружественных отношений между Абхазией и Россией. Хочу Вас заверить в том, что руководство Абхазии будет прилагать все усилия для реализации двусторонних соглашений, достигнутых в ходе содержательных переговоров», – заявил Бжания.

Российского лидера с Новым годом поздравил и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

«Убежден, что в новом 2021 году двусторонние отношения в духе стратегического партнерства получат динамичное развитие и всецело будут расширяться во благо взаимовыгодного сотрудничества между Южной Осетией и Россией в самых различных областях», – говорится в поздравительной телеграмме Бибилова.

В тексте отмечается, что уходящий год был непростым, но событийно насыщенным и плодотворным в решении поставленных задач восстановления инфраструктуры населенных пунктов и районов Южной Осетии. В частности, инвестиционной программой охвачено множество объектов образования, здравоохранения, культуры.