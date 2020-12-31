В Абхазии выявлено 150 случаев коронавируса, 4 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на выявление коронавирусной инфекции было проведено у 634 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 150 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 человека, 86 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.

В гудаутском госпитале скончались три пациента:

Мужчина 1947 года рождения поступил в медучреждение 22 декабря с диагнозом новая коронавирусная инфекция и осложнение основного заболевания внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался 29 декабря.

Мужчина 1936 года рождения поступил в госпиталь 22 декабря, и получал все необходимое лечение, но, несмотря на это, скончался утром 30 декабря. Диагноз «новая коронавирусная информация» подтвержден.

Мужчина 1949 года скончался ночью 28 декабря. Клинический диагноз – «новая коронавирусная инфекция».

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 24, в Ткварчельской - 15, в Гагрской - 40 пациентов.

В Гагрской ЦРБ скончался пациент 79 лет, с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Поступил в медучреждение 24 декабря, и получал все необходимое лечение, но, несмотря на это, умер утром 30 декабря.

По сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8825 человек.117 летальных случаев. Выздоровели 6872 человека.