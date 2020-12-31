Бибилов: «Будем добиваться вхождения в состав Российской Федерации»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на пресс-конференции в Цхинвали заявил, что является принципиальным сторонником интеграции с Россией. Он отметил, что от этой идеи никто не отказывался.

«Когда подписывали договор о союзничестве и интеграции, я, будучи тогда председателем партии, предлагал свой вариант договора, который конкретно определял механизм вхождения в состав РФ. Если мы пока упустили те возможности, которые у нас были, тем не менее, мы и дальше будем добиваться вхождения в состав РФ», – сказал Бибилов.

Он добавил, что вхождение в состав РФ гарантирует Южной Осетии спокойное будущее.

«Вхождение в состав России является в будущем нашим спасением, это гарантирует стабильность и безопасность нашего народа. В договоре, который сейчас подписан между нашими государствами, также четко определено, что нападение на одну из двух сторон договора является нападением и на другую сторону. То есть, если пофантазировать и подумать, что Грузия вдруг напала на Южную Осетию – это будет означать нападение на Российскую Федерацию», – подчеркнул югоосетинский лидер.

Бибилов добавил, что угроза со стороны Грузии будет исходить «до тех пор, пока она не подпишет соглашение о неприменении силы, и не признает Южную Осетию независимым государством».

Говоря о Женевских дискуссиях о безопасности, политик заявил, что они необходимы для Южной Осетии.

«Наша республика - независимое государство, которое живет своей жизнью, но в Грузии сегодня нет мужественных политиков, которые бы признали это. Тем не менее, Женевские дискуссии нужны для того, чтобы Южная Осетия заявляла о себе, о своих правах на международной площадке, доводила правду до мирового сообщества, объективную информацию о произошедшем между нашей республикой и Грузией. Кроме того, на этих встречах мы имеем возможность поднимать вопросы выяснения судьбы наших граждан, пропавших без вести», – заявил Бибилов.