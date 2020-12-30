Тедеев спешит на помощь

Президент Южной Осетии выразил доверие следствию по делу Инала Джабиева. С депутатами, которые продолжают требовать отставки генпрокурора и справедливого расследования, намерен встретиться их североосетинский коллега, тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

В Цхинвале продолжаются увольнения чиновников. Накануне президент Анатолий Бибилов издал указ об отставке одного из своих советников – Сослана Джуссоева, сегодня подписал еще два – об освобождении от должности Гульнары Козаевой, уполномоченного при президенте Южной Осетии по правам ребенка, и руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева. Стоит отметить, что Гульнара Козаева – родная сестра супруги оппозиционного депутата Давида Санакоева, а с Гаглоевым у главы государства в последнее время, как говорят его коллеги, часто бывали конфликты.

Причин увольнений официальные пресс-релизы не приводят. Наблюдатели между тем указывают, что в республике началась президентская кампания, и люди, которые кажутся Анатолию Бибилову слабым звеном, должны отойти в сторону.

Сегодня вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева, распространила в социальных сетях заявление: «В силу последней поступающей противоречивой информации по нашей бессрочной мирной акции за справедливость и поддержку моей семьи и ИНАЛА ДЖАБИЕВА, мы открыто заявляем, что без адекватного реагирования со стороны власти на исправление ситуации в срочном порядке, мы не собираемся никуда уходить с Центральной площади!»

Заявление стало реакцией на активно распространяемые в Цхинвале слухи о том, что семью убитого силовиками Инала Джабиева почти уговорили прекратить акцию протеста. Якобы обещал это сделать депутат североосетинского парламента Дзамболат Тедеев. Автомобиль Тедеева, который находится в Цхинвале, протестующие видели вчера в центре города, где продолжается бессрочная акция протеста. Однако к вдове и матери Инала Джабиева он так и не подошел.

Официальные СМИ сообщают, что североосетинский депутат собирается прийти и поговорить с депутатами югоосетинского парламента завтра. «В республику приехал и депутат парламента РСО-Алания Дзамболат Тедеев, он выразил желание встретиться с депутатским корпусом, и, наверное, выскажет свое видение по происходящему», – анонсировал встречу спикер парламента Алан Тадтаев.

Сегодня в очередной, четвертый раз, заседание законотворческого органа сорвалось из-за отсутствия кворума: 14 из 34 депутатов отказались приходить до тех пор, пока президент Бибилов не пришлет к ним представление об отставке генерального прокурора Урузмага Джагаева. По мнению парламентариев, отставка сделает возможной объективное расследование дела Инала Джабиева и прекратит мучения его родственников, которые уже почти месяц стоят на центральной площади столицы. Депутат Давид Санакоев сомневается в том, что парламент соберется и завтра:

«Ни повестка сессии не изменилась, ничего там не изменилось. Поэтому я не знаю, на что они рассчитывают. Мы говорим о том, что они совершают незаконные действия и надо им исправить положения, связанные с вопросами по бюджету, а они изо дня в день возвращают вот эту же повестку дня. Если бы они оставили в повестке дня два вопроса, которые готовы к рассмотрению, это изменения в Конституцию и изменения в Налоговый кодекс, то, безусловно, можно было бы говорить о том, что сессия состоится. Но вопросы, которые подготовили непонятно кто, которые подписываются от имени нелегитимного правительства и потом кому выделять эти средства?! Вот на эти вопросы мы не можем получить ответов. Так как правительство у нас нелегитимное, мы не можем от него принять ни документов, ни отправить ему средства».

После недавнего визита к протестующим представителей правящей партии «Единая Осетия», говорит в беседе с «Эхом Кавказа» Оксана Сотиева, которые пообещали стать гарантами объективного расследования, семья решила было обратиться к ним, но в последующем отмела эту идею. Продолжает Оксана Сотиева:

«Мы вчера обговаривали, что подготовим наши условия в письменном виде, согласуем с юристами, подготовим их по пунктам. Хотели обратиться к партии «Единая Осетия» с нашим предложением, что если в течение месяца (там срок тоже должен был указываться) какие-нибудь шаги будут, то есть ход следствия сдвинется, то мы уйдем с площади.

– И в итоге вы собираетесь это делать?

– Нет, мы не собираемся этого делать, потому что подумали и обговорили все вместе, что подождем до выходных, то есть после выходных мы уже опять вместе согласуем, что нам делать дальше. Мы остаемся на площади – и в Новый год здесь будем, и в праздники».

Уже вторую за этот месяц пресс-конференцию собрал сегодня президент Анатолий Бибилов. Упоминая последние увольнения, он заявил, что «ряд высокопоставленных чиновников в действующей власти потеряли доверие, а на вакантные места могут претендовать молодые, подающие надежды кадры». Бойкот депутатами работы парламента президент назвал «бойкотированием ситуации и чаяний народа республики». А по делу Инала Джабиева Анатолий Бибилов вновь выразил доверие следствию:

«Нельзя оценивать объективность расследования дела о смерти Джабиева до тех пор, пока оно не будет доведено до завершения. А следствие будет принципиальным и справедливым».

Мать и супругу Джабиева, по мнению президента, «отдельные депутаты поставили в такие рамки, что они не могут покинуть площадь... Дело в том, что если акция прекратится, эти депутаты уже ни о чем не смогут говорить».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия