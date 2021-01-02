За сутки в больницы Южной Осетии поступили три человека с коронавирусом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила население страны с Новым годом. Она заявила, что 2020-й «оказался самым тяжелым для мира, для нашей страны, для нашего населения».

«Пандемия изменила мир — потрясла экономику, закрыла наши границы, изменила и нас — вселила в нас страх. Наряду с негативом, пандемия показала нам, что выживание возможно только благодаря солидарности, взаимному доверию и предупреждению. Пандемия не смогла изменить только одно — оккупацию и нашу боль. Сегодня она усугубила и без того тяжелое положение людей, живущих на наших оккупированных территориях, но она показала нам, насколько необходимо найти пути солидарности и взаимопомощи в будущем — для преодоления оккупации. Главное достижение состоит в том, что, несмотря на тяжелые условия, оккупацию и серьезные региональные конфликты, эта небольшая страна смогла сохранить стабильность, устойчивость, уверенность в своих силах и неоднократно показывала другим, что она не сдается так легко. Мы должны преодолеть отчуждение, мы должны отказаться от ненависти и противоречий, 2021 год должен стать годом доверия», – заявила Зурабишвили.

Премьер-министр Георгий Гахария пожелал жителям Грузии успехов, восстановления и развития страны.

«Хочу поздравить с Новым годом каждого нашего соотечественника – в Грузии или за рубежом. Наших абхазских и осетинских братьев – только с ними мы создадим лучшее будущее для Грузии», – заявил премьер-министр в своем новогоднем поздравлении.

Как отметил глава правительства, единство преодолеет все испытания и приведет нас к давней мечте грузинского народа – Грузия займет свое достойное место в общей европейской семье.

«Поздравляю наших полицейских, солдат, учителей, государственных служащих — всех тех, кто неустанно трудится для лучшего будущего нашей страны. Поздравляю детей, которые так радуются Новому году. Поздравляем наше старшее поколение — я хочу, чтобы вы знали, что мы особенно бережем вам. Единство преодолеет все наши испытания и приведет нас к давней мечте грузинского народа — Грузия займет свое достойное место в общей европейской семье», — заявил Гахария.

Он также подчеркнул, что «сегодня не время разделять по каким-либо признакам, сегодня вся страна, включая политиков или гражданское общество, должны работать вместе на службе государства и граждан Грузии — к этому нас обязывает наш народ».

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что 2021 год потребует «больше любви и веры в будущее».

«Особенно поздравляю и благодарю героев нашего времени — врачей, медсестер, полицейских, солдат и представителей тех профессий, которые принимали непосредственное участие в борьбе с пандемией — они сделали все возможное для спасения жизней других! Поздравляем с Новым годом наших соотечественников за рубежом, а также наших сестер и братьев, проживающих в Абхазии и Самачабло! Единая, сильная Грузия и сильное общество — наша общая цель!», — заявил Талаквадзе.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в новогоднем поздравлении призвал помогать друг другу, а не осуждать.

«Жизнь переменчива. Мы с надеждой смотрим в будущее. Господь любит человека. Поступки человека должны быть милосердные и добрые. Господь, даруй мне зреть мои прегрешения, и не осуждать брата моего! Мы должны помогать друг другу, а не утяжелять крест», — сказал Илия Второй.

Он призвал не терять веры, так как Господь не покидает человека. Католикос поздравил жителей Грузии и с наступающим праздником Рождества Христова, который Грузинская православная церковь отмечает 7 января.