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За сутки в больницы Южной Осетии поступили три человека с коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии, по данным на утро 2 января, проходят лечение 66 пациентов с COVID-19. Об сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 33 пациента, еще 33 - в здании детской больницы. Трое находятся в палате интенсивной терапии», - сказала врач. За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступило трое больных, выписаны шесть человека на амбулаторное долечивание.
По словам Джиоевой, за прошедшие сутки зафиксирован один случай с летальным исходом. «Пациентка 83 лет поступила в «красную зону» инфекционной больницы 25 декабря на четвертый-пятый день заболевания с жалобами на слабость, чувство нехватки воздуха, субфебрильную температуру тела с диагнозами: коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, ДН 2, КТ 1, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа», - сказала врач.
Джиоева отметила, что пациентка получала комплексное лечение в соответствии с протоколом лечения новой коронавирусной инфекции. «Однако 31 декабря была переведена в палату интенсивной терапии с признаками тромбоэмболии легочной артерии. Признаки коагулопатии нарастали, и 1 января была констатирована смерть».
Другие новости дня
Власти России начали выдавать электронные паспорта вакцинации от COVID-19
Власти России начали выдавать паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Сервис заработал с первого января на портале государственных услуг, - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в государственный регистр, и электронный прививочный сертификат выдается в автоматическом режиме, - цитирует его ТАСС. Чиновник анонсировал появление такой услуги в конце декабря.
Сейчас отметка об иммунизации нигде не требуется. Однако в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что студенты и жители старше 65 лет после вакцинации смогут вновь пользоваться правом льготного и бесплатного проезда. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни «, - заявил он на своем сайте.
Несколько международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения обсуждают возможность введение обязательных отметок о вакцинации от коронавируса нового типа. Австралийская авиакомпания Quantas уже анонсировала, что не будет пускать непривитых пассажиров на международные рейсы.
Идея находит поддержку и у политиков разных стран, в том числе и в России. 24 декабря против этого резко выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав это предложением «из области антиутопии». «Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами - это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости», - цитирует Матвиенко РБК.
- Вакцина от коронавируса по-прежнему недоступна жителям большинства стран мира. По состоянию на начала года ВОЗ одобрила для применения только одну вакцину, две одобрены в США и Великобритании, по одной- в России и Евросоюзе.
- Массовая вакцинация объявлена в нескольких странах мира, в том числе в России, но по факту проходит лишь в Израиле, США, Великобритании, Германии и Китае. Значительную долю населения удалось вакцинировать только Израилю, у остальных стран доля иммунизированных пока не достигает даже двух процентов.
В новогоднюю ночь от пиротехники по всей Грузии пострадали более 50 человек
На Новый год в масштабах Грузии более 50 человек получили травмы из-за неправильного использования пиротехники. Об этом сообщили в Центре координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии.
По данным Минздрава, 31 декабря и 1 января только в Тбилиси было зафиксировано 36 случаев телесных повреждений из-за пиротехники. Из них госпитализация понадобилась 27 гражданам. Что касается регионов страны, то травмы получили 15 человек. Из них девять попали в больницы.
По сравнению с прошлым годом статистика немного снижена, сообщает агентство «Новости-Грузия». 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года только в Тбилиси около полусотни человек получили травмы при использовании пиротехники.
Парламент Грузии начинает дебаты о прекращении депутатских полномочий оппозиционеров
Парламент Грузии начинает дебаты о прекращении депутатских полномочий представителей оппозиционных партий. По данным Общественного вещателя, с этой целью на 4 января намечено заседание комитета по процедурным вопросам, на котором будут обсуждаться обращения членов «Альянса патриотов».
В частности, в повестке дня указано, что комитет рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе. Все трое обратились в законодательный орган с заявлениями, содержащими соответствующую просьбу, в декабре 2020 года. Автандил Энукидзе - четвертый номер «Альянса патриотов», решил не отказываться от своего депутатского мандата. Аналогично поступили двое представителей партии «Граждане» и трое членов «Гирчи».
В целом от мандатов официально отказались 56 из 60 оппозиционных депутатов.
- Парламент десятого созыва начал работу 11 декабря, но пока заседания посещают только депутаты от «Грузинской мечты» – оппозиция отказывается задействовать свои мандаты, обвиняя власти в фабрикации итогов выборов 31 октября.
- Почти два месяца возникший политический кризис пытаются урегулировать послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. Состоялось четыре раунда переговоров, анонсирован пятый. Сторонам пока не удалось договориться о чем-то конкретном, хотя лидеры «Мечты» периодически заявляют, что парламент не останется однопартийным.
От коронавирусной инфекции умер народный артист России Владимир Коренев
Народный артист России Владимир Коренев умер от коронавирусной инфекции нового типа, сообщила РБК его дочь Ирина. Ему было 80 лет. Широкой публике актер был известен как исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского.
Коренев родился в 1940 в Севастополе. Жил в Измаиле, после - в Таллине. Там начал заниматься в театральном кружке, в 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую Григория Конского и Ольги Андровской. На последнем курсе сыграл главную роль Ихтиандра в экранизации романа Александра Беляева. Картина стала самой кассовой в советском прокате в 1962 году.
Служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, играл у Александра Товстоногова, Бориса Львов-Анохина, Михаила Яншина снимался в сериалах и кино. Всего снялся в 56 фильмах.
Миротворцы отчитались о возвращении в Нагорный Карабах 47 тысяч жителей
Общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей при поддержке российских миротворцев превысило 47 тысяч человек, сообщило Минобороны России.
Как сообщает «Кавказский узел», 1 января российские военные сопроводили из Армении в Нагорный Карабах колонну автобусов с 220 беженцами. Общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей приблизилось к 47 тысячам человек.
За минувшие сутки в места постоянного проживания вернулись 60 жителей Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны России.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
За сутки на Северном Кавказе умерли 28 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 235.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 15 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Дагестане - пять, в Адыгее - один человек с подтвержденным диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 5 920 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 245 человек.
- Ставропольский край + 245 (35 570 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 186 (28 108)
- Дагестан + 159 (23 781)
- Чечня + 112 (8 895)
- Калмыкия + 103 (14 982)
- Кабардино-Балкария + 100 (16 026)
- Карачаево-Черкесия + 87 (15 302)
- Северная Осетия + 87 (12 185)
- Адыгея + 81 (11 184)
- Ингушетия + 75 (12 302)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 178 235 случаев заболевания COVID-19.
В целом по России, согласно данным Оперштаба на 2 января, выявлено 3 212 637 человек с коронавирусом.
В Грузии снова закрываются торговые центры и непродовольственные магазины
В крупных городах Грузии сегодня, 2 января, последний рабочий день торговых центров и большинства розничных магазинов. 3 января снова закроются все объекты, получившие разрешение на работу в период новогодних праздников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии действуют строгие ограничения. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави с 28 ноября запрещена работа всех торговых центров, вещевых и строительных рынков, ярмарок, закрыты фитнес-центры и все развлекательные заведения, объекты питания работают только на вынос.
Власти Грузии пошли на уступки бизнесу, ослабив ограничения на неделю. По решению межведомственного координационного совета, с 24 декабря по 3 января в крупных городах страны разрешили возобновить работу ТЦ и большинство непродовольственных магазинов. При этом для них установили строгие правила. Так, например, установлен график работы торговых центров с 07:00 до 19:00, примерочные не работали, а потоки покупателей строго контролировались, из-за чего на входах в магазины нередко выстраивались очереди.
Какие еще ограничения действуют в Грузии?
- запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;
- запрет на работу междугороднего общественного транспорта;
- запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;
- запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;
- запрещена работа спортзалов и бассейнов;
- запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;
- запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;
- запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;
- запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключение будет лишь в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в ночь с 6 на 7 января.
С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные. Работать будут только банки, объекты и сервисы стратегического значения. В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави открыты будут лишь продуктовые магазины, зоомагазины, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины бытовой химии и гигиены, а также газетные киоски.
В период с 16 января по 31 января в Грузии планируется восстановить работу городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. В выходные дни работать они по-прежнему не будут.
Продолжать работу могут сферы:
- государственной и частной строительно-ремонтной деятельности;
- банковской и финансовой деятельности;
- работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы;
- услуг доставки;
- салонов красоты и центров эстетической медицины;
- автосервисов и услуг технического осмотра;
- услуг по ремонту бытовой техники;
- аграрных рынков.
В Калининграде телеканал показал поздравление Путина, обрезав часть его головы
В Калининграде телеканал «Каскад» показал новогоднее поздравление президента Владимира Путина, обрезав ему верхнюю часть головы. Телеканал объяснил это техническим сбоем, на инцидент обратила внимание редакция Север.Реалии.
Поздравление Путина транслировалось после выступления губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В кадре была только челюсть президента. Через несколько минут показ был прерван, вместо него включили музыку.
Редакция объяснила ситуацию техническим сбоем. «В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны», - говорится в заявлении телеканала.
Президент Казахстана подписал закон о запрете смертной казни
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации международного договора, запрещающего использование смертной казни в стране в мирное время. Сообщение об этом размещено на сайте президента.
Страна присоединилась ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену этого вида наказания. В документе сказано, что участники протокола считают отмену способствующей укреплению человеческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека.
Теперь упоминания этого вид наказания нужно убрать из 17 статей уголовного кодекса. В действующем законодательстве Казахстана смертная казнь предусмотрена за терроризм и за особо тяжкие преступления, совершённые в военное время, а так же за посягательство на жизнь президента страны и на жизнь первого главы государства Казахстана Нурсултана Назарбаева.
- На постсоветском пространстве только белорусские власти продолжают применять смертную казнь. С 1990 года в Минске были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания.
- В России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь. Такие приговоры не выносятся и не приводятся в исполнение.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 8 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 60, в общем составив 159 798. По состоянию на 11:00 2 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 258 и сейчас составляет 143 640.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2836.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 687 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 12 635, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 596 416 (540 за сутки).
В Грузии выявлено 342 новых случая инфицирования коронавирусом
За последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 3 288 тестов, отсюда 1 449 на антигены и 1 839 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 342 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 228 752.
За последние сутки выздоровел 2 981 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 217 973.
К сожалению, за последние 24 часа в Грузии зафиксировано 44 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии 2 572 случая смерти от коронавируса.
Из выявленных за сутки 342 новых случаев коронавируса 183 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 20, в Имерети – 42, в Квемо Картли – 17, в Шида Картли – 7, в Гурии – 4, в Самегрело и Земо Сванетии – 30, в Кахетии – 28, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 5.
На данном этапе в стране 8 181 активный случай. В больницах лечатся 4 320 человек, в том числе в Тбилиси – 2 085, в Аджарии - 369, в Имерети – 800. Тяжелых пациентов – 912, в том числе в Тбилиси – 398, в Аджарии – 91, в Имерети – 228. Отсюда к аппарату искусственного дыхания подключены 300 пациентов, в том числе в Тбилиси –180, в Аджарии – 24, в Имерети – 42.
В клинических гостиницах находятся 857 человек, в том числе в Тбилиси – 241, в Аджарии – 457, в Имерети – 53. На дому лечатся 3 004 человека. В карантинном пространстве находятся 386 человек, в том числе в Тбилиси – 140, в Аджарии – 56 и в Имерети – 68. На данном этапе на самоизоляции находятся 30 876 человек, из них в Тбилиси – 18 652, в Аджарии – 2 338, в Имерети – 3 173.
Сенат США преодолел вето президента Трампа на законопроект об обороне
Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа, наложенное главой Белого дома на законопроект о политике в области обороны. Палата представителей Конгресса, преодолела вето Трампа несколькими днями ранее.
Законопроект о расходах на оборону в 2021 году поддержал 81 сенатор, 13 проголосовали против. Контролируемый республиканцами Сенат впервые нанес столь чувствительный удар по республиканскому президенту, которого верхняя палата твердо поддерживала весь срок после выборов 2016 года. В Палате представителей, контролируемой демократами, 322 голоса было подано за принятие проекта и 87 - против.
За четыре года президентства Дональд Трамп наложил вето на девять законопроектов, но ни одно из них не было преодолено конгрессменами и сенаторами, отмечает телеканал CBC News.
«Голос Америки» сообщает, что законопроект предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 3% и определяет приоритеты оборонного бюджета по вопросам о численности войск, новых системах вооружений, о кадровой политике.
Лидер сенатского республиканского большинства Митч Макконнелл (от штата Кентукки), заявил перед голосованием, что Конгресс в течение 59 лет «бесперебойно принимает Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act). Макконнелл выразил уверенность, что и в 60-й раз закон будет принят до истечения полномочий нынешнего состава Конгресса. Mr. Trump has vetoed nine bills during his presidency, but none have been overridden. Об этом сообщил телеканал CBS News.
Российское агентство ТАСС приводит возражения президента США. Дональд Трамп раскритиковал проект за отсутствие пункта об отмене законодательного положения об этике в сфере коммуникаций. Оно было принято в 1996 году, чтобы защитить технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.
Среди других причин блокировки документа были положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации в период Гражданской войны в 1861-1865 годах.
Bellingcat готовит публикацию об убийствах с участием «отравителей» из ФСБ
Группа Bellingcat выявила три убийства, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ, заподозренные в отравлении Алексея Навального. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» заявил журналист расследовательского коллектива Христо Грозев. Он пообещал опубликовать соответствующие сведения в ближайшие две недели.
Накануне он выложил в открытый доступ данные о перемещениях предполагаемых участников химической атаки против российского оппозиционера. В документах, размещенных в Google Docs, фигурируют две фамилии, которые не упоминались в расследовании The Insider, Bellingcat и других СМИ. Речь идет о работниках института криминалистики ФСБ Василии Калашникове и Дмитрии Лазаревиче.
Остальные имена, указанные в таблице, уже известны: Осипов, Кудрявцев, Кривощеков, Швец и другие. По каждому из них собраны данные об их перемещениях, в том числе даты путешествий, пункты отправления и прибытия, иногда – номер рейса.
14 декабря были опубликованы результаты расследования, из которого следовало, что Навального отравила «Новичком» специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. 21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. В разговоре с Навальным собеседник фактически признал, что оппозиционер был отравлен летом этого года сотрудниками спецслужбы. Собеседник Навального рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье оппозиционера. В ФСБ назвали разговор подделкой.
Иран грозит Соединенным Штатам местью «изнутри» за убийство Сулеймани
Убийство Пентагоном генерала Касема Сулеймани не остановит сопротивление Ирана, заявил в пятницу один из высокопоставленных командиров Исламской республики. Об этом сообщает Reuters.
Предупреждение прозвучало из уст Исмаила Гаани, который сменил покойного лидера Корпуса стражей исламской революции. По словам Гаани, отомстить за его предшественника может некто «изнутри» Америки.
В четверг глава МИД страны Мохаммад Зариф обвинил президента США Дональда Трампа в «фабрикации» повода для нападения на Иран и сказал, что его страна примет меры для активной обороны.
Иранская риторика ужесточается в преддверии первой годовщины со дня смертоносной американской операции, проведенной по приказу и инициативе Трампа. Она состоялась 3 января 2020 года. Сулеймани был убит в результате удара с беспилотника. Вашингтон обвинил командира иранского спецподразделения в организации нападений на силы США в регионе.
Через несколько дней после этой американской атаки Иран ответил ракетным ударом по иракской авиабазе, где дислоцировались американские войска и их иракские союзники. Они были предупреждены о надвигающейся угрозе и скрылись в убежище, сумев избежать гибели и тяжелых ранений. В ходе иранских ударов, однако, средства ПВО страны по ошибке сбили украинский лайнер. Тегеран признал вину и спустя год после катастрофы предложил выплатить семьям жертв по 150 тысяч долларов.
Пашинян назвал миротворцев в Карабахе гарантией безопасности его жителей
Присутствие миротворческих сил России создает гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Присутствие миротворческих сил Российской Федерации, безусловно, создает значительные гарантии безопасности для наших соотечественников в Арцахе. Также статус Арцаха продолжает оставаться для нас безусловным приоритетом, и в этом направлении должны быть приложены постоянные политические и дипломатические усилия», – сказал он в новогоднем обращении.
По его словам, Карабах переживает крайне тяжелые дни.
«По состоянию на конец 2020 года, к сожалению, нам еще не удалось выяснить судьбу всех наших пропавших без вести, мы не смогли вернуть всех наших пленных братьев, и я хочу извиниться перед всеми семьями за эту ситуацию, не говоря о причинах, потому что новогоднее послание является не очень подходящей площадкой для обсуждения практических деталей», – отметил Пашинян.
Как пишет «Интерфакс», он сказал, что заявлением от 9 ноября были прекращены широкомасштабные военные действия, но у войны «бывают афтершоки».
«Эти афтершоки иногда носят военный, иногда моральный, иногда психологический, иногда политический характер, и наша самая большая задача - противостоять этим афтершокам, обеспечить стабильность в Армении и в Арцахе, вокруг Армении и Арцаха, принять решения для обеспечения этой стабильности. Наш величайший долг - решить текущие сегодняшние проблемы и полностью отдаться задаче скорейшего построения будущего для наших детей, нашей родины, нашего народа. Какое будущее мы видим для нашей страны, наших детей, нашего народа? Это вопросы, которые важны для решения не только завтрашних, но и сегодняшних задач», – заявил Пашинян.
По его словам, логику хаоса, паники, страха нужно преодолеть как можно скорее.
«Первые же минуты 2021 года должны стать той отправной точкой, с которой мы начинаем наш новый национальный подъем. Что нужно для этого? Прежде всего, создание новой среды безопасности, важнейшим компонентом которой является начало реформы армии и укрепление отношений с нашим главным партнером по безопасности - Россией, и создание новых гарантий безопасности в этом контексте», – заявил премьер Армении.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Ильхам Алиев: «2020 год останется в истории как год нашей славной победы»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил жителей страны с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.
«2020 год останется в истории как год нашей славной Победы. Нанеся Армении поражение за 44 дня, Азербайджан освободил родные земли от оккупации. Эта победа будет жить в памяти азербайджанского народа вечно. Это – историческая победа. Мы восстановили историческую справедливость», – заявил он.
Алиев говорит, что Азербайджан ослабил Армению своей политикой.
«Посмотрите сейчас на энергетические, транспортные, коммуникационные карты Евразии - все эти пути, соединяющие страны, проекты, которые приносят большую пользу странам, прошли в обход Армении. Кто это сделал? Мы, несмотря на давление», – отметил президент.
По словам Алиева, Баку «развеял в пух и прах представленную Арменией фальшивую историю».
«Все убедились в том, что армянский народ живет в Карабахском регионе всего лишь последние 200 лет», – говорит Алиев.
По его словам, война, продемонстрировавшая мощь, непоколебимую волю и единство Азербайджана, осталась позади.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
COVID-19 в Грузии: 990 новых случаев, выздоровели 3265 человек, скончались 23
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 990 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 1 января сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Общее число заболевших в стране увеличилось до 228 410, пишет «Новости-Грузия.».
Количество тестов, проведенных за последние 24 часа, составляет 8016. Это примерно в два раза меньше числа исследований, проводимых в будние дни. Именно этим объясняется относительно небольшой показатель выявления новых случаев.
Более 43% новых случаев заражения приходится на Тбилиси – 426. В Имеретии за последние сутки зафиксированы 167 фактов, в Аджарии – 72, в Квемо Картли – 65, в Шида Картли – 83, в Самегрело и Земо-Сванети – 68, в Кахетии – 54.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 3. В Гурии зафиксировано 15 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 29, в Самцхе-Джавахети – 8.
От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 528.
Выздоровели 3 265 человек их общее число выросло до 214 992.
В настоящее время в стране 10 864 активных случая COVID-19. Из них 4 664 пациентов (почти 43%) проходят лечение в больницах, 5 342 (почти 50%) – на дому, а 858 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 921. К аппаратам ИВЛ подключены 322 человека.
В карантинных пространствах размещены 415 граждан. 30 732 человека остаются в режиме самоизоляции.
Сербия открыла участок «Турецкого потока» для российского газа
Утром 1 января президент Сербии Александр Вучич ввел в эксплуатацию участок газопровода "Турецкий поток", по которому в Европу пойдёт российский газ.
По словам Вучича, новый участок газопровода имеет большое значение для промышленности и прогресса сербской экономики. "Поздравляю всех, кто работал. Это важный день для нашей страны", – заявил он.
Вучич подчеркнул, что Сербия будет закупать газ по цене до 155 долларов за тысячу кубометров при гораздо меньших транспортных расходах. Он также сказал, что газ будет доставлен во многие муниципалитеты, где он в настоящее время недоступен. Это, по словам президента, сделает регионы более привлекательными для инвесторов.
Работы по прокладке трубопровода в Сербии завершились в конце декабря прошлого года. Газопровод проходит через Сербию – от Болгарии до венгерской границы.
Газопровод построен на территории Сербии совместной российско-сербской компанией "Гастранс". Контрольный пакет в ней принадлежит российскому "Газпрому". Ожидается, что ежегодно Россия будет транспортировать 31,5 миллиарда кубометров газа. Половина зарезервирована для нужд Турции. Другая половина через Сербию, Болгарию и Венгрию пойдет в южную и центральную Европу.
Газопровод "Турецкий поток" является частью долгосрочных планов России по минимизации транспортировки газа через Украину (после аннексии Крыма) путем строительства альтернативных маршрутов, отмечает Сербская служба Радио Свобода. До сих пор Россия поставляла газ в европейские страны и Турцию по газопроводной сети, проходящей через Украину, Молдавию и Румынию. В 2019 году по этому маршруту было экспортировано почти 200 млрд кубометров газа.
Со строительством "Турецкого потока" транспортировка российского газа больше не будет зависеть исключительно от этих стран, а будет перенаправлена по новому газопроводу протяженностью 930 км. Он идёт из России в Турцию по газопроводу по дну Черного моря.
"Турецкий поток" является альтернативой "Южному потоку" в Сербии, от строительства которого Россия отказалась в конце 2014 года, поскольку он не соответствовал требованиям Евросоюза.
В конце декабря Конгресс США одобрил санкции против участников строительства газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". В Вашингтоне считают, что эти проекты угрожают энергетической безопасности Европы и будут использованы Россией для политического давления. Киев опасается потери доходов за транзит российского газа. Россия настаивает, что трубопроводы в обход Украины – это экономический, а не политический проект.
ВОЗ разрешила экстренно использовать вакцину Pfizer/BioNTech
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала разрешение на экстренное применение вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech. Препарат соответствует необходимым критериям безопасности и эффективности. Преимущества его использования превышают потенциальные риски, заявили в ВОЗ.
ВОЗ выдаёт экстренное разрешение необходимым для борьбы с эпидемиями препаратам, результаты испытаний которых пока недоступны. После этого страны мира могут ускорить внутренние процессы лицензирования, а ООН может начать закупку вакцины для нуждающихся стран.
Вакцина Pfizer/BioNTech используется для борьбы с COVID-19 в Соединённых Штатах и странах Евросоюза. В России идёт вакцинация отечественным препаратом "Спутник V".
В мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано почти 84 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число заболевших приближается к двум миллионам. Лидером по заболеваемости остаются США. С начала пандемии там выявлено около 20,5 млн заболевших. Умерли более 350 тысяч пациентов.
Великобритания завершила процесс выхода из Евросоюза
Великобритания завершила процесс выхода из Евросоюза – Брекзит. Королевство покинуло ЕС в конце января прошлого, 2020 года. Но до конца прошлого года действовал переходный период.
Лондон и Брюссель будут сотрудничать на основании достигнутых соглашений. Главным из них является договор о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС, основанных на нулевых тарифах и квотах. Если бы его не удалось подписать, то стороны стали бы заключать сделки по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.
СМИ отмечают, что вскоре после полуночи 1 января первые грузовики пересекли границу Великобритании и Франции, предъявив французским таможенникам необходимые документы. Хаоса на границе не возникло.
- Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и стала первой страной, которая его покинула.
- Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС начались в июне 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Британский парламент одобрил соглашение только после досрочных выборов, на которых победили консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.
«Исламское государство» заявило об ответственности за нападение в Грозном
Ответственность за убийство полицейского в столице Чечни 28 декабря взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Об этом пишет Reuters. Доказательств своей связи с нападавшими члены организации не предоставили, отмечает агентство.
Инцидент произошел в центре Грозного 28 декабря. По официальной версии, братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы набросились на сотрудников патрульно-постовой службы с ножами и попытались завладеть их оружием. В ходе нападения погиб один полицейский, его коллега получил ранения. Уроженцы Ингушетии Тимурзиевы были убиты при задержании.
Следуя указанию главы Чечни Рамзана Кадырова, родные убитого полицейского объявили Тимурзиевым кровную месть.
Правоохранительным органам поручено проверить на пособничество терроризму высказывания представителей ингушских тейпов, которые требовали доказать наличие у убитых братьев террористических мотивов.
Анатолий Бибилов: «Южной Осетии пришлось столкнуться с серьезными вызовами»
В 2020 году Южная Осетия столкнулась с серьезными вызовами, – заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов в новогоднем обращении.
«Мы ждем новый год с верой в счастливые перемены. Уходящий год был непростым для всего человечества. С серьезными вызовами пришлось столкнуться и Южной Осетии. В то же время сейчас, подводя итоги, можно сказать, что он научил нас по-новому смотреть на многие вещи, научил больше ценить друг друга, сплотил и сделал всех нас сильнее, дал нам новый опыт», – отметил он.
Югоосетинский лидер поблагодарил врачей, медсестер, волонтеров, пришедших на помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«Наш народ проявил лучшие качества, вновь показав, что и в самых сложных условиях может решать стоящие перед республикой задачи. Несмотря на все ограничения и трудности, обусловленные распространением пандемической инфекции, мы продолжали работу по социально-экономическому развитию республики. 2020 год был отмечен для Южной Осетии достижениями в самых различных областях. Убежден, что наступающий год станет точкой отсчета для новых дел и начинаний, принесет новые успехи», – сказал Бибилов.
Аслан Бжания: «Уходящий год был очень сложным и для Абхазии, и для всего мира»
Новый год – особенный праздник, потому что он всегда связан с надеждой на лучшие перемены и верой в то, что год грядущий принесет удачу, исполнение самых заветных желаний, – заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в новогоднем поздравлении.
«Уходящий год был очень сложным и для Абхазии, и для всего мира. Внезапно вспыхнувшая болезнь изменила привычный нам образ жизни, ограничила контакты и общение, оказала огромное негативное влияние на социально-экономическое положение страны, каждого гражданина. В этих условиях руководству страны пришлось сосредоточиться на борьбе с эпидемией и ее последствиями. Несмотря на трудности, нам удается держать ситуацию под контролем. В этом нам помогают наши российские коллеги, диаспора, за что мы все им весьма признательны», – сказал Бжания.
Абхазский лидер отметил, что праздник приходится встречать в условиях вынужденных ограничений.
«Я просил бы вас не забывать о существующей опасности даже в эти дни, соблюдать меры предосторожности, беречь родных и окружающих людей. Главными героями уходящего года, несомненно, являются наши отважные медицинские работники. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить им огромную благодарность за титанический труд. Желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, вынужденным встречать новогодние праздники в больничной палате. Немало соотечественников встречают Новый год на службе, обеспечивая безопасность страны, работу отраслей жизнеобеспечения. Всем, кто исполняет в эту праздничную ночь свой трудовой долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году. Дорогие соотечественники, граждане многонациональной Абхазии! Поздравляю Вас с наступающим 2021-м годом! От всего сердца желаю всем крепкого здоровья. Пусть наступающий год стал для каждого из вас успешным и счастливым, а нашей родной Абхазии - мира и процветания!», – отметил Бжания.
Он записал видеообращение в резиденции, где самоизолировался после заражения коронавирусом.
Президент, премьер, спикер парламента и Католикос-Патриарх поздравили Грузию с Новым годом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила население страны с Новым годом. Она заявила, что 2020-й «оказался самым тяжелым для мира, для нашей страны, для нашего населения».
«Пандемия изменила мир — потрясла экономику, закрыла наши границы, изменила и нас — вселила в нас страх. Наряду с негативом, пандемия показала нам, что выживание возможно только благодаря солидарности, взаимному доверию и предупреждению. Пандемия не смогла изменить только одно — оккупацию и нашу боль. Сегодня она усугубила и без того тяжелое положение людей, живущих на наших оккупированных территориях, но она показала нам, насколько необходимо найти пути солидарности и взаимопомощи в будущем — для преодоления оккупации. Главное достижение состоит в том, что, несмотря на тяжелые условия, оккупацию и серьезные региональные конфликты, эта небольшая страна смогла сохранить стабильность, устойчивость, уверенность в своих силах и неоднократно показывала другим, что она не сдается так легко. Мы должны преодолеть отчуждение, мы должны отказаться от ненависти и противоречий, 2021 год должен стать годом доверия», – заявила Зурабишвили.
Премьер-министр Георгий Гахария пожелал жителям Грузии успехов, восстановления и развития страны.
«Хочу поздравить с Новым годом каждого нашего соотечественника – в Грузии или за рубежом. Наших абхазских и осетинских братьев – только с ними мы создадим лучшее будущее для Грузии», – заявил премьер-министр в своем новогоднем поздравлении.
Как отметил глава правительства, единство преодолеет все испытания и приведет нас к давней мечте грузинского народа – Грузия займет свое достойное место в общей европейской семье.
«Поздравляю наших полицейских, солдат, учителей, государственных служащих — всех тех, кто неустанно трудится для лучшего будущего нашей страны. Поздравляю детей, которые так радуются Новому году. Поздравляем наше старшее поколение — я хочу, чтобы вы знали, что мы особенно бережем вам. Единство преодолеет все наши испытания и приведет нас к давней мечте грузинского народа — Грузия займет свое достойное место в общей европейской семье», — заявил Гахария.
Он также подчеркнул, что «сегодня не время разделять по каким-либо признакам, сегодня вся страна, включая политиков или гражданское общество, должны работать вместе на службе государства и граждан Грузии — к этому нас обязывает наш народ».
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что 2021 год потребует «больше любви и веры в будущее».
«Особенно поздравляю и благодарю героев нашего времени — врачей, медсестер, полицейских, солдат и представителей тех профессий, которые принимали непосредственное участие в борьбе с пандемией — они сделали все возможное для спасения жизней других! Поздравляем с Новым годом наших соотечественников за рубежом, а также наших сестер и братьев, проживающих в Абхазии и Самачабло! Единая, сильная Грузия и сильное общество — наша общая цель!», — заявил Талаквадзе.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в новогоднем поздравлении призвал помогать друг другу, а не осуждать.
«Жизнь переменчива. Мы с надеждой смотрим в будущее. Господь любит человека. Поступки человека должны быть милосердные и добрые. Господь, даруй мне зреть мои прегрешения, и не осуждать брата моего! Мы должны помогать друг другу, а не утяжелять крест», — сказал Илия Второй.
Он призвал не терять веры, так как Господь не покидает человека. Католикос поздравил жителей Грузии и с наступающим праздником Рождества Христова, который Грузинская православная церковь отмечает 7 января.
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