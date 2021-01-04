Новости
СМИ: Грузинский «вор в законе» Лавасоглы задержан в Одессе
Известный грузинский криминальный авторитет, «вор в законе» Миндия Горадзе, более известный по кличке Лавасоглы, задержан в Украине. Об этом сообщает украинское онлайн-издание Dетектив INFO.
Согласно распространившейся информации, в ночь на воскресенье, 3 января Горадзе прибыл в Одессу авиарейсом из Минска. При себе у него не было документов. По этой причине сотрудники Госпогранслужбы запретили ему въезд на территорию Украины и приняли решение депортировать его в Беларусь.
Утверждается, что сразу после посадки на самолет до Минска Лавасоглы начал нарушать общественный порядок и угрожать нанесением себе телесных повреждений.
«Командир экипажа лайнера официально предоставил письменный отказ осуществлять перевозку Горадзе, после чего тот был снят с самолета и размещен в зале вылета международных авиарейсов аэропорта «Одесса» под охраной пограничников, где он находится и сейчас», — пишут украинские СМИ.
По данным агентства, следующий рейс Одесса-Минск запланирован на 4 января. Вор в законе обещает вскрыть себе вены в случае повторения попытки его депортации в Беларусь.
О задержании Горадзе сообщили и грузинские СМИ. В комментарии телеканалу «Мтавари» грузинский адвокат Горадзе заявил, что он не располагает информацией о задержании его подзащитного в Одессе.
«Новости-Грузия» напоминает, что 40-дневный срок экстрадиционного заключения Лавасоглы в Беларуси истек 3 августа 2020 года, однако после этого его не экстрадировали в Грузию. До июня прошлого года грузинский криминальный авторитет оставался в заключении в Турции. Лавасоглы летел в Киев, но белорусские пограничники задержали его при прохождении пограничного контроля, когда обнаружили, что он находится в межгосударственном розыске по запросу МВД Грузии.
- В июле 2018 года Кутаисский суд заочно признал Миндию Горазде виновным по статьям «пребывание лица в положении вора в законе», «вымогательство», а также «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности». Он был приговорен к 12 годам лишения свободы и объявлен властями Грузии в розыск через Интерпол.
- Кутаисский суд установил, что Горадзе стал вором в законе в 2013 году, после чего он управлял и руководил определенной группой лиц–членов воровского мира. Группировка путем угроз, запугивания и «воровских разборок» занималась вымогательством, сбором «общака» и его распределение. Кроме того, Горадзе «решал» споры между предпринимателями.
- В 2014-2015 годах у Горадзе была связь с криминальными авторитетами в Грузии, от которых он периодически получал информацию о ситуации в криминальном мире, давал им указания, а также принимал решение по поводу «воровского общака».
- Кроме того, следствие установило, что 24 февраля 2015 года Лавасоглы позвонил автору передачи «Другие акценты», выходящей в эфире телеканала «Рустави-2», и угрожал журналисту.
- В Грузии Лавасоглы проходит по еще одном уголовному делу. В июле 2018 года сотрудники МВД в Тбилиси и Аджарии задержали десять человек по обвинению в членстве в воровском мире и участии в воровских сходках.
- По официальной информации, задержанные лица поддерживали связь с Лавасоглы, который через них занимался криминальной деятельностью в Грузии. Улики против Лавасоглы удалось собрать в том числе благодаря тайной прослушке.
Другие новости дня
В Грузии выявили 594 новых случая коронавируса, 25 человек скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2628 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 25 пациентов.
За сутки в стране выявили 594 новых случая коронавируса (днём ранее – 417), выздоровели 1963.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 229 763, выздоровевших – 222 405.
За сутки было проведено 3845 тестов, из них PCR-тестов – 1646, экспресс-тестов на антиген – 2199.
Ранее заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Пааты Имнадзе заявил, что продление в стране жёстких антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается. По словам Имнадзе, пока эпидемиологи намерены выяснить, как повышенная мобильность в канун Нового года отразится на эпидемиологической ситуации.
В Вашингтоне начал работу новый состав Конгресса США
Спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси сохранила за собой третий по значимости - после президента и вице-президента - пост в США. 80-летний политик была переизбрана 3 января, в воскресенье, в первый день работы нового состава Конгресса. За Пелоси проголосовали 216 конгрессменов. Ее оппонент-республиканец Кевин Маккарти получил 208 голосов, информирует "Немецкая волна".
Демократы лишились части мандатов в новом составе Палаты представителей, но сохранили большинство. Но прошедших в ноябре выборах в нижнюю палату американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 211 республиканцев. В прошлом созыве у демократов было 232 места, у республиканцев - 197.
Новому составу Конгресса, который начал работу в воскресенье, предстоит действовать в условиях большей неопределенности: до сих пор неясно, какая партия будет контролировать Сенат, отмечает "Голос Америки", республиканцы намерены без промедления выступить против процедуры сертификации итогов президентских выборов.
До проведения второго тура выборов в Джорджии во вторник, Сенат остается под контролем республиканцев.
Более равный баланс сил в обеих палатах в этом году дает умеренным политикам из обеих партий возможность показать своё политическое влияние. Эта возможность, как отмечается в публикации "Голоса Америки", проявится в полной мере после 20 января - дня, когда Дональд Трамп покинет Белый дом. Его место займёт демократ Джо Байден.
Помпео вспомнил свой визит в Грузию, поблагодарив Гахария за теплый прием
Госсекретарь США Майкл Помпео вспомнил свой визит в Грузию в ноябре 2020 года, поблагодарив премьера Георгия Гахария за теплый прием.
Помпео вспомнил о визите в Грузию не случайно. На своей странице в Twitter он подводил итоги работы администрации президента Дональда Трампа, — пишет «Новости-Грузия».
«Мы полетели в Грузию для того, чтобы поддержать там наших свободолюбивых друзей. Благодарю Георгия Гахария за теплый прием», — написал Помпео под совместными фото с премьером и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
- В рамках визита Помпео встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, Католикос-Патриархом Грузии Илией II и с представителями гражданского общества. Грузинская оппозиция решила привлечь внимание Помпео молчаливой акцией протеста. Участники держали флаги Грузии и США и плакаты: «выборы сфальсифицированы», «олигарх украл выборы».
Инашвили: «Альянс патриотов», как политическая партия, не будет представлен в парламенте
Ирма Инашвили заявила, что «Альянс патриотов», как политическая партия, не будет представлен в парламенте Грузии.
Как пояснила лидер партии, в парламентский список партии вошли бизнесмены, не являющиеся членами партии, но оказавшие ей финансовую поддержку на парламентских выборах. Поэтому пока остается неизвестным, воспользуются ли бизнесмены принципом замещения и войдут ли в парламент, несмотря на бойкот. Инашвили отметила, что у партии нет никакого механизма воздействия на бизнесменов-спонсоров, которые входят в избирательный список партии.
«Я говорю «Грузинской мечте», что попадание в парламент четырех или трех бизнесменов, независимых бизнесменов, беспартийных бизнесменов не узаконит ваш фальсифицированный парламент», - сказала Инашвили.
Сегодня стало известно, что представитель «Альянса патриотов» бизнесмен Давид Зилпимиани принял решение войти в парламент.
Согласно информации ЦИК Грузии на 31 декабря, три представителя из парламентского списка «Альянса патриотов» - бизнесмены Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани не обращались в ЦИК с просьбой об исключении из избирательного списка. Что касается четвертого мандата, полученного партией, который достался Автандилу Энукидзе, он заявил, что не собирается отказываться от депутатского мандата и планирует войти в парламент.
За сутки в больницу Южной Осетии поступил один человек с коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии, по данным на утро 3 января, проходят лечение 67 пациентов с COVID-19. Об этом сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 34 пациента, в здании детской больницы – 33. Из них двое находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила врач информагентству «Рес». За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступил один больной, выписанных нет.
Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение РММЦ в субботу приняло 22 пациентов, из них один был госпитализирован.
«Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили три человека. Протестировано в приемо-сортировочном отделении 15 пациентов», - отметила главный инфекционист.
Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели двоих пациентов на дому.
В МИД Грузии исключили начало обсуждений вопроса демаркации границы с РФ
Вопрос делимитации и демаркации границы РФ и Грузии не может оказаться на повестке дня до тех пор, пока не будет выполнено соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном сегодня, 3 января.
Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин назначил дипломата Михаила Петракова своим спецпредставителем по делимитации и демаркации госграницы с Грузией, а также с двумя грузинскими регионами, независимость которых признает Москва – самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия.
Комментируя эту информацию, в МИД Грузии напомнили, что официальный Тбилиси считает оба этих региона оккупированными РФ, передает Общественный вещатель.
«Естественно, любое соглашение, оформленное РФ с Сухуми и Цхинвали, в том числе по поводу границы, лишено правовых оснований, является незаконным, а со стороны международного сообщества будет оценено как очередная попытка проявления силы на границе суверенного государства», - сказано в заявлении.
Глава белорусских католиков отправлен в отставку после возвращения в страну
Папа Римский Франциск принял отставку главы Минско-Могилевской митрополии церкви Тадеуша Кондрусевича, сообщил ежедневный бюллетень Ватикана. 75-летнему архиепископу с конца августа до конца декабря был запрещен въезд в страну несмотря на наличие белорусского гражданства, власти разрешили его приезд только после того, как он подал прошение о снятии с должности.
Кондрусевичу, возглавлявшему митрополию с 2007 года, 3 января исполнилось 75 лет. Согласно Кодексу канонического права Римско-католической церкви, по достижении этого возраста епископам рекомендуется подать прошение об отставке Папе Римскому. Глава белорусских католиков сделал это еще в изгнании, сообщил он польскому Католическому агентству информации.
Родившийся в Гродненской области архиепископ не был пропущен в страну пограничниками в конце августа. В крупных городах Белоруссии тогда проходили столкновения демонстрантов против Александра Лукашенко с милицией. Лукашенко тогда заявлял, что архиепископ получил в Польше, куда он выезжал, «определенные задачи» и сказал, что власти будут проверять сообщения о двойном гражданстве Кондрусевича. Впоследствии власти заявили, что его паспорт «признан недействительным».
17 декабря спецпосланник Папы Римского Франциска архиепископ Клаудио Гуджеротти обсуждал возможность возвращения Кондрусевича с Александром Лукашенко. После этого политик распорядился «найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов» о допуске архиепископа в страну. 24 декабря он въехал в нее и в тот же вечер отслужил две торжественные службы Сочельника.
- Кондрусевич - бывший инженер Вильнюсского завода шлифовальных станков, был рукоположен в священники в 1981 году, в 1989 посвящен в епископы, долгое время возглавлял приходы для католиков латинского обряда Европейской части России.
- Временным руководителем белорусских католических приходов назначен 75-летний архиепископ, член доминиканского ордена Казимир Великосельц. Он на полгода старше Кондрусевича.
Имнадзе: Вопрос о продлении ограничений на данном этапе не рассматривается
По заявлению заместителя руководителя Национального центра контроля над заболеваниями Грузии Пааты Имнадзе, продление в стране антикоронавирусных ограничений после 16 января на данном этапе не рассматривается.
По словам Имнадзе, пока эпидемиологи намерены выяснить, как повышенная мобильность в канун Нового года отразится на эпидемиологической ситуации.
«Вопрос о продлении ограничений на данном этапе не рассматривается. Пока все идет по плану, будем наблюдать за ситуацией, каковы будут итоги новогодней ночи к 10-12 января», - сказал Паата Имнадзе.
Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии действуют строгие ограничения:
- запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;
- запрет на работу междугороднего общественного транспорта;
- запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;
- запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;
- запрещена работа спортзалов и бассейнов;
- запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;
- запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;
- запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;
- запрет на передвижение с 21:00 до 05:00.
Власти Грузии пошли на уступки бизнесу, ослабив ограничения на неделю. По решению межведомственного координационного совета, с 24 декабря по 3 января в крупных городах страны разрешили возобновить работу ТЦ и большинство непродовольственных магазинов. При этом для них установили строгие правила. Так, например, установлен график работы торговых центров с 07:00 до 19:00, примерочные не работали, а потоки покупателей строго контролировались, из-за чего на входах в магазины нередко выстраивались очереди.
В белорусских городах проходит первая в 2021 году воскресная акция протеста
В Минске и других белорусских городах проходит первая в 2021 году воскресная акция протеста против избрания Александра Лукашенко на пост президента и насилия со стороны милиции. За событиями следит Белорусская служба Радио Свобода.
В разных районах крупных городов жители собираются в группы, несут фактически запрещенные властями бело-красно-белые национальные флаги и скандируют лозунги в защиту демократии, честных выборов и против Лукашенко и представителей его режима. По состоянию на два часа дня по Москве известно об одной задержанной.
Белорусские граждане выходят на протесты с конца лета, они требуют прекращения правления Лукашенко, занимающего президентский пост с лета 1994 года. Протестующие, как и многие страны мира, не признают результаты президентских выборов в августе. Лидеры оппозиции изгнаны из страны или находятся в заключении.
Кроме того, у здания института журналистики Белорусского государственного университета неподалеку от центра Минска прошла акция в поддержку журналистов, подвергшихся насилию и преследованиям за время освещения протестов. Участники держали плакаты с надписями «1200 суток за решеткой», «62 избитых журналиста», «15 уголовных дел», »497 задержаний журналистов» и «Белорусские реалии: честный журналист - нечестная статья».
Мамардашвили вошел в список 50 перспективных молодых игроков, названных УЕФА
УЕФА опубликовал список 50 самых интересных молодых футболистов Европы, на которых стоит обратить внимание в 2021 году. В него попал вратарь тбилисского «Локомотива» и молодежной сборной Грузии Георгий Мамардашвили.
«Георгий Мамардашвили (Грузия, 20 лет, клуб - «Локомотив» Тбилиси), основной вратарь молодежной сборной Грузии, уже заработал репутацию. Он впечатляюще сыграл в отборочных матчах Лиги Европы УЕФА», - говорится на официальном сайте УЕФА.
Мамардашвили на высоком уровне отыграл матчи Лиги Европы, а по итогам года официальный сайт Национальной лиги Грузии признал его лучшим голкипером года в стране, сообщает Общественный вещатель.
После окончания чемпионата Грузии по футболу 2020 года немецкое агентство Transfermarkt пересмотрело общие расценки игроков и команд, играющих в Национальной лиге Грузии. Теперь Мамардашвили является не только самым дорогим голкипером Национальной лиги, но и одним из лучших игроков грузинского чемпионата. Его стоимость удвоилась и составила 500 000 евро, и тем самым Мамардашвили возглавил список самых дорогих игроков грузинской лиги.
Путин назначил спецпредставителя по демаркации и делимитации границы РФ, в частности, с Грузией
Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Петракова свои спецпредставителем по демаркации и делимитации границы РФ с сопредельными государствами, в частности, с Грузией и самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия.
«Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Петракова Михаила Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами - участниками Содружества Независимых Государств, возложив на него также обязанности по делимитации и демаркации государственной границы РФ с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия», - говорится в указе Путина.
- Михаил Петраков родился в 1959 году, на дипломатической службе состоит с 1982 года. В разное время занимал должности директора Первого департамента по делам СНГ и посла Российской Федерации в ЮАР. В сентябре 2019 года назначен директором Ситуационно-кризисного центра МИД России.
- Общая протяженность грузинской границы составляет 1970 км. Из них сухопутная граница - 1655 км, в том числе 723 км - с Россией, 164 км - с Арменией, 322 км - с Азербайджаном и 252 км - с Турцией.
COVID-19 на Северном Кавказе: умерли 32 человека, новых заболевших – 1 185
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 32 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 185.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 16 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - восемь, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по три, в Чечне и Ингушетии по одному человеку с подтвержденным диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 5 952 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 243 человека.
- Ставропольский край + 243 (35 813 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 184 (28 292)
- Дагестан + 158 (23 939)
- Чечня + 108 (9 003)
- Кабардино-Балкария + 100 (16 126)
- Карачаево-Черкесия + 87 (15 390)
- Калмыкия + 86 (15 068)
- Северная Осетия + 85 (12 270)
- Адыгея + 77 (11 261)
- Ингушетия + 56 (12 358)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 179 420 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 3 января, выявлено 3 236 787 человек с коронавирусом.
Известный грузинский филолог Тариел Путкарадзе скончался от COVID-19
Бывший член Верховного Совета Грузии, доктор филологических наук, профессор Тариел Путкарадзе скончался от коронавируса в Кутаиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Путкарадзе было 60 лет. Коронавирус у него подтвердился несколько дней назад. Курс лечения он проходил в больнице. Спасти его жизнь врачам не удалось, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тариел Путкарадзе был автором и руководителем докторской образовательной программы «Картвельское языкознание» в Кутаисском государственном университете имени Акакия Церетели. Автор и руководитель программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры («Грузинская филология», «Картвельское языкознание») в Университете имени Андрея Первозванного Патриархии Грузии.
Под его руководством было проведено 29 диалектологических экспедиций в разных районах Грузии. Путкарадзе опубликовал более 300 научных работ лингвистического характера (в том числе монографии, учебники) и около 300 публицистических писем. Под его редакцией опубликовано около 60 монографий и научных сборников/журналов.
Тариел Путкарадзе был депутатом Верховного Совета Республики Грузия первого созыва от избирательного блока «Круглый стол – Свободная Грузия». Он был среди подписавших Акт о восстановлении независимости Грузии 9 апреля 1991 года. В том же году он выступил организатором всеобщего референдума о восстановлении независимости Грузии в Аджарии.
Индия одобрила для использования неиспытанную местную вакцину
Власти Индии одобрили для срочного ограниченного использования вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, третья фаза испытаний которой еще не закончена. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
Препарат «Коваксин» индийской фармацевтической Bharat Biotech работает по классической схеме инактивированных вакцин, доставляя в организм фрагменты «убитого» коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Вакцина прошла две стадии испытаний, накануне производитель отчитался о том, что продолжает набор добровольцев для третьей стадии.
Препарат вводится в организм дважды, получили ли участвующие в третьей стадии добровольцы вторую дозу – неизвестно. Его эффективность так же не раскрывалась. Объединение индийских некоммерческих организаций в области здравоохранения AIDAN призвало регулятора отозвать разрешение на использование «Коваксина».
Второй вакциной, одобренной для индийского рынка, стал препарат, разработанный университетом Оксфорда совместно с фармацевтическим гигантом Astrazeneca. Индия стала второй страной в мире после Великобритании, одобрившей вакцину. В ходе клинических испытаний вакцина показала 70-процентную эффективность, позже в компании заявили, что улучшили этот показатель.
Индия – потенциально один из крупнейших мировых рынков для вакцины от COVID-19. Население страны – 1 миллиард 380 миллионов человек. Она занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заболевания, известно о 10 миллионах 300 тысячах заразившихся. К февралю местный производитель британской вакцины намерен выпускать 100 миллионов доз препарата в месяц. При этом пока неясно, сколько из них и к какому сроку планирует получить индийское правительство, отмечает The New York Times.
- По состоянию на утро 3 января коронавирусом в мире заболели с начала пандемии 84,6 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Как минимум 1 миллион 800 тысяч умерли. Эти данные опираются на официальные сведения национальных правительств, зачастую скрывающих или искажающих статистику по заболеваемости.
Число больных коронавирусом в России увеличивается третий день подряд
Число больных коронавирусной инфекцией инфекции нового типа в России увеличивается третий день подряд, свидетельствуют воскресные данные статистики оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За сутки к 3 января заболели 24 150 человек, выздоровели - 19 847, как минимум 504 человека умерли.
Число новых выявленных случаев минимально с конца ноября. Это может объясняться как естественными причинами, так и новогодними праздниками в России. С начала пандемии власти сообщили о 3 236 787 заболевших. 559 399 состоят на учете как больные по состоянию на утро 3 января. Как минимум 116 000 с подтвержденным коронавирусом умерли, свидетельствует статистика Росстата.
В декабре в России началась вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа вакциной «Спутник V». Накануне глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препаратом привились уже более 800 тысяч человек. Еще в конце декабря он заявлял, что привитых - всего 30 тысяч. Увеличение скорости вакцинации в 18 раз за полторы недели выглядит неправдоподобным, отмечает в своем блоге редактор издания «Холод» Михаил Зеленский.
В мире по состоянию на утро 3 января коронавирусом заболели с начала пандемии 84,6 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Как минимум 1 миллион 800 тысяч - умерли. Эти данные опираются на официальные сведения национальных правительств всех стран мира, а значит заведомо неточны и недостоверны. Но они позволяют следить за приблизительной динамикой распространения заболевания.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 14 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 229, в общем составив 160 027. По состоянию на 11:00 3 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 451 и сейчас составляет 144 091.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2850.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 688 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 12 398, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 597 504 (1088 за сутки).
Маргвелашвили критикует «Грузинскую мечту» из-за повышения тарифов
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили критикует правящую команду из-за повышения тарифов на электроэнергию и воду. Маргвелашвили указывает, что в 2012 году «Грузинская мечта» пришла к власти, обещая населению снижение цен на коммунальные услуги, но в итоге «сделала все наоборот».
«Для населения это серьезный повод задуматься, поскольку мы пришли с лозунгом: Первый год будет хорошим, второй – еще лучше, будет снижение тарифов, будет снижение цен на электроэнергию, бензин, газ. К сожалению, «Грузинская мечта» сделала все на 180 градусов наоборот», - заявил Маргвелашвили в интервью телеканалу «Мтавари».
Экс-президент указывает на тяжелый экономический фон, вызванный пандемией. Он уверен, что из-за повышения тарифов для «обедневшего населения» в стране сложится «катастрофическое положение».
С 1 января цены на электроэнергию для населения повысились на 3,5 тетри, а для коммерческого сектора – на 11-14 тетри. Этот тариф временный. Он будет действовать в течение полугода. Долгосрочные тарифы должны установить до июля 2021 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тарифы на воду также были повышены в Тбилиси, Мцхета и Рустави. В частности, стоимость 1 кубометра для абонентов теперь составляет 50 тетри, вместо 32,9 тетри. Те семьи, у которых не установлен счетчик, платят по количеству проживающих в доме. На одного человека за воду теперь начисляется 4,518 лари, вместо 3,9 лари. Что касается предприятий и коммерческого сектора, то они будут платить за кубометр 6,5 лари вместо 4,4 лари.
Власти Грузии обещают субсидировать разницу в тарифах для социально незащищенных семей и некоторых производств.
За сутки в Грузии зафиксировано 417 случаев COVID-19, 31 человек скончался
За прошедшие сутки в Грузии умер 31 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщается на правительственном сайте StopCov. С момента начала пандемии максимальный показатель суточной смертности был зафиксирован 23 декабря – умерли 53 человека. Всего от вируса в Грузии скончались 2 603 человека.
За сутки зафиксировано 417 новых случаев коронавирусной инфекции – на 75 заболевших больше, чем накануне. Низкий показатель выявлений объясняется тем, что в новогодние дни проводится минимальное количество тестов на COVID-19. За прошедшие сутки в стране провели всего 2 795 тестов. Накануне в Грузии сделали 3 288 тестов, коронавирус подтвердился у 342 человек.
Сегодня большинство новых случаев COVID-19 выявлено в Тбилиси (128 заболевших) и Имеретии (71 заболевший). В Аджарии зафиксировали 37 фактов, в Квемо Картли – 33, в Шида Картли – 32, в Гурии – девять, в Самегрело – Земо Сванети – 45, в Кахетии – 29, в Мцхета-Мтианети – 24, в Самцхе-Джавахети – восемь, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – один.
Общее число заразившихся в стране достигло 229 169 человек. Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 2 469, до 220 442 человек.
В настоящее время в стране 6 098 активных случаев COVID-19. Из них 4 209 пациентов (более 69%) проходят лечение в больницах, 1 049 (примерно 17%) – на дому, а 840 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 897. К аппаратам ИВЛ подключены 299 человек. В карантинных пространствах размещены 386 граждан. 29 893 человека остаются в режиме самоизоляции.
11 американских сенаторов намерены оспорить победу Байдена на выборах
11 американских сенаторов-республиканцев намерены оспорить победу избранного президента США Джо Байдена после подведения итогов голосования в Коллегии выборщиков. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте представителя Техаса Теда Круза. Он в 2016 году претендовал на номинацию на пост президента от партии, но проиграл ее Дональду Трампу.
Эти законодатели присоединятся к сенатору Джошу Хоули, который ранее на этой неделе первым из заявил, что будет оспаривать результаты выборов. Некоторые республиканцы в нижней палате Конгресса также планируют оспорить итоги голосования.
В своем заявлении Круз и другие сенаторы сообщили, что они намерены проголосовать за то, чтобы не учитывать голоса выборщиков из так называемых колеблющихся штатов, в которых, по утверждениям сторонников действующего президента Трампа, произошли фальсификации итого голосования. Законодатели намерены призвать к созданию в срочном порядке комиссии по расследованию заявлений о фальсификациях.
Заявление сенаторов - во многом символический шаг, который едва ли помешает Байдену вступить в должность, - замечает «Голос Америки». Нижняя палата Конгресса контролируется представителями Демократической партии. Несколько республиканцев Сената, включая лидера республиканского большинства Митча Макконнелла, уже признали победу Байдена. Кроме того, иски об оспаривании итогов голосования не принимаются судами, а должностные лица, ответственные за выборы, отмечают, что нет никаких свидетельств массовых фальсификаций на президентских выборах.
Первый министр Шотландии выразила надежду, что ее страна вернется в ЕС
Первый министр Шотландии Никола Стёрджен в субботу, 2 января, выразила надежду, что Шотландия обретет независимость и присоединится к Европейскому союзу. В заявлении, опубликованном на сайте Шотландской национальной партии, она подчеркнула, что Брекзит противоречит воле большинства шотландцев. На заявление шотландского лидера обратило внимание Международное французское радио.
Брекзит произошел против воли большинства жителей Шотландии, в самый неподходящий момент в разгар пандемии и экономического спада, - говорится в заявлении Николы Стёрджен. Она вновь выразила надежду, что Шотландия станет независимой страной и членом ЕС.
Первый министр напомнила, что за полвека членства в Евросоюзе Шотландия «извлекла огромную пользу» из участия в едином рынке. В настоящее время 230 тысяч человек из многих стран Европы живут в Шотландии. «Они часть нас, они наши друзья и семья, и мы действительно хотим, чтобы они остались», - заявила первый министр.
С 1 января 2021 года Великобритания, в состав которой входит Шотландия, окончательно вышла из ЕС, подписал в последние дни 2020 года соглашение об условиях экономического сотрудничества с Евросоюзом.
Норвежская компания отказалась выдать сертификат «Северному потоку-2»
Норвежская компания Det Norske Veritas GL отказалась выдать сертификат соответствия газопроводу «Северный поток-2». На заявление компании DNV GL обратило внимание издание РБК.
DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе, говорится в заявлении норвежской компании.
DNV GL - партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока-2».
В конце ноября DNV GL сообщила, что из-за американских санкций не сможет предоставлять услуги по тестированию и проверке оборудования, используемого на трубоукладочных судах «Северного потока-2». Тогда компания уточнила, что речь не идет об отказе сертифицировать газопровод, когда он будет достроен.
Пятый раунд переговоров «Грузинской мечты» и оппозиции должен состояться в январе
Правящая партия «Грузинская мечта» и восемь оппозиционных объединений, прошедших в парламент десятого созыва, в ближайшие недели должны провести пятый раунд переговоров по разрешению политического кризиса. Об этом сегодня, 2 января, заявил член партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе.
Оппозиция не признает легитимность парламентских выборов и требует проведения нового голосования. Чтобы решить возникший кризис, два месяца назад послы ЕС и США собрали представителей «Грузинской мечты» и их оппонентов за столом переговоров. Последний, четвертый раунд, состоялся 9 декабря, однако каких-либо результатов достигнуто не было. После этого западные дипломаты проводили консультации с политиками в ином формате, индивидуально.
«Очередной раунд переговоров состоится в этом месяце, в январе. Об этом неоднократно говорили сами представители власти. Весь оппозиционный спектр, а также послы-посредники, уже несколько недель находимся в режиме ожидания. Скорее всего, продолжения этих переговоров следует ожидать в ближайшие недели», - сказал Чихладзе.
Он считает, что оппозиция и «Грузинская мечта» могут достигнуть конкретной договоренности. Одновременно Чихладзе не исключает, что, если компромисс будет достигнут до того, как парламент проголосует за прекращение полномочий оппозиционных депутатов, они продолжат работу в парламенте.
- В целом в парламент Грузии с просьбой о прекращении депутатских полномочий обратились 56 из 60 оппозиционных депутатов. Это члены блоков «Стратегия Агмашенебели» и «Единое национальное движение – Сила в единстве», а также партий «Лело», «Европейской Грузии», «Альянса патриотов», Лейбористской партии. Внес заявление в законодательный орган и Зураб Джапаридзе. До сих пор не обратились в парламент трое его бывших однопартийцев и двое членов партии «Граждане». Парламент Грузии начнет дебаты о досрочном прекращении депутатских полномочий представителей оппозиционных партий уже 4 января.
- Детали переговоров «Грузинской мечты» и оппозиции не известны. В партии власти называют «красной чертой» вопрос проведения досрочных выборов. По некоторым данным, в качестве компромисса ГМ предлагала оппозиции провести реформу избирательного законодательства до выборов в органы местной власти осенью 2021 года и отменить установленный проходной барьер. Оппозиции это предложение понравилось, однако требование о новых парламентских выборах осталось в силе. Последнее предложение, поступившее ГМ от оппонентов, - это «сербская модель», подразумевающая проведение внеочередных парламентских выборов в Грузии в 2022 году.
Власти России начали выдавать электронные паспорта вакцинации от COVID-19
Власти России начали выдавать паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Сервис заработал с первого января на портале государственных услуг, - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в государственный регистр, и электронный прививочный сертификат выдается в автоматическом режиме, - цитирует его ТАСС. Чиновник анонсировал появление такой услуги в конце декабря.
Сейчас отметка об иммунизации нигде не требуется. Однако в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что студенты и жители старше 65 лет после вакцинации смогут вновь пользоваться правом льготного и бесплатного проезда. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни «, - заявил он на своем сайте.
Несколько международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения обсуждают возможность введение обязательных отметок о вакцинации от коронавируса нового типа. Австралийская авиакомпания Quantas уже анонсировала, что не будет пускать непривитых пассажиров на международные рейсы.
Идея находит поддержку и у политиков разных стран, в том числе и в России. 24 декабря против этого резко выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав это предложением «из области антиутопии». «Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами - это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости», - цитирует Матвиенко РБК.
- Вакцина от коронавируса по-прежнему недоступна жителям большинства стран мира. По состоянию на начала года ВОЗ одобрила для применения только одну вакцину, две одобрены в США и Великобритании, по одной- в России и Евросоюзе.
- Массовая вакцинация объявлена в нескольких странах мира, в том числе в России, но по факту проходит лишь в Израиле, США, Великобритании, Германии и Китае. Значительную долю населения удалось вакцинировать только Израилю, у остальных стран доля иммунизированных пока не достигает даже двух процентов.
За сутки в больницы Южной Осетии поступили три человека с коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии, по данным на утро 2 января, проходят лечение 66 пациентов с COVID-19. Об сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 33 пациента, еще 33 - в здании детской больницы. Трое находятся в палате интенсивной терапии», - сказала врач. За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступило трое больных, выписаны шесть человека на амбулаторное долечивание.
По словам Джиоевой, за прошедшие сутки зафиксирован один случай с летальным исходом. «Пациентка 83 лет поступила в «красную зону» инфекционной больницы 25 декабря на четвертый-пятый день заболевания с жалобами на слабость, чувство нехватки воздуха, субфебрильную температуру тела с диагнозами: коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, ДН 2, КТ 1, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа», - сказала врач.
Джиоева отметила, что пациентка получала комплексное лечение в соответствии с протоколом лечения новой коронавирусной инфекции. «Однако 31 декабря была переведена в палату интенсивной терапии с признаками тромбоэмболии легочной артерии. Признаки коагулопатии нарастали, и 1 января была констатирована смерть».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.