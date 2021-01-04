Католикос-Патриарху всея Грузии исполнилось 88 лет 

Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму исполнилось 88 лет – с утра главу Грузинской Православной Церкви поздравили первые лица страны. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пожелал патриарху здоровья, бодрости и долголетия, – пишет «Новости-Грузия».

«С любовью и огромным уважением поздравляю с днем рождения Католикос-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию Второго. Его вклад в укрепление духовности грузинского народа, в сохранение исторической самобытности и традиций, неизмерим», – написал Гахария на своей странице в Facebook.

«Даже сейчас, когда весь мир борется с невидимым врагом, молитвы и благословения Его Святейшества дают нам, всей Грузии, особую силу для преодоления величайших испытаний заботой друг о друге», – подчеркивает Гахария.

Поздравил Патриарха и председатель парламента Арчил Талаквадзе. Он назвал Илию Второго символом духовной силы и единства.

«Ваше Святейшество, от имени парламента Грузии, поздравляю с днем рождения! Бесценна ваша заслуга, ваш вклад, который вы без устали вносите на протяжении всех этих лет. Вы являетесь символом духовной силы и единства. Примите нашу искреннюю благодарность за ту любовь, которую каждый из нас чувствует от вас. Желаем вам здоровья на благо нашего народа и Грузии», – говорится в письме Талаквадзе.

Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года, он стал четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. Семья с 1927 года жила во Владикавказе.

В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, в 1957 году стал выпускником Московской духовной семинарии, а в 1960-м – Московской Духовной Академии.

16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения патриарха Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.

Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом, а с 1969 года – митрополитом Сухуми.

После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода, был назначен патриаршим местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.