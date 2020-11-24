Церковь отлучила от себя коронавирус

В Грузинской православной церкви исключают возможность закрытия храмов из-за коронавируса. Иерархи ГПЦ считают, что принятых мер достаточно и церковь остается одним из самых безопасных мест в эпоху пандемии.

Грузинская православная церковь не закроет двери храмов ни при каких условиях – несмотря на осторожные заявления властей Грузии о грядущем ужесточении ограничений из-за резкого роста случаев инфицирования коронавирусом, церковные иерархи заранее дали понять: о том, чтобы церкви закрылись на карантин, не может быть и речи. Такую позицию озвучил митрополит Кутаисский и Гаэнатский Иоанэ (Гамрекели):

«Церкви не закроются. Это исключено… Как я могу помещать человеку, который идет к Господу. Это исключено. Но приход добровольный. Мы же никого не заставляем приходить в церковь. И тот, кто приходит, у него есть ответственность… Люди заражаются не в церкви, а передают инфекцию друг другу. Не будем во всем винить церковь».

Тем не менее в стране ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день от вируса и сопутствующих заболеваний скончались больше тысячи человек. Грузия переживает вторую волну коронавируса и пик заболеваемости далеко не пройден.

Сейчас в стране действует ряд ограничений: ношение масок обязательно в помещениях, в транспорте и даже на улицах. Во всех крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детские сады, а также действует комендантский час. Власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничений. Но, как считают аналитики, меры эти безнадежно запоздали. По словам эксперта в области здравоохранения Серго Чихладзе, налицо коррупционная схема:

«Мы давно поднимаем вопрос о политической ответственности первых лиц Минздрава, а также всех, кто имеет отношение к решениям по коронавирусу. Они не только не справились с ситуацией, но и проявили полную безответственность, не подготовив систему в течение семи месяцев. Мы видим коррупционную сделку и много черных денег под видом борьбы с ковидом».

Впрочем, в экспертном сообществе обвиняют в сегодняшней ситуации в первую очередь власти. Церковь же, по словам некоторых наблюдателей, пользуется тем, что имеет возможность не подчиняться даже прямым указаниям правительства.

В патриархии в связи с критикой в адрес церкви из-за отношения высокопоставленных священнослужителей к ситуации с пандемией отметили, что священники ранее получили указание о необходимости соблюдении всех рекомендаций, связанных с пандемией коронавируса. В частности, паства должна использовать маски и соблюдать дистанцию, а после служения храмы должны обрабатываться дезинфекционными средствами. При этом, как отметил глава пресс-службы ГПЦ Андрия Джагмаидзе, не исключено, что правила будут ужесточены:

«Вы видели, что весной, следуя рекомендациям, церковь ужесточала правила посещения храмов, так будет и сейчас. Точно не могу сказать, какими будут дальнейшие действия, но есть рекомендации, чтобы прихожане соблюдали дистанцию, использовали маски. Надо строго требовать соблюдения правил».

Предпасхальное противостояние, когда Грузия была примером для подражания в мире по части борьбы с COVID-19, ГПЦ выиграла, добившись того, что, несмотря на полный локдаун и комендантский час, толпы верующих встречали праздник не дома, как рекомендовали врачи, а в церквях по всей стране. Тогда прогнозы об увеличении числа заболевших не оправдались. Сейчас, когда Грузия вновь заняла лидирующие позиции, только уже в мировом антирейтинге, в ГПЦ, видимо, продолжают верить в чудо. Хотя последние печальные сводки говорят о том, что нахождение в церкви и даже причастность к высшему духовенству вовсе не гарантия.

Не далее как в минувшее воскресенье, 22 ноября, прошла церемония прощания с членом Священного синода, епископом Боржомским и Бакурианским Лазаре (в миру Дмитрий Самадбегишвили). Причиной смерти 65-летнего иерарха стал Covid-19 на фоне сопутствующих заболеваний. Согласно сообщениям СМИ, Самадбегишвили лечился от онкологии, недавно ему провели хирургическую операцию.

Тем не менее даже потери в высших эшелонах духовенства не меняют общего вектора ГПЦ. 23 ноября в Грузии праздновали Гиоргоба (день Святого Георгия, покровителя Грузии) – один из самых крупных церковных праздников в стране, и, судя по количеству людей в церквях, паства не особо прислушивается к призывам медиков. Тем более когда их пастыри продолжают настаивать на том, что нахождение в храме – гарантия не хуже пока не произведенной вакцины.