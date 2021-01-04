Грузинская компания заявила о создании военного беспилотника

Грузинская компания «ТАМ-менеджмент» заявила о создании беспилотника под названием Т-31. Он полностью адаптирован для участия в военных миссиях, – говорит директор компании, экс-директор Тбилисского авиационного завода Важа (Пантико) Тордия. Его заявление публикует агентство «Интерпрессньюс».

«Дроны на пике популярности из-за их успешного применения во время войны в Нагорном Карабахе. В центре всеобщего внимания были видеокадры, на которых видно, как эффективно они наносят удары по наземным целям. Поэтому во всем мире сейчас повысился интерес к военным дронам. Многие страны увидели в них символ войн будущего», – отметил он.

Тордия говорит, что грузинский T-31 по некоторым параметрам превосходит беспилотники израильского и турецкого производства, которые применяла азербайджанская армия.

«Аппарат может летать в течение 24 часов с 250-килограммовым вооружением. При установке дополнительного топливного бака, продолжительность полета может возрасти до 72 часов», – заявил он.

Компания «ТАМ-менеджмент» готова приступить к производству дронов и предлагает заинтересованным сторонам сотрудничество.

Отметим, что Пантико Тордия в течение многих лет судится с правительством Грузии. Он, вместе с другими бывшими акционерами АО «Тбилавиастрой» (ранее - Тбилисский авиационный завод), требует вернуть предприятие, отобранное в 2010 году при президенте Михаиле Саакашвили.