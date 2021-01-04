В Грузии выявили первый случай заражения новым штаммом COVID-19

Первый случай заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом COVID-19 подтвердился в Грузии. Об этом заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.

Сообщается, что речь идёт о 50-летнем пациенте. Он вернулся в Грузию из-за границы, но не из Великобритании, где новая мутация коронавируса наиболее распространена.

Пациент чувствует себя хорошо. Он находится в самоизоляции и почти выздоровел. Выявлены и лица, с которыми он контактировал.

Паата Имнадзе указывает, что новый штамм не отличается высокой летальностью или тяжестью течения болезни, но он быстрее распространяется. Поэтому, по его словам, еще более важно соблюдать все рекомендации специалистов.

Ранее власти Грузии ввели обязательный 12-дневный карантин для прибывающих в страну из Великобритании. Ограничение касается как граждан Грузии, так и иностранцев, которые посещали Великобританию в течение 14 дней до въезда в Грузию.