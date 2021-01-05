Обзор грузинской прессы

«Можем ли мы создать грузинские дроны?» – на этот вопрос попытался ответить главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Несколько дней назад о создании беспилотника под названием Т-31 заявила компания «ТАМ-менеджмент». Грузия не впервые заявляет о начале производства подобных летательных аппаратов, пишет газета «Квирис палитра». Еще в 60-е годы прошлого столетия в Тбилиси собирали беспилотные самолеты-мишени Ла-17М. Дрон запускался с помощью катапульты, после чего управлялся автопилотом. Нередко при попадании снаряда автопилот выходил из строя и дрон продолжал летать самостоятельно, а иногда даже пересекал границы полигона, что представляло большую опасность для населения. Впервые независимая Грузия заявила о разработке собственных беспилотников еще в 2001 году, а после августовской войны экс-президент Саакашвили сообщил о том, что в стране уже начали создавать собственные дроны, говорит Ираклий Аладашвили:

«В маленьком дроне, который показали на видео и фотокадрах, специалисты легко опознали коммерческий беспилотный летательный аппарат эстонского производства. Из грузинского на нем был лишь флаг с пятью крестами, изображенный на крыле».

Может ли очередная попытка создать собственный беспилотный летательный аппарат увенчаться успехом? Может, отвечает на вопрос Аладашвили:

«Совместными усилиями «Дельта» и «Тбилавиамшени», при поддержке и финансировании со стороны Министерства обороны, могут наладить серийное производство беспилотных летательных аппаратов, и не только разведывательных, но и аппаратов-камикадзе. Но не нужно питать иллюзий насчет того, что первый грузинский дрон будет полностью собран из грузинских деталей».

Грузии придется закупать сложное и дорогое оптико-электронное и радиоэлектронное оборудование за рубежом, цитирует Аладашвили «Квирис палитра».

* * *

«В очередной раз проявилась практика интеграции бизнеса и политики», – так политолог Гия Хухашвили комментирует вхождение четырех оппозиционеров в парламент. Парламент Грузии на внеочередной сессии прекратил полномочия трех депутатов от «Альянса патриотов» – Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе. Их места в законодательном органе заняли Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани, заявившие сегодня об уходе из «Альянса патриотов». Кроме того, ранее их однопартиец Автандил Энукидзе сообщил, что не собирается отказываться от депутатского мандата и планирует войти в парламент:

«Любые объяснения, кроме того, что это было спланировано заранее, были бы неправдоподобны. Партия сохраняет лицо и не признает результаты выборов, но ее представители, отказавшиеся от членства в партии, входят в парламент. То есть они осуществили обе задачи. Эта тот случай, когда бизнес делается из политики, а политика из бизнеса. Все эти четыре человека – простые бизнесмены, которые делают инвестиции в политику и считают, что купили кресла в парламенте, которые используют в свое благо. Они беспартийные бизнесмены, они не могут представлять «Альянс патриотов», фактически к «Мечте» присоединяются четыре бизнесмена. Это не решает задачу получения квалифицированного большинства, квота в 113 человек еще не создана, поэтому задача имитации многопартийной системы не может считаться решенной», – заявил Гия Хухашвили в интервью информационному интернет-агентству interpressnews.

* * *

Обсуждение в парламенте законопроекта об амнистии прошло на фоне акции протеста. Гражданские активисты и представители НПО «Защити выбор» в очередной раз потребовали освободить политического заключенного Георгия Руруа, а также задержанных по «делу картографов» – Наталью Ильичеву и Ивери Мелашвили. В интервью телекомпании «Рустави 2» один из участников акции Давид Небиеридзе сказал:

«Мы требуем их незамедлительного освобождения, исполнения договора от 8 марта. Мы против того, чтобы люди становились предметом торга. А то, что сейчас делают власти, на данном этапе переговоров с оппозицией – это торговля людьми».

Еще один участник акции, активист Ираклий Павленишвили сказал:

«До тех пор, пока в стране будут политические репрессии, пока амнистия и помилование не будут использоваться для освобождения политических заключенных, страна будет оставаться в политическом тупике. В такой ситуации у демократии нет будущего», – передает телекомпания «Рустави 2».