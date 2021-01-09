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Нателашвили опубликовал обращение к Европе с призывом не признавать выборы, проведенные в Грузии
Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили опубликовал обращение к Европе с призывом не признавать выборы, проведенные в Грузии.
В письме, опубликованном в социальной сети, говорится, что Нателашвили обращается к главам всех стран-членов ЕС, главам правительств и министров иностранных дел, руководству ЕС, всем членам Европейского парламента, Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, европейским СМИ.
Как пишет Шалва Нателашвили, «когда Бидзина Иванишвили сфальсифицировал выборы, а Путин и Эрдоган начали передел региона, Грузия оставалась единственным ключом Европы к евразийскому континенту».
«Подобным невниманием, вы скоро потеряете этот ключ, и мы тоже потеряем западный путь, который мы выбрали, и за что нам пришлось пройти через столько испытаний. Если вы своевременно не отреагируете на это, то однажды, когда вы проснетесь, окажется, что все идущие в Европу энергетические потоки и дорога в Европу будут под контролем Москвы и Анкары», - написал лидер грузинских лейбористов, выразив надежду, что Европа не бросит Грузию в ее «неравной борьбе с российским олигархом».
«Требуем:
1. Не признавать легитимность выборов 31 октября 2020 года и сформированное на их основании правительство. Поэтому до назначения новых выборов отзовите послов из Грузии и понизьте отношения с режимом до уровня посланников, как это принято в международном праве;
2. Наложить санкции на миллиарды, укрываемые у вас российским олигархом Б.Иванишвили. Также наложить санкции на его окружение и органы, которые участвовали в фальсификации выборов — ЦИК, СГБ и так далее;
3. Активно поддержите нас для проведения в 2021 году новых парламентских выборов с обновленными комиссиями и избирательным законодательством;
4. Ждем вашей неотложной поддержки», - написал Шалва Нателашвили.
Другие новости дня
Мечеть в Ахматовском районе Грозного назовут именем Рамзана Кадырова
В Чечне заложили капсулу под строительство новой мечети в Грозном. Она будет располагаться в Ахматовском районе города и носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает «Чечня сегодня».
Мечеть будет рассчитана на 2 тысячи человек. Чеченские госмедиа сообщают, что именем Кадырова она будет названа «по инициативе команды главы ЧР и жителей региона».
«Особенно радует то, что наши просьбы наконец-то услышаны и мечеть будет названа именем главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова», - цитирует «Чечня сегодня» неназванную местную жительницу.
- В Чечне 346 улиц и переулков назвали в честь нынешнего главы региона Рамзана Кадырова и его родственников. Количество улиц с фамилией Кадырова в населенных пунктах зависит от близости к значимым для семьи главы региона местам: чем ближе к родовым селам, тем больше улиц.
- В конце 2020 года власти Чечни начали кампанию по переименованию районов Грозного и отдельные поселки. «Так решили сами жители Чечни», - заявил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, переименование Ленинского района в Ахматовский поддержали 98,07% опрошенных. Ранее родовое село Кадыровых Центарой было переименовано в «Ахмат-Юрт», это переименование также было представлено на чеченском госканале как просьба народа.
- В июле 2020 года США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Меры предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов.
«Европейская Грузия» не разделяет пафос заявления Шалвы Нателашвили
Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что не разделяет соображений лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, который призвал страны ЕС не признавать результаты выборов и отозвать послов из Грузии.
«Я ознакомился с этим заявлением, в целом и категорически не разделяю ни дух этого заявления, ни идеи, содержащиеся в нем», - сказал Гига Бокерия.
На вопрос, чувствует ли он поддержку европейских друзей в связи с недавними политическими процессами в Грузии, Гига Бокерия ответил: «Конечно, чувствуем поддержку и не только европейских друзей. Представители всего свободного мира всегда поддерживают свободу грузинского народа и его свободную волю. Естественно, что по тактическим, даже по важным тактическим вопросам, у нас часто бывают расхождения с дружественными дипломатами, и это тот случай, когда речь идет о том, что лучше - войти или нет в парламент. Это принципиально вопрос тактики, но в целом свободный мир - наш главный союзник. Это бесспорно, это всегда было так, и так будет всегда».
Тенгиз Церцвадзе: Пик коронавируса в Грузии пройден
«К счастью, в Грузии пик коронавируса прошел», - заявил Общественному вещателю Грузии генеральный директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Грузии Тенгиз Церцвадзе.
По словам Церцвадзе, в предновогодний период население было более мобилизованным, и в большей степени соблюдало антикоронавирусные меры.
«Существовали опасения и ожидания, что недельная отмена ограничений перед Новым годом могла привести к так называемой «третьей волне» коронавируса. Прошло 10-12 дней с момента отмены этих ограничений, и увеличения не наблюдается. Похоже, что в преддверии Нового года население было более мобилизованным, и более строго придерживалось правил, чем раньше», - сказал Тенгиз Церцвадзе.
- За последние 24 часа в Грузии было выявлено 2 058 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 238 086.
- За последние сутки выздоровели 529 человек. За последние 24 часа зафиксировано 22 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 2 750 человек.
Шесть человек с COVID-19 за сутки поступили в медцентр Южной Осетии
В «красные зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия за минувшие сутки поступили шесть больных коронавирусной инфекцией, выписаны на амбулаторное долечивание два человека.
Как рассказала информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева, по данным на утро 9 января в медцентре проходят лечение 66 пациентов с COVID-19. «В инфекционном корпусе на сегодняшний день лечатся 33 пациента, в здании детской больницы – 33. Из них трое больных находятся в палате интенсивной терапии», - сказала врач.
Кроме того, приемно-сортировочное отделение медцентра в пятницу приняло 24 пациента, из них один человек был госпитализирован. «Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили четыре человека. Протестировано в приемно-сортировочном отделении 38 пациентов», - отметила главный инфекционист республики.
Выездные бригады также осмотрели одного больного на дому, протестированы двое.
- До 15 января в Южной Осетии продлен запрет на работу средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, кроме начальной школы и сельских малокомплектных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
- Специалисты ранее заявляли о возможном всплеске коронавируса в республике после новогодних выходных.
В Грузии тушение природных пожаров продолжается на шести локациях
В Грузии тушение пожаров продолжается на шести локациях, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. К вечеру 8 января удалось ликвидировать природные пожары в регионе Рача – в Онском и Амболаурском муниципалитетах. В течение всей ночи пожарные спасатели продолжали мониторинг. Зафиксированы были еще два новых очага – в Имеретии и в Самегрело, у села Балда Мартвильского района, где пару дней назад также тушили пожар.
«Ночью было реагирование на указанные очаги, до сих пор продолжаются работы по локализации», - сообщили в ведомстве. Помимо села Балда, в Самегрело пожарные также тушат два очага у села Скури в Цаленджихском районе. Локализовать их уже удалось.
Локализованы и очаги пожара в Шида Картли. Чтобы потушить природные пожары в ущелье Ркони, к месту ЧС пришлось подводить временный трубопровод.
Что касается новых очагов в Имеретии, пожар произошел ночью у села Вакиса Сачхерского муниципалитета. Горит нижний ярус лиственного леса. Как отмечается, населенному пункту опасность не угрожает. На месте мобилизованы пожарные.
В целом по Грузии на тушении пожаров сейчас работают до 500 сотрудников Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Лесные пожары в западной части страны продолжаются уже почти неделю. Как отмечают в ведомстве, тушение затрудняют сильный ветер и сухая погода. Население призывают воздержаться от сжигания травы на полях и пашнях. В службе указывают, что это может привести к распространению пожара как на жилые дома, так и на леса.
По данным службы, в период с 4 января и до сегодняшнего дня на контролируемой центральными властями Грузии территории было зафиксировано до 270 случаев лесных и степных пожаров. Практически все их уже удалось ликвидировать, передает агентство «Новости-Грузия».
В Кутаиси скончалась женщина, раненная случайным выстрелом в новогоднюю ночь
Пожилая женщина, раненная случайным выстрелом в новогоднюю ночь, скончалась в больнице Кутаиси, сообщает телеканал «Формула».
Пуля попала в голову 84-летней Дали Кашмадзе, когда после полуночи она вышла на балкон собственного дома. Раненую доставили в кутаисский «Международный медицинский центр», однако спасти ее не удалось.
В беседе с журналистами соседи подчеркивают, что речь идет не о пиротехнике, а о выстреле из огнестрельного оружия. Родные умершей не делают комментариев для СМИ.
В связи с произошедшим до сих пор никто не задержан. Следствие было начато по статье 124 УК Грузии, что подразумевает причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Скорее всего, дело будет переквалифицировано.
Новосибирский театр оперы и балета приостановил контракт с Нино Ананиашвили
Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) приостановил контракт со всемирно известной грузинской примой-балериной Нино Ананиашвили. Об этом говорится в заявлении руководства НОВАТ.
На этой неделе в интервью грузинской службе Радио Свобода Ананиашвили заявила, что приняла решение возглавить балетную труппу российского театра. При этом она подчеркнула, что пока официально не назначена на должность.
«Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу – крайняя степень неуважения к артистам труппы. Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключенного с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве», - говорится в заявлении театра.
Как отмечается, окончательное решение по поводу сотрудничества с Ананиашвили будет принято в середине января, после ее встречи с художественным руководителем НОВАТ.
Ананиашвили планировала, что будет совмещать работу в Новосибирске с руководством балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балета, которую она возглавляет с 2004 года. Одной из главных причин таких перемен она назвала финансовые проблемы, возникшие в грузинском театре из-за пандемии.
Как и ожидала прима-балерина, на родине ее решение подвергли острой критике, особенно в политических кругах.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 14 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 379, в общем составив 161 794. По состоянию на 11:00 9 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 932 и сейчас составляет 148 893.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2922.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 700 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9279, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 606 809 (2123 за сутки).
При сходе лавины в Норильске погибли три человека
Три человека погибли при сходе лавины на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в Норильске. В ночь на субботу по Московскому времени снег завалил несколько расположенных на территории комплекса домов. Поисково-спасательные работы проходили в метель, при температуре минус 23 градусов по Цельсию, - передает Сибирь.Реалии.
Погибшие - местный предприниматель, его жена и их полуторагодовалый ребенок. Еще один 14-летний сын умершей пары доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии, он находится в реанимации, - передает издание «Инфо». Спасательные работы на месте происшествия закончились утром в субботу, в них принимали участие 242 спасателей и волонтеров, передает издание «Северный город».
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, из-за которых погибли больше двух человек. Максимальный срок наказания по ней - до 10 лет лишения свободы. Горнолыжный комплекс работает на этом месте с середины 60-х годов XX века, это один из немногих массовых спортивных объектов, доступных жителям города, попасть в который можно только самолетом.
В Грузии выявлено 2 058 новых случаев инфицирования коронавирусом
В рамках интенсивного тестирования, за последние 24 часа в Грузии проведено 18 149 тестов, отсюда 11 095 на антигены и 7 054 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 2 058 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 238 086.
За последние сутки выздоровели 529 человек, в целом же, количество выздоровевших выросло до 224 718.
За последние 24 часа зафиксировано 22 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 2 750 человек.
Из выявленных за сутки 2 058 новых случаев коронавируса 808 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 107, в Имеретии – 363, в Квемо Картли – 150, в Шида Картли – 165, в Гурии – 36, в Самегрело и Земо Сванетии – 183, в Кахетии – 13, в Мцхета-Мтианети – 62, в Самцхе-Джавахети – 38, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15.
На данном этапе в стране 10 592 активных случая. В больницах лечатся 3 867 человек, в том числе в Тбилиси – 1 874, в Аджарии - 352, в Имерети – 725. Тяжелых пациентов – 847, в том числе в Тбилиси – 382, в Аджарии – 75, в Имерети – 198. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 265 лиц, в том числе в Тбилиси - 174, в Аджарии – 11, в Имеретии – 30.
В клинических гостиницах находятся 754 человека, в том числе в Тбилиси – 213, в Аджарии – 466, в Имеретии – 24. На дому лечатся 5 971 человек.
В карантинном пространстве 512 человек, в том числе в Тбилиси – 190, в Аджарии – 40 и в Имерети – 24. На данном этапе на самоизоляции находятся 22 518 человек, из них в Тбилиси – 13 113, в Аджарии – 1 884, в Имеретии – 2 358.
Премьер-министр Польши поздравил Георгия Гахария с переизбранием на пост премьера
«Польша безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и решительно поддерживает ее европейские и евроатлантические устремления», - говорится в письме премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на имя премьер-министра Георгия Гахария. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
В поздравлении в связи с повторным назначением Георгия Гахария на пост главы грузинского правительства, Моравецкий выразил уверенность, что правительство Грузии во главе с Гахария сделает все возможное для дальнейшего укрепления позиций Грузии на международной арене.
«Хочу заверить вас, что Польша безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и решительно поддерживает ее европейские и евроатлантические устремления. Желаю вам больших успехов в борьбе за усиление Грузии, в проведении социально-экономических реформ, и хочу пожелать благополучия вам и всем гражданам Грузии», - сказано в письме Матеуша Моравецкого.
- Парламент Грузии выразил доверие обновленному составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария 24 декабря. Депутаты также одобрили представленную Гахария правительственную программу «Для строительства европейского государства».
В Кахетии произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла
Землетрясение магнитудой 3,9 балла произошло сегодня, 9 января, в Восточной Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 09:00 в Гурджаанском районе (регион Кахетия), в двух километрах от села Вазисубани и в 60 километрах от Тбилиси.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 36 километров. Сообщений о разрушениях до сих пор не поступало.
Джо Байден намерен поддержать американские семьи и бизнес
Избранный президент США Джо Байден заявил в пятницу, что намерен получить поддержку при консолидации нового крупного пакета экономической помощи гражданам США. Кроме единовременных выплат гражданам в размере двух тысяч долларов, будут выделены миллиардные ассигнования на поддержку экономики штатов, сообщила «Вашингтон пост».
Пакет помощи также должен содержать миллиарды долларов для улучшения системы вакцинации населения против коронавируса, для поддержки школ, малого бизнеса - особенно в общинах, где доходы населения остаются низкими, заявил Байден.
Избранный президент США в пятницу выступил перед журналистами в Уилмингтоне, штат Делавер. Мы должны сейчас обеспечить немедленную поддержку семьям и бизнесу. Если этого не сделать сейчас, то потом придется иметь дело с более крупными затратами, предупредил Байден.
В конце декабря Сенат США не поддержал инициативу об увеличении размера прямых выплат населению с 600 до 2000 долларов в качестве одной из мер поддержки в условиях пандемии коронавируса. Как сообщил «Голос Америки», лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл отказался поддержать это предложение Трампа, несмотря на политическое давление со стороны президента.
Законодатели-демократы подвергли позицию Макконнелла и других республиканцев критике. Министр финансов США Стивен Мнучин тогда заявил, что первые выплаты в размере 600 долларов каждому американцу начнут поступать в скорейшие сроки.
29 декабря эту инициативу одобрила палата представителей Конгресса США. Президент Трамп, угрожавший заблокировать экономический пакет помощи размером 900 миллиардов долларов, за день до этого внезапно сменил позицию и подписал законопроект.
Трамп назвал «позором» пакет, одобренный ранее Конгрессом. Каждому взрослому американцу полагалась единоразовая выплата в размере 600 долларов. «Я хочу, чтобы наши замечательные люди получили по 2 тысячи долларов, а не мизерные 600 долларов, заложенные в законопроекте», – заявил тогда Дональд Трамп.
Twitter на постоянной основе заблокировал аккаунт Трампа
Компания Twitter вечером в пятницу заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети, у которого было более 88 миллионов подписчиков.
Корпорация опубликовала заявление, в котором, в частности, говорится: «После внимательной проверки последних твитов аккаунта @realDonaldTrump и связанного с ними контекста – особенно того, как они были приняты и интерпретированы в твиттере - мы навсегда прекратили действие этого аккаунта из-за риска провоцирования насилия».
Компания также опубликовала результаты анализа последних твитов президента США Дональда Трампа и реакции на них некоторых пользователей, и пришла к выводу, что они могут стать причиной новых актов насилия - после атаки ряда сторонников Трампа на Капитолий 6 января, в ходе которой были человеческие жертвы.
Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве своих сторонников к насилию 6 января с целью сорвать утверждение победы его оппонента Джо Байдена на выборах. Твиты Трампа явных призывов к насилию не содержали. Он выступил с осуждением случившееся в Вашингтоне, но в одном из твитов написал, что не позволит, чтобы с его сторонниками поступали «несправедливо».
Продолжает работать официальный аккаунт Трампа как президента США, однако в нем твиты появляются редко и нерегулярно.
Белый дом и Дональд Трамп пока не прокомментировали решение корпорации. Ранее аккаунт Трампа заморозил Facebook.
В Абхазии подтверждено 148 случаев COVID-19, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 543 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 148 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 89 человек, 74 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской больнице 6 января скончался пациент 1949 года рождения с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 15, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 30, в сухумском мобильном военном госпитале - 43 пациента.
- В Сухумской инфекционной больнице 7 января умерла пациентка 64 лет с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
В сухумском мобильном военном госпитале скончались два пациента:
- Женщина 1943 года рождения с диагнозом «коронавирусная инфекция крайне тяжелого течения» и осложнением основного заболевания «двустороннее полисегментарное субтотальное вирусное поражение легких». Пациентка умерла 6 января.
- Женщина 1936 года рождения с диагнозом «новая коронавирусная инфекция крайне тяжелого течения» и осложнением основного заболевания «двустороннее полисегментарное субтотальное вирусное поражение легких». Пациентка умерла 6 января.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9613 человек. 140 летальных случаев. Выздоровели 7224 человека.
Нэнси Пелоси опасается опрометчивых решений Дональда Трампа
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предположила, что Трамп, находясь в «плохом настроении», может начать боевые действия или отдать приказ о применении ядерного оружия в оставшиеся ему 12 дней пребывания у власти. Пелоси направила по этому поводу письмо всем законодателям-демократам, сообщил «Голос Америки».
«Ситуация с потерявшим рассудок президентом представляет собой максимальную опасность, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить американский народ от его неуравновешенных нападок на нашу страну и нашу демократию», - приводит «Голос Америки» фрагмент письма Нэнси Пелоси.
Спикер Палаты представителей обсудила сложившуюся ситуацию с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Пресс-секретарь генерала Милли подтвердил факт беседы. По словам пресс-секретаря, генерал «ответил на вопросы (Пелоси) относительно процесса принятия решения о нанесении ядерного удара».
Агентство Рейтер сообщило, что информированный источник сообщил корреспонденту на условиях анонимности, что процедура принятия решения о нанесении ядерного удара она включает всестороннее и тщательное обсуждение.
Жители Панкиси требуют амнистировать осужденных за пособничество террористу Чатаеву
Жители и члены союза старейшин Панкисского ущелья провели сегодня, 8 января, протестную акцию в селе Дуиси, требуя амнистировать осужденных за пособничество терроризму в 2017 году, сообщает агентство «Новости-Грузия». Речь идет о трех жителях Панкиси, обвиненных в оказании помощи международному террористу Ахмеду Чатаеву: Зурабе Горнакашвили, Руслане Алдамове, Рамазе Маргошвили. Все они были приговорены к 10-12 годам тюрьмы, и до сих пор остаются в тюрьме.
Протестующие считают, что этих людей должен коснуться закон «Об амнистии», рассмотрение которого на следующей неделе завершит парламент Грузии. Собравшиеся указали, что действия обвиняемых были неосознанными, исходя из чего, неверно называть их террористами. Одновременно они указали, что спецоперации, проведенные силовиками в ущелье, были неоправданны и служили только тому, чтобы запугать население.
«Мы просим парламент, раз уж он приступил к работе с такой гуманностью, пусть амнистия коснется и этих молодых людей. Мы не говорим об их полном освобождении. Может, возможно смягчить им наказание», - заявил старейшина Панкисского ущелья Хасо Хангошвили.
По инициативе старейшин в панкисских селах начнут сбор подписей под петицией с требованием амнистирования осужденных. До принятия закона их направят в парламент Грузии. В целом пособниками Чатаева спецслужбы Грузии объявили пятерых жителей Панкисского ущелья. Спецоперация по их задержанию прошла в декабре 2017 года. В ходе рейда один из подозреваемых – 19-летний Темирлан Мачаликашвили, был смертельно ранен.
Среди пятерых осужденных в рамках дела есть и те, кто уже вышел на свободу. 30 декабря 2020 года из заключения освободили Бадура Чопанашвили. Адвокат утверждал, что его подзащитный полностью отбыл присужденный срок заключения. Отец убитого Темирлана Мачаликашвили считает, что с Чопанашвили была оформлена процессуальная сделка, поскольку он дал показания против ряда лиц.
Пресс-служба: Состояние здоровья Александра Анкваба стабильное, без отрицательной динамики
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб с 8 января продолжает лечение в научно-клиническом центре в Москве. Он проходит интенсивную терапию. В течение сегодняшнего дня, с момента перевода его из Гудаутской ЦРБ, премьер-министр прошел дополнительное обследование, включая лабораторный скрининг, которое позволило определить оптимальный курс лечения.
На данный момент Александр Анкваб получает все необходимое лечение, состояние стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики. Дыхательную недостаточность (ДН) специалисты классифицируют как нормальную, критерии состояния позволяют находиться на полном самостоятельном дыхании.
СOVID-19 был диагностирован у Александра Анкваба 30 декабря, лечение осуществлялось дома. 5 января он был доставлен в Гудаутскую центральную районную больницу для лечения в условиях стационара. 7 января консилиум врачей республики вынес решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации.
Дональд Трамп: Я не собираюсь на инаугурацию 20 января
Президент США Дональд Трамп - вопреки традиции - будет отсутствовать на церемонии вступления в должность президента 20 января демократа Джо Байдена. Трамп сообщил об этом в пятницу в своем твиттере.
«Для всех, кто интересуется: я не собираюсь на инаугурацию 20 января», - написал действующий президент, который так и не признал победу Байдена на выборах, хотя и заявил, что передаст ему власть.
Необычное для президента США отношение к инаугурации победившего на выборах соперника - лишь из ряда других нетрадиционных поступков Дональда Трампа в период транзита власти.
Подобным примером стало и обсуждение со своими советниками возможности «помиловать самого себя». О таком намерении уходящего президента написала в пятницу, 8 января, газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на два осведомленных источника.
Обсуждая вопрос о самопомиловании, Трамп исходит из того, что его «предполагаемые враги» могут начать его судебное преследование после завершения президентского мандата, говорится в публикации.
С юридической точки зрения, такой поступок стал бы беспрецедентным: ни один из предыдущих президентов США не издавал указа о помиловании себя самого. Если теперь будет создан такой прецедент, то это закрепит норму, которой пытался следовать Трамп в течение своего четырехлетнего президентского срока: глава исполнительной власти ставит себя выше закона, ограждая себя от ответственности за любые преступления, совершенные им при исполнении своих служебных обязанностей.
Джохар Царнаев подал в суд из-за условий в американской в тюрьме
Гражданин США, чеченец Джохар Царнаев, осужденный по делу о теракте в Бостоне, потребовал 250 тысяч долларов за то, что сотрудники тюрьмы не позволяют ему принимать душ и конфисковали кепку и бандану.
Заключенный заявил в исковом заявлении, что подвергается дискриминации и незаконному обращению. Царнаев считает, что условия содержания сказываются на его физическом и психическом состоянии. Иск пока не принят к рассмотрению, поскольку осужденный не оплатил пошлину и предоставил не полный пакет документов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Boston Herald.
Царнаев отбывает срок в исправительной тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе (штат Колорадо), которую также называют «горный Алькатрас».
15 апреля 2013 года в Бостоне три человека погибли и более 280 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших во время марафона. Организаторами теракта признали братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Тамерлан погиб в перестрелке с полицией.
- Ранее сообщалось, что Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву. Суд постановил, что судья по данному делу не смог отобрать «адекватных присяжных заседателей», которые обладали бы необходимой непредвзятостью.
Начато расследование штурма Капитолия. Нападавших ищут по фото
Правоохранительные органы США начали уголовное расследование нападения на Капитолий 6 января. В нём участвуют сотни следователей - сообщает "Голос Америки".
Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин рассказал, что 15 людям уже были предъявлены обвинения в федеральном суде в Вашингтоне в связи со вторжением в Капитолий, а ещё 40 предстали перед высшим судом округа по обвинениям, связанным с тем, что происходило непосредственно перед беспорядками. Среди обвинений – незаконное проникновение на территорию Капитолия, кража государственного имущества и нарушения правил использования огнестрельного оружия.
По словам Шервина, эти аресты – лишь первый шаг в усилиях по привлечению виновных к ответственности. По словам прокурора, поскольку большинство участников нападения на Капитолий не было задержано на месте и разошлось по домам, усилия по выявлению и аресту участников штурма могут занять несколько месяцев.
Следователи анализируют видеозаписи с камер наблюдения и посты в социальных сетях, чтобы идентифицировать подозреваемых. Полиция округа Колумбия опубликовала фотографии ряда участников штурма Капитолия, попросив у публики помощи в установлении их личностей - за вознаграждение в 1000 долларов. Сообщается, что некоторые участники беспорядков, чьи имена установлены, уже лишились работы.
Своё расследование обстоятельств атаки на Капитолий со стороны группы агрессивно настроенных сторонников президента Дональда Трампа проводит и группа Bellingcat. В пятницу она опубликовала расследование об обстоятельствах гибели Ашли Бэббит - одной из участниц нападения, которая была застрелена сотрудником полиции Капитолия. Бэббит попала на множество видео, которые публиковали в соцсетях сами участники акции протеста и последующего штурма. Установлено, что она в составе группы сторонников Трампа пыталась пробиться через кордон полиции в зал заседаний Палаты представителей, где в то время ещё оставались члены Конгресса - атака на Капитолий началось в тот момент, когда палаты проводили совместное заседание, чтобы сертифицировать результаты президентских выборов. Полицейский застрелил её почти в упор при попытке прорыва. Сообщалось, что он отстранён от работы до проведения расследования.
В здании Капитолия или рядом с ним во время беспорядков умерли ещё три участника протестов, но, по предварительным данным, их смерть не была насильственной. Также в пятницу скончался раненый 6 января полицейский Брайан Сикник.
Многие комментаторы, в том числе лидеры демократов, включая избранного президента Джо Байдена, возлагают по крайней мере косвенную ответственность за разжигание беспорядков на президента Трампа, который в ходе выступления на митинге 6 января призвал своих сторонников идти к Капитолию и продолжать оспаривать результаты выборов. Политики-демократы также характеризовали ворвавшихся в Капитолий как "мятежников" и "внутренних террористов". Пока обвинения в мятеже и терроризме никому предъявлены не были.
Президент Трамп 7 января заявил, что нарушившие закон в ходе беспорядков в Вашингтоне заплатят за это. "Как и все американцы, я возмущён беззаконием, насилием и хаосом", – сказал президент. По словам Трампа, он готов к передаче власти новой администрации 20 января.
- Вечером 6 января сторонники Трампа после митинга ворвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат Конгресса. Сенат и Палата представителей утверждали голоса выборщиков, которые в декабре подтвердили победу соперника Трампа – демократа Джо Байдена. Действующий президент заявлял о фальсификациях и обращался в суды, однако все иски были отклонены.
- Заседание Конгресса было прервано, в здании Капитолия начались столкновения с полицией. После разгона протестующих конгрессмены вернулись к работе и утвердили победу Джо Байдена. Его инаугурация пройдёт 20 января.
- Демократы в Конгрессе призывают отстранить Трампа от должности. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также допустила запуск процедуры импичмента Трампа, уже второй за четырёхлетний срок.
У инфицированного коронавирусом президента Армении «сложное течение болезни»
У президента Армении Армена Саркисяна, находящегося на изоляции в Лондоне после заражения коронавирусом, «сложное течение болезни». Об этом пишет «Радио Азатутюн» со ссылкой на отдел по связям с общественностью аппарата президента.
Сообщается, что у Саркисяна – типичные для коронавируса симптомы, он продолжает лечение под наблюдением врачей.
В аппарате президента отметили, что Саркисян продолжает работать удаленно, а сразу после стабилизации его состояния вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.
Отметим, что 3 января Армен Саркисян перенес операцию на ноге в Лондоне. После этого у него появились симптомы коронавируса. Проведенный тест на COVID-19 оказался положительным.
«Этому нет оправдания»: Саакашвили критикует Ананиашвили за решение работать в Новосибирске
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал знаменитую балерину Нино Ананиашвили за решение возглавить балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета.
«Этому нет никакого оправдания, мне это не нравится», – заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари».
Он добавил, что Россия оккупирует грузинские территории, в том числе Абхазию.
«Сухуми для меня – родина. Это самая заветная часть нашей страны. Это – грузинский Иерусалим... Фактически, Россия оккупирует грузинский Иерусалим», – сказал Саакашвили.
Отметим, что Ананиашвили – крестная мать одного из сыновей Саакашвили, а супруг балерины Григол Вашадзе – бывший лидер «Национального движения» - партии Саакашвили.
О решении возглавить балетную труппу Новосибирского театра Ананиашвили рассказала грузинской службе «Радио Свобода». Она говорит, что продолжит руководить и балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балета.
Александр Анкваб продолжает лечение от коронавируса в московской клинике
Премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба уже вывезли на лечение в Россию.
Как пишет «Апсадгьыл-инфо», он продолжает лечение от коронавируса в Москве – в больнице №83 ФНКЦ Федерального медико-биологического агентства России. Сообщается, что состояние здоровья Анкваба стабильное, он нормально перенёс перелёт.
Вывезти Анкваба на лечение в Россию рекомендовал консилиум врачей. По словам медиков, ему необходимо интенсивное лечение.
Коронавирус был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января в пресс-службе Кабмина сообщили о его госпитализации.
COVID-19 подтвердился и у абхазского лидера Аслана Бжания. Состояние его здоровья оценивается как хорошее.
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