Грузия получит вакцины от коронавируса по платформе COVAX в феврале

Грузия получит первую партию вакцины от коронавируса в феврале посредством платформы COVAX, сообщила журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

«Мы сотрудничаем с платформой COVAX, которая в обязательном порядке требует от нашей страны представления плана вакцинации. Мы уже представили наш план вакцинации COVAX, а также ВОЗ. Ведутся интенсивные переговоры, которые подразумевают, что в феврале Грузия получит первые дозы вакцины от COVAX», - сказала Тикарадзе.

COVAX – международная инициатива по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса. В механизме по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок участвуют 190 стран и экономик. Согласно планам, посредством COVAX к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.

16 декабря 2020 года в Грузии была создана межведомственная комиссия по вакцинации. При этом власти неоднократно заявляли, что самые реальные сроки начала вакцинации от коронавируса в стране – март 2021 года. В целом планируется приобрести 1,4 миллиона доз вакцины, чтобы привить примерно 20% населения. Первыми вакцину получат пожилые люди и медработники.

Замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния сообщала, что рассматривается возможность закупки вакцин, произведенных британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а также с фирмой Moderna из США.