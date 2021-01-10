Дождь, прошедший над Гагрским районом, не смог остановить пожар

Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили опубликовал обращение к Европе с призывом не признавать выборы, проведенные в Грузии.

В письме, опубликованном в социальной сети, говорится, что Нателашвили обращается к главам всех стран-членов ЕС, главам правительств и министров иностранных дел, руководству ЕС, всем членам Европейского парламента, Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, европейским СМИ.

Как пишет Шалва Нателашвили, «когда Бидзина Иванишвили сфальсифицировал выборы, а Путин и Эрдоган начали передел региона, Грузия оставалась единственным ключом Европы к евразийскому континенту».

«Подобным невниманием, вы скоро потеряете этот ключ, и мы тоже потеряем западный путь, который мы выбрали, и за что нам пришлось пройти через столько испытаний. Если вы своевременно не отреагируете на это, то однажды, когда вы проснетесь, окажется, что все идущие в Европу энергетические потоки и дорога в Европу будут под контролем Москвы и Анкары», - написал лидер грузинских лейбористов, выразив надежду, что Европа не бросит Грузию в ее «неравной борьбе с российским олигархом».

«Требуем:

1. Не признавать легитимность выборов 31 октября 2020 года и сформированное на их основании правительство. Поэтому до назначения новых выборов отзовите послов из Грузии и понизьте отношения с режимом до уровня посланников, как это принято в международном праве;

2. Наложить санкции на миллиарды, укрываемые у вас российским олигархом Б.Иванишвили. Также наложить санкции на его окружение и органы, которые участвовали в фальсификации выборов — ЦИК, СГБ и так далее;

3. Активно поддержите нас для проведения в 2021 году новых парламентских выборов с обновленными комиссиями и избирательным законодательством;

4. Ждем вашей неотложной поддержки», - написал Шалва Нателашвили.