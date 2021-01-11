До 1 февраля в Грузии сохранят все действующие COVID-ограничения

Обещанного смягчения COVID-ограничений в Грузии не будет до 1 февраля. Об этом сегодня сообщила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, – передаёт СОВА.

По словам Турнава, на сегодняшний день существует опасность третьей волны, так что ослабление принятых мер было бы опрометчивым решением.

«Учитывая, что существует опасность третьей волны, как мы видим в Европе, мы останемся в существующем режиме до 1 февраля, что означает, что вся ранее ограниченная активность будет функционировать в прежнем режиме», – заявила Турнава.

Власти Грузии ужесточили ограничения 28 ноября. Тогда же было обещано начать постепенное возвращение к привычному образу жизни с 16 января 2021 года.

На сегодняшний день в Грузии действует запрет на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00), не работает муниципальный транспорт, закрыты торговые объекты (кроме продуктовых магазинов и аптек), спортивные залы, бассейны и фитнесс-центры. Ограничена работа ресторанов, кафе, баров, ночных клубов. Не функционируют горнолыжные курорты.

С 16 января власти планировали запустить общественный транспорт и допустить работу торговых объектов (за исключением выходных).