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В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на блогера из Чечни
В Швеции вынесли обвинительный приговор в отношении двух граждан России, которые год назад пытались убить живущего в стране оппозиционного блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова. Подсудимый Руслан Мамаев приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – к восьми годам, сообщает Кавказ.Реалии.
По словам шведского прокурора Пера Линдквиста, причиной нападения на Абдурахманова стала критика в адрес Ахмата Кадырова, бывшего президента Чечни и отца нынешнего главы республики Рамзана Кадырова.
"Все следы следствия указывают на Грозный", - заявил Линдквист во время основного слушания в окружном суде в городе Евле, сообщает шведская газета Aftonbladet. Критика со стороны Абдурахманова побудила спикера чеченского парламента Магомеда Даудова объявить блогеру кровную месть в марте 2019 года, о чем также было заявлено на суде.
В ходе процесса было установлено, что к покушению готовились. Встречи по этому поводу, как утверждается, проходили в Грозном и в Москве. Кроме этого, был куплен автомобиль в Литве, который затем доставили в Швецию. За само убийство Мамаеву обещали заплатить 60 тысяч евро. Конкретные заказчики при этом не названы.
В решении суда отмечается, что осуждённые должны выплатить пострадавшему в качестве компенсации 140 тысяч шведских крон (это около 1,3 миллиона рублей). После отбывания наказания в тюрьме оба осуждённых должны быть депортированы без права на возвращение.
- На Абдурахманова напали в феврале прошлого года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Он сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию.
- Прокурор изначально просил дать именно такие сроки подсудимым – 10 и 8 лет.
- Мамаев ранее дал показания, что он якобы не хотел убивать Абдурахманова. Он также назвал сумму, обещанную ему за убийство блогера, – 50 тысяч евро.
- Мамаев также признал, что совершил преступление по приказу "людей из Грозного".
Другие новости дня
Байден решил назначить бывшего посла в Москве Бёрнса директором ЦРУ
Избранный президент США Джо Байден намерен назначить директором Центрального разведывательного управления Уильяма Бёрнса - бывшего заместителя госсекретаря США и посла в Москве.
Уильям Бёрнс более 30 лет провёл на высоких постах на дипломатической службе. Он стал вторым в истории карьерным дипломатом (то есть не политическим назначенцем какой-либо партии), занявшим пост заместителя госсекретаря при администрации Барака Обамы. Пост посла в Москве он занимал в 2005-2008 годах, при администрации республиканца Джорджа Буша. Бёрнс работал в американском посольстве в Москве также в 1990-е годы.
После выхода в отставку в 2015 году стал президентом влиятельной неправительственной организации - Фонда Карнеги за международный мир.
Уильям Бёрнс считается, помимо прочего, специалистом по России и Ближнему Востоку, владеет русским языком. В России недавно изданы его мемуары "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия". Несколько её глав посвящены России и российско-американским отношениям. Коллеги Бёрнса, в том числе несколько бывших госсекретарей, дали этой книге весьма высокие оценки.
Бёрнс также известен как автор ряда аналитических записок о России, особую известность благодаря публикации WikiLeaks приобрело датированное 2006 годом "чеченское досье" с критической оценкой Рамзана Кадырова.
Пелоси охарактеризовала Трампа как «служанку Путина»
Демократы представили в Палату представителей Конгресса проект резолюции с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу и другим членам администрации Дональда Трампа воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США и отстранить Трампа от исполнения обязанностей президента.
Как говорится в опубликованном проекте, Трамп "последовательно и очевидным для всех образом продемонстрировал абсолютную неспособность исполнять самые основные и фундаментальные обязанности, предусмотренные его должностью, включая в последнее время отказ признавать законные результаты президентских выборов... отказ от обязательства защищать и поддерживать конституцию".
Прежде всего, речь идёт о предполагаемой роли Трампа в подстрекательстве его сторонников к нападению на Капитолий 6 января, в результате которого были человеческие жертвы.
25-я поправка предусматривает, что если президент "неспособен исполнять свои обязанности", вице-президент и большинство кабинета направляют об этом уведомление в Конгресс, а вице-президент начинает исполнять обязанности президента. Понятие "неспособности" в поправке не расшифровывается.
Проект резолюции даёт Пенсу 24 часа на отстранение Трампа от должности, если же он не прислушается, то демократы в Палате представителей начнут процедуру импичмента Трампа. Вице-президент публично не высказывался о возможности применения 25-й поправки, однако американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что, несмотря на очевидный конфликт с Трампом, Пенс против этой идеи.
По всей вероятности, проект резолюции будет принят, однако не в понедельник, а во вторник – из-за вероятных возражений республиканцев. Следовательно, статьи импичмента против Трампа могут быть представлены в среду. Демократы уверены, что успеют проголосовать за импичмент президента до инаугурации Джо Байдена – это будет уже вторая резолюция об импичменте Трампа, что беспрецедентно для США. Сенат, по всей видимости, не успеет провести процесс об отстранении Трампа от должности, он пройдёт уже после того, как президент покинет свой пост в конституционный срок, 20 января.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси рассказала об описанной выше тактике демократов в письме коллегам и интервью CBS. В нём она коснулась, помимо прочего, и предполагаемых российских хакерских атак на серверы государственных учреждений США, обвинив Трампа в отсутствии реакции на эти атаки. При этом Пелоси предположила, что у России есть "личные, политические или финансовые" материалы, компрометирующие президента. "Иных объяснений тому, почему президент Соединённых Штатов ведёт себя как служанка Путина, нет", – сказала она.
Оппоненты нередко обвиняли Трампа в том, что он действует в интересах России и Владимира Путина или, во всяком случае, слишком мягок к ним. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера доказательств сговора между окружением Трампа и Россией не нашло.
Дональд Трамп в последние несколько дней не выступал публично. Его аккаунты в основных соцсетях были заблокированы. Ожидается, что в понедельник он посетит границу США и Мексики в штате Техас и, возможно, выскажется о последних событиях и обвинениях в свой адрес.
В Абхазии рекомендовали продлить ограничительные меры до 15 февраля
Координационный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции рекомендует продлить ограничительные меры до 15 февраля. Как пишет «Апсныпресс», к такому выводу члены штаба пришли по итогам обсуждения санитарно-эпидемиологической ситуации.
Заседание штаба вел Владимир Делба, которого сегодня назначили временно исполняющем обязанности премьер-министра. Окончательное решение о продлении ограничительных мер или введении дополнительных мер должен принять абхазский лидер Аслан Бжания.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик на заседании заявила, что заболеваемость растет во всех районах, зарегистрировано 13 случаев заболевания детей.
«Мы собрались для того, чтобы рекомендовать президенту продлить все те меры, которые были обозначены в распоряжении от 24 ноября 2020 г. в связи с тем, что в республике в последние шесть дней эпидемиологическая характеристика по заболеваемости становится неблагоприятной. Наблюдается стабильный рост заболевших», – отметила она.
Кроме того, Минздрав и Санитарно-эпидемиологическая служба предложили ужесточить меры в отношении объектов общественного питания.
Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе
Президент России Владимир Путин тепло встретил в Кремле лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, с которыми он в понедельник проводит трехсторонние переговоры, – пишет ТАСС.
Российский лидер ожидал своих гостей возле большого круглого стола в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Путин обменялся рукопожатием и обнялся с Алиевым, затем точно так же поприветствовал Пашиняна. Усаживаясь за стол, президент Азербайджана и премьер Армении поздоровались, кивнув друг другу.
Все лидеры были без масок. После вступительного слова президента России переговоры продолжились за закрытыми дверями.
По информации российских СМИ, Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования в Нагорном Карабахе.
«Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия», – сказал Путин.
Он заявил, что договоренности по Карабаху последовательно реализуются, это создает предпосылки для урегулирования конфликта на справедливой основе.
«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах [как] армянского, так и азербайджанского народов», – сказал он.
По словам президента России, обстановка в Нагорном Карабахе остается спокойной, в регион уже вернулись 48 тыс. беженцев.
«Сейчас обстановка в регионе спокойная. Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября (2020 года) в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек», – сказал Путин.
Российский лидер заметил, что особого внимания заслуживает задача «разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ».
«Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении», – указал Путин.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Жириновский хвалит Иванишвили за уход из политики: «Он – образец для подражания»
Миллиардер Бидзина Иванишвили сделал достойный шаг, уйдя из политики, так как давно должно стать нормой, что политика - для юристов и социологов, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Молодец! Так же в свое время поступил русский бизнесмен Михаил Прохоров, он тоже ушел из политики навсегда. Они понимают, что публичная деятельность, которая никак не связана с финансами и экономикой, не для них. Это вообще давно должно было стать нормой: политика – для юристов и социологов. А приход в политику спортсменов, актеров, певцов, бизнесменов или писателей всегда будет вызывать неодобрение. Нигде в мире такого нет, когда писатели один за другим возглавляют партии», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.
«Поэтому миллиардер Иванишвили сделал достойный шаг. В этом смысле он образец для подражания», – добавил политик.
Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сегодня заявил, что навсегда уходит из политики.
Отметим, что Жириновский руководит ЛДПР с 1992 года, является депутатом Государственной думы РФ с 1993-го.
Путин, Алиев и Пашинян начали трехсторонние переговоры по Карабаху
Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовали в Кремле.
Встреча организована российской стороной и, как сообщила пресс-служба Кремля, на ней будут обсуждаться дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, экономические аспекты постконфликтного урегулирования в Карабахе.
Владимир Путин на встрече заявил, что договоренности по Нагорному Карабаху последовательно реализуются, это создает предпосылки для урегулирования конфликта на справедливой основе. Он добавил, что обстановка в Карабахе остается спокойной, в регион уже вернулись 48 тыс. беженцев.
Сегодня же Путин проведет отдельные беседы с руководителями Азербайджана и Армении.
ТАСС пишет, что это – первое международное мероприятие Путина в 2021 году и первые за два месяца очные переговоры российского лидера.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
До 1 февраля в Грузии сохранят все действующие COVID-ограничения
Обещанного смягчения COVID-ограничений в Грузии не будет до 1 февраля. Об этом сегодня сообщила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, – передаёт СОВА.
По словам Турнава, на сегодняшний день существует опасность третьей волны, так что ослабление принятых мер было бы опрометчивым решением.
«Учитывая, что существует опасность третьей волны, как мы видим в Европе, мы останемся в существующем режиме до 1 февраля, что означает, что вся ранее ограниченная активность будет функционировать в прежнем режиме», – заявила Турнава.
Власти Грузии ужесточили ограничения 28 ноября. Тогда же было обещано начать постепенное возвращение к привычному образу жизни с 16 января 2021 года.
На сегодняшний день в Грузии действует запрет на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00), не работает муниципальный транспорт, закрыты торговые объекты (кроме продуктовых магазинов и аптек), спортивные залы, бассейны и фитнесс-центры. Ограничена работа ресторанов, кафе, баров, ночных клубов. Не функционируют горнолыжные курорты.
С 16 января власти планировали запустить общественный транспорт и допустить работу торговых объектов (за исключением выходных).
Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Кореи, как его отец и дед
Лидер КНДР Ким Чен Ын стал генеральным секретарём Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает официальное Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее Ким Чен Ын занимал должность председателя партии.
Источники южнокорейского агентства "Рёнхап" сообщают, что поздним вечером в воскресенье в Пхеньяне прошёл военный парад. Журналисты связали его со съездом Трудовой партии.
До Ким Чен Ына должность генсека партии занимал его отец Ким Чен Ир, а также дед – создатель КНДР и основатель идей чучхе Ким Ир Сен.
После смерти Ким Чен Ира в 2011 году его сын занял пост первого секретаря ЦК партии. В 2016 году секретариат был упразднен, и Ким Чен Ын стал председателем исполнительного политического совета партии. Теперь совет вновь переименован в секретариат, а лидер КНДР стал генеральным секретарем. Ким Чен Ын также занимает пост верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны и маршала Корейской народной армии.
Временно исполнять обязанности абхазского премьера будет Владимир Делба
Вице-премьер, министр финансов самопровозглашенной республики Абхазия Владимир Делба будет временно исполнять обязанности премьер-министра. Соответствующий указ подписал абхазский лидер Аслан Бжания.
В тексте указа «О временно исполняющем обязанности Премьер-министра Республики Абхазия» говорится: «В соответствии с Конституцией Республики Абхазия временное исполнение обязанностей Премьер-министра Республики Абхазия возложено на Вице-премьера, министра финансов Владимира Делба Валерьевича».
В эти минуты под председательством Владимира Делба в Кабмине проходит заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Отметим, что действующий премьер Александр Анкваб с 8 января лечится от коронавируса в московской клинике. Ранее в пресс-службе Кабмина сообщили, что состояние здоровья Анкваба стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу. 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации.
Гахария назвал Иванишвили «определяющей силой грузинской политики последних лет»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что решение основателя и председателя правящей партии Бидзины Иванишвили уйти из политики является «важным примером». Свое решение уйти из политики миллиардер сегодня сообщил в открытом письме, где подчеркнул, что считает свою миссию выполненной.
Как пишет «Новости-Грузия», Гахария назвал Иванишвили «создателем и определяющей силой грузинской политики последних лет». Он подчеркнул, что «Грузинская мечта» стала той партией, которая впервые в истории Грузии три раза подряд выиграла выборы в парламент.
«Сегодня председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили официально заявил, что он покидает занимаемую должность и политику. Конечно, все знают, что в течение последних лет Бидзина Иванишвили был создателем грузинской политики, её определяющей силой, и это важный пример того, как можно оставить власть тогда, когда впервые в истории твоей страны силу, которой ты руководишь и лидером которой являешься, твои граждане и население в третий раз поддерживают и дают легитимацию и мандат править страной. Конечно, это крайне важный пример и будет примером для дальнейшего развития нашей страны», – заявил Гахария.
Премьер считает, что победа «Грузинской мечты» три раза подряд стала следствием доверия граждан и важнейшую роль в этом играет Иванишвили: «Это та роль, благодаря которой в течение последних восьми лет страна достигла утверждения справедливости, определения в центре грузинской политики человека и его достоинства».
По словам Гахария, «несмотря на то, что эти восемь лет были полны сложностями и вызовами, был достигнут серьезный прогресс — это защита прав людей, работа правозащитной системы, система здравоохранения и так далее».
Премьер подчеркнул, что и во время пандемии коронавируса «Иванишвили всегда стоял рядом со своим населением и гражданином, там, где они больше всего нуждались в поддержке».
«Мы все хорошо понимаем, что дальнейшее развитие нашей страны является крайне большой ответственностью для той команды, которую поддержали наши граждане в условиях выборов, и которую создал Бидзина Иванишвили», – сказал Гахария.
Еще одним достижением правящей партии премьер назвал «абсолютную парламентскую демократию по пропорциональной избирательной системе». Указав на то, что этого не смогла добиться не одна политическая сила, Гахария сказал: «Эта та основа, которая обеспечит дальнейшее демократическое развитие и это тоже, конечно, заслуга господина Бидзины Иванишвили».
Литва окончательно утвердила новое название Грузии – Сакартвело
Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело, оно будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке.
«В данный момент Сакартвело (лит. Sakartvelas) является официальным названием», – сообщил в понедельник агентству BNS председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.
21 декабря прошлого года комиссия приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.
«Решение, принятое комиссией два года назад, предусматривало Сакартвело как второе неофициальное название страны. Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданным», – сказал Антанайтис BNS.
«Мы приняли решение, поэтому завершаем процесс - Сакартвело становится официальным, полным названием», – сказал он, добавив, что это решение облегчит работу ведомств, которым до сих пор приходилось писать: «Gruzija (Sakartvelas)».
«Грузия остается по-прежнему употребимым названием, в публичном пространстве его можно употреблять», – сказал глава комиссии.
Ранее правительство Грузии приняло решение об использовании в грузинском языке аутентичного названия Литвы - Лиетува.
Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным и Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, где проведет переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил ТАСС в понедельник посол Армении в РФ Вардан Тоганян.
«Да, уже прибыл», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян сообщила в Facebook, что встреча Пашиняна с Путиным и Алиевым в Москве начнется через несколько часов.
«Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву. Через несколько часов начнется трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. По итогам встречи будет представлен официальный пресс-релиз», – отметила она.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Абхазии передано в суд дело о незаконном приобретении 2.6 млн единиц боеприпасов
Следственным управлением МВД самопровозглашенной республики Абхазия завершено расследование по уголовному делу в отношении уроженца Батуми, жителя села Верхняя Эшера Адзынба А. О. 1975 года рождения. Как сообщили в пресс-службе абхазского ведомства, его обвиняют «в совершении преступления против общественной безопасности» – по статье «незаконное приобретение и хранение боеприпасов». Речь идёт о преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Согласно материалам уголовного дела, гражданин Адзынба А. О. в августе 2008 года на территории села Мрамба Гульрипшского района «путем присвоения незаконно приобрел боеприпасы», которые на грузовых автомобилях были перевезены на территорию вверенного ему сухумского предприятия ООО «Каскад-М».
Следствием также установлено, что боеприпасы в мае 2020 года были перевезены на арендуемую тем же предприятием территорию по адресу ул. Героев Пограничников 17 в Сухуми, где незаконно хранились вплоть до 24 июля того же года.
«В результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД примерно в 12:30 часов 24 июля 2020 года при обследовании участка ведомственной территории данный схрон боеприпасов был обнаружен - изъяты патроны различного калибра в количестве 2 637 420 единиц. Боеприпасы, согласно исследованию в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, являются боевыми, технически исправны и для производства выстрелов пригодны», – говорится в заявлении ведомства.
Уголовное дело с утвержденным Генпрокуратурой обвинительным заключением уже передано в суд. Санкция по данному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Российская фармкомпания принудительно выпустит ремдесивир – «лекарство от COVID-19»
Группа компаний «Фармасинтез» в течение 2021 года сможет выпускать препарат для терапии COVID-19 ремдесивир без согласия владельца патента — американской Gilead Sciences. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, первым на документ обратило внимание издание «Фармацевтический вестник».
Это первый случай, когда принудительное лицензирование «в интересах национальной безопасности» применяется на практике. «Фармасинтез» будет выпускать ремдесивир под торговым наименованием «Ремдеформ». Как пишет «Фармвестник», 19 ноября компания обращалсь к министру промышленности и торговли Денису Манутрову с письмом, в котором сообщала, что сможет выпускать до 200 тысяч флаконов препаратов каждый месяц. «Таким образом, в течение первого полугодия 2021 года мы готовы произвести и отгрузить порядка 1 200 000 флаконов», — указывал «Фармсинтез».
Фармацевтическая группа должна будет выплатить патентообладателям компенсацию в течение трех месяцев. Как заявил VTimes президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния, размер компенсации будет определен исходя из международной практики: от 1 до 1,5% от выручки или фиксированный единоразовый платеж.
Gilead «разочарована» случившимся. «Мы считаем это решение излишним и контрпродуктивным, поскольку установленная компанией цена на препарат позволяет в любой стране мира сократить расходы правительства на борьбу с коронавирусом», — говорится в заявлении компании.
В России предельная отпускная цена на оригинальный препарат пока не зарегистрирована. В июне компания объявляла о стоимости препарата для развитых стран в размере $390 за флакон (28 800 рублей по текущему курсу) и $2340 на пятидневный курс лечения (172 870 рублей). По данным Федеральной антимонопольной службы, предельная отпускная цена российского дженерика ремдесивира «Ремдеформа» составляет 7400 рублей за флакон (без НДС). Один курс лечения требует от 6 до 11 флаконов, сообщил президент «Фармасинтеза».
- Ремдесивир стал первым препаратом, одобренным американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA для лечения коронавируса. Согласно результатам исследований, препарат сокращает время восстановления госпитализированных пациентов на треть — c 15 до 10 дней. Ремдесивир входит в российский перечень жизненно важных лекарств и включен в методические рекомендации Минздрава по борьбе с коронавирусной инфекцией.
- В ноябре Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала применять в клиническом лечении коронавируса препарат ремдесивир. ВОЗ вписала неприменение ремдесивира в больницах в оперативные методические рекомендации по лечению коронавируса. Организация указывает, что при недоказанной эффективности для снижения смертности и потребности в ИВЛ препарат дорог и вводится больным внутривенно, что отвлекает ресурсы медперсонала. В июле ВОЗ называла ремдесивир «единственным обнадеживающим средством от COVID-19».
COVID-19 в Грузии: 551 новый случай, 23 человека скончались
За последние сутки в Грузии был выявлен 551 новый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Кроме того, 880 человек выздоровели, а 23 человека скончались.
Статистику сегодня на брифинге в администрации правительства представил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.
Как пишет «Новости-Грузия», за последние 24 часа по всей стране было проведено 7 898 тестирований, из них тестов на антигены – 4371, а ПЦР-тестов –3527.
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Грузии с февраля 2020 года составляет 239 780. Общее число выздоровевших возросло до 226 215 человек. От коронавируса и последствий инфекции в Грузии умерли в общей сложности 2796 человек.
Из 551 нового случая заражения в Тбилиси выявлено 196 случаев, в Аджарии — 62, в Имеретии — 84, в Квемо Картли — 24, в Шида Картли — 14, в Гурии — 13, в Самегрело — Земо Сванети — 48, в Кахетии — 41, в Мцхета-Мтианети — 41, в Самцхе-Джавахети — 23, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 5.
На данном этапе в Грузии 10 743 активных случая заражения коронавирусом. При этом 840 человек в тяжелом состоянии, а на аппарате искусственного дыхания — 251 человек.
После штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме
В США после штурма Капитолия сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа было возбуждено как минимум 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Об этом сообщил в твиттере конгрессмен Джейсон Кроу после телефонного разговора с министром армии США Райаном Маккарти.
Маккарти, по словам Кроу, подтвердил, что на месте происшествия было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, самодельные взрывные устройства и наручники.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что в понедельник нижняя палата американского парламента призовёт вице-президента США Майкла Пенса отстранить Дональда Трампа от власти через 25-ю поправку. Она может быть задействована в случае, когда глава государства становится неспособным осуществлять свои полномочия.
Если в течение суток положительного ответа не последует, демократы начнут процедуру импичмента. По результатам опроса, 57 процентов американцев хотели бы немедленного отстранения Трампа.
Демократы обвиняют Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию и беспорядкам, утверждая, что именно его действия спровоцировали толпу на штурм Капитолия в минувшую среду.
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил нападение на Капитолий с Хрустальной ночью. Трампа он назвал худшим президентом в истории и призвал республиканцев – своих коллег по партии – дистанцироваться от него. Также он призвал всех американцев поддержать избранного президента Джо Байдена и помочь ему в объединении нации вокруг принципов демократии.
Сам Байден, который вступит в должность 20 января, не занял определенной позиции в отношении импичмента Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение Конгресса. Трамп не комментировал возможный импичмент.
Иванишвили: проблема оккупированных территорий не сдвинулась с мертвой точки
Миллиардер Бидзина Иванишвили говорит, что «Грузинская мечта» за восемь лет правления смогла выполнить почти все задачи, обозначенные в его письме от 7 октября 2011 года. Однако часть проблем не сдвинулась с мёртвой точки.
«Например, проблема оккупированных территорий – самое тяжелое наследие, которое оставило нам предыдущее правительство», – заявил он.
В письме 2011 года Иванишвили говорил, что должна быть создана перспектива «для восстановления юрисдикции грузинского государства на территориях Абхазии и Южной Осетии». Именно тогда он заявил о намерении создать политическую партию с целью участия в парламентских выборах.
Сегодня, спустя почти 10 лет Иванишвили объявил, что во второй раз, окончательно уходит из политики.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами. Однако они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы и отказываются от мандатов. В парламенте сейчас лишь четыре депутата от оппозиции - бизнесмены, прошедшие в законодательный орган от «Альянса патриотов».
Бидзина Иванишвили во второй раз уходит из политики
Глава правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили во второй раз, окончательно уходит из политики. Об этом говорится в его открытом письме, опубликованном на официальном сайте партии.
Иванишвили говорит, что победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года «заложит фундамент нового этапа в истории Грузии». Он назвал успех его партии «ожидаемым и логическим», а правящую команду – лучшей и безальтернативной.
«Уверен, что команда, укомплектованная этими людьми, может достойно заменить мой труд, авторитет и навыки», – говорится в письме Иванишвили.
«Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью оставить бразды правления. Я покидаю как пост руководителя партии, так и саму партию, и возвращаюсь к частному образу жизни, который у меня был до 2011 года», – заявил Иванишвили.
Бизнесмен говорит, что через несколько недель ему исполняется 65 лет и он учитывал этот фактор при принятии решения.
«Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – пишет Иванишвили.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами. Однако они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы и отказываются от мандатов. В парламенте сейчас лишь четыре депутата от оппозиции - бизнесмены, прошедшие в законодательный орган от «Альянса патриотов».
Арнольд Шварценеггер сравнил нападение на Капитолий с Хрустальной ночью
Он призвал сплотиться вокруг демократических ценностей
Бывший губернатор Калифорнии и знаменитый актёр Арнольд Шварценеггер выступил с обращением в защиту демократии - в связи с нападением на Капитолий 6 января группы сторонников президента Дональда Трампа, стремившихся сорвать утверждение итогов президентских выборов.
В обращении Шварценеггер рассказал о своём детстве в послевоенной Австрии, о психологических травмах, которые получили люди, включая его собственного отца, которые в своё время поверили Адольфу Гитлеру и нацистам. Радикальных сторонников Трампа Шварценеггер сравнил с нацистами, а штурм Капитолия - с Хрустальной ночью, массовым еврейским погромом в нацистской Германии в 1938 году. По словам Шварценеггера, сам он не верит, что в США возможна победа авторитаризма, однако для того, чтобы ей помешать, необходимо защищать демократию, демократические ценности и институты.
Трампа он назвал худшим президентом в истории и призвал республиканцев - своих коллег по партии - дистанцироваться от него. Также он призвал всех американцев поддержать избранного президента Джо Байдена и помочь ему в объединении нации вокруг принципов демократии.
Демократы в Палате представителей заявляют, что готовят импичмент Трампа, которого они обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Трамп не признал победу своего оппонента Байдена на выборах и на митинге 6 января призывал своих сторонников идти к Капитолию, однако прямо не призывал к его штурму.
Ряд республиканцев осудили Трампа, однако большинство, осудив нападение на Капитолий, воздерживается от критики президента.
В России впервые выявлен «британский» штамм коронавируса
В России впервые обнаружили так называемый «британский» штамм коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1». По ее словам, вирус выявили у гражданина России, прибывшего из Великобритании. Когда именно это произошло - не уточняется, прямое авиасообщение между странами сейчас прервано.
Новая разновидность коронавируса, по утверждениям специалистов, распространяется быстрее обычной - на 50-70 процентов. Особенно активно она распространяется в Великобритании, из-за чего в этой стране в последние недели фиксируются рекордные показатели новых инфицированных за сутки - более 50 тысяч. Власти были вынуждены снова объявить общенациональный карантин.
Нет, однако, подтверждений тому, что после заражения новым штаммом болезнь у пациентов проходит тяжелее и приводит к большему числу смертельных исходов.
О появлении новой мутации COVID-19 в Великобритании стало известно в середине декабря. Как отмечали инфекционисты, новый штамм, вероятно, возник у пациентки с ослабленной иммунной системой, которая не смогла побороть коронавирус, но стала благоприятной средой для мутации.
После штамм был обнаружен в Китае, Испании, Швеции, Франции, Дании, Нидерландах, Италии, Германии, а также в нескольких странах Азии и Ближнего Востока. В связи с этим более двадцати государств прервали с Великобританией авиасообщение.
При этом руководитель управления Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что новые штаммы – это нормальное явление для пандемии и что не стоит говорить о вышедшей из-под контроля ситуации.
В России, по официальным данным, в последние дни выявляется меньше инфицированных коронавирусом, чем в декабре - в среднем около 23-25 тысяч. По словам Поповой, говорить о стабильном улучшении ситуации пока преждевременно.
Amazon решил закрыть облачное хранилище сети Parler
Социальная сеть Parler может оказаться недоступной в течение недели – компания «Амазон» отказала ей в хранении данных в связи с обнаружением в этой сети 98 постов с призывами к насилию. Parler сможет продолжить работу, только если найдет другое облачное хранилище.
В 23 часа 59 минут воскресенья по времени тихоокеанского побережья США (это 10:59 московского времени 11 января) Amazon прекратит предоставление компании Parler услуги хостинга.
Amazon оказывает хостинговые услуги огромному количеству сайтов, среди которых есть и очень крупные. Отказ сотрудничать с сетью, в которой публикуются призывы к насилию, означает, что Amazon присоединяется к тем интернет-гигантам, которые уже «наказали» Дональда Трампа за его экстремистские призывы, а его сторонников – за акты насилия 6 января при захвате здания Капитолия в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Google изъял Parler из своего магазина приложений для Android. Такие же санкции наложила на Parler и компания Apple: сначала она дала администрации Parler 24 часа на введение процедуры модерации контента, а когда та отказалась, исключила ее из своего магазина приложений.
Одной из самых заметных антиэкстремистских мер крупнейших интернет-кампаний стало решение администрации «Твиттера» навсегда запретить Дональду Трампу пользоваться его наиболее успешным пропагандистским ресурсом, а именно аккаунтом @realDonaldTrump:
На выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан»
Партия «Нур Отан», которую возглавляет бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, одерживает победу на выборах в нижнюю палату парламента страны. Таковы данные экзит-пола, которые приводят агентства вечером в воскресенье.
Согласно опросу, проведенному казахстанским институтом «Общественное мнение», правящая партия набирает более 70 процентов голосов, в парламент проходят еще две партии - «Ак жол» и Народная (бывшая Коммунистическая). Эти партии, лояльные властям, представлены и в нынешнем составе Мажилиса. Еще две партии, согласно экзит-полу, в парламент не попадают. Явка, по официальным данным, составила 63 процента.
Выборы в Мажилис - первые после ухода Назарбаева с поста президента и вступления в должность Касыма-Жомарта Токаева в 2019 году. Силы, оппозиционные политике Назарбаева и его преемника, в выборах не участвовали. В ходе дня голосования - 10 января - в Алматы, Нур-Султане и других городах прошли несколько акций протеста, на которых звучали призывы к бойкоту. Несколько десятков их участников задержали, однако впоследствии отпустили. Сообщается также о недопуске на участке независимых наблюдателей. Власти заявили об отсутствии нарушений.
Международные наблюдатели не признавали предыдущие выборы в Казахстане свободными и честными, указывая на подавление оппозиции и фальсификации.
В Грузию могут завезти китайскую вакцину от коронавируса
В настоящее время Грузия рассматривает возможность ввоза одной из двух вакцин от коронавивируса – британско-шведской AstraZeneca и препарата китайского производителя. Как пишет «Новости-Грузия», об этом в интервью телеканалу «Формула» заявил директор Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии (Тбилисская инфекционная больница), глава клинической группы по управлению COVID-19 в Грузии Тенгиз Церцвадзе.
«Речь идет о ввозе к нам двух вакцин – AstraZeneca и китайской. У Китая есть пять вакцин, речь идет об одной из них. Хочу отметить, что в мире рейтинг китайской вакцины достаточно высок», - заявил Церцвадзе. Он допустил, что китайская вакцина может превосходить все остальные, поскольку COVID-19 впервые появился именно в КНР и местные ученые «лучше всех знают структуру этого вируса и его особенности».
Что касается американских вакцин Pfizer и Moderna, Церцвадзе исключил их ввоз в Грузию, объяснив это логистическими проблемами. «Две этих вакцины, которые сегодня широко применяются в Америке, в Германии и в Англии – Pfizer и Moderna – для нас неприемлемы… Они требуют очень сложной логистики: они должны храниться при температуре от минус 80 до минус 20 градусов. Для таких стран, как мы, это недоступно. Необходимы 80-градусные холодильники во всех районах и во всех поликлиниках. Даже Америке, Англии и Германии возникли проблемы», - сказал он.
- 16 декабря 2020 года в Грузии была создана межведомственная комиссия по вакцинации. При этом власти неоднократно заявляли, что самые реальный срок начала вакцинации от коронавируса в стране – март 2021 года. В целом планируется приобрести 1,4 миллиона доз вакцины, чтобы привить примерно 20% населения. Первыми вакцину получат пожилые люди и медработники.
- Пару дней назад глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что страна получит первую партию вакцины от коронавируса в феврале посредством платформы COVAX.
- Китай присоединился к международному объединению по распределению вакцин от коронавируса COVAX, созданному Всемирной организацией здравоохранения, в октябре 2020 года. Нескольким странам, участвующим в COVAX, уже поставляется вакцина производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotec.
Бывший президент Чехии выступил на митинге против карантина
В столице Чехии Праге сегодня, 10 января, прошел один из крупнейших за время пандемии коронавирусной инфекции митинг против карантинных мер, введённых в стране для борьбы с эпидемией.
В центре Праги собрались несколько тысяч человек, многие были без масок, социальная дистанция не соблюдалась. Собрание нарушило действующие ограничения, однако полиция не стала его разгонять.
Акцию поддержали представители предприятий сферы услуг и учреждений культуры, которые сейчас закрыты из-за карантинных мер. С 27 декабря в Чехии вновь введен локдаун в связи с резким ростом числа инфицированных. Работает только часть магазинов, в ночное время введен комендантский час, не работают подъемники на горнолыжных курортах
На демонстрации выступили популярный рок-певец и актер Даниэль Ланда и бывший президент Чехии Вацлав Клаус, известный своими правыми взглядами и критикой Европейского союза, а также отрицанием реальности глобального потепления. По словам Клауса, карантинные меры никак не помогают снизить заболеваемость и при этом разрушают экономику. Он также выступил против всеобщей вакцинации, заявив, что коллективный иммунитет выработается в любом случае после того, как большинство населения переболеет.
Большинство специалистов утверждают, что карантинные меры помогают замедлить распространение инфекции и что вакцинация может стать важным вкладом в победу над эпидемией.
Правительство Чехии подвергается критике как со стороны «ковид-диссидентов», так и со стороны оппозиции, которая считает введение карантинных мер обоснованным шагом, но при этом критикует власти за непоследовательность и недостаточную поддержку пострадавшего малого бизнеса.
Чехия на одном из первых мест в мире по числу инфицированных и умерших на душу населения – по официальным данным, переболели COVID-19 уже около 8 процентов населения страны, умерли от инфекции более 0,1 процента.
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