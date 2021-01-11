Чем больше чиновников, тем хуже результат

Начало нового года в Абхазии было отмечено пожарами. По сути, вся страна была охвачена ими. Не знаю, что стало причиной возгорания и что скрывается под формулировкой «человеческий фактор». Все версии – от тружеников села, очищающих огороды от сорняков, до преднамеренных поджогов – выглядят вполне правдоподобно, но ни одна из них не получила своего официального подтверждения – никто не был задержан, ни один первичный очаг возгорания не был обнаружен.

Министерство по чрезвычайным ситуациям, вступившее в неравный бой с пожарами, хоть и демонстрировало свой высокий профессиональный уровень, но справиться в одиночестве с молниеносно распространявшимся огнем не получалось. Не надо быть специалистом, чтобы понять, что нужны были дополнительные человеческие ресурсы и авиация, которая помогла бы тушить очаги возгорания в горах. У нас есть такой опыт – чуть более года назад, когда горели леса в Абхазии, власти адекватно отреагировали на бедствия, и на помощь пожарникам была брошена авиация – самолеты МЧС России набирали воду в море и в озере Амткял и выливали ее тоннами на очаги возгорания ­– Сухумский перевал, Цебельду, Гагрский район. Тогда самолетами МЧС России было совершено 266 вылетов, около 2 тысяч тонн воды вылито на очаги возгорания. Пожар был потушен. И я не помню, чтобы кто-то говорил о керосине, которым надо заправить самолеты.

В нынешнем 2021 году наше руководство ушло в глухое подполье и не посчитало нужным мобилизовать на тушение пожара имеющиеся резервы, обратиться к МЧС России за помощью, так как не смогло решить вопрос ценою в 50 тонн керосина. Заявление пресс-службы президента, в котором сообщалось, что глава государства держит пожар «на контроле», было больше похоже на попытку загипнотизировать разбушевавшихся активистов соцсетей, так как за ним не последовало никаких действий. Общественность, осознав, что не добьется ничего от власти, начала молиться о дожде – в церкви на Рождество и в социальных сетях. Уж не знаю, кто больше «нашаманил», природа или люди, но к 10 января дождь остановил распространение огня.

Еще пару дней дождя и пожар будет полностью потушен. В самый раз заговорить про хэппи-энд, но остались вопросы, ответы на которые мы должны дать сами себе. Зачем мы содержим полчища чиновников, которые даже в чрезвычайных ситуациях не могут решить простейшего вопроса, связанного с покупкой керосина? Почему глава государства не обратился за помощью к МЧС России? Почему не было объявлено чрезвычайное положение и на тушение пожара не были мобилизованы военнослужащие ВС?

Вопросы совсем не оригинальные и ответы на них есть в архиве президента Аслана Бжания. Когда-то, находясь в оппозиции, он знал, что «государственный аппарат нужен для того, чтобы обслуживать интересы населения», а если у людей, находящихся во главе государства, «неприемлемый уровень некомпетентности» и они не могут отрегулировать деятельность по добыче криптовалюты, создать условия для безопасности и лечения людей в период пандемии или мобилизовать все имеющиеся ресурсы на тушение пожаров (этот перечень можно продолжать), то им нечего делать во власти.

Стране и народу нужна власть с приемлемым уровнем компетентности, которая умеет не только поздравлять, сочувствовать, заниматься торжественной организацией похорон и плодить бесчисленное количество чиновников, но и решать глобальные государственные задачи, в том числе и в чрезвычайных условиях.

Единственное, что обнадеживает в нашей ситуации, так это уровень сознательности гражданского общества, которое, в отличие от власти, адекватно реагирует на вызовы времени. Уже сегодня стало известно, что молодежным движением сформированы группы волонтеров в городах Сухум, Гагра, Пицунда и Гудаута, которые готовы приступить к восстановлению поврежденных пожаром территорий – к высадке лесов.

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