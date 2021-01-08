Абхазская неделя: коронавирус во власти, пожары и пробки

Первая неделя нового года в Абхазии была отмечена плохими новостями – о пожарах в районах республики и росте смертности от коронавируса.

Пандемия коронавируса оставила Абхазию к началу нового года без руководства. Накануне нового года поступило сообщение, что COVID-19 диагностирован у президента Аслана Бжания, в начале нового года стало известно, что госпитализирован премьер-министр Александр Анкваб, диагноз ковид и у спикера парламента Валерия Кварчия. В последней официальной информации сообщается, что у президента заболевание проходит в легкой форме. Спикер проходит лечение амбулаторно, а вот премьера, по решению врачей, на самолете МЧС переправили в Россию. По сообщению медиков, состояние премьера «стабильно средней тяжести» и «во избежание развития осложнений его необходимо госпитализировать в специализированное медучреждение в России». Надо сказать, что в это же время в больницах Абхазии находятся более 30 пациентов, состояние которых медики оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Только за сутки 6 января скончались пять человек. За шесть дней нового года от коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет более 9 тысяч человек. 136 летальных случаев, по данным на 6 января. После новогодних праздников наблюдается резкий рост обращений в лечебные учреждения, которые давно переполнены.

Специалисты констатируют, что не стоит ждать улучшения ситуации в ближайшее время – Новый год в Абхазии отпраздновали с размахом, игнорируя ограничительные меры. Главный санитарный врач Людмила Скорик сообщила, что население Абхазии не прислушалось к рекомендациям специалистов, люди нарушили все правила, и в результате обращаемость в лечебные учреждения растет.

Действительно, празднование Нового года и Рождества в Абхазии прошло бурно – с флэшмобами, массовыми гуляньями, катанием на катке, посещением церквей и, конечно, без соблюдения каких-либо норм безопасности.

С 4 января горели леса в Гудаутском, Гагрском и Гальском районах. По мнению правоохранителей, причиной возгораний стал «человеческий фактор» и хорошая погода. Пожарные предполагают, что люди проявляют неосторожность при расчистке приусадебных участков от сухой травы и листвы, и это становится причиной распространения огня. К 6 января МЧС сообщило, что удалось ликвидировать пожары, однако к вечеру они разгорелись уже с новой силой.

Очень сложная ситуация в Гагрском районе, где полоса огня растянулась на 4 километра вдоль трассы. Из-за пожара здесь наблюдаются камнепады. В населенном пункте Жоэквара лесной пожар приблизился к жилым домам на расстояние в 150 метров. Администрация района сообщила, что готова к эвакуации жителей. Местные жители и МЧС расчищают участки лесного массива от хвои и листвы, чтобы не дать огню перекинуться на жилой поселок.

В Гальском районе горел сухостой и орешники. Из-за сильного порывистого ветра локализовать пожар сразу не удалось, он перекинулся на близлежащие дома и деревянные постройки, в результате чего сгорели три дома. Между тем, 8 января МЧС сообщило, что основные очаги возгорания локализованы, но в горах остаются очаги возгорания.

Все сложно и в энергетике. Из-за перегруза в сети 7 января была отключена подстанция «Сухум-1». Глава «Черноморэнерго» Михаил Логуа признается, что ситуация аварийная, нагрузки на сеть по-прежнему высокие, а технические мероприятия, предпринятые операторами связи против незаконной деятельности по добыче криптовалюты, дали кратковременный результат. Правительство демонстрирует полную беспомощность в решении этой проблемы, а министр экономики Кристина Озган рекомендует главному энергетику «продолжить работу в данном направлении и не снижать оборотов».

Из других новостей – зимний туристический сезон удался. Численность отдыхающих, посетивших в этом году Абхазию, в несколько раз превысила показатели прошлого года. Только за два первых дня 2021-го полюбоваться озером Рица приехало более 2 тысяч человек. Большое количество туристов и в других местах – Новом Афоне, Гаграх, Сухуме. Из-за большого количества туристов образуются пробки на трассе и на границе между Россией и Абхазией. Как туристический бум скажется на пополнении бюджета и на распространении пандемии, покажет время.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия