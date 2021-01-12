Число иностранцев, посетивших Грузию, сократилось на 81.3%

В прошлом году Грузию посетили 1 749 308 иностранцев, что на 81.3% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщила Национальная администрация туризма страны.

В тройку лидеров входят Турция (335 949 человек, снижение 71%), Азербайджан (295 175 человек, –80.7%) и Армения (261 295 человек, –80.9%).

В 2020 году Грузию посетили 209 169 россиян, что на 85,8% меньше, чем в 2019 году. Из стран ЕС приехали 70 738 человек (спад 85.4%).

Отметим, что большая часть иностранцев посетила Грузию в первые месяцы 2020 года – до начала пандемии коронавируса. С 21 марта для пассажиров были закрыты как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны.

Среди посетивших страну иностранцев – водители грузовых автомобилей, выполняющие международные перевозки, а также туристы из ряда стран ЕС, для которых Грузия открыла границы.

Ранее министр экономики страны Натия Турнава не исключила, что с февраля в Грузии могут быть сняты все ограничения на международное авиасообщение.