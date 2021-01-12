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Интерпол санкционировал арест россиян, доставивших в Ливан груз селитры
Интерпол издал во вторник международный ордер на арест двух россиян - владельца и капитана судна Rhosus, которое в 2013 году доставило в морской порт Бейрута 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Как сообщило национальное агентство Al-Wataniya, уведомление с красным углом издано в ответ на просьбу генерального прокурора Ливана Гассана Хури.
«Интерфакс» пишет, что «Красная карта» требует от правоохранительных органов государств - членов Интерпола ареста разыскиваемого лица с целью последующего решения судебными органами вопроса о его экстрадиции в страну, инициировавшую розыск.
Новостной портал Elnashra уточнил, что речь идет о Борисе Прокошеве, который в 2013 году был капитаном Rhosus, и судовладельце - предпринимателе из Хабаровска Игоре Гречушкине, проживающем на Кипре. Кроме того, в розыск объявлен португалец Жоржи Мануэл Мирра Нету Морейру, который занимается торговлей нитратами. В 2014 году он участвовал в осмотре груза аммиачной селитры в бейрутском порту.
Согласно сведениям Российского профессионального союза моряков, в 2013 году балкер под флагом Молдавии, перевозивший опасный груз из Батуми в Мозамбик, сделал внеплановый заход в Бейрут. Там теплоход задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации.
Экипаж, состоявший из граждан России и Украины, обратился в Международную федерацию транспортников (МФТ) и рассказал, что работодатель - кипрская компания Teto Shipping - с момента заключения контрактов не выплачивала морякам жалованье. В ответ на обращение МФТ предприниматель из Хабаровска обещал продать судно и рассчитаться по долгам, однако этого не произошло.
Выгруженный шесть лет назад в порту Бейрута груз аммиачной селитры хранился на складе и сдетонировал 4 августа. Мощность взрыва составила 1,5 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, погибли около 200 человек, пострадали 6,5 тысячи, более 300 тысяч граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание аммиачной селитры, хранившейся в одном из портовых ангаров.
Другие новости дня
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении РСЕ/РС
Роскомнадзор во вторник составил первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях в отношении СМИ, признанных в России "иностранными агентами", сообщается на сайте ведомства. Протоколы относятся к деятельности медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) и её проектов.
Заявление в Роскомнадзор с информацией о том, что РСЕ/РС не выполняет приказ ведомства, с 30 октября 2020 года существенно ужесточивший правила маркировки контента на всех платформах, в начале ноября года подал генеральный директор Агентства федеральных новостей Евгений Зубарев. 29 декабря Роскомнадзор провёл проверку по этому заявлению, после чего направил в ООО "РСЕ/РС", представляющее интересы медиа-корпорации в России, уведомления о составлении 130 административных протоколов по фактам нарушения приказа. Согласно планам ведомства, их составление завершится в начале февраля.
Протоколы будут переданы в суд, который может наложить за каждое нарушение штрафы до 500 тысяч рублей на юридическое и до 50 тысяч на должностное лицо. Общая сумма санкций за финансовые нарушения, вероятно, составит десятки миллионов рублей.
- В конце 2017 года в список СМИ – "иностранных агентов" в России были включены, в частности, Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения, в частности, они обязаны предоставлять регулярные финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации в СМИ. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства.
- СМИ-"иностранным агентом" в России могут признать также физических лиц. В декабре министерство юстиции России включило пять человек в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". В реестр попали правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов. Минюст не разъяснил, на каких основаниях включил в реестр этих людей.
- Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода оценивает действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – "иностранных агентах" как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". Руководство корпорации неоднократно отмечало, что её статус гарантируют журналистскую независимость и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику.
Грузинский футболист Георгий Арабидзе перешел в волгоградский «Ротор»
22-летний грузинский футболист, атакующий полузащитник Георгий Арабидзе перешел в российский клуб «Ротор» (Волгоград). Об этом он сообщил Первому каналу Грузии.
«Я уже оформил контракт с волгоградской командой. Главный тренер Александр Хацкевич знает меня из Украины. Когда он был главным тренером киевского «Динамо», я играл в дубле донецкого «Шахтёра», – сказал Арабидзе.
Он добавил, что «Ротор» оформил 6-месячный контракт с португальским клубом «Насьональ», где ранее выступал Арабидзе. При этом футболист говорит, что не хочет возвращаться в португальскую команду.
В «Роторе» уже играют четыре грузинских футболиста – Саба Квирквелия, Зука Давиташвили, Бека Микелтадзе и Ника Кипиани.
Георгий Арабидзе в 2017 году провел за сборную Грузии четыре матча и забил три гола. Он успешно выступал за молодежные сборные страны.
СМИ: банки-партнёры Трампа готовятся к разрыву отношений
Два крупных банка, являющихся ведущими бизнес-партнёрами и кредиторами президента США Дональда Трампа, могут в ближайшем будущем отказаться от сотрудничества с ним - после сопровождавшегося насилием штурма сторонниками Трампа здания Капитолия в Вашингтоне, в подстрекательстве к которому оппоненты президента обвиняют его лично. О том, что в Deutsche Bank и Signature Bank готовятся к отказу от сотрудничества с Трампом и его корпорацией, пишут Bloomberg и New York Times.
В публикациях отмечается, что Трамп должен Deutsche Bank - своему крупнейшему кредитору - около 300 миллионов долларов. Срок возврата кредита истекает спустя несколько лет. Как пишет New York Times, наличие кредита не позволяет банку разорвать отношения с президентом немедленно. Это можно сделать, только простив Трампу долг. Однако банк не будет финансировать какие-либо новые проекты Трампа. Signature Bank, в котором дочь Трампа Иванка ранее входила в совет директоров, выступил с призывом к президенту уйти в отставку. Банк также решил закрыть счета Трампа.
В публикации издания речь идёт и об отказе ряда других бывших партнёров сотрудничать с Трампом и связанными с ним компаниями. Речь идёт, в частности, о сервисе онлайн-продаж Shopify и об Американской ассоциации гольфа, которая отказалась в 2022 году проводить свой чемпионат в принадлежащем Трампу гольф-клубе.
Дональд Трамп сделал себе имя как успешный бизнесмен, прежде всего в сфере недвижимости и шоу-бизнеса. Однако, как отмечается, в последние годы его компании сталкиваются с трудностями, которые в последние дни только усугубились. В корпорации Trump Organization, однако, заявляют, что намерены расширять бизнес - прежде всего за рубежом, в странах, где имя Трампа пользуется популярностью, таких как Бразилия, Израиль, Саудовская Аравия или Индия. Россия среди них не называется.
Грузия в ближайшем будущем может получить вакцину Pfizer – глава Минздрава
В Грузии может начаться вакцинация от COVID-19 вакциной американской компании Pfizer и германской BioNTech, заявила глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе после встречи с послом США Келли Дегнан.
«Мы активно сотрудничаем с COVAX-платформой и у нас есть определенный прогресс: в ближайшем будущем будет возможна вакцинация населения вакциной компании Pfizer», – заявила Тикарадзе.
Ранее в Минздраве сообщили, в Тбилиси, Кутаиси и Батуми есть технологическое оборудование, необходимое для вакцин Pfizer и Moderna, которые должны храниться при температуре в минус 80 и минус 20 градусов соответственно.
При этом директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе говорил, что в Грузию могут завезти китайскую вакцину от коронавируса. Еще одна перспективная вакцина, по его словам, от компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
- COVAX – международная инициатива по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса. В механизме по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок участвуют 190 стран и экономик. Согласно планам, посредством COVAX к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.
Twitter заблокировал около 70 тысяч аккаунтов сторонников QAnon
Корпорация Twitter с 8 января заблокировала около 70 тысяч аккаунтов в одноименной социальной сети, которые использовали сторонники конспирологической теории QAnon. Как сообщила администрация соцсети, во многих случаях одно лицо вело сразу несколько аккаунтов. Корпорация приступила к масштабным блокировкам после событий 6 января в Вашингтоне, когда сотни сторонников президента Дональда Трампа - среди которых были и сторонники QAnon - ворвались в здание Капитолия, пытаясь сорвать утверждение итогов президентских выборов.
Аккаунты блокируются не только за прямые призывы к насилию, но и за само распространение теорий, связанных с QAnon. Также в правила пользования твиттером внесены изменения - отныне прямо запрещено использовать социальную сеть для того, чтобы "вмешиваться в выборы" или вводить людей в заблуждение в связи с выборами или другими подобными процедурами. Имеются в том числе в виду и не подтверждённые фактами утверждения о том, что выборы в США были сфальсифицированы в пользу Джо Байдена. Сообщения с ложной информацией могут соответствующий образом помечаться, а если пользователь твиттера будет их повторять, его аккаунт может быть заморожен.
Среди замороженных оказались аккаунты ряда сторонников Дональда Трампа, при этом многие аккаунты людей из его окружения продолжают работать. Наибольшее внимание в последние дни повлекла блокировка личного аккаунта самого президента, на который было подписано более 88 миллионов пользователей. В Twitter заявили, что записи Трампа, пусть косвенно, могли способствовать эскалации насилия. Решение вызвало споры как в самих США, так и за рубежом. В частности, представители властей Германии и Франции сочли решение руководства соцсети "проблематичным", заявив об угрозе чрезмерного влияния руководства частных технологических компаний на общественно-политические процессы.
Акции корпорации Twitter после удаления аккаунта Трампа упали на несколько процентов, хотя и нет доказательств того, что эти два события напрямую связаны.
- QAnon - популярная среди ряда американских крайне правых, в том числе части сторонников Трампа, конспирологическая теория, согласно которой так называемое "Глубинное государство" с использованием нечестных методов борется против Трампа, который якобы собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей.
В Подмосковье покончил с собой командир воинской части ГРУ
В Подмосковье покончил с собой командир воинской части "Мещерино-1" (№30258) в Ступинском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно открытым данным, часть принадлежит к военной разведке – главному управлению Генштаба вооруженных сил, известному также как ГРУ (предположительно, к космической разведке). Имя скончавшегося командира не называется. Согласно базе Единого государственного реестра юридически лиц, частью с апреля 2017 года руководил Игорь Попов.
Причины самоубийства не раскрываются. Сообщается, что офицеру оказывали медицинскую помощь, но он умер в карете скорой помощи.
Вашингтон вернул Кубу в список стран-спонсоров терроризма
США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма, из которого Гавана была исключена предыдущей американской администрацией в 2015 году.
В заявлении на сайте Госдепартамента говорится, что Куба в нарушение обязательств продолжает поддерживать международный терроризм и предоставляет безопасное укрытие террористам на своей территории. "Администрация Трампа с самого начала была сосредоточена на том, чтобы отказать режиму Кастро в ресурсах, которые он использует для угнетения собственного народа, и противодействовать его пагубному вмешательству в дела Венесуэлы и остальной части Западного полушария", - подчеркивается в тексте.
По словам госсекретаря Майка Помпео, кубинское правительство десятилетиями укрывало преступников, в том числе членов колумбийской "Армии национального освобождения" (ELN), которую США признали иностранной террористической организацией. В Вашингтоне отмечают, что Куба отказалась выдать властям Колумбии десять живущих в Гаване лидеров ELN после того, как эта группа взяла на себя ответственность за теракт в полицейской академии Боготы два года назад. При взрыве погибли 22 человека, около 90 – были ранены.
Внесение Кубы в список стран-спонсоров терроризма позволяет вводить санкции в отношении лиц и стран, которые ведут определенные виды торговли с Кубой, ограничивает помощь со стороны США, запрещает экспорт оружия и вводит определенные ограничения на экспорт товаров двойного назначения, пишет "Голос Америки".
"Соединенные Штаты продолжат поддерживать кубинский народ в его стремлении к демократическому правительству и уважению прав человека, включая свободу вероисповедания, выражения мнений и ассоциации", – подчеркнул госсекретарь Майк Помпео.
Президент Молдавии приехала в Киев. Это её первый зарубежный визит
Президент Молдавии Майя Санду прибыла с официальным визитом в Киев. Украина стала первой зарубежной страной, которую Санду посещает в качестве главы государства - она вступила в должность в конце декабря.
В Киеве прошла официальная церемония встречи президента Молдавии, после чего начались переговоры Санду и президента Украины Владимира Зеленского "с глазу на глаз". Затем, как ожидается, пройдут переговоры в расширенном составе. Ещё до начала переговоров Санду посетила мемориал погибших на Майдане в 2014 году - "Небесной сотни".
Зеленский назвал визит Санду "началом новых отношений Украины и Республики Молдова". Он отметил, что его и нового молдавского президента объединяют "общие ценности", а также подчеркнул, что Санду "не боится называть Крым украинским". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед визитом заявил, что одной из главных тем обсуждений будет ситуация в неподконтрольном молдавским властям Приднестровье. По его словам, Украина поддерживает территориальную целостность Молдавии и вывод российских войск из региона.
В ноябре прошлого года Санду, лидер проевропейской партии, победила на выборах президента Молдавии. Она выступает за расширение связей страны с ЕС и за мирную реинтеграцию Приднестровья. Санду неоднократно заявляла, что считает аннексированный Россией Крым - в соответствии с принципами международного права - частью территории Украины.
В югоосетинских школах возобновляется полноценный учебный процесс
Учебный процесс в школах Южной Осетии возобновится к концу текущей недели, сообщили агентству «Рес» в пресс-службе Минобразования самопровозглашенной республики.
«В четверг, 14 января занятия начнутся для начальной школы, которая работала в обычном режиме и до новогодних каникул. На следующий день – в пятницу, 15 января возобновится учебный процесс для учащихся средних и старших классов, а также цхинвальского многопрофильного колледжа, тех категорий учащихся, которые из-за карантина были переведены ранее на дистанционную форму обучения. При этом будут соблюдаться обязательные санитарные нормы», – заявили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что начальная школа приступила к пятидневному учебному процессу в прошлом году, 24 ноября, при этом количество занятий для детей было сокращено.
«Такие меры были приняты в связи с пандемией, чтобы учащиеся начальной школы проводили меньше времени в стенах учебного заведения. Теперь они будут заниматься в обычном режиме – по расписанию, утвержденному в начале сентября 2020 года. Кроме того, с понедельника возобновляется работа групп продленного дня», – отметили в пресс-службе.
Отметим, что с 6 января в Южной Осетии было проведено 146 исследований на коронавирусную инфекцию, 49 из них показали положительный результат.
«Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике достигло 2424. Сняты с учета с отрицательным тестом на СОVID-19 - 1619 человек. Под наблюдением медиков остаются 805 больных», – заявила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.
Кочиева не исключает роста заболеваемости COVID-19 после новогодних выходных. Отметим, что за время пандемии более 60 человек в Южной Осетии стали жертвами COVID-19.
Аслан Бжания вылечился от коронавирусной инфекции
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции.
Как сообщили в его пресс-службе, после проведения двух ПЦР-тестов, 8 января были получены отрицательные результаты.
«Однако, по рекомендации врачей, для полного восстановления президент еще несколько дней будет находиться в своей официальной резиденции, откуда продолжает работу», – заявили в пресс-службе.
Сегодня Бжания подписал распоряжение о продлении ограничительных мер в Абхазии до 10 февраля.
Накануне в абхазском Минздраве сообщили о выявлении 179 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных заболевших на сегодня достигло 9961. 142 летальных случая. Выздоровели 7506 человек. Среди инфицированных – абхазский премьер-министр Александр Анкваб и глава МИД Даур Кове.
Ковид-ограничения в Абхазии продлены до 10 февраля
Ограничительные меры в Абхазии продлены до 10 февраля. Соответствующее распоряжение подписал президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.
В частности, вновь запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций; деятельность объектов общественного питания (за исключением оказания услуг по доставке еды); проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах и иных объектах общественного питания; проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях; деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы); деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун; деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов (секций); деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.
Согласно распоряжению, лицам, находящимся на территории Абхазии, необходимо использовать медицинские маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси.
Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения культовых объектов религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий; ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.
Сегодня же депутаты Сухумского городского собрания обратились к Аслану Бжания с предложением ввести строгий карантин для противодействия распространению COVID-19. За ужесточение карантинных мер выступают и абхазские врачи.
Накануне в абхазском Минздраве сообщили о выявлении 179 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных заболевших на сегодня составляет 9961 человек. 142 летальных случая. Выздоровели 7506 человек.
Сам Аслан Бжания уже излечился от коронавируса. Лечение продолжают премьер-министр Александр Анкваб и глава МИД Даур Кове.
ВОЗ: коллективный иммунитет к коронавирусу появится не скоро
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что коллективный иммунитет к коронавирусу, вызывающему инфекцию COVID-19, вряд ли появится в наступившем году.
"Даже если вакцины начнут защищать наиболее уязвимые группы, мы не достигнем какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году", – заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. "То, что коллективный иммунитет появится в ряде стран, пока не защитит население по всему миру", – добавила она.
От Европы до Америки и Азии вирус продемонстрировал устойчивость, несмотря на всевозможные карантинные меры, которые вводились за последние месяцы, чтобы сдержать болезнь. Как отмечается в сообщениях СМИ, уровень вакцинации должен составлять около 70 или 80 процентов, чтобы население было защищено от лёгкой передачи вируса от человека к человеку.
В странах Европы и США, где население начали прививать препаратами от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna, процесс пока идёт медленно из-за ограничений на производство и поставку медсредств в сочетании с трудностями, связанными с организацией массовой вакцинации.
В понедельник немецкая BioNTech сообщила, что рассчитывает на выпуск в 2021 году примерно двух миллиардов доз вакцины за счет новых производственных мощностей. Ранее говорилось об изготовлении 1 миллиарда 300 миллионов доз.
Два миллиарда доз обеспечат защитой миллиард жителей планеты – при схеме введения препарата в два этапа. Всего население Земли составляет сейчас около 7,6 миллиарда человек.
Среди других производителей вакцин – Китай и Россия. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на прошлой неделе, что в стране от коронавируса привито уже 800 тысяч человек. Препарат "Спутник V", разработанный центром имени Гамалеи, Россия рассчитывает поставить в ряд стран, включая Сербию и Аргентину.
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, выступая 11 января, отметила, что в разработке вакцин был достигнут "невероятный прогресс". "Еще года назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин ор коронавируса. И они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливы", – сказала эксперт.
По факту похищения чеченского активиста Салмана Тепсуркаева возбудили уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения модератора чата Telegram-канала «1Adat» Салмана Тепсуркаева. Об этом, как пишет «Кавказ.Реалии», сообщает «Комитет против пыток».
Юристы организации провели собственное общественное расследование, в результате которого получили доказательства причастности сотрудников правоохранительных органов Чечни к похищению Тепсуркаева.
«Правозащитники предоставили следователям видеозапись, на которой виден процесс похищения Тепсуркаева, а также данные об автомобилях и похитителях, попавших в объектив видеокамеры на месте происшествия. В ходе общественного расследования удалось выяснить, что один из автомобилей принадлежит действующему сотруднику полиции из Чечни», – отмечают в организации.
В октябре следователи из Краснодарского края передали собранные ими материалы проверки в Чечню, в связи с тем, что автомобиль предполагаемых похитителей Тепсуркаева пересек границу Чеченской Республики. В тот же день следователь из чеченского следственного управления отказал в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие события преступления.
Всего чеченские следователи трижды выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, последнее из которых было отменено 3 декабря.
Тем не менее в конце предыдущего года управление Следственного комитета по Краснодарскому краю все-таки возбудило уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уведомление об этом решении юристы Комитета против пыток получили в конце декабря прошлого года.
- Тепсуркаев был похищен 6 сентября 2020 года в Геленджике людьми, которые представились сотрудниками МВД. Позднее родственники смогли отследить местонахождение телефона Салмана на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном.
- Юристы «Комитета» направили в Европейский суд по правам человека жалобу о нарушении прав Тепсуркаева после публикации видео, где он ругает себя и пытается сесть на бутылку. ЕСПЧ отказал в удовлетворении поданной жалобы, однако до сих пор не прислал копию решения.
Алиев: турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся
Новое трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении позволяет Баку наладить сообщение с Нахичеванской автономной республикой, а Еревану – получить железнодорожный выход на Россию, заявил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Это уже второе заявление, которое подписано спустя два месяца после окончания войны и которое по существу подводит черту под тем, что происходило в прошлом году. Заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе, разблокирование транспортных коммуникаций. Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран. Также через Нахчыванскую Автономную Республику мы будем иметь выход на турецкий рынок, и также турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся. То есть, это заявление открывает огромные перспективы», – сказал азербайджанский лидер.
Накануне Алиев также заявил, что «открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей».
«Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе», – добавил Алиев.
Текст заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России. 11 января 2021 года
Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин заявляем о следующем:
1. В целях реализации пункта 9 Заявления от 9 ноября 2020 года в части разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе, поддерживается предложение Президента Российской Федерации В.В.Путина о создании трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
2. Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 Заявления, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией, далее именуемые Сторонами.
3. В целях реализации основных направлений деятельности сопредседатели Рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций Сторон. Экспертные подгруппы в месячный срок после заседания Рабочей группы представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения на высшем уровне Сторонами.
4. Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне Сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения.
Число иностранцев, посетивших Грузию, сократилось на 81.3%
В прошлом году Грузию посетили 1 749 308 иностранцев, что на 81.3% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщила Национальная администрация туризма страны.
В тройку лидеров входят Турция (335 949 человек, снижение 71%), Азербайджан (295 175 человек, –80.7%) и Армения (261 295 человек, –80.9%).
В 2020 году Грузию посетили 209 169 россиян, что на 85,8% меньше, чем в 2019 году. Из стран ЕС приехали 70 738 человек (спад 85.4%).
Отметим, что большая часть иностранцев посетила Грузию в первые месяцы 2020 года – до начала пандемии коронавируса. С 21 марта для пассажиров были закрыты как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны.
Среди посетивших страну иностранцев – водители грузовых автомобилей, выполняющие международные перевозки, а также туристы из ряда стран ЕС, для которых Грузия открыла границы.
Ранее министр экономики страны Натия Турнава не исключила, что с февраля в Грузии могут быть сняты все ограничения на международное авиасообщение.
COVID-19 в Грузии: 1857 новых случаев, 24 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2820 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 24 пациента.
За сутки в стране выявили 1857 новых случаев коронавируса (днём ранее – 551), выздоровели 993.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 241 637, выздоровевших – 227 208.
За сутки было проведено 17 795 тестов, из них PCR-тестов – 5861, экспресс-тестов на антиген – 11 934.
Ранее в Грузии подтвердился первый случай заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом COVID-19. Действующие в Грузии ограничения были продлены до 1 февраля.
Саакашвили уверен, что уход Иванишвили из политики связан с Трампом
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что решение Бидзины Иванишвили уйти из политики связано с Америкой, в том числе, с проигравшим на выборах президентом Дональдом Трампом.
Как пишет «Новости-Грузия», об этом Саакашвили заявил грузинской телекомпании «Пирвели».
«Я точно знаю, что он [Иванишвили] пообещал американцам и всем, что, если хотите, то временно уеду во Францию или приеду в Америку и буду временно там. Потому что все знают, что он финансировал кампанию Трампа через разные группы лоббистов и теперь из-за этого факта он очень напуган. Также он напуган теми очень тяжелыми цифрами, которые они [“Грузинская мечта»] получают в еженедельных опросах [общественного мнения]. Он знает, что в Грузии у него земля горит под ногами», – сказал Саакашвили.
По его информации, несколько месяцев назад у Иванишвили был американский посол. На встрече, по словам Саакашвили, было выдвинуто условие: «Иванишвили должен отойти от политики». Саакашвили подчеркнул, что в тот период «Америка установила санкции молдавскому олигарху Плахотнюку».
«Поэтому Иванишвили пообещал это американцам, так как часть его активов находится в США, и он опасается, чтобы с ним не поступили, как с Плахотнюком, которому заморозили активы. Это обещание он дал где-то, как я понимаю, в сентябре или в августе, и я точно знаю, что так и было», – сказал Саакашвили.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- 11 января 2021 года Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
Глава абхазского МИД Даур Кове заразился коронавирусом
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.
«Сегодня я получил положительный результат на COVID-19. Чувствую себя нормально, нахожусь на самоизоляции. Не болейте, берегите себя и своих близких!», – отметил Кове.
Отметим, что ранее коронавирус выявили у абхазского лидера Аслана Бжания и премьер-министра Александра Анкваба. Глава Кабмина вывезен на лечение в Москву. Временно исполнять обязанности премьера будет Владимир Делба.
Накануне в абхазском Минздраве сообщили о выявлении 179 новых случаев коронавируса. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской больнице 9 января скончался пациент 74 лет. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция».
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 32, в мобильном военном госпитале - 50 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 9961 человек. 142 летальных случая. Выздоровели 7506 человек.
Госсекретарь Помпео подчеркнул важность иновещания США в мире
Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник выступил с речью на "Голосе Америки". Он отметил, что миссия этой организации – "продвигать демократию, свободу и американские ценности по всему миру".
Правительства таких стран, как Китай, Иран и Северная Корея, не питают того уважения к человеческому достоинству, на котором основана Америка. "Работа, которую делает "Голос Америки", жизненно важна. Вы – наконечник копья свободы", сказа Помпео, обращаясь к сотрудникам "Голоса Америки".
Каждую неделю "Голос Америки" слушают 278 миллионов человек на 47 языках.
"Вас слушают иранцы, задаваясь вопросом, удастся ли им когда-нибудь сбросить с себя исламистские оковы. Молдаване и украинцы, которым нужна правдивая журналистика, а не российская дезинформация и пропаганда. Граждане Китая, которые устали от режима, который с 1949 года не дает им ничего, кроме жестокого обращения. Венесуэльцы, которые хотят знать правду о коррупции режима Мадуро. По всему миру есть угнетенные люди, которые по-прежнему обращаются к Америке в поисках надежды", сказал Помпео.
Госсекретарь особо отметил отвагу журналистов, освещающих события в Гонконге и в Синьцзяне, несмотря на связанные с этим опасности.
"Продолжайте рассказывать миру о том, что происходит в самых сложных его частях, – призвал Помпео. – Донося до мира правду, Америка несет свет".
20 января Майк Помпео покинет пост главы внешнеполитического ведомства США - в связи с истечением мандата нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом.
Якутский шаман Габышев собирается в новый поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев намерен начать новый поход в Москву в марте 2021 года. Об этом Габышев заявил в обращении на Youtube-канале "Новости регионов".
По словам шамана, он намерен пройти по "землям предков" на территории Якутии, а затем добраться до Иркутска, где к нему присоединится основная часть отряда. Габышев будет передвигаться на белой лошади, а его сторонники – на автомобилях. "Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами - это тоже место силы всей России. Потом пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать", - сказал Габышев.
О планах шамана также рассказал писатель из Тюмени Виктор Егоров, известный как Дед Мороз. Он участвовал в походе Габышева в Москву в 2019 году. По словам Егорова, Габышев анонсировал новый поход в группе в социальной сети, где сторонники шамана обсуждают его политическую программу.
- Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск и помещён в психоневрологический диспансер . В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Вместе с Габышевым преследованию и задержаниям подвергаются его сторонники, которые сопровождали его в походе в Москву.
- В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.
- В августе Верховный суд Республики Саха (Якутия) признал законным решение о принудительном лечении в психоневрологическом диспансере Александра Габышева.
Сергей Зверев планирует баллотироваться в Госдуму от Бурятии
Стилист и шоумен Сергей Зверев намерен баллотироваться в Государственную думу от Бурятии на выборах 2021 года. Зверев ведет переговоры о выдвижении с пятью партиями, одна из которых парламентская, однако не исключает самовыдвижения. Об этом он рассказал "РИА-Новости".
По словам Зверева, решение участвовать в выборах он принял во время поездки по Бурятии. "Любимые, дорогие буряты меня очень поддерживают. Видно, что они очень за меня", - сказал Сергей Зверев. В интервью телеканалу АТВ стилист добавил, что "однозначно решил идти в депутаты". "Уже думать не надо, народная поддержка и любовь есть", - отметил он.
4 марта 2019 года стилист и певец Сергей Зверев провёл в Москве на Красной площади одиночный пикет против строительства завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала. Через неделю он сообщил, что его вызвали в ОВД для составления административного протокола. Одиночные пикеты в России не требуют согласования, однако федеральный закон "О собраниях" запрещает проводить любые публичные мероприятия на территории, прилегающей к резиденции президента. Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей, однако позже, после апелляции сумма была снижена до 10 тысяч. Шоумен оспорил штраф в Европейском суде по правам человека.
В январе прошлого года Зверев провёл очередную акцию в защиту озера Байкал.
Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне в преддверии инаугурации
Президент США Дональд Трамп ввёл режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне (Округ Колумбия) и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка в преддверии и во время инаугурации нового главы государства, которая состоится 20 января. Экстренные меры будут действовать с 11 по 24 января. Об этом заявил Белый дом после того, как власти предупредили об угрозах безопасности во время передачи власти избранному президенту Джо Байдену на следующей неделе.
Ранее режим ЧС ввели местные власти Вашингтона. Это произошло после того, как 6 января сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий.
Минувшей ночью агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс в понедельник вечером встретились в Белом доме и провели "хороший разговор".
Встреча президента и вице-президента прошла на фоне сообщений о натянутых отношениях между ними после нападения сторонников Трампа на Капитолий на прошлой неделе.
США направили России приглашение на инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне. Предполагается, что в ней примет участие посол России в США Анатолий Антонов.
Иванишвили: «В распоряжении меня и моей жены остается $200 млн»
Перед уходом из политики основатель партии «Грузинская мечта» и миллиардер Бидзина Иванишвили перевел большую часть своего имущества на счет принадлежащего ему же благотворительного фонда «Карту». Об этом сам Бидзина Иванишвили сообщил в интервью тбилисскому изданию «Entrepreneur Грузия».
Он заявил, что полтора миллиарда долларов, в которые он оценивает переданное имущество, «будут полностью потрачены на благотворительность», – пишет «Новости-Грузия».
«В распоряжении меня и моей жены остается 200 миллионов долларов, которые существовали помимо этих полутора миллиардов в качестве свободных средств. Также я оставляю своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы не потерять мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя, для чего жизнь в надежде на дивиденды могла даже быть помехой», – сказал Иванишвили.
Он также отказался уточнять размер своего нынешнего капитала, при этом отметив, что уже много лет не сотрудничал с изданиям Forbes и Bloomberg, и поэтому не знает, по каким критериям они определяют его состояние. По данным этих ведущих экономических изданий, состояние Иванишвили колеблется от 5 до 7 миллиардов долларов. Между тем Иванишвили считает, что на самом деле его состояние гораздо меньше.
На вопрос журналиста, не создает ли ему неловкость тот факт, что эти авторитетные издания из-за его «пассивности» уже многие годы публикуют неточную информацию, Иванишвили сказал, что «не придает этому значение».
«Конечно, могут быть некоторые неловкие моменты, но я никогда не придавал этому большого значения. Я считаю, что самые оправданные вложения — это помощь стране и людям — это цена их будущего. Однако я также принимаю во внимание, что Forbes и Bloomberg, наверное, так на это не смотрят», – сказал Иванишвили.
Сообщается, что Иванишвили передал благотворительному фонду десятки коммерческих и туристических объектов, офисов, земельных участков. Также в список активов попали бизнес-центр Бидзины Иванишвили в Сололаки и здание «Cartu Bank» на проспекте Чавчавадзе. В собственности семьи Иванишвили остался дом в деревне Чорвила Сачхерского района, откуда родом миллиардер, резиденция на черноморском курорте Шекветили (Гурия), а таже вертолетная площадка.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- 11 января 2021 года Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
ФБР предупреждает о возможности протестов во всех 50 штатах
Федеральное бюро расследований разослало служебный меморандум, в котором говорится о возможности протестов с участием вооруженных людей во всех пятидесяти штатах и в столице страны Вашингтоне, если будет предпринята попытка отстранить президента Дональда Трампа от власти на основании 25 поправки к конституции до окончания его президентского срока 20 января.
Об этом со ссылкой на источники в ФБР сообшают американские СМИ. Согласно CNN, в распоряжении которой оказался меморанудм, у ФБР есть информация о том, что непоименованная группа намерена организовать "штурм" административных зданий, принадлежащих федеральной и местной власти во всех штатах и призывает другие группы присоединиться к ней. Протесты могут пройти за несколько дней до президентской инаугурации Джо Байдена.
Официально ФБР не комментирует эту информацию. В понедельник Национальная служба парков сообщила о закрытии на две недели доступа к монументу Джорджу Вашингтону в центре американской столицы, что стало реакцией на угрозы.
В среду Палата представителей Конгресса США планирует проведение голосования по вопросу об импичменте президента Трампа за его роль "в подстрекательстве к мятежу". Так конгрессмены-демократы оценивают выступление президента Трампа на митинге его сторонников, после которого демонстранты направилась на Капитолий и ворвались в здание Конгресса, прервав заседание, на котором утверждались результаты президентских выборов. Конгрессмены-республиканцы предлагают ограничиться вынесением официального порицания. Для обеспечения безопасности в столицу США вводятся дополнительные подразделения Национальной гвардии. К концу недели их численность достигнет 10 тысяч военнослужащих.
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