Иванишвили: Грузия может стать членом ЕС до 2030 года

Миллиардер Бидзина Иванишвили, во второй раз ушедший из политики, заявил, Грузия может стать членом ЕС до 2030 года.

«В 2024 году мы подадим заявку на членство в ЕС, и если мы не навлечем на себя что-нибудь и будем стабильно развиваться, то до 2030 года мы будем членом самой интересной семьи», – сказал Иванишвили в эфире Первого канала Грузии.

Бизнесмен считает, что Грузия готова как к членству в ЕС, так и в НАТО.

Большая часть стран-членов НАТО в Европе не платит даже двух процентов от ВВП, как мы

«Когда я основал [организацию] «2030», до 2030 года было довольно далеко. Тогда это казалось очень бесперспективным. Грузины немного нетерпеливые люди. Исходя из этого, я не мог тогда смело сказать, но теперь могу, что в 2024 году мы подадим заявку на членство в ЕС, с большой вероятностью, если мы будем продолжать эту стратегию, стабильно развиваться, мы сможем стать членом семьи демократических стран, где нам есть место. Также вы хорошо знаете, что для НАТО нужны демократические, финансовые институты, определенный уровень армии. Я считаю, что мы отвечаем стандартам НАТО, которые нужны, сегодня и вчера тоже. Большая часть стран-членов НАТО в Европе не платит даже двух процентов от ВВП, как мы. Мы, бедная страна, соблюдаем даже это. Сегодня мы свободно соответствуем стандартам НАТО, но опять же безрассудная деятельность «Национального движения» в 2008 году вызвала много вопросов. У нас есть стратегические партнеры, европейские друзья, у нас есть выраженная поддержка, и мы должны сделать все, чтобы страна была стабильной, в первую очередь, в политическом плане. Мы все таки это смогли, и я уверен, что сможем и в будущем, сохраним стабильность, и Грузия станет членом семьи самых демократических, успешных стран», – заявил Иванишвили.

Миллиардер говорит, что и после вступления в ЕС Грузия не будет «самой богатой экономически».

«Но открываются другие возможности, и я думаю, что мы за короткое время сделаем нашу страну такой же успешной, как европейские страны», – говорит Иванишвили.