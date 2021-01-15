Алиев заложил фундамент аэропорта в Физули и автодороги Физули-Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент аэропорта в городе Физули, который перешел под контроль Баку в ходе боёв в середине октября прошлого года.

Как сообщает сайт главы государства, Алиев заявил, что взлетно-посадочная полоса нового аэропорта должна быть сдана в эксплуатацию уже в 2021 году. Алиев также заложил фундамент новой автомобильной дороги Физули-Шуша.

«Здание аэропорта будет построено, может быть в этом, может быть в следующем году. Главная цель этого аэропорта - обеспечение прихода иностранных гостей в Шушу, потому что расстояние от Физули до Шуши не такое длинное. Учитывая тот факт, что сегодня был заложен фундамент четырех- и шестиполосных автодорог, иностранные граждане за короткий срок смогут добраться до города Шуша», – сказал он.

Ранее Алиев говорил, что на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, планируется строительство двух международных аэропортов.

Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева также побывали в городе Шуше (арм. – Шуши), который был объявлен культурной столицей Азербайджана.

Азербайджанский лидер заявил, что «армянам не стоит забывать про 44-дневную войну и её итоги».

«Если кто-то в Армении думает о реванше, он снова увидит наш железный кулак. Этот железный кулак сломал им хребет и сокрушил головы. Если они совершат против нас какую-либо провокацию, наш ответ будет очень жестким, они пожалеют и столкнутся с горьким поражением», – заявил Алиев.