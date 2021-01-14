Фантомные боли: в Армении напряженность из-за демаркации границы с Азербайджаном

СЮНИК, Армения, — разрушенные здания легко проглядеть, если специально их не искать.

Разрушенные и демонтированные, едва заметные руины примерно десятка домов плотно сгруппированы между рекой и автотрассой, примерно в 10 километрах к югу от города Горис на юге Армении. Но это не Армения. Это село Эйвазлы в Азербайджане. Хотя от него мало что осталось, теперь оно оказалось в центре последних военных конфликтов между двумя историческими соперниками и неопределенностей, связанных с новым процессом демаркации границы.

Южная армянская область Сюник, в которой находится город Горис, простирается от центральной Армении до границы с Ираном. По обеим сторонам она граничит с Азербайджаном — азербайджанским эксклавом Нахичевань на западе и азербайджанскими районами Губадлы и Зангелан на востоке.

На протяжении последних 27 лет границы с Губадлы и Зангеланом в действительности не существовало. Эти районы были захвачены армянскими силами Карабаха в 1993 году и находились под управлением Степанакерта до того момента, пока азербайджанские силы не отбили их три месяца назад во время широкомасштабного наступления.

Стоит взглянуть на карту, и проблема ныне проводимой официальной демаркации сразу становится очевидной.

Граница — которая задумывалась не как международная, а просто как почти что лишенный смысла разделитель между двумя советскими областями — представляет собой хаотичные зигзаги. Она пересекает населенные пункты и ключевые дороги. Самая важная дорога на юге Армении — трасса между двумя крупнейшими городами Сюникской области: Горисом и Капаном — неоднократно пересекает официальную границу, в том числе в Эйвазлы.

С тех пор как прекращение огня закрепило за Азербайджаном контроль над большей частью территории, которая была им утеряна почти три десятилетия назад, неопределенность позиций фактической границы уже вызвала проблемы, так как местные армянские и азербайджанские силы столкнулись нос к носу.

13 декабря появились сообщения о перестрелке между армянскими и азербайджанскими войсками в селе, расположенном недалеко от административного центра Сюникской области — города Капана.

В разговоре на следующий день с Радио Свободная Европа / Радио Свобода мэр Капана охарактеризовал инцидент как просто стрельбу в воздух армянских «защитников» в целях предупреждения нескольких десятков приближающихся азербайджанских солдат.

— [Азербайджанцы] в ответ не стреляли, — говорит мэр Геворк Парсян.

Город Парсяна пограничный вопрос затронул тоже, так как он находится в пределах видимости от недавно укомплектованной пограничниками азербайджанской границы.

— Последний квартал Капана находится менее чем в одном километре от границы. Мы уже ощущаем себя в опасности из-за этого, — говорит Парсян.

Аэропорт Капана расположен еще ближе. Он был заброшен с советских времен, но ходили слухи, что он откроется вновь. Взлетно-посадочная полоса недавно была отремонтирована, построено и здание аэровокзала.

Едва ли 100 метров отделяют взлетную полосу от реки, по которой проходит граница.

— Азербайджанцы уже там, на другом берегу реки. Новый аэропорт должен стать важным активом для Капана, но сейчас едва ли есть ощущение безопасности, — говорит Парсян.

Новая граница особенно волнует жителей, учитывая историю Капана. В 1992 году и в первые годы нагорнокарабахского конфликта город неоднократно подвергался артиллерийскому обстрелу азербайджанских войск со стороны границы.

Негативные последствия пограничного спора и удручающего перемирия, которыми завершились недавние боевые действия, превратили Сюникскую область — или по крайней мере его мэров — в решительных критиков премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Мэры пяти крупнейших населенных пунктов Сюникской области — Капана, Гориса, Сисиана, Мегри и Каджарана — призвали к отставке Пашиняна. 21 декабря во время запланированного визита в Сюникскую область местные жители заблокировали дороги, вынудив свиту премьер-министра вернуться в Ереван.

Парсян — один из самых ярых критиков Пашиняна — возлагает вину за недавнее поражение на армянского лидера, который пришел к власти после уличных протестов, спровоцировавших «бархатную революцию» в 2018 году.

— Война связана с провальной политикой [Пашиняна], в частности с его внешней политикой. Поддержка, которую мы получаем от правительства [по проблеме границы], также недостаточна, — говорит Парсян.

Их разочарование заставило Капан и другие сообщества обратиться за помощью к другому защитнику — России.

В конце ноября Москва объявила, что помимо примерно двух тысяч российских военнослужащих, которые уже ведут наблюдение за прекращением огня, для обеспечения безопасности на юго-восточной границе она направляет в Армению 188 пограничников. Некоторые из них уже размещены на участке трассы Капан — Горис.

— Мы поддерживаем контакт с россиянами. Они обещали нам обеспечивать безопасность, — говорит Парсян.

Между тем в другом селении Сюникской области пограничная ситуация не менее напряженная и последствия недавних боевых действий всё еще ощущаются.

73-летний Ворик, который просит не разглашать его фамилию, указывает на разрушенный сарай рядом с его домом в Давид-Беке.

Это примерно в пяти километрах по прямой от азербайджанского города Губадлы (Кубатли по-армянски), недалеко от общей границы.

— Они выпустили снаряд, который упал прямо здесь. Пострадали и многие другие дома в селе, — говорит он о своем имуществе, которое подверглось обстрелу азербайджанской артиллерией.

В селе находится отряд армянской армии, размещенный в доме в центре села. Солдаты прибыли в начале декабря после боев на передовой в Джракане (Джебраил).

— Враг находится примерно в полутора километрах отсюда, — говорит на условиях анонимности армянский солдат, указывая на несколько небольших палаток через поле, которое определяет границу с Азербайджаном.

В отличие от мэров Сюникской области, эти мужчины по поводу премьер-министра резко не высказываются.

— Эта сделка спасла наших друзей. Мы вели войну, чтобы наш народ выжил. Слава богу, большинство из них до сих пор живы, — сказал командир подразделения, отвечая на вопрос о соглашении по прекращению огня.

В то время как основные боевые действия закончились — по крайней мере на время, — демаркация границы привела к новым потерям и большей неопределенности.

4 января десяток домов в селе Шурнух, расположенном примерно в 10 километрах к северо-западу от Давид-Бека, после недавнего уточнения границы отошел азербайджанской стороне.

Но не раньше, чем они были подожжены. Эти сцены напоминали эвакуацию в Кельбаджарском/Карвачарском районе и других частях Нагорного Карабаха, которые уступили более месяца назад.

Для мэра Парсяна новоприбывшие на границу азербайджанцы — зловещий знак, пусть даже рядом будут российские пограничники.

— Война 1990-х годов началась из-за того, что мы жили слишком близко друг к другу. Были похищения, рейды — с этого всё и началось. Если [азербайджанцы] снова окажутся рядом с нами, я боюсь, что ситуация повторится, — говорит он.

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Перевод на сайте Радио Азаттык