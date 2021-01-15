Определена дата матча чемпионата Европы по регби Грузия – Россия

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что "примет все меры для задержания" российского оппозиционного политика Алексея Навального до заседания суда, где будет рассматриваться дело о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Об этом пишет РБК.

"Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный", – говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили это тем, что "фактическое место нахождения" Навального с 24 сентября ведомству неизвестно.

Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления. Как сообщил политик 13 января, он вернется в Россию рейсом "Победы" в воскресенье, 17 января. В тот же день стало известно, что он официально числится в России в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года.

ФСИН ранее обратилась с ходатайством в суд с просьбой заменить российскому оппозиционеру условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Ведомство объясняет свое решение "неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления". Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш тогда отреагировала на это так: "Мне кажется, у них там и правда истерика. Что бы еще такого придумать, чтобы Навальный не возвращался в Россию?"

Какие уголовные дела грозят Алексею Навальному в России:

Следственный комитет России 29 декабря 2020 года возбудил уголовное дело против Навального о хищении пожертвований в размере 356 млн рублей, которые предназначались нескольким организациям, связанным с оппозиционным политиком. Дело заведено по части 4 статьи 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере," по ней Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Навальный написал, что дело против него – месть за расследование, в котором он обвинил сотрудников ФСБ в отравлении ядом "Новичок".