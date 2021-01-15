Завтрашний день «Грузинской мечты». Без Иванишвили? 

Главная интрига политической недели в Грузии: как справятся в «Грузинской мечте» без Бидзины Иванишвили? Завтра на партийном съезде его на посту председателя сменит бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Почему выбор пал на известного своими скандальными заявлениями Кобахидзе, а не на мэра Тбилиси Каху Каладзе или премьер-министра Георгия Гахария, у которых самые высокие рейтинги среди лидеров «Грузинской мечты»? Это не единственное, что заставляет многих оппонентов власти предположить, что при новом председателе партия «Грузинская мечта» долго не просуществует.

Лидеры «Грузинской мечты» смогли сохранить интригу до завтрашнего съезда партии. Только после нее станет известно, сохранит ли за собой пост генсека партии мэр Тбилиси Каха Каладзе, или этот пост будет вообще аннулирован. То, что председателем партии будет бывший спикер парламента, а ныне лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, стало известно еще 11 января, в день, когда основатель правящей партии Бидзина Иванишвили сообщил, что покидает партию и политику в целом.

Среди ожидаемых преемников Иванишвили Кобахидзе занимал третье место, как и в партийном списке. Каха Каладзе и премьер-министр Георгий Гахария опережали по рейтингам и популярности не только его, но даже Бидзину Иванишвили.

Может, это и стало причиной того, что их не продвинули? А может, Ираклий Кобахидзе бился и победил в закулисных боях? Не отвечая на эти вопросы, представители «Грузинской мечты» в комментариях для журналистов лишь категорически опровергали существование в партии кланов и любого противостояния в ней. А Каха Каладзе заявил, что он никогда не цеплялся за должность, и главное для него и в политике, и в спорте, и в бизнесе – служение народу.

«Моя сильная сторона – это отношение общества, грузинского народа ко мне, любовь, которую я чувствую на протяжении многих лет, и это самый большой бенефит для меня, я очень дорожу им. О каких кланах или противостоянии идет речь? Это целенаправленная пропаганда конкретных СМИ, политических партий и так называемых политиков. Они хотят нарисовать какую-то ужасную картину, будто в «Грузинской мечте» кто-то с кем-то враждует, но никто не знает точно – кто, где и почему. Пусть за своими партиями присмотрят и позаботятся о своем политическом будущем!», – заявил Каха Каладзе в эфире ТВ «Палитра».

О полной гармонии в команде говорил и вице-спикер Гия Вольский:

«Это просто нелепо, чтобы у Каладзе и Кобахидзе были трения из-за своих амбиций. В команде полная гармония, нет никакого основания для противостояния».

Но в гармонии внутри своей команды не уверен сам Бидзина Иванишвили. Он не исключил, что после его ухода там возникнут конфликты.

А как Ираклий Кобахидзе может их создать на ровном месте, хорошо знает бывший соратник «Грузинской мечты», теперь лидер партии «За справедливость» Эка Беселия. Она не исключает, что очень скоро многие покинут партию, и вполне возможно, что первыми окажутся Георгий Гахария и Каха Каладзе.

«Кобахидзе сам создавал очаги конфликтов. И Иванишвили приходилось тушить пожары, разожженные Кобахидзе. Если Иванишвили не будет вмешиваться в политику, Кобахидзе не сумеет сохранить единство партии и, наверное, очень скоро окажется руководителем маленького партийного офиса. Что же касается Каладзе, то он видит в Кобахидзе своего подчиненного, и если такие отношения продолжатся, то, скорее всего, они будут терпеть друг друга. А если нет, то очень скоро мы эту партию увидим на оппозиционном фронте», – заявила Эка Беселия.

Этого ожидают и в других оппозиционных партиях, говорит представитель «Нацдвижения» Петре Цискаришвили:

«Команда «Мечты» изначально была объединена вокруг денег Бидзины Иванишвили. Это был главный консолидирующий фактор. Понятно, что Иванишвили никуда не ушел из грузинской политики, он контролирует всех и вся: экономку, правосудие, чиновников, и не собирается это уступать. А если он реально оставил партию, что покажет время, то внутренние распри неминуемы».

Ожидается, что после вступления в должность Ираклий Кобахидзе еще более яростно будет критиковать и унижать оппозицию. Он называл оппонентов «нацами-шманцами», «шманциками», отстойными маргиналами. Зато в воспевании Бидзины Иванишвили, которого он однажды назвал гроссмейстером, а премьера Гахария – мастером, ему нет равных.

«Это был не доклад, а мастер-класс, который преподал вам, представителям отстойной оппозиции, господин премьер-министр», – заявил в мае прошлого года Ираклий Кобахидзе после выступления главы правительства.

Кобахидзе стал особенно непопулярным после июня 2019 года, когда в его кресле в парламенте расположился российский депутат Сергей Гаврилов, в ходе Межпарламентской ассамблеи Православия, проводимой в Тбилиси. Под натиском волны протестов тогда Кобахидзе подал в отставку. Но, видимо, это никак не повлияло на его авторитет в глазах однопартийцев и Бидзины Иванишвили, и как полагают многие наблюдатели, по причине беспрекословного подчинения патрону.

В подобострастном отношении к Бидзине Иванишвили были замечены и те новые члены «Грузинской мечты», которые завтра будут избраны в политбюро – министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, которую оппоненты власти настойчиво называют личным стоматологом Иванишвили, и бывший заместитель генпрокурора Лаша Нацвлишвили.

Последний славится своими убеждениями в том, что Бидзина Иванишвили незримо присутствует повсюду и во всем.

«Бидзина везде. Сегодня, когда говорил премьер-министр Гахария, и говорил очень убедительно, – это был Бидзина. Сегодня и здравоохранение – это он. Вам не нужен Бидзина физически. Все, кто служит людям, начиная с полицейского и заканчивая врачом, – это Бидзина. Поэтому – не нервничайте!», – говорил Лаша Нацвлишвили в телеэфире «Имеди» 17 апреля 2020 года.

На завтрашнем, шестом по счету партийном съезде, все ожидают услышать еще много дифирамбов в адрес основателя «Грузинской мечты».