Бидзина Иванишвили прощается по-европейски

Бидзина Иванишвили продолжает объяснять в интервью грузинским СМИ мотивы своего ухода из политики. Все больше, впрочем, подкрепляя подозрения в том, что никуда не собирается уходить. Заглянуть за кулисы, в которых он намерен укрыться, он пригласил грузинских телезрителей.

– Я больше не собираюсь консультировать команду «Грузинской мечты», – заявил накануне Бидзина Иванишвили в интервью ОВГ. Об этом, впрочем, можно было догадаться еще 11 января, когда основатель «Грузинской мечты» в своем письме на 17 страницах сообщил, что покидает пост председателя партии и уходит из политики. И не только из политики. Вслед за письмом Иванишвили дал пространное интервью одному из сетевых СМИ, в котором он сообщил, что оставляет за собой лишь 200 миллионов долларов, а все остальное передает благотворительному фонду «Карту». Тем не менее, Бидзина Иванишвили решил повторить свои тезисы и в телевизионном формате часового интервью. В нем он рассказал, о каких правилах игры договорился с соратниками,

«Я им сказал: не звоните и не спрашивайте у меня советов и консультаций. Думаю, они сами будут соблюдать условия этой игры, о которых мы договорились: и по отношению ко мне, и к себе они не станут вести себя неподобающим образом. А если такое случится, я обязательно отвечу отказом».

Но, конечно, бывшие однопартийцы могут обращаться к Иванишвили по личным вопросам, например, поздравить с днем рождения, который, кстати, скоро – 18 февраля Иванишвили достигнет пенсионного возраста, 65 лет. И хотя он уходит с чувством гордости за выполненную миссию, одно сомнение у него все-таки остается – насколько сплоченной останется «Грузинская мечта»:

«Единственное сомнение у меня в этом. Если они начнут выяснять отношения между собой, тогда, возможно, результат ухудшится. Хотя, если вас интересует моя оценка, то в ближайшие 4-5 лет с «Грузинской мечтой» ничего не случится».

Но сам Иванишвили будет участвовать в политической жизни только как избиратель и, по его словам, не факт, что он всегда будет голосовать за свое детище. Впрочем, и в оппозиции он не видит никого, кто был бы достоин его голоса. Для бойкотирующей парламент оппозиции он не пожалел уничижительных эпитетов. Он надеется, что грузинский народ в будущем «непутевыми партиями не сменит «Грузинскую мечту» – использовал он пренебрежительно имеретинское выражение «каракуца».

Уходящий лидер недоумевал, почему его называют диктатором, – диктатором, по его мнению, был третий президент Михаил Саакашвили, и это не Иванишвили неформальный правитель, а Саакашвили до сих пор неформально руководит оппозицией. Тем не менее, Бидзина Иванишвили считает, что ему есть чем похвастаться на фоне Саакашвили и других членов правительства «Нацдвижения»: он «без крови, без единой царапины, с корнем выдернул их», и это считает своей главной и важнейшей заслугой. И назвал все это Иванишвили политической благотворительностью:

«Вот, вспомните, президент осужден, приговорен по нескольким делам всеми тремя судебными инстанциями. Он в изгнании. Главный прокурор, премьер-министр, министр обороны, министр внутренних дел – назовите мне страну, где были наказаны должностные лица такого уровня? С точки зрения демократии, вся Европа аплодирует «Грузинской мечте». Вот это моя заслуга, вместе с «Грузинской мечтой» – и это то, чем я могу похвастаться по телевидению».

К концу интервью Иванишвили не удержался и вернулся к обещаниям, которые давал еще в начале политической карьеры, – о том, что истинного процветания Грузия может достичь в 2030 году. И говорил он о евроатлантических перспективах страны не как частное лицо, а как представитель власти, который эти девять лет намерен оставаться во главе страны:

«Мы можем сказать, что это будет через девять лет. В 2024 мы внесем заявку на членство в ЕС, и с большой вероятностью, если мы продолжим нашу стратегию, будем так же стабильно развиваться, мы можем прийти в семью самых развитых, интересных, демократических стран, туда, где наше место».

Для оппозиции это выступление Иванишвили стало очередным подтверждением его намерения вернуться к неформальному правлению. «Это бегство», – полагает один из лидеров «Нацдвижения» Заал Удумашвили:

«Это перекладывание ответственности на других людей. Он не хочет выходить из войны с короной проигравшего, и он боится. Бидзина Иванишвили лучше всех знает итоги выборов 31 октября, он лучше всех знает, что население Грузии отвернулось от него. Потому он бежит от ответственности и мобилизует свои финансовые ресурсы, чтобы обезопасить их».



Оппозиционеры, бойкотирующие парламент, уверены, что «Грузинская мечта» скоро отступит и назначит внеочередные выборы, и что без Иванишвили власть станет еще менее дееспособной.

В правящей партии так не считают, в том числе, и вице-спикер Гия Вольский:

«Не звоните мне», – значит, что Иванишвили говорит нам: «Вы должны быть в политических вопросах настолько независимы, насколько это нужно государству и политической команде – это раз. Второе: мы не маленькие, за эти годы сформировалась довольно стабильная, мощная команда, которая может противостоять вызовам».

Не о причудах миллиардера, а о странностях грузинского народа решил поговорить депутат Фридон Инджия, бывший член «Альянса патриотов», а теперь лидер «Европейских социалистов», единственной оппозиционной партии в парламенте:

«Мы, грузины, странные. Был он председателем правящей партии – ему говорили «уходи, уходи». Ушел человек, а теперь говорят: «Почему ты уходишь, ты не должен уходить». Я не думаю, что Бидзина Иванишвили – враг Грузии. Он опытный человек, все видит, и он решил, что сейчас, в это время, лучше всего уйти».

Своей позицией Инджия еще раз убедил оппонентов в том, что он и его трое однопартийцев исполняют роль оппозиционеров лишь формально. И что «Грузинской мечте», как и Бидзине Иванишвили, идеальной представляется оппозиция, которая не критикует власть.

Осталось для многих непонятным, о каких аплодисментах Европы говорил Бидзина Иванишвили, когда из Брюсселя и Вашингтона весь год раздавались критические заявления в адрес власти.

А в ноябре 2020, во время своего визита в Тбилиси, госсекретарь США Майк Помпео на встрече с правозащитниками спрашивал о кланах в судебной системе, и представитель Госдепартамента признал: «не сразу стало ясно, что это были выборы с фатальными ошибками», и что подкуп избирателей, запугивание и использование административного ресурса – привычная картина для Грузии.