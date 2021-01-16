Есть ли «Мечта» без Иванишвили?

Председателем «Грузинской мечты» избран экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. На сегодняшнем съезде правящей партии за его кандидатуру единогласно проголосовали около 400 делегатов.

Есть ли политическая жизнь после Бидзины Иванишвили? Ответ на этот вопрос на VI-м съезде сегодня попыталась найти правящая партия. «Грузинская мечта» продолжит дело Иванишвили, имея за спиной многолетний опыт и сильных лидеров, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Сегодня было принято решение оставить его на посту генсека партии, кроме того, было решено увеличить состав политсовета до 21 члена. Среди других новшеств – у председателя партии появился заместитель. Им стал Васил Маглаперидзе, ранее занимавший пост гендиректора Общественного вещателя Грузии. Ну а пост председателя «Грузинской мечты», как и ожидалось, занял экс-председатель парламента Ираклий Кобахидзе. Представляя его кандидатуру, Каха Каладзе сказал:

«Мой давний соратник, друг и действительно добрый человек – Ираклий Кобахидзе, будет руководить нашей обновленной командой. Конечно, после лидера такого масштаба, как Иванишвили, очень сложно занимать этот ответственный пост. Однако если кто-то и может руководить этой прекрасной командой, которую покинул господин Бидзина, и защищать высшие интересы – это Ираклий Кобахидзе».

Сам Кобахидзе начал выступление со слов благодарности экс-председателю партии Бидзине Иванишвили:

«В 2012-м году Бидзина Иванишвили победил режим, основанный на лжи и насилии, и заложил основы нового демократического порядка, который принес свободу, мир и безопасность нашей стране и народу. По сей день он был главным гарантом свободы, мира и безопасности нашей страны. И его уход из политики стал большим вызовом для нашей партии».

Вызовами, по утверждениям Кобахидзе, также остаются объединение Грузии и евроинтеграция:

«Грузинская мечта» проявляется в трех основных направлениях. Первое – это единая Грузия, физически и духовно. Физически – значит вместе с абхазами и осетинами, духовно – значит Грузия, в которой людей не разделяет ненависть, но объединяет любовь. Наша грузинская мечта – благополучие Грузии на европейском уровне, с сильными городами и селами, Грузия, в которой ни один человек не будет жить в бедности. Наша грузинская мечта заключается также в том, чтобы стать полноценным членом европейской и евроатлантической семьи».

Между тем, в оппозиции утверждение Ираклия Кобахидзе на должность председателя партии даже приветствуют. Оппоненты власти считают, что делая ставку на человека, ответственного за события «Гавриловской ночи», «Грузинская мечта» копает себе яму. Говорит одна из лидеров оппозиционного «Национального движения» Хатия Деканоидзе:

«Грузинская мечта» заслуживает Кобахидзе, а Кобахидзе заслуживает «Грузинскую мечту». В моем представлении ничего особенного не произошло. Ираклий Кобахидзе – весьма дискредитированный политик, он – один из организаторов «Гавриловской ночи». Сейчас они (правящая партия) очень ослабли: Кобахидзе – председатель, а Нацвлишвили – сторонник идеологии КГБ и российской пропаганды, становится членом политсовета. Это значит, что партия практически стала болотом».

Что явно на руку оппозиции, как и возможные конфликты в команде «Грузинской мечты». На сегодняшнем съезде лидеры партии неоднократно подчеркивали, что таковых нет, однако даже Бидзина Иванишвили не исключил, что после его ухода, трения могут возникнуть.

Представитель «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили так прокомментировал ситуацию в интервью телекомпании «Рустави 2»:

«Грузинскую мечту» не объединяет ничего, даже на идеологическом уровне, кроме любви к власти и средствам, которыми владеет Бидзина Иванишвили. После его ухода из политики, по крайней мере, часть членов партии, просто исчезнут, а противостояния, которые были и есть в «Мечте», будут углубляться. Удастся им сохранить единство или нет – это их дело. Для нас же главное добиться проведения новых выборов».

С таким требованием сегодня возле выставочного комплекса «Экспо Джорджия», где проходил съезд «Грузинской мечты», провели акцию протеста гражданские активисты. Протестующие попытались организовать «коридор позора» для членов правящей партии, однако полицейские не дали им этого сделать. А после того, как собравшиеся попытались зажечь дымовые шашки и развернуть плакат с надписью: «Не смиримся с украденными выборами», правоохранители задержали несколько человек. Один из активистов – Ника Нарсая, сказал:

«Это диктатура и ничего больше. Таскали нас по грязи, боролись, дрались с нами, да еще и наших активистов задержали. Мы не смиримся с этим! Все, кто сейчас находятся внутри, на съезде, – все они преступники. Они похитили у всех граждан право выбора и страну!»

Как сообщили позже участники акции, все 9 человек, задержанные полицией, были освобождены.