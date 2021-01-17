Владельцам апартаментов в Бакуриани запретили принимать гостей

На горнолыжном курорте Бакуриани владельцам коттеджей и гостиниц семейного типа запретили принимать гостей, грозя штрафами. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на всех зимних курортах Грузии отложили открытие сезона 2020-2021. С 28 ноября в Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местия приостановлена работа канатных дорог, гостиниц и объектов питания. Эти ограничения останутся в силе как минимум до 1 февраля.

Несмотря на это, многие жители Грузии проводят зимние каникулы с детьми в горах. Сегодня желающие без труда могут арендовать жилье на зимних курортах у физических лиц.

По данным телеканала «Мтавари», мэрия муниципалитета Боржоми призвала арендодателей выселить всех постояльцев до 17 января. В противном случае их обещали оштрафовать на 2 тысячи лари.

«В последние дни, когда выпало немного снега и люди приехали в Бакуриани, местные власти решили начать шантаж методами времен Шеварднадзе. Собственникам квартир и компаниям, которые сдают апартаменты, направили предупреждения, что, если они в срочном режиме не распустят гостей, их начнут штрафовать», - сказал в интервью телеканалу «Формула» владелец компании «Хелиски Джорджия» Вато Асаташвили.

До сих пор официального подтверждения данной информации не поступало. Комментарии не делают ни в мэрии Боржоми, ни в Следственной службе Минфина Грузии, ответственной за мониторинг ковид-ограничений.