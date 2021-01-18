Выборы генсека UNWTO: Зурабу Пололикашвили противостоит представительница Бахрейна

Российский оппозиционер Алексей Навальный, вернувшийся в воскресенье из Германии в Россию, задержан в московском аэропорту Шереметьево.

Сообщается, что сотрудники полиции не позволили адвокату Ольге Михайловой, которая прилетела с ним, проследовать вместе с ним.

Прямую трансляцию из Шереметьево ведет Радио Свобода. Момент задержания также был показан в прямом эфире.

Федеральная служба исполнения наказаний, ранее заявлявшая, что Навальный будет задержан, уже заявила, что до решения суда о мере пресечения он должен находиться под стражей.

ФСИН ранее обвинила Навального в том, что он, пребывая за границей, нарушил правила испытательного срока, и попросила суд изменить условное наказание по так называемому делу «Ив Роше» на реальный срок.

Вместе с Навальным прилетела его жена Юлия. Она задержана не была. В аэропорту Шереметьево ее встречали десятки людей. Юлия Навальная поблагодарила встречающих за поддержку и сказала, что не боится, как и Алексей. Словами «Я не боюсь, не бойтесь и вы» Навальный завершил свое небольшое выступление перед журналистами после прилета в Москву.

Самолет Навального должен был прилететь в московский аэропорт Внуково, куда приехали сотни его сторонников, однако его перенаправили в Шереметьево.

Алексей Навальный оказался на территории Германии 22 августа - его привезли туда из Омска в состоянии комы после отравления. В Германии он лечился, а затем проходил реабилитацию. Навальный заявлял, что не по своей воле туда приехал, и что вернется в Россию.

Во ФСИН утверждают, что он несколько раз не отметился в уголовно-исполнительной инспекции, чем нарушил правила условного срока. Навальный заявлял, что он сообщил ФСИН о своем нахождении за границей и о том, что он там по медицинским причинам.

Алексей Навальный был отравлен 20 августа. Зарубежные эксперты обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества. Навальный обвиняет в отравлении российские спецслужбы, а в его организации - власти во главе с президентом Владимиром Путиным. В Кремле это отрицают. Уголовное дело по факту отравления не заведено.