Новости
Выборы генсека UNWTO: Зурабу Пололикашвили противостоит представительница Бахрейна
В Мадриде стартует 113-е заседание Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
В рамках заседания станет известно, кто будет руководить организацией в 2022-2025 годах. Трехлетний срок полномочий действующего генсека, Зураба Пололикашвили истекает в 2021 году.
Ранее в Тбилиси сообщили, что Грузия выдвинула кандидатуру Пололикашвили на второй срок. На сайте Всемирной туристской организации сообщается, что в выборах принимает участие еще один кандидат – президент Управления по культуре и древностям Бахрейна, экс-министр культуры и информации страны шейха Маи бинт Мохаммед Аль Халифа.
По информации грузинского внешнеполитического ведомства, в заседании UNWTO принимает участие глава МИД Грузии Давид Залкалиани. В рамках рабочего визита в Испанию он также проведет встречи с членами правительства Испании – министром иностранных дел, министром внутренних дел и министром миграции. Кроме того, состоится официальный прием от имени короля Испании Филиппа IV, а также встреча с ним.
- 112-е заседание Исполнительного совета UNWTO в сентябре 2020 года прошло в Тбилиси. Тогда были определены основные направления развития международного туризма в посткризисный период.
- Ранее в UNWTO сообщили, что международный туризм сократился за первые 10 месяцев 2020 года более чем на 70%, до уровня 1990 года.
Другие новости дня
Христо Грозев анонсировал «бомбу» об отравлениях с участием ФСБ
Участник расследовательской группы Bellingcat болгарский журналист Христо Грозев, один из ключевых авторов независимого расследования отравления Алексея Навального, анонсировал публикацию ещё одного материала о сотрудниках ФСБ, которые, как утверждается, занимались устранением неугодных российским властям граждан.
Грозев назвал готовящуюся публикацию, которая должна увидеть свет в ближайшие два дня, «бомбой», намекнув, что жертвами отравлений являлись не только политики.
В конце декабря прошлого года Христо Грозев и Bellingcat при участии ряда СМИ опубликовали расследование, основанное на данных об авиаперелётах и показаниях свидетелей, согласно которому в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального участвовали несколько сотрудников ФСБ России. В Кремле это отрицают.
Позже Грозев заявил, что по полученным им данным, группа сотрудников ФСБ, которая в течение долгого времени следила за Навальным, нанесла боевое отравляющее вещество на его одежду, а затем попыталась скрыть следы, могла участвовать в других преступлениях. По словам журналиста, те же сотрудники ФСБ летали вместе в Грозный и Владикавказ. Впоследствии Грозев выложил полную информацию об их перелётах по России.
Кроме того, в Bellingcat объявили, что проверяют сотрудников ФСБ на причастность к другим известным предполагаемым отравлениям российских оппозиционеров, в частности Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова.
В Грузии выявили минимальное с 12 сентября число новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2958 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 25 пациентов.
За сутки в стране выявили 110 новых случаев коронавируса (это – минимальный показатель с 12 сентября). Было проведено 4964 теста, из них PCR-тестов – 2034, экспресс‐тестов на антиген – 2930. На выходных число проводимых тестов снижается.
За сутки выздоровели 1643 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 247 915, выздоровевших – 234 636.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации грузинские власти ввели в стране второй локдаун с 28 ноября. С 1 февраля правительство планирует ослабить ограничения.
- С сегодняшнего дня в Грузии возобновился учебный процесс (в десяти крупных городах и в Аджарии – дистанционно, в других муниципалитетах и селах – в классах).
Адвокат: Навальный находится в отделе полиции в Химках
Российский оппозиционер Алексей Навальный, задержанный в воскресенье вечером в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, находится во втором отделе полиции в городе Химки Московской области. Об этом сообщила Русской службе Би-би-си его адвокат Ольга Михайлова. Сотрудники отдела подтвердили это устно, но отказались пустить её к Навальному, как и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади, сославшись на ночное время, сказала адвокат.
Накануне Навальный был задержан в Шереметьеве во время прохождения паспортного контроля. Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что до решения суда о мере пресечения он должен находиться под стражей.
Ранее ФСИН обвинила Навального в том, что он, во время пребывания за границей он нарушил правила испытательного срока, и попросила суд изменить условное наказание по так называемому делу "Ив Роше" на реальный срок. 29 декабря за сутки до истечения испытательного срока Навальный был объявлен в розыск. Политик знал о намерении ФСИН его задержать, но не отказался от планов вернуться в Россию.
Алексей Навальный оказался на территории Германии 22 августа - его привезли туда из Омска в состоянии комы после отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". В Германии он лечился, а затем проходил реабилитацию. Навальный заявлял, что не по своей воле туда приехал, и что вернётся в Россию. Он также говорил , что сообщил ФСИН о своём нахождении за границей и о том, что он там по медицинским причинам.
Глава Евросовета и Amnesty призвали освободить Навального
Правозащитники и зарубежные политические лидеры призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в воскресенье из Германии в Россию и сразу же по прилёте в Москву был задержан.
Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Навальный, который лечился в Германии после отравления, нарушил правила испытательного срока, и ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу на реальный - 3,5 года лишения свободы.
Где сейчас Навальный - неизвестно. Во ФСИН утверждают, что он останется под стражей до суда по мере пресечения, по закону такой суд должен пройти в течение 48 часов. Суд же о замене условного срока на реальный назначен на 29 января.
Навальный знал, что может быть задержан, но не отказался от планов возвращения в Россию. В коротком выступлении перед журналистами в аэропорту в Москве он сказал, что не боится.
Правозащитные организации считают преследование Навального политически мотивированным. Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание - это попытка российских властей заставить его замолчать. Освободить Навального призвала и Human Rights Watch, назвав его преследование политически мотивированным.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального «неприемлемым» и призвал освободить его. С таким же призывом выступил и лидер Европейской народной партии Дональд Туск.
Задержание Навального осудили главы МИД стран Балтии. В их совместном заявлении говорится, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях против России, если оппозиционера не освободят.
Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская также выступила в поддержку российского оппозиционера.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером в воскресенье заявил, что он не в курсе случившегося с Навальным. «Прошу прощения. Его в Германии задержали?» - ответил он на вопрос журналистов.
- Навальный находился в Германии с 22 августа, его привезли туда на лечение после отравления, в котором он обвиняет российские спецслужбы и власти.
- В 2014 году его приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве, которое сам Навальный считает политически мотивированным. ЕСПЧ признал, что права Навального на справедливый суд были нарушены.
«Граждане» и «Гирчи» обсудят условия своего вхождения в парламент с другими оппозиционерами
Партии «Граждане» и «Гирчи» завтра, 18 января, проведут очередные внутренние консультации, чтобы обсудить условия начала работы в парламенте. На этот раз во встрече также примут участие представители «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе.
У партии «Граждане» в парламенте десятого созыва два мандата, у «Гирчи» - три. На прошлой неделе лидеры этих политических объединений заявили, что они готовы начать работу в законодательном органе при условии, что правящая «Грузинская мечта» выполнит ряд их требований. Это проведение всех последующих выборов по пропорциональной системе при нулевом проходном барьере и формирование нового состава Центральной избирательной комиссии.
Кроме того, политики, готовые нарушить бойкот оппозиции, настаивают на том, чтобы выборы в органы местного самоуправления в октябре 2021 года стали своеобразным плебисцитом. В случае, если «Грузинская мечта» проиграет, власти назначат внеочередные выборы в парламент. Именно эти предложения «Гирчи» и «Граждане» теперь планируют обсуждать с другими оппозиционерами.
«На мой взгляд, это хорошая инициатива, о которой стоит говорить, как и внутри оппозиции, так и с представителями власти. С этой инициативой мы планируем встретиться с Георгием Вашадзе и с другими политическими партиями. Мы хотим встретить выборы в органы местного самоуправления подготовленными, с соответствующим законодательством, с соответствующей реформой», - сказал Леван Иоселиани, генеральный секретарь партии «Граждане».
Один из лидеров «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили полагает, что их предложение – это способ нейтрализации политического кризиса. «Если этот вопрос принципиально приемлем для оппозиции, технически, я думаю, будет возможно придумать формулировку вместо плебисцита, то как использовать в качестве плебисцита выборы в органы местного самоуправления, которые и так проходят осенью, и этим нейтрализовать политический кризис», - сказал Мегрелишвили.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако все оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
Беларусь - 114-я в рейтинге безопасных стран. Ранее она была 16-й
За год Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасных государств, который ежегодно составляет компания Numbeo на основе статистики, связанной с качеством жизни.
В начале прошлого года Беларусь занимала по безопасности для граждан 16-е место, в январе 2021-го года страна скатилась на 114-е.
Всего в рейтинге - 135 стран. Лидирует в нем Катар, на последнем месте - Венесуэла.
В воскресенье в нескольких городах Беларуси прошли традиционные акции протеста против правления Александра Лукашенко. В Минске, Бресте и Гродно протестующие устроили шествия на окраинах города. Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о как минимум десяти задержанных.
Накануне суд в Минске приговорил одного из участников протестов, 22-летнего студента Евгения Калиновского, к четырем годам колонии за участие в митинге 14 июля прошлого года. По версии обвинения, Калиновский применил насилие в отношении сотрудника милиции.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа прошлого года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли. По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов прошли через репрессии. Суды вынесли свыше ста приговоров по уголовным делам, так или иначе связанными с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших в Беларуси выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жесткое подавление мирных протестов, и в частности, убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
- Россия белорусские выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
Алексей Навальный задержан на паспортном контроле
Российский оппозиционер Алексей Навальный, вернувшийся в воскресенье из Германии в Россию, задержан в московском аэропорту Шереметьево.
Сообщается, что сотрудники полиции не позволили адвокату Ольге Михайловой, которая прилетела с ним, проследовать вместе с ним.
Прямую трансляцию из Шереметьево ведет Радио Свобода. Момент задержания также был показан в прямом эфире.
Федеральная служба исполнения наказаний, ранее заявлявшая, что Навальный будет задержан, уже заявила, что до решения суда о мере пресечения он должен находиться под стражей.
ФСИН ранее обвинила Навального в том, что он, пребывая за границей, нарушил правила испытательного срока, и попросила суд изменить условное наказание по так называемому делу «Ив Роше» на реальный срок.
Вместе с Навальным прилетела его жена Юлия. Она задержана не была. В аэропорту Шереметьево ее встречали десятки людей. Юлия Навальная поблагодарила встречающих за поддержку и сказала, что не боится, как и Алексей. Словами «Я не боюсь, не бойтесь и вы» Навальный завершил свое небольшое выступление перед журналистами после прилета в Москву.
Самолет Навального должен был прилететь в московский аэропорт Внуково, куда приехали сотни его сторонников, однако его перенаправили в Шереметьево.
Алексей Навальный оказался на территории Германии 22 августа - его привезли туда из Омска в состоянии комы после отравления. В Германии он лечился, а затем проходил реабилитацию. Навальный заявлял, что не по своей воле туда приехал, и что вернется в Россию.
Во ФСИН утверждают, что он несколько раз не отметился в уголовно-исполнительной инспекции, чем нарушил правила условного срока. Навальный заявлял, что он сообщил ФСИН о своем нахождении за границей и о том, что он там по медицинским причинам.
Алексей Навальный был отравлен 20 августа. Зарубежные эксперты обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества. Навальный обвиняет в отравлении российские спецслужбы, а в его организации - власти во главе с президентом Владимиром Путиным. В Кремле это отрицают. Уголовное дело по факту отравления не заведено.
Самолет Навального совершил посадку в Шереметьево вместо Внуково
Самолет из Берлина, на борту которого находится оппозиционер Алексей Навальный, совершил посадку не в московском аэропорту Внуково, как предусматривало расписание, а в аэропорту Шереметьево. Ранее туда перенаправили два других самолета авиакомпании «Победа», как утверждается, по техническим причинам.
То, что самолет сядет в Шереметьево, ранее подтвердил с борта самолета корреспондент Радио Свобода.
Как сообщил наш корреспондент, полет прошел в целом спокойно, Алексей Навальный отказался от долгого общения с прессой, хотя был настроен вполне дружелюбно к осаждавшим его весь полет журналистам. Навальный сказал, что уверен, что у него будет возможность выступить во Внуково, а в самолете шумно. Смотрел на личном компьютере мультфильмы. Перемигивался с годовалым малышом с соседнего сидения, когда тот занервничал, увидев, что мама ушла в туалет. У Навального и его супруги Юлии на лицах были маски, поэтому определить настроение Юлии было сложно. Потом стало понятно, что у нее тоже хорошее настроение.
Два раза пилот сделал замечание по радио, потребовав соблюдать общественный порядок, не мешать работе экипажа и отдыху пассажиров. Все было сказано предельно корректно, тем более, что обычные нормы полета действительно нарушались. Стюардессы вели себя абсолютно спокойно, на вопрос о сложности рейса отвечали «все как обычно». В конце полета почти все стюардессы попросили Навального и его жену пройти в хвост самолета и там с ними сфотографировались. На свои места Навальные возвращались улыбаясь и смеясь.
На самом подлете объявили, что во Внуково самолет «сполз с рулежки», посадка задерживается на 30 минут. Затем самолет перенаправили в Шереметьево.
Трансляцию с борта самолета ведет телеканал Настоящее время:
Во Внуково встречать Навального приехали сотни людей. Самолет подлетел к аэропорту, однако внезапно развернулся и затем повернул на север и северо-запад.
Во Внуково продолжаются задержания сторонников Навального:
По данным ОВД-инфо, задержаны уже 37 человек.
Алексей Навальный – на борту самолёта из Берлина в Москву
Оппозиционер Алексей Навальный – на борту самолета авиакомпании «Победа» , который летит из Берлина в Москву. Момент, когда Навальный зашел в самолет, снял корреспондент Радио Свобода.
Навальный ответил на вопросы журналистов, которые вместе с ним летят в Москву. Он сказал, что не боится возвращаться в Россию, несмотря на угрозу ареста. С Навальным летит его жена Юлия.
Самолет вылетел примерно на полчаса позже, чем было намечено по расписанию. Его прибытие в Москву ожидается около 19.40. Пилоты – Александр Соловьев и Сергей Соколов. Командир корабля подтвердил, что самолет летит в аэропорт Внуково, где уже собираются сторонники оппозиционера. Следить за полетом можно здесь.
- Алексей Навальный покинул Россию 22 августа – его в состоянии комы перевезли на лечение в Берлин после отравления. О том, что он вернется 17 января, Навальный сообщил 13 января.
- Федеральная служба исполнения наказаний заявляла, что примет меры для задержания Навального, который был объявлен ею в розыск по подозрению в неисполнении обязательств, связанных с его условным сроком по так называемому «делу Ив Роше». ФСИН направила ходатайство в суд о замене условного срока на реальный.
- Кроме того, было заявлено о возбуждении уголовного дела против Навального по статье о мошенничестве, однако неясно, объявлялся ли он по этому делу в розыск и может ли быть задержан.
- Навальный был отравлен 20 августа. Германские эксперты и специалисты из других стран нашли в его организме следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Навальный лечился, а затем проходил реабилитацию в Германии. Он утверждает, что к отравлению причастны российские власти, а отравили его, по всей вероятности, сотрудники ФСБ. Расследование Bellingcat и ряда СМИ, опубликованное в декабре, указывает на причастность российских спецслужб к отравлению. Власти России это отрицают.
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Николоз Симонишвили возглавил Ассоциацию молодых юристов Грузии
Председателем Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) избран Николоз Симонишвили. По информации АМЮГ, заседание правления прошло сегодня, 17 января. Сегодня же заместителем председателя была избрана Гванца Саканелашвили.
Ника Симонишвили возглавлял проект правовой защиты СМИ с марта 2020 года. В ноябре 2019 года общее собрание избрало его членом правления АМЮГ, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«С августа 2018 года по март 2020 года он был представителем АМЮГ в парламенте и аналитиком программы по защите прав человека. С мая 2017 года по август 2018 года работал ведущим специалистом в комитете по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии.
Николоз был и по сей день продолжает сотрудничать с международными организациями в ранге приглашенного эксперта по вопросам законодательной реформы и исследования институциональных потребностей», - сказано в информации организации
В Киеве начинается суд над Жириновским и Дегтяревым
Во вторник, 19 января, Шевченковский суд Киева начнет рассмотрение уголовного дела в отношении главы российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, губернатора Хабаровского края и члена ЛДПР Михаила Дегтярева, а также руководителя фракции партии в российском парламенте Алексея Диденко. Их обвиняют в финансировании терроризма. Политиков будут судить заочно.
По версии украинской прокуратуры, российские политики участвовали в «материальном обеспечении» так называемых Донецкой и Луганской «народных республик», признанных на Украине террористическими организациями.
Согласно украинскому законодательству, максимальное наказание по статье уголовного кодекса «Финансирование терроризма» - 12 лет лишение свободы.
До назначения врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Главой края он стал после задержания бывшего губернатора Сергея Фургала в июле 2020 года. С тех пор в крае продолжаются протесты в поддержку бывшего чиновника. Протестующие требуют справедливого судебного процесса над Фургалом, которого обвиняют в организации нескольких заказных убийств. Кроме того, они выдвигали политические лозунги, в том числе отставку Михаила Дегтярева и Владимира Путина - сообщает Сибирь.Реалии
С завтрашнего дня школы в Грузии возобновят образовательный процесс
Образовательный процесс в школах Аджарской АР и десяти городов Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани – с завтрашнего дня возобновится в дистанционном режиме. Об этом заявила замминистра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе.
«Что касается государственных школ, функционирующих в других муниципалитетах и селах, учебный процесс там возобновится в классах», - сказала она.
Отдельные образовательные учреждения могут быть переведены на дистанционное обучение после обращения Минобразования в ресурс-центр или же, если школа сама попросит об этом, указав аргументы. Для того, чтобы школы могли соблюдать все меры безопасности, Минобразования обеспечило их бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами, защитными масками и т.д.
В ведомстве также отмечают, что во втором семестре для школьников и педагогов мобильный интернет будет доступен по льготным тарифам. Кроме того, продолжится совместный проект Министерства образования и Первого канала Грузии – «Телешкола».
Сейчас в Грузии ученики всех государственных школ отдыхают, в стране продолжаются зимние каникулы. Из-за коронавируса большую часть первого семестра учебный процесс проходил в аналогичном режиме - дистанционно учились школьники в Аджарии и во всех крупных городах страны.
МЧС: Транскам закрывается с 21:00 воскресенья из-за угрозы схода лавин
Движение по Транскавказской автомагистрали закрывается в воскресенье вечером для всех видов транспорта из-за сильного снегопада в горах и высокой вероятности схода лавин, сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«В связи с неблагоприятным прогнозом, угрозой схода снежных лавин с 21:00 17 января будет запрещено движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали в обоих направлениях до особого распоряжения», - сообщили в МЧС.
Там отметили, что в воскресенье на северном портале уже сошла одна лавина, которую дорожники расчистили, но снегопад в горах продолжается.
Спасатели югоосетинского МЧС сегодня помогли двум большегрузам добраться до тоннеля. «Мы сообщили в ГАИ, чтобы большегрузы без цепей на зимних шинах не пропускали. Из-за ухудшения погодных условий, они не справляются на подъемах», - сказали информагентству «Рес» в дежурной части МЧС.
Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.
Захвативший заложников житель Каспи начал голодовку в изоляторе
Бывший полицейский Георгий Менабдишвили, задержанный в Каспи по обвинению во взятии заложников, начал голодовку в изоляторе временного содержания. Как сообщает телеканал «Мтавари», задержанный отказался от встречи с адвокатом и не принял вещи, переданные ему семьей. Родные Менабдишвили говорят о тяжелом эмоциональном состоянии обвиняемого. Накануне, 16 января, во время допроса молодому мужчине стало плохо, ему потребовалась медицинская помощь.
В беседе с журналистами мать Менабдишвили заявила, что не пытается оправдать действий своего сына, но указала, что на преступление он решился для того, чтобы защитить близких. По ее словам, сын получал угрозы от своих бывших бизнес-партнеров. «Были угрозы. К делу подключили живущих по соседству воров. Срочно жену и ребенка переселили», - сказала она в комментарии телеканалу «Формула».
26-летний Менабдишвили был задержан 16 января по итогам шестичасовой спецоперации в районном центре Каспи. По данным МВД Грузии, на территории камнеобрабатывающего цеха он удерживал в заложниках двух человек, требуя предоставить ему машины и коридор для того, чтобы покинуть страну.
По информации СМИ, Менабдишвили взял в заложники двух своих бывших бизнес-партнеров, совладельцев предприятия. Сам мужчина утверждает, что путем угроз они отняли у него законную долю и вынудили оставить прибыльное дело. Несколько дней назад Менабдишвили связался с журналистами, сообщив, что полиция игнорирует его обращения и отказывает в защите.
Против задержанного следствие начато по статье «захват двух и более человек с угрозой применением насилия, опасного для жизни». Ожидается, что официальные обвинения ему будут предъявлены сегодня.
Один человек убит в Панкисском ущелье из-за конфликта двух семей
Мужчина в возрасте до 40 лет был убит во время ссоры односельчан в Панкисском ущелье (Ахметский муниципалитет, регион Кахетия).
Случай произошел сегодня, 17 января, в селе Дуиси. По данным телеканала «Мтавари», причиной послужил конфликт двух семей - Маргошвили и Кавтарашвили. Словесная перепалка началась на бытовой почве и вскоре переросла в драку. Как сообщается, смертельные ножевые ранения были нанесены Ибрагиму Кавтарашвили.
В связи с произошедшим уголовное дело начато по статье 108 УК Грузии – «умышленное убийство». О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось. Согласно информации телеканала «Мтавари», нападавший скрылся.
За сутки на Северном Кавказе умерли 34 человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 123.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Краснодарском крае умерли 19 заразившихся, в Ставропольском крае – семеро, в Дагестане – трое, в Кабардино-Балкарии – двое, в Калмыкии, Ингушетии и Чечне подтверждено по одному летальному случаю.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 6 415 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования за сутки выявлено в Ставропольском крае – 237 человек .
- Ставропольский край + 237 (39 186 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 198 (30 967)
- Дагестан + 160 (26 156)
- Кабардино-Балкария + 97 (17 495)
- Калмыкия + 85 (16 330)
- Северная Осетия + 82 (13 425)
- Карачаево-Черкесия + 79 (16 536)
- Чечня + 65 (101 75)
- Адыгея + 67 (12 278)
- Ингушетия + 53 (13 300)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 195 848 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 17 января, выявлено 3 568 209 человек с коронавирусом.
Число отравившихся питьевой водой в Буйнакске выросло до 300
Число жителей дагестанского Буйнакска, обратившихся в врачам с признаками отравления, выросло до 303. Из них 199 были госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
О первых отравившихся в Буйнакске стало известно 13 января. Тогда в больницу попали около 70 человек. Через два дня число пострадавших от некачественной питьевой воды увеличилось до 200. Таким образом, за последнее двое суток число отравившихся увеличилось на сотню.
По факту очередного массового отравление возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия в отношении чиновников, ответственных за функционирование водопроводных сетей.
Роспотребнадзор признал, что причиной отравления стала именно вода 14 января. При проведении лабораторных исследований в пробах как водопроводной воды, так и биоматериалов пациентов были обнаружены бактерии рода шигеллы и кампилобактерии.
- В Дагестане регулярно происходят массовые отравления. В большинстве случаев их причиной становится некачественное водоснабжение.
- В 2018 году причиной отравления жителей в селе Ленинаул Казбековского района стала авария на водопроводе, из-за чего в трубу попали сточные воды и нечистоты. Тогда отравились 77 человек, 13 из них дети.
- Еще одно массовое отравление произошло в Кизляре в начале 2020 года. Тогда пострадали 72 человека, в их числе 39 детей. Перед этим в районе также произошла авария на водопроводе, построенном ещё в 60-70-е годы прошлого века.
- В октябре 2020 года из-за массового отравления в Махачкале была остановлена работа более 70 детских садов.
- В ноябре в Махачкале с симптомами отравления были госпитализированы уже 39 человек, в их числе 12 детей.
В Вашингтоне задержан человек с оружием, патронами и «пропуском» на инаугурацию
Житель штата Вирджиния, задержанный в субботу в Вашингтоне, предъявил военному патрулю фальшивый пропуск на церемонию инаугурации президента США, которая состоится 20 января. При нарушителе обнаружены автоматическое оружие и более 500 патронов. Американские СМИ посвящают обсуждению этой новости первостепенное внимание.
Репортеры сообщают, что такой концентрации военнослужащих и техники в мирное время не всегда можно увидеть в зонах вооружённых конфликтов.
В день возвращения Навального полиция задерживает активистов
В ночь на 17 января в петербургском аэропорту «Пулково» перед посадкой на рейс в Москву были задержаны главный редактор телеграм-канала «Агит Россия» Павел Иванкина, администратор телеграм-канала «Объектив реалий» Андрей Макашов и активисты Алексей Барич и Александр Край. Об этом сообщило МБХ-медиа со ссылкой на «Агит-Россию» и члена Либертарианской партии Ивана Остапчука.
Позднее Ирину Фатьянову, активиста Илью Гантварга и Андрея Макашова, отпустили из отделения полиции без составления протоколов - об этом сообщил в телеграм-канале местный штаб Навального.
Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал немедленно освободить задержанного в аэропорту корреспондента «Медиазона» Давида Френкеля. Заявление опубликовано на сайте организации.
«Для нас очевидно, что задержание журналиста совершено с целью не допустить его репортажа из аэропорта Внуково, куда вечером в воскресенье должен прибыть оппозиционный политик Алексей Навальный. Мы считаем это грубым нарушением прав журналиста и воспрепятствованием его профессиональной деятельности, за которое предусмотрено уголовное наказание», - добавили в профсоюзе.
Владельцам апартаментов в Бакуриани запретили принимать гостей
На горнолыжном курорте Бакуриани владельцам коттеджей и гостиниц семейного типа запретили принимать гостей, грозя штрафами. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на всех зимних курортах Грузии отложили открытие сезона 2020-2021. С 28 ноября в Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местия приостановлена работа канатных дорог, гостиниц и объектов питания. Эти ограничения останутся в силе как минимум до 1 февраля.
Несмотря на это, многие жители Грузии проводят зимние каникулы с детьми в горах. Сегодня желающие без труда могут арендовать жилье на зимних курортах у физических лиц.
По данным телеканала «Мтавари», мэрия муниципалитета Боржоми призвала арендодателей выселить всех постояльцев до 17 января. В противном случае их обещали оштрафовать на 2 тысячи лари.
«В последние дни, когда выпало немного снега и люди приехали в Бакуриани, местные власти решили начать шантаж методами времен Шеварднадзе. Собственникам квартир и компаниям, которые сдают апартаменты, направили предупреждения, что, если они в срочном режиме не распустят гостей, их начнут штрафовать», - сказал в интервью телеканалу «Формула» владелец компании «Хелиски Джорджия» Вато Асаташвили.
До сих пор официального подтверждения данной информации не поступало. Комментарии не делают ни в мэрии Боржоми, ни в Следственной службе Минфина Грузии, ответственной за мониторинг ковид-ограничений.
ФБР проверяет подозрения в иностранном финансировании мятежа
Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяет подозрения относительно иностранного финансирования штурма Капитолия 6 января, сообщил телеканал Эн-би-си. Журналисты сослались на сведения, полученные от одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР.
Внимание ФБР обратили на себя переводы в биткоинах на счета ключевых фигур и групп радикального движения «альтернативных правых» (alt-right). Сумма, эквивалентная 500 тысячам долларов, была переведена незадолго до беспорядков и нападения на Капитолий.
Как отмечается в публикации, за финансовыми операциями, предположительно, стоял некий гражданин Франции. Платежи были задокументированы специалистами, ведущими анализ переводов в криптовалюте.
«Немецкая волна» обращает внимание на то, что ФБР, Министерство внутренней безопасности США и другие федеральные ведомства пришли к выводу об усилении «направленного информационного давления» на США со стороны российских, иранских и китайских агентов влияния.
Последние недели в США, в преддверии передачи власти избранному президенту Джо Байдену, проходят в атмосфере острой дискуссии о влиянии крайне правых сил. Обнародуются подробности штурма здания Конгресса США 6 января. В субботу, 16 января, одной из главных новостей в США стал арест в Вашингтоне злоумышленника с автоматическим оружием, сотнями патронов и поддельным пропуском на территорию, где 20 января пройдет инаугурации нового президента.
В Южной Осетии выявлено 3 новых случая инфицирования коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 17 января, проходят лечение 69 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе на сегодняшний день находятся 26 человек, в здании детской больницы – 43. Из них 6 (накануне 5) находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступили еще трое больных коронавирусом.
Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение РММЦ в субботу приняло 16 пациентов. «Протестировано в приемо-сортировочном отделении 23 человека», - отметила главный инфекционист. Кроме того, выездные бригады осмотрели трех пациентов на дому.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 351, в общем составив 164 586. По состоянию на 11:00 16 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 157 и сейчас составляет 152 772.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2992.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 729 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8093, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 623 311 (2607 за сутки), передает Радио Азатутюн.
Югоосетинские политики намерены провести ряд мероприятий по разрешению ситуации
Инициативная группа политиков самопровозглашенной республики Южная Осетия проводит в настоящее время анализ высказанных в ходе встреч предложений и идей по нормализации ситуации в республике.
Группа посредников отмечает, что ими намечено проведение ряда мероприятий, целью которых является способствовать разрешению противоречий и поиску путей нормализации ситуации, говорится в информационном сообщении для СМИ, распространенном в сегодня, 17 января.
«12 января первый президент РЮО, профессор, доктор исторических наук Людвиг Чибиров, президент РЮО в 2012-2017 гг. Леонид Тибилов, депутат первого парламента РЮО, председатель парламента РЮО III и V созывов, председатель Коммунистической партии РЮО Станислав Кочиев, первый председатель ЦИК РЮО, сопредседатель СКК (2001-2008 гг.), руководитель делегации РЮО на Женевских дискуссиях (2008-2012 гг.) Борис Чочиев и депутат I, II, III созывов парламента РЮО, председатель Социалистической партии «Фыдыбаста» РЮО Вячеслав Гобозов выступили с заявлением, в котором выразили готовность выступить посредниками и содействовать в организации конструктивного диалога, направленного на нормализацию ситуации в Республике Южная Осетия», - говорится в сообщении.
Данное предложение было положительно оценено как югоосетинским президентом, так и представителями парламентской оппозиции.
«15 января с группой посредников встретился президент страны Анатолий Бибилов. В ходе диалога была проанализирована сложившаяся ситуация и обсуждены возможные пути разрешения имеющихся противоречий. В тот же день состоялась встреча посредников с руководителями и депутатами партий, представляющих парламентскую оппозицию. Парламентарии довели до переговорщиков свою позицию по ситуации в стране и свое понимание путей нормализации обстановки, в том числе возобновления нормальной работы парламента РЮО», - отмечают авторы текста.
- 16 января группа посредников встретилась на Театральной площади с родными Инала Джабиева, которые более месяца проводят здесь акцию протеста. Участники акции озвучили свои требования в сложившейся ситуации и выразили надежду на то, что усилия посредников будут способствовать объективному расследованию преступления, в результате которого погиб Инал Джабиев, сообщает информагентство «Рес».
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